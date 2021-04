–

Este a帽o no le espera nada bueno a la clase obrera. El Gobierno no piensa derogar la reforma laboral y ya est谩 tramando a puerta cerrada en Bruselas una reforma de las pensiones contra los m谩s vulnerables. Por otro lado, los ERTEs que se han pagado con dinero p煤blico y que han actuado de colch贸n social para frenar el descontento pero sin solucionar el problema de fondo, se est谩n empezando a agotar. Las empresas empiezan a anunciar despidos colectivos y otras tantas peque帽as van hacia el concurso de acreedores, hasta alcanzar un paro que escal贸 al 16,26%.

A esto se le suma las pol铆ticas sanitaria y fiscal que est谩 llevando a cabo el Gobierno. El endeudamiento para inyectar los millones a los ricos del IBEX 35 lo pagaremos con recortes sociales, y el poder absoluto de los negocios de las farmac茅uticas que el Gobierno no cuestiona, ralentiza a煤n m谩s una salida coherente a la crisis. Una crisis que se agrava pero que no viene de la pandemia, sino que est谩 poniendo en carne viva la desaceleraci贸n econ贸mica que ya viv铆a el capitalismo antes del Coronavirus. Y si es as铆 nos acercamos a una segunda carga contra la clase trabajadora que solo se puede hacer frente con un plan de lucha que este a la altura de las crisis que quieren hacernos pagar. Por el momento, la pasividad que han mostrado los sindicatos mayoritarios de estos a帽os y la negociaci贸n con la CEOE por parte de UGT y CCOO van en un sentido contrario.

Pero en esta perspectiva sombr铆a vemos aparecer algunos conatos de lucha obrera, como la que est谩n dando la plantilla de Tubacex en Euskal Herria, que llevan m谩s de 60 d铆as de Huelga contra el despido de 129 compa帽eros y compa帽eras, o ahora la lucha de Airbus en Puerto del Real en C谩diz.

Emergencia de los conflictos obreros en Zaragoza

En Zaragoza, en cambio, adem谩s del anuncio de huelga de las plantillas de Verallia contra los despidos y el avance de la precarizaci贸n, tambi茅n estamos viendo aparecer nuevos sectores que salen a la lucha contra la precarizaci贸n y la carga de trabajo como la que est谩n soportando los trabajadores externalizados de Ambulancias de servicio Urgente y No urgente de los Hospitales de Arag贸n. Hartos de incumplimientos de un convenio que est谩 caducado, y de mil tropel铆as m谩s que se le permiten a una empresa privada como Acciona y Transalud dentro de la sanidad p煤blica, han decidido salir a la huelga indefinida. Un servicio esencial para la poblaci贸n m谩s vulnerable que sigue externalizado gracias al buen rollo que tiene el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos y su consejera Sira Repoll茅s con las grandes empresas que hacen negocio a costa de nuestra salud.

Pero no es el 煤nico caso en el que el proyecto de los gobiernos 鈥減rogresistas鈥 ha sido un fiasco para los trabajadores externalizados. A nivel del gobierno municipal, el anterior partido 鈥渃iudadanista鈥 de Zaragoza en Com煤n, ni quiso, ni fue capaz de municipalizar los principales servicios externalizados como basuras, transporte y jardiner铆a que hoy siguen en manos de las grandes empresas privadas como FCC y Avanza/ADO y ahora,de la mano del Partido Popular, se niegan a mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras del transporte urbano de Autobuses y Tranv铆as de Zaragoza que han convocado sendos paros parciales para obligar a la empresa a mover ficha.

A los trabajadores y trabajadoras nos viene una gorda, y habr铆a que pensar c贸mo al calor de 茅stas luchas que empiezan aparecer en un marco de apat铆a y desmovilizaci贸n generalizado (fomentado por la subordinaci贸n pol铆tica al Gobierno tanto por parte la izquierda institucional como por la burocracia sindical) conseguimos romper el cerco medi谩tico de las luchas obreras, las rodeamos de solidaridad y las convertimos en una gran movimiento de lucha que dobleguen a la patronal y los gobiernos de turno y de esa manera imponga victorias a la patronal que vayan recomponiendo el m煤sculo necesario para estar a la altura de los ataques que vienen, y d茅 una salida al conjunto de la clase obrera. Sobre todo en los conflictos como en el de Ambulancias, donde el Salud y el Gobierno de Arag贸n les impusieron un 100% de servicios m铆nimos. Es decir, prohibi茅ndoles el derecho a ejercer la huelga a los que han estado en primera l铆nea en el combate contra el Covid.

Entre otras acciones, por ejemplo, 驴por qu茅 los tragadores y trabajadoras que est谩n abordando diferentes huelgas y paros parciales en Zaragoza (algunas del mismo gremio, como los conductores de bus, tranv铆a urbano y conductores de ambulancias, que adem谩s est谩n cuestionando la externalizaci贸n y gesti贸n privada de sus servicios) no nos podemos unir todos juntos para salir a la vez a las calles? 驴Por qu茅 no unir la lucha de Ambulancias, bus, tranv铆as junto a la jornada de huelga de los obreros del vidrio de Verallia? Una gran manifestaci贸n de los conflictos que ponga en el centro la denuncia contra los ataques particulares, los despidos, las reformas laborales y la privatizaci贸n de los servicios p煤blicos, podr铆a multiplicar la fuerza de las luchas para imponer un programa de reivindicaciones.

Avancemos en la coordinaci贸n de las y los trabajadores en lucha en cada ciudad y en todo el Estado

Algunos piensan que la coordinaci贸n significar铆a no darle visibilidad a cada conflicto, cuando en realidad las pr谩cticas sindicales habituales s贸lo acaban dividiendo y ocultando las fuerzas y las reivindicaciones de las distintas luchas. Una gran manifestaci贸n de las luchas obreras insuflar铆a de fuerzas materiales y morales a los y las trabajadoras, y podr铆a ser el inicio para pensar toda clase de reuniones, encuentros obreros o acciones de coordinaci贸n donde puedan participar democr谩ticamente todas las plantillas y tambi茅n llame a otros colectivos en lucha a que se sumen buscando de esa forma todos los apoyos reales para imponer victorias.

Es por esa raz贸n que no se entiende por qu茅 en la reuni贸n de preparaci贸n del 1 de mayo (al que UGT y CCOO se niegan convocar) la mayor parte de la izquierda sindical se neg贸 a que los conflictos obreros actuales de la ciudad, estuvieran a la cabeza de la manifestaci贸n del tradicional 1潞 de mayo. De todas maneras, aunque no fuese as铆, habr铆a que decir que no ser铆a suficiente. Pues es necesario que esa coordinaci贸n y solidaridad de las luchas se impulse mucho antes de mayo. Es necesario que la llamada izquierda sindical est茅 a la cabeza de esta iniciativa. Pero para eso las direcciones sindicales tienen que romper con el corporativismo obrero, donde por fin la consigna de 鈥淎poyo Mutuo鈥 no sea solo una frase bienintencionada, y s铆 una tarea estrat茅gica.

A medida que las consecuencias de la crisis se vayan haciendo mas palpables es probable que nuevos sectores salgan a la lucha, y abra nuevas oportunidades para establecer m谩s alianzas cada vez mayores a partir de estas peque帽as instituciones de coordinaci贸n obrera. Y no es una utop铆a. Tiempo atr谩s en Zaragoza las trabajadoras de Telepizza en mitad de la huelga por el pago del SMI en 2019 llamamos a organizar una 鈥渉uelga de Precarios鈥 en coordinaci贸n con los riders de Uber Eats. Y un a帽o m谩s tarde, durante la huelga de los Jardineros de FCC de 2020 hicimos una protesta coordinada en la Plaza del Pilar entre los jardineros y jardineras y las trabajadoras de Telepizza en lucha contra el despido de una compa帽era, demostrando la fuerza potencial que tiene la clase obrera y la unidad de los y las precarias.

Si la izquierda sindical se pone a la cabeza de esta tarea por recomponer las filas obreras de la divisi贸n que nos imponen estaremos en mejores condiciones para enfrentar los futuros ataques.

Por 煤ltimo, la soluci贸n a los despidos y los ataques no puede ser un problema individual, no solo hace falta una respuesta colectiva, adem谩s es necesario un programa para el conjunto de las y los trabajadores, que permita que lo que ganen con una mano no nos lo quiten con la otra. Un programa que haga que la crisis la paguen los capitalistas. Es en la unidad de acci贸n con los y las trabajadoras en lucha con los que hay que discutir un programa obrero de emergencia con el que pelear en las calles y no un mero acuerdo entre aparatos sindicales.

