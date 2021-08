–

Cansados de convivir con las fumigaciones y las malas pr谩cticas en el uso de agroqu铆micos, los y las vecinas de Lobos se organizaron para defender su ambiente. Al no lograr instancias de di谩logo con la comuna se presentaron con un informe del INTA ante la justicia. Ahora el juzgado N掳6 de La Plata intim贸 al Municipio de Lobos a garantizar el derecho al agua potable, su an谩lisis y saneamiento, y abordar la contaminaci贸n con agrot贸xicos en la zona. Por Agencia Andar.

鈥淓s como un veneno silencioso. Vos ven铆s tomando esta agua y no percib铆s que est谩s tomando un veneno, est谩s acostumbrado. Entonces no sab茅s desde cu谩ndo est谩 interfiriendo en tu salud ni c贸mo鈥, se帽ala Pablo Fazio, abogado, vecino de Lobos y uno de los amparistas a los que la justicia exige que el municipio le entregue agua potable. Tambi茅n tiene que abastecer de agua potable a clubes de barrio, escuelas y hospitales y realizar estudios peri贸dicos y espec铆ficos del agua.

鈥淐uando escuchas los mosquitos, oles el ambiente o ves centenas de abejas muertas no ten茅s que ser muy suspicaz para darte cuenta. Yo vivo en el campo y del otro lado del alambrado hay una plantaci贸n de soja que usa todo el paquete de fumigaci贸n y a pesar de todos los manuales de buen uso lo cruzo y veo todos los envases tirados. No hay un uso responsable ni ning煤n tipo de control del estado鈥, describe Fazio.

驴Cu谩l fue la gota que rebals贸 el vaso? El a帽o pasado hubo una iniciativa en el Concejo Deliberante para modificar la normativa que regula el uso de agrot贸xicos y establecer una distancia de 50 mts entre las viviendas y las 谩reas permitidas para su aplicaci贸n. 鈥淟o que existe ya no se respeta y eso nos puso en alerta鈥, cuenta Fazio. Los vecinos y vecinas fueron a plantear sus preocupaciones, nucleados y acompa帽ados en diversas organizaciones, pero ese intento de di谩logo no prosper贸. 鈥淗ay sectores que no quieren modificar sus pr谩cticas. Por eso tratamos de generar nuestra propia evidencia sobre las consecuencias de lo que est谩bamos hablando鈥, agrega el abogado.

Convocaron a un bingo solidario y lograron juntar el dinero que se requer铆a para hacer un estudio de agua. El resultado los sorprendi贸 incluso a ellos mismos. Se detectaron 11 distintos tipos de plaguicidas en grandes concentraciones a partir de muestras de todo el partido. 鈥淓l valor superaba hasta 45 veces el permitido en la Comunidad Europea, y el estudio se hizo con el INTA Balcarce, no fue nada informal. Con esos datos hablamos con las autoridades creyendo que ante la evidencia iba a ser distinto. Lo primero que hicieron fue poner en duda el an谩lisis鈥, recuerda Fazio.

As铆 llegaron a la justicia y 茅se fue el estudio con el que se presentaron. En su fallo, el juzgado adem谩s le dio traslado al Defensor del Pueblo, quien solicit贸 p煤blicamente que proh铆ban todo tipo de pr谩cticas relacionadas con la aplicaci贸n de los agroqu铆micos hasta tanto la situaci贸n de fondo se resuelva.

鈥淓speramos que alguien recapacite y se d茅 cuenta que este modelo de producci贸n est谩 terminado. No podemos seguir en este camino suicida de buscar m谩ximos rendimientos econ贸micos a costa de la salud de de la poblaci贸n. Este debate pone en tela de juicio el modelo. El tiempo que viene es tratar de buscar soluciones creativas, y entender que si queremos un planeta para nuestros hijos hay que buscar un camino sustentable鈥, concluye Fazio.

