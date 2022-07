–

Primero la amistad. Una amistad como apertura al mundo, como intimidad, como secreto, como segundeo. Amistad para poder seguir respirando, riendo, haciendo. Esta amistad no se reduce a un v铆nculo: es papel, tipeo, tinta. Una historia, unos dibujos, un r铆o de aguas que crecen de manera inexplicable. Roc铆o, Pedro, Irene, el hijo que desaparece, los borrachos (ac谩 hablan de vos y yo, 驴nocierto?) Amistad como otra forma de estar en una.

Segundo el libro. Me pasa algo y me cuesta definirlo. Siento que el libro como objeto cobra otra dimensi贸n. No es un libro que veas en una estanter铆a y te parta la cabeza. No es llamativo, ni estridente, ni flashero. Pero en cuanto lo empez谩s a hojear, tocar, leer, pasa algo. Conmueve de una manera especial. El color del papel, los trazos de los dibujos, ciertas nuevas texturas, la crecida del agua. La novedad de lo que est谩 escrito y c贸mo se lee. El libro nos invita a algo. Se lee de un tir贸n pero no de manera manija. No hay ansiedad, hay ganas; no hay urgencia, hay intimidad; hay alegr铆a, no euforia.

Tercero la conspiraci贸n. Amador Fern谩ndez-Savater dice que conspirar significa respirar juntos. Los que conspiran se dan aire unos a otros contra la asfixia que produce el poder del negocio en la vida entera. No se limita a denunciar, sino que, como dice Piglia, 鈥渋ntenta modificar relaciones de fuerza y tiene a la huida por condici贸n鈥.

鈥淎 la espera鈥 (Cordero Editor) es la conspiraci贸n, la amistad y el libro de Roc铆o y Pedro que nos invita a algo, a estar en una, a desertar un rato del ruido insoportable que nos deja sin 谩nimo, sin ganas, sin palabras. 鈥淎 la espera鈥 es una linda experiencia que construye una intimidad que nos permite respirar de otro modo.

