De parte de Hermanas Entalegadas No Andais Solas

Varios presxs de Zaballa firman la siguiente denuncia ante la OBLIGACI脫N de vacunarse por Covid. Transcribimos la siguiente carta que han firmado seis presxs de la c谩rcel de Zaballa denunciando las amenazas para vacunarse si o si por Covid y las consecuencias de negarse ante estas coacciones. Desde Salhaketa Araba publicamos esta situaci贸n completamente inadmisible y apoyamos a lxs presxs ante dichas amenazas:

鈥Primero, hace aproximadamente dos meses, se pone en conocimiento de los internos del centro., la posibilidad de vacunaci贸n del Covid-19 de forma voluntaria, en el mismo m贸dulo nos negamos unas diez personas a no vacunarnos, vinieron con amenazas y coaccion谩ndonos, diciendo que en caso de no vacunarnos, no nos dar铆an permisos, progresiones de grado y ni trabajos y excluirnos de todas las actividades y cursos de reinserci贸n hacia la libertad.

Segundo, una vez hemos informado que una veintena de funcionarios, ATS, inclusive gente que da clases y cursos impartidos en prisi贸n, no est谩n vacunados y ellos mismos nos recalcan que es una decisi贸n voluntaria y no tienen por qu茅 obligarnos a nosotros hacer algo en contra de nuestra voluntad y principios y hay compa帽eros que han perdido trabajos remunerados y los dem谩s los destinos y la opci贸n de poder estudiar o hacer alg煤n curso de formaci贸n.

Tercera, yo os escribo con el 谩nimo de mostrar la realidad y las medias tan represivas que nos han hecho perder todo lo que hab铆amos ganado con nuestro esfuerzo y constancia.

Un saludo de todos los que firmados agur bai. Vitoria, a 23 de abril de 2021.禄