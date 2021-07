–

De parte de ANRed July 14, 2021

Mediante un comunicado los trabajadores de la fábrica recuperada Gotan, situada en el parque Industrial de Burzaco, denuncian el inminente desalojo puesto que el predio donde funciona la cooperativa no era inmueble de la empresa original en quiebra, sino de un tercero que reclama un alquiler de 200.000 pesos mensuales. «Queremos hacerles saber nuestra situación legal que está complicada, ya que el inmueble no está dentro la quiebra y obviamente nuestra prioridad es conservar nuestra fuente de trabajo. Nuestra familia depende de nuestra cooperativa. Estamos al borde de un desalojo porque los hermanos Piscitello están pidiendo el inmueble y nosotros no tenemos una espalda económica para pagar el alquiler». Por ANRed

En septiembre de 2019 el empresario Horacio Lamberti e Hijos, decidió cerrar la fábrica Gotan dejando 27 familias en la calle. Luego de una larga lucha, en el 2020 los trabajadores lograron recuperarla y constituirse en cooperativa.

Sin embargo a fines de junio se realizó una audiencia en el Juzgado Comercial 27, secretaria 53, donde se planteó a los trabajadores, un reclamo por el pago de uso de las instalaciones por parte de los titulares del predio. El reclamos implica que si no efectivizan el pago del alquiler del predio deberán retirar las máquinas del emplazamiento actual.

«Queremos hacerles saber nuestra situación legal que está complicada, ya que el inmueble no está dentro la quiebra y obviamente nuestra prioridad es conservar nuestra fuente de trabajo. Nuestra familia depende de nuestra cooperativa. Estamos al borde de un desalojo porque los hermanos Piscitello están pidiendo el inmueble y nosotros no tenemos una espalda económica para pagar el alquiler» expresaron los trabajadores mediante un comunicado.

En esa primer audiencia la jueza les dio 10 días a los trabajadores para mudar las maquinarias. A pesar de ello, los trabajadores lograron ganar tiempo para poder presentar un proyecto que les permita seguir trabajando y produciendo. Esto dependerá de la decisión de la jueza a cargo de la instrucción, y se pautó una fecha en breve para una próxima reunión.