July 10, 2021

9 de julio de 2021

A los medios de comunicaci贸n

A los medios libres, alternativos, independientes o como se llamen

A los centros de Derechos Humanos

Por este medio queremos hacer p煤blica y externar nuestra preocupaci贸n por el acoso y una serie de amenazas de muerte que recibimos en el Caf茅 鈥淶apata Vive鈥, la ma帽ana del 9 de julio de 2021. Este es un atentado directo a un espacio de resistencia dentro de la Ciudad de M茅xico, que camina con los diferentes movimientos y que desarrolla una actividad pol铆tica, social y cultural en este lugar en rebeld铆a.

Responsabilizamos a las autoridades de la Ciudad de M茅xico. A Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno y a Alfonso Su谩rez del Real, secretario de gobierno, pues estos acontecimientos dejan en riesgo y vulnerabilidad a quienes integramos este proyecto. Sabemos que somos un lugar inc贸modo para este gobierno. Por lo que exigimos que cesen las amenazas, vengan de donde vengan, o del nivel local o federal.

Particularmente queremos mencionar que los agresores afirman que 鈥渧estir谩n de negro al Caf茅 Zapata Vive鈥, dicen que 鈥渉ar谩n llegar un presente a la cafeter铆a鈥 adem谩s se帽alan 鈥測a est谩n cerca mis hombres鈥.

No es la primera vez que recibimos amenazas, hostigamiento y persecuci贸n. Resaltamos que en otras ocasiones hemos sido amedrentados para que el espacio frene sus actividades. Resulta inconveniente para los diferentes gobiernos que en la ciudad existan espacios en donde se gesta la organizaci贸n y la colectividad. Es un doble discurso el que se maneja desde el gobierno de Sheinbaum que dice velar por los espacios culturales.

Estos acontecimientos nos confirman lo que hemos dicho en repetidas ocasiones: Nada cambi贸 con el gobierno actual. Sigue utilizando las viejas pr谩cticas priistas, aunque se vistan de MORENA. El uso de grupos criminales para frenar a los movimientos es una de las tradiciones que contin煤an.

Hacemos un llamado a la sociedad civil para que se sume a nuestra exigencia de respeto a los modos, formas de organizaci贸n y lucha que llevamos a cabo; exigimos seguridad para nuestro espacio y quienes aqu铆 trabajamos.

As铆 mismo hacemos un llamado al movimiento social de abajo y a la izquierda que nos acompa帽a, con quienes hermanamos nuestra lucha, para que tambi茅n levanten su voz ante estos actos de impunidad. Sabemos que no estamos solas ni solos, pues existen personas que han encontrado en el Caf茅 鈥淶apata Vive鈥 un sitio para construir y caminar.

Atentamente

No nos vendemos, No nos rendimos, No claudicamos

Caf茅 Zapata Vive