El 12, 13 y 19 de junio desde las16hs (Argentina/Puelmapu) se llevará a cabo este potente seminario ON LINE, el cual propone no solo la deconstrucción de la hegemonía cultural en términos decoloniales; sino que apela a la “desamericanización”, a desandar caminos viciados por lo ajeno.

A repensar identidades, afectos, historia, territorio y libertad. A poner en discusión el estar siendo en este continente atravesado por la perversidad saqueadora de antaño, la cual continúa vigente en las ficciones patrióticas y actuales imposiciones globales; tendientes a querer convertirnos en masa neutral alienada e inhumana.

“Con la dificultad de sostener la palabra no hegemónica, no aprobada, no institucionalizada, declaramos tener voz en estas tierras dominadas por el miedo..

Con la dificultad de corporizar el pensamiento que nos hace únicos, abrimos espacios nuevos.

Mientras el nuevo mundo se debate entre tecnócratas o esclavistas; nosotrxs… los otrxs… continuamos exponiendo nuestras verdades por derecho de vida.

Nacimos para algo mas importante que ser alimento de los depredadores …”

América Impuesta: SEMINARIO ON LINE

Días: 12, 13 y 19 de Junio

Horario: 16hs a 19hs (Puelmapu/Argentina)

Plataforma: google meet

Para inscripción: https://forms.gle/aaaihuAA8skDUDzT7

TEMARIO:

América Impuesta – Continente Mestizo

Epistemologías depredadoras

Prejuicio, Racismo: La creación del “resto”

Mestizxs: Debates por fuera del centro blanco.

Diversidad, género, espiritualidad ysexualidad: construcciones desde el macro-cuerpo-continental

Identidad Digital -Transhumanismo

Kovid 5Gen0cidio 2020

@barbarataboada_puel (Instagram)

Telegram: +54 9 2235380629

https://fb.me/e/zCVPqvMO

*Actividad arancelada

**La bibliografía y materiales a trabajar serán brindados en formato digital.

Facilita: Barbara Taboada –Ülkantufe

https://barbarataboada.pb.online

Proyecto Intercultural Urbano “Músicos Y. No Músicos”

Autora del libro: “El silencio Mestizo en la América Impuesta”

https://www.facebook.com/elsilenciomestizoenlaamericaimpuesta

Equipo de profesores Interculturales Urbanos de Puelmapu

Sobre Bárbara Taboada:

*https://www.youtube.com/watch?v=MUKrH762vHE

*https://agenciaparalalibertad.org/del-estallido-social-a-la-mordaza-global-covid-genocidio-2020/?fbclid=IwAR3mnyCrPsQpS1K1R7nKf_NTSJPpWhvNQFa31QhipsnNuao_DUIKnHv2sLI

*https://kaosenlared.net/12-de-octubre-del-2020-el-genocidio-se-perpetua-por-donde-se-mire/?fbclid=IwAR2DZDGWaOozHo7xfoRjmPHeurwk-ZXZ0m9qsica8YmqtBW2yYlh0uUNzS8

*https://www.youtube.com/watch?v=9isaTb2zx7U