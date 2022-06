–

Rub茅n Lassaga, cura de la Opci贸n por los Pobres del Departamento Pellegrini en Santiago del Estero, fue amenazado de muerte el mi茅rcoles mediante un mensaje de whatsapp enviado a la secretar铆a parroquial: 芦le queremos hacer llegar un mensaje al se帽or cura: los caminos del monte de Pellegrini son largos y solitarios, y 茅l siempre anda solo. Los caminos tienen sus trampas, y que por favor, no se siga metiendo en lo que no le corresponde. Y que la pr贸xima no va a haber un mensaje de advertencia禄. El mensaje fue recibido a las 9:15 y enviado desde un tel茅fono con caracter铆stica de Tucum谩n. Por Huerquen.

En comunicaci贸n con radios comunitarias de la Red Farco, Lassaga referenci贸 estas amenazas con el recorrido de la organizaci贸n comunitaria campesina de la zona: 鈥Hace unos 18 a帽os funciona la Mesa Parroquial de Tierras, un espacio donde familias y organizaciones campesinas nos encontramos para crecer en nuestros derechos: derechos posesorios, a la tierra, ambientales, a la producci贸n, a la forma de vida campesina e ind铆gena; para defender tambi茅n esos territorios de los atropellos que sufrimos y sufren las comunidades por la expansi贸n del agronegocio desde mediados de la d茅cada del 90. Esa Mesa de Tierra realiza distintas actividades: informativas, formativas, de defensa, de acercamiento a la justicia, de coordinar y de exigir al Estado que se presente y atienda las necesidades del sector campesino e ind铆gena: tierra, caminos, agua, salud, educaci贸n, justicia, y sobre todo la defensa de la forma de vida campesina e ind铆gena鈥.

En este marco est谩 programada una jornada de capacitaci贸n sobre derecho ambiental con el Fiscal Federal Dr. Antonio Gustavo G贸mez para este s谩bado 2 de julio, habida cuenta de la gran cantidad de denuncias por fumigaciones con agrot贸xicos y desmontes que las organizaciones de la zona vienen recibiendo y planteando. Distintas voces coinciden en relacionar esta grav铆sima amenaza contra Rub茅n Lassaga y las organizaciones comunitarias, con esta serie de iniciativas en comunidades de los departamentos de Pellegrini y Jim茅nez en el noroeste provincial y fronterizos con las provincias de Tucum谩n y Salta.

En la provincia donde fueron asesinados Cristian Ferreyra y Miguel Galv谩n por defender sus territorios frente al avance del agronegocio, Lassaga sostiene que: 鈥淓sta amenaza, no es para mi persona solamente, sino para todas las organizaciones. En Santiago del Estero hay mucha gente que vive amenazada y silenciada, que no puede decir lo que piensa y lo que pasa por todo un aparato de la burocracia estatal, de los privados y de las bandas armadas y de la persecuci贸n como en este caso, escondidos detr谩s de un mensaje de Whatsapp鈥.

La organizaci贸n comunitaria, que sectores populares de la iglesia acompa帽an, choca de frente con el modelo de agronegocios que impacta de distintas maneras en el grueso del territorio nacional: 鈥淓sto es otra muestra de este poder impune que va arrasando el Departamento Pellegrini desde mediados de los 90 y que ya es tierra arrasada. Ya no hay mucho monte y el poco que queda es porque las comunidades lo cuidan; el resto est谩 convertido en un mar de soja, de ma铆z, de sorgo para el biodiesel; donde se siembra para producir dinero, no alimentos. Este conflicto de intereses, entre los pobres del mundo campesino e ind铆gena, y los poderosos鈥, describe Lassaga.

La solidaridad va manifest谩ndose a medida que la noticia llega a las organizaciones populares de todo el pa铆s, donde nuevamente los medios comunitarios y populares han jugado un rol frente al silencio de los grandes medios provinciales y nacionales: entrevistado por medios locales, Lassaga manifest贸 no sentir miedo, aunque s铆 sorpresa por el tenor de las amenazas. Manifest贸 que su preocupaci贸n est谩 con las y los vecinos de Nueva Esperanza, con 鈥渄ocentes que no pueden hablar鈥 Pellegrini es tierra de nadie, lejos de los centros鈥 donde la gente para hacer una denuncia tiene que perder 2 d铆as con el gasto de gasoil, y todo esto complica. La gente se ve amedrentada y termina cediendo, termina abandonando el campo y se va鈥.

La denuncia por amenazas ser谩 radicada en las pr贸ximas horas en fiscal铆a federal. Mientras el obispado est谩 al tanto de las amenazas y en comunicaci贸n con Lassaga, el grupo de Curas en Opci贸n por los Pobres emiti贸 un comunicado de repudio: 鈥淒esde siempre en nuestra Patria la pretensi贸n de poseer la tierra o distribuirla fue motivos de conflictos. Cuando las fronteras agropecuarias se expandieron, los espacios ayer despreciados fueron entonces, deseados. Deseados y apropiados. (鈥) Y as铆 fue que campesinos e ind铆genas fueron desalojados, desplazados y asesinados. Sus tierras apropiadas, sus animales matados, sus pozos envenenados y topadoras y fuerzas de seguridad, legales e ilegales, se hicieron presentes donde ayer estaban ausentes. Muchos campesinos se organizaron, muchos fueron acompa帽ados. Y all铆 tambi茅n se hizo presente la fe del pueblo y sus ministros. 芦La iglesia no puede estar ausente en la causa de los pobres禄 (鈥) Con el Papa Francisco insistimos en que todos deben tener Techo, Tierra y Trabajo, de esto estamos hablando. Precisamente鈥.

