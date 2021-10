Esta regi贸n sufri贸 con m谩s fuerza que ninguna la ca铆da mundial de los servicios de Whatsapp, Instagram y Facebook. Eso revel贸 su atraso digital, en parte resultado de pol铆ticas del imperio de Mark Zuckerberg, que la usa como un banco de pruebas.

Por Carlos Guti茅rrez*

En estos 煤ltimos d铆as la empresa Facebook Inc. vivi贸 uno de los pasajes m谩s negros de su historia. El nuevo cap铆tulo del conglomerado de redes sociales propiedad de Mark Zuckerberg comenz贸 a mediados de septiembre, cuando el diario The Washington Post public贸 鈥淭he Facebook Files鈥, un trabajo de investigaci贸n con documentos que muestran c贸mo los directivos de la empresa conocen los efectos nocivos de su plataforma y sin embargo han antepuesto sus intereses econ贸micos a la seguridad de los usuarios.

Aquel trabajo period铆stico tambi茅n revela c贸mo Facebook Inc., aunque supervisa a casi todos sus usuarios, evita hacerlo con miles de cuentas VIP, lo que permite publicar material que puede incluir acoso e incitaci贸n a la violencia. 鈥淟os documentos ofrecen quiz谩 la imagen m谩s clara, hasta ahora, de qu茅 tanto se conocen los problemas de Facebook al interior de la compa帽铆a, incluyendo al propio director ejecutivo鈥, dice la introducci贸n de la investigaci贸n.

El domingo 3 de octubre, la ingeniera inform谩tica y exempleada de Facebook, Inc., Frances Haugen, confes贸 a CBS, una de las m谩s importantes cadenas de televisi贸n en Estados Unidos, que ella fue quien filtr贸 a The Washington Postdichos documentos internos. Cont贸 que los obtuvo a principios de 2021 cuando renunci贸 a la empresa, a la que hab铆a ingresado en 2019.

Al d铆a siguiente del 鈥渄estape鈥 de Haugen, las plataformas de Facebook, Whatsapp e Instagram sufrieron un apag贸n de seis horas. Es la segunda gran falla de este servicio en su historia; la anterior sucedi贸 en 2008, pero entonces a煤n no ten铆an la importancia y penetraci贸n de la actualidad. El impacto mundial de esta semana afect贸 a 3.500 millones de usuarios, con p茅rdidas econ贸micas globales superiores a los 1.000 millones de d贸lares, reporta Netblocks.

La ca铆da de los servicios m谩s populares de Facebook Inc. revel贸 la dependencia de millones de personas a estas plataformas digitales y su tremendo alcance econ贸mico. Por ejemplo, solamente Facebook perdi贸, por esta falla, unos 6.000 millones de d贸lares, calcula Bloomberg Billionaires Index. 鈥淓l d铆a en que Facebook desapareci贸 de todos lados parece haber sido el resultado de un intento de Facebook de estar en todas partes鈥, public贸 la articulista Molly Roberts en The Washington Post.

Facebook naci贸 en 2004. Desde entonces, medios de comunicaci贸n, instituciones, gobiernos, l铆deres pol铆ticos y sociales, as铆 como millones de ciudadanos en el planeta utilizan esta red social de manera cotidiana. Ha crecido de la mano de algunos esc谩ndalos como el que vivi贸 en 2018, cuando investigaciones period铆sticas revelaron que la consultora Cambridge Analytica adquiri贸 datos de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos, los cuales sirvieron para manipular a los votantes en las elecciones de 2016.

鈥淓l conglomerado Zuckerberg鈥, como le llama Luis 脕ngel Hurtado, acad茅mico de la Universidad Nacional de M茅xico, domina dos de cada tres mensajes enviados en redes sociales. 鈥淒e esa magnitud debemos ver el papel que est谩 jugando esta red sociodigital, la cual puede generar que un pa铆s completo quede incomunicado. O por lo menos una generaci贸n completa, porque quienes pagaron los estragos m谩s fuertemente fueron las generaciones millennial y centennial鈥, explica el experto, promotor de la campa帽a 鈥淰erified鈥 de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU).

Latinoam茅rica vivi贸 el apag贸n de manera diferente a Europa y Estados Unidos. En la regi贸n afect贸 no solo las comunicaciones interpersonales, sino las actividades econ贸micas. 鈥淓so tiene que ver con la gran cantidad de comercio informal que hay en Am茅rica Latina, que utiliza bastante Whatsapp y Facebook para colocar sus productos鈥, afirma Cristian Le贸n, director ejecutivo de la Fundaci贸n InternetBolivia.org. En Europa o Estados Unidos el fen贸meno afect贸 m谩s a nivel de comunicaci贸n interpersonal.

Seg煤n estimaciones de Statista GmbH, la falla de Facebook pudo haber generado p茅rdidas por unos 71,5 millones de d贸lares en Latam y el Caribe, donde 鈥揳punta en esa plataforma de datos la periodista Marina Pasquali鈥 鈥渆s m谩s f谩cil encontrar una aguja en un pajar que una persona que no use Facebook, Instagram ni WhatsApp鈥. La misma publicaci贸n muestra que, en mercados como Chile, Uruguay y Puerto Rico, m谩s del 80 por ciento de la poblaci贸n usa las redes sociales. 鈥淢illones de influencers y peque帽as empresas en la regi贸n tambi茅n dependen de estas plataformas para desarrollar su negocio鈥, apunta Pasquali.

La informalidad 鈥渆s un problema end茅mico鈥 de esta zona, escribi贸 Vin铆cius Pinheiro, director regional de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT), en un art铆culo publicado en septiembre de 2021. Menciona que 鈥渁ntes de la pandemia, en promedio, 1 de cada 2 empleos era informal鈥, y por la crisis sanitaria, las ocupaciones informales resultaron las m谩s afectadas 鈥減or la destrucci贸n de empleos y la abrupta p茅rdida de ingresos鈥. En el segundo trimestre de 2020, por ejemplo, la covid-19 arras贸 con 43 millones de empleos.

En el informe Tecnolog铆as digitales para un nuevo futuro, publicado este a帽o, la Comisi贸n Econ贸mica para Am茅rica Latina y el Caribe (Cepal) considera que esta regi贸n tiene un 鈥渃ontexto desafiante鈥. Esto se debe a que la revoluci贸n tecnol贸gica ha provocado un 鈥渁uge de las plataformas globales, dando lugar a una excesiva concentraci贸n de poder econ贸mico y pol铆tico en no m谩s de una veintena de corporaciones de dos o tres potencias mundiales鈥. El mercado de estas empresas, calcula la Cepal, 鈥渟upera o se acerca a un bill贸n de d贸lares鈥.

En Am茅rica Latina, el crecimiento digital no ha tenido una estrategia definida, sino que ha respondido a urgencias y necesidades tecnol贸gicas, se帽ala Cristian Le贸n. Por ello se utiliza m谩s Facebook o Whatsapp que plataformas m谩s complejas. 鈥淟a mayor铆a de los pa铆ses no tienen un buen gobierno digital, como s铆 lo tienen en Europa, donde han priorizado la generaci贸n de plataformas para servicios b谩sicos. Es una l贸gica distinta鈥, explica.

Aun as铆, los latinoamericanos usan Facebook en cifras significativas, con Brasil y M茅xico al frente. De acuerdo con Statista, el primero registr贸 m谩s de 160 millones de usuarios en agosto de 2021, mientras que el segundo tuvo 105 millones. Colombia ocupa el tercer lugar con 40 millones y el cuarto Argentina, con 37 millones. En esta regi贸n el gasto en publicidad ha crecido 鈥渄e manera significativa鈥. El reporte Estado de las Redes Sociales y el CX, realizado por Socialbakers, se帽ala que, en el primer semestre de 2021, este gasto creci贸 hasta 68 por ciento, en comparaci贸n con el 59 por ciento que report贸 Norteam茅rica y el 44 por ciento registrado por Europa Occidental.

El 5 de octubre, en una audiencia que Haugen tuvo con el Senado de Estados Unidos, se dijo que Facebook Inc. tuvo ingresos por publicidad entre 51 y 58 d贸lares por usuario en el 煤ltimo trimestre, en Estados Unidos y Canad谩. De acuerdo con los dichos de la exempleada de este conglomerado, la empresa busca que los usuarios m谩s j贸venes accedan a redes como Instagram, porque ellos son el gancho para atraer a sus padres a Internet.

Latam tiene una situaci贸n contradictoria, porque a pesar del alto uso de plataformas digitales existe un importante rezago tecnol贸gico. Cristian Le贸n encuentra una explicaci贸n a este fen贸meno: estamos viviendo un 鈥渃olonialismo digital鈥 y esta es una zona de experimentaci贸n para compa帽铆as como Facebook Inc. 鈥淢uchos de los experimentos que ha hecho Facebook, por ejemplo, cuando cre贸 una nueva pesta帽a para ver noticias, la prob贸 primero en Am茅rica Latina antes de llevarla al norte global. Facebook ve a esta zona como un lugar para probar cosas. Nos ven como el patio trasero digital. Las mismas l贸gicas geopol铆ticas de antes se est谩n llevando a las l贸gicas de pol铆ticas digitales鈥.

Le贸n encuentra otra de las razones para este rezago en el tipo de infraestructura que ha generado cada pa铆s. 鈥淐omo subcontinente hemos llegado un poco tarde y directamente hemos ingresado en la tecnolog铆a m贸vil. En muchos pa铆ses, con excepci贸n de Brasil, Chile y Uruguay, se ha priorizado generar conectividad m贸vil en vez de generar conectividad por fibra 贸ptica. La ventaja de la fibra 贸ptica es que es mucho m谩s barata y da mucho m谩s ancho de banda, es mucho m谩s estable y permite una mayor inclusi贸n digital鈥.

Esto tambi茅n puede explicar por qu茅 Am茅rica Latina result贸 m谩s afectada econ贸micamente durante las seis horas del apag贸n del 4 de octubre. CNN, con base en informaci贸n de Cost of Shutdown, de la organizaci贸n no gubernamental Net Blocks, calcula que Brasil y M茅xico son los pa铆ses de Am茅rica Latina que m谩s dinero pudieron haber perdido. El primero, con p茅rdidas por 24.674.513 d贸lares y el segundo con 13.803.751; el tercer sitio corresponde a Argentina, con 7.653.705 d贸lares y Venezuela, con 5.790.294 d贸lares. Colombia se ubic贸 en la quinta posici贸n con 3.711.567 d贸lares.

Estas cifras traen ense帽anzas, como que los latinoamericanos tienen que cambiar su cultura tecnol贸gica. Pasar de analfabetas digitales a usuarios responsables e informados en el uso de estas tecnolog铆as. Se requiere mayor educaci贸n, advierte desde Per煤 Ver贸nica Arroyo, asociada de pol铆ticas p煤blicas en la organizaci贸n internacional Access Now. 鈥淧ara muchas personas, Facebook o Whatsapp son todo el internet. Necesitan entender que hay otras alternativas鈥, se帽ala.

