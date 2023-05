–

De parte de Lobo Suelto May 10, 2023 155 puntos de vista

Diego Sztulwark es escritor y profesor. Sus textos transitan entre la filosof铆a y la teor铆a pol铆tica. Quien escribe lo conoci贸 por su libro 芦La ofensiva sensible禄 publicado por Caja Negra, por sus entrevistas a Le贸n Rozitchner, Ricardo Piglia y Alejandro Horiwicz, por sus trabajos editoriales en Cactus, por sus lecturas originales y atentas de Spinoza, Marx, Deleuze y otros, por las notas del blog Lobo Suelto!, por los comentarios de quienes han asistido a sus cursos y grupos de lectura.

Esta conversaci贸n se mantuvo mediante audios de WhatsApp los primeros d铆as de marzo del 2023.

En memoria de Osvaldo Said贸n.

鈹Me gustar铆a que empez谩ramos conversando sobre Spinoza y las particularidades hist贸ricas e 铆ntimas en las que ejerci贸 el esfuerzo de pensamiento.

Jacques Derrida, por ejemplo, se interes贸 en la imposibilidad de construir una biograf铆a y un habitar en la lengua. Al igual que Spinoza, estuvo marcado por las figuras del marrano y de la ascendencia sefard铆.

驴C贸mo podr铆amos pensar y acercarnos, si es que esto es posible, al hecho de que Spinoza no haya podido escribir o defenderse en sus lenguas maternas?

Diego Sztulwark 鈹 Tu pregunta me lleva directamente al libro de Henry Meschonnic que editamos junto a Tinta lim贸n y Editorial Cactus: Spinoza poema del pensamiento de Henri Meschonnic, traducido por Hugo Savino.

Meschonnic muestra all铆, traduci茅ndolo, c贸mo era el lat铆n de Spinoza. Sus acentuaciones, los retorcijones de su sintaxis, como manifestaciones materiales de su modo de pensar y de ser. Meschonnic compara el lat铆n de Spinoza con el de Descartes y el de Bacon y va mostrando a partir de ah铆 sus diferencias subjetivas. Pero lo interesante es como lee Meschonnic: buscar la presencia del afecto en el signo. Lo que 茅l traduce son los marcadores afectivos en la escritura. El materialismo ling眉铆stico de Meschonnic repara en la siguiente cuesti贸n: c贸mo se contin煤a -y por lo mismo, c贸mo se separan- cuerpo y alma en el lenguaje. Spinoza escribe sobre el cuerpo, pero su escritura sobre el cuerpo es, adem谩s, corporal. A este m谩ximo de cuerpo en el lenguaje lo llama 鈥減oema鈥: carga del afecto en la escritura. No un poema al cuerpo, sino un poema como presencia del cuerpo en lo que se dice. Son estas cuestiones muy presentes tambi茅n en la obra de Le贸n Rozitchner. De hecho, cuando ustedes hablan de lengua materna, yo recuerdo la discusi贸n entre ambos autores. Mientras Meschonnic llama lengua materna a la lengua nacional, Rozitchner la refiere a una lengua sensible anterior al significante, a una lengua de los afectos.

El punto de partida de la reflexi贸n de Meschonnic sobre Spinoza es una suerte de correctivo que le aplica a Gilles Deleuze, quien m谩s y mejor insisti贸 en que a Spinoza hay que leerlo a partir de aquello de que no se sabe nunca lo que puede un cuerpo. Pero desde la 贸ptica de Meschonnic a Deleuze le falt贸 agregar algo muy importante: no se sabe nunca lo que puede un cuerpo en el lenguaje. Le falt贸 decir que el afecto -presente en el mismo orden de conexiones en el cuerpo tanto como en el pensamiento- se singulariza en el lenguaje. De all铆 la importancia que le daba Meschonnic a leer a Spinoza en lat铆n. La reflexi贸n de Meschonnic sobre la pr谩ctica de la traducci贸n, lo lleva a afirmar que traducir es trasladar los afectos inscriptos en una lengua de partida a la lengua de llegada. El traductor debe ser especialista en afectos propios de cierto autor y no solo en las lenguas concernidas.

Meschonnic muestra entonces que la cuesti贸n del lenguaje en Spinoza tiene al menos dos dimensiones. Por un lado, como hemos visto, est谩 la cuesti贸n de c贸mo se prolonga el cuerpo en el lenguaje: una pol铆tica, una toma de partido, un cierto riesgo. Por otro lado est谩 la cuesti贸n de la pluralidad de idiomas con los que Spinoza mantuvo relaci贸n: el holand茅s de su pa铆s natal, el ladino 鈥 mezcla de portugu茅s y hebreo- de su familia jud铆a marrana, el espa帽ol antiguo de muchas de sus lecturas literarias (hay versiones que indican que al ser expulsado de la juder铆a de Amsterdam, el joven Spinoza habr铆a preparado una suerte de defensas de sus puntos de vista, un texto que se hab铆a llamado Apolog铆a, texto que de haber existido se habr铆a perdido y que podr铆a ser un antecedente importante de lo que luego fue su Tratado teol贸gico pol铆tico). Luego est谩n el hebreo en el que fue educado en la escuela (luego de su fallecimiento, cuando los amigos del fil贸sofo revisaron sus archivos se encontraron con que Spinoza hab铆a dejado escrita una Gram谩tica hebrea, que luego ha sido publicada y se encuentra traducida al castellano) y finalmente est谩 el lat铆n, lengua culta de su tiempo, que estudi贸 sistem谩ticamente por fuera de las instituciones de la comunidad y cuyo aprendizaje, seg煤n las versiones que se nos cuentan en sus biograf铆a, habr铆a estado ligada a un maestro de ideas revolucionarias, Van den Enden, pero tambi茅n a su jovenc铆sima hija, que tambi茅n ense帽aba lat铆n y de quien Spinoza se habr铆a enamorado. Seg煤n esto, Spinoza habr铆a sido, ling眉铆sticamente hablando, ciudadano en holand茅s, heredero de la tradici贸n marrana en ladino, un rebelde erudito en hebreo b铆blico, y un fil贸sofo de la tradici贸n en lengua latina (adem谩s de esto, se dice, hablaba franc茅s e italiano). Una hip贸tesis atractiva ser铆a que en Spinoza cada idioma vehiculiza una serie espec铆fica de afectos.

Pero si volvemos a la discusi贸n entre Meschonnic y Rozitchner, quiz谩s debamos decir que Spinoza asumi贸 como pocos un combate pol铆tico en el lenguaje. Meschonnic lo recuerda al afirmar que los primeros aliados de Spinoza fueron los poetas y no los fil贸sofos (no se si de Rozitchner no se podr铆a decir algo semejante). La tesis seg煤n la cual Spinoza habr铆a dado lugar a poema de pensamiento supone toda una definici贸n materialista del lenguaje mismo, alejado de todo formalismo. El poema ser铆a menos una m茅trica que una r铆tmica, y el ritmo no ser铆a otra cosa que el testimonio de la presencia de un m谩ximo del cuerpo en el signo. Toda esta interesant铆sima tesis meschonniquiana lleva a pensar que Spinoza quiz谩 s铆 se defendi贸, por medio de una entera reconstrucci贸n de aquello que llamar铆amos lengua materna. Meschonnic se帽ala que en Spinoza el lenguaje es invenci贸n de modos de vida y los modos de vida invenci贸n de lenguaje. Con esto se ingresa en el n煤cleo del combate mismo. Puesto tal historicidad -vida y lenguaje como creaci贸n- supone un enfrentamiento radical con lo teol贸gico pol铆tico de su tiempo (y quiz谩s tambi茅n del nuestro). 驴Qu茅 es lo teol贸gico pol铆tico? Un tipo de poder que encumbra el signo borrando el cuerpo. Que sacraliza y deshistoriza. En este punto lo spinozistas parecen estar de acuerdo. Deleuze y Meschonnic coinciden en que no hay filosof铆a sin violencia. Spinoza da un combate que pasa por el lenguaje, y que podemos rastrear de varias maneras. El lenguaje de la 脡tica -esto ha sido muy dicho- supone una estrategia de perversi贸n del lenguaje de la teolog铆a: se habla de Dios, s铆, pero de un modo muy perturbador. Spinoza afirma que puestos a pensar a Dios con el m谩ximo de rigor, lleva necesariamente a concluir una naturaleza eterna y una la inmanencia absoluta, y a expulsar del pensamiento, por absurda, toda trascendencia. Quiero decir: pensar a Dios y a lo humano supone, para Spinoza, que las trascendencias no sean nunca causas explicativas, sino fen贸menos a explicar desde la naturaleza. Lo mismo ocurre con la 鈥渄ivinidad鈥 o la capacidad de dar vida. En la 脡tica asistimos a una radical historizaci贸n de la capacidad de 鈥渄ar vida鈥. 驴Qui茅n engendra vida? S贸lo los cuerpos, mezcl谩ndose entre ellos. Dar vida es asunto de sexualidad, de cooperaci贸n. Diana Sperling sostiene, al respecto, que Spinoza hizo del cuerpo un dispositivo de combate. Meschonnic reconstruye ese dispositivo como una conexi贸n material continua del cuerpo en el lenguaje, contra lo teol贸gico pol铆tico, cuya l贸gica de producci贸n de obediencia consiste en separar cuerpo y alma, en devaluar al cuerpo, en separar signo y afecto.

Spinoza fue expulsado de la comunidad jud铆a a los 24 a帽os. Entonces no hab铆a publicado texto alguno. Sus biograf铆as nos cuentan que previo a la lectura del herem, Spinoza rechaz贸 ofertas para encuadrarse, aunque sea manteniendo las apariencias, en las reglas de la comunidad, cosa que habr铆a rechazado. Lo que la escena revela, a mi juicio, es la total falta de docilidad ante el poder rab铆nico. Lo filos贸fico se preparaba en 茅l como una rebeli贸n contra un modo de ligar el saber al poder. El poder rab铆nico en la juder铆a de 脕msterdam, seg煤n sabemos, cumpl铆a un papel pol铆tico complejo: por un lado, se garantizaba a trav茅s de una tolerancia a la religi贸n jud铆a en Europa, pero, por otro, los rabinos deb铆an ejercer una suerte de poder pastoral, o administraci贸n de la libertad. La tolerancia pod铆a admitir la coexistencia de varias religiones, pero no la ausencia de alguna de ellas. La comunidad jud铆a del siglo XVII deb铆a cuidarse de no engendrar ateos. Por lo que la rebeli贸n contra el poder rab铆nico supon铆a una rebeli贸n a煤n m谩s amplia. De hecho, Spinoza debi贸 abandonar la ciudad. Todo hace pensar que hay en 茅l una decisi贸n. Las primeras descripciones sobre Spinoza lo retrataron como a un ateo virtuoso, pero Marilena Chau铆 ha mostrado que ese tipo de retratos eran comunes en la 茅poca. La idea de un Spinoza v铆ctima. Spinoza tuvo siempre lo que llamar铆amos un colectivo, un c铆rculo, algunos dicen que un partido o una corriente que por un lado contribu铆a a la reproducci贸n material de su vida -que no se reduc铆a al oficio de pulir lentes-, y por otro, le ofrec铆an un v铆nculo, que iba de la edici贸n de sus textos a una red de difusi贸n. Todo eso es posible rastrearlo en su correspondencia. La idea de una soledad victimal de Spinoza no me convence. Chau铆 nos ense帽a, en su libro La nervadura de lo real, a leer en el discurso de Spinoza una m谩quina de guerra capaz de enfrentar la pasi贸n expulsiva que toma cuerpo en las comunidades. Expulsado, su meditaci贸n se habr铆a enfocado en las claves -condiciones y estrategias- que llevan a las personas y a los colectivos humanos a producir exclusi贸n.

鈹Spinoza pens贸 a riesgo de perder la estima de los suyos, a riesgo de vivir a espaldas de la comunidad -tal como lo representa ese conocido 贸leo de Samuel Hirsndzenberg donde se lo ve a Spinoza solo y todos huyen a su paso-, incluso a riesgo de morir asesinado.

驴Se puede establecer para Spinoza, o para el pensamiento en general, una relaci贸n entre pensar, vivir y el riesgo o el momento de la decisi贸n?

Diego Sztulwark 鈹La imagen de un Spinoza solitario es muy atractiva. Reci茅n recordaba unas p谩ginas de Chau铆 en las que atribuye nuestra imagen de un Spinoza solitario y asc茅tico a un g茅nero literario de 茅poca. Es cierto que Spinoza fue expulsado, que vivi贸 de ciudad en ciudad y que no le conocemos amores ni hijxs. Gilles Deleuze habla de 茅l como de un fil贸sofo n贸made y Diego Tatian lo recuerda apegado a su cama como pr谩cticamente su 煤nica posesi贸n. Le贸n Dujovne lo imagina rodeado de Colegiantes y dem谩s sectas protestantes, leyendo la biblia en colectivos no subordinados a autoridad teol贸gica alguna y Gabriel Albiac lo narra en su primera juventud a Juan de Prado y otros amigos llamados 鈥渓ibertinos鈥 de 脕msterdam. Juan Domingo S谩nchez-Stopp se dedic贸, en la traducci贸n de su correspondencia, a estudiar el c铆rculo Spinoza, tal y como surge de su correspondencia y Jonathan Israel lo trata pr谩cticamente como jefe de un partido europeo. Si introduzco estas referencias es s贸lo para darle la raz贸n a Jorge Luis Borges cuando dec铆a, a prop贸sito de Spinoza, que los medios a los que acudimos para construir recuerdo de tiempos antiguos no son diferentes a los que empleamos para crear ficciones. 驴Por qu茅 desde siempre ha interesado tanto la vida de Spinoza? En su novela El hombre de Kiev, Bernard Malamud nos habla de un campesino jud铆o ucraniano, Yakov, que buscaba empleo leyendo la biograf铆a de Spinoza. Lo mismo ocurre con los personajes de Isaac Bashevis Singer. Como a todos estos personajes, me parece nos pasa a todo que no leer a Spinoza sin conversar con 茅l, y para eso, tratamos de construir un Spinoza que nos haga bien.

Pero por supuesto, no es posible ni conveniente ignorar la expulsi贸n, y la posterior persecuci贸n y censura que cay贸 sobre su obra. El Herem supon铆a perder toda clase de v铆nculos con su familia, y quiz谩s tambi茅n v铆nculos comerciales. La expulsi贸n continua de alg煤n modo, el tema del exilio y el hecho que Spinoza lo haya tomado como inicio de una meditaci贸n filos贸fica nos habla de un coraje notable, como dicen ustedes en la pregunta. Hay, al respecto, una frase -creo que es de Diego Tati谩n- sobre el hecho que Spinoza, expulsado de la comunidad de los jud铆os, se presenta como aquel cuyo pensamiento postula una comunidad de los sin comunidad. Algo de eso plantea la 脡tica en la parte 4: no hay mayor utilidad para un humano que otro humano, puesto que sus cuerpos pueden disponerse en t茅rminos de cooperaci贸n, y la cooperaci贸n es productora de potencia: el comunismo de Spinoza no supone una teleolog铆a hist贸rica, sino una puramente material: s贸lo indica que la potencia com煤n es mucho mayor all铆 donde los prejuicios, producto de la divisi贸n entre humanos (sea cual sea: de clase, 茅tnicas, de g茅nero, nacionales), no alimentan sistem谩ticamente comunidades excluyentes.

Este comunismo de Spinoza es sumamente interesante para una 茅poca que, como la nuestra, piensa el comunismo sin atreverse a hablar de 茅l. No es un comunismo como ideal pol铆tico, sino como premisa material y horizonte de constituci贸n de toda potencia. El comunismo de Spinoza supone, como dice Toni Negri, una democracia absoluta. Esto es, el trabajo de crear una forma pol铆tica adecuada a la constituci贸n de la potencia en cada momento. Negri ha insistido mucho en que la potencia, en tanto que premisa y horizonte de lo com煤n, coincide con lo que Marx llam贸 cooperaci贸n social. La cooperaci贸n global dibuja formas de composici贸n a escala global, que los Estados pol铆ticos realmente existentes no prestan la menor atenci贸n. Al contrario: los Estados segmentan la potencia com煤n en clases sociales, en g茅nero, en formas de racismo. Si el spinozismo pol铆tico es cada vez m谩s una filosof铆a de tipo autonomista, es porque sin las luchas por hacer de la democracia una forma de gobierno democr谩tica de la cooperaci贸n social, el capitalismo se convierte en destructor de la cooperaci贸n social. La comunidad spinoziana no es la comunidad nacional, ni racial, ni de g茅nero, ni de los propietarios, sino aquellxs que pueden coincidir en una experiencia de cooperaci贸n que aumenta la riqueza.

Me doy cuenta que si por un lado est谩 este Spinoza del riesgo individual, disidente, apasionante, un Spinoza n贸made que piensa contra la 茅poca (de que dir谩 Deleuze: 鈥渕aldito entonces, maldito siempre鈥), hay por otro un Spinoza colectivo, clandestino y pol铆tico, muy bien reconstruido en el erudito libro de Jonathan Israel, La Ilustraci贸n radical. Ese Spinoza habr铆a sido el principal referente de una corriente pol铆tica subversiva europea del siglo XVII, que polemizaba no solamente contra el poder teol贸gico -el poder feudal-, sino tambi茅n contra la ilustraci贸n moderada. Contra la ilustraci贸n moderada que planteaba el programa de la tolerancia religiosa, Israel reconstruye el programa de la ilustraci贸n radical, de inspiraci贸n spinozista, que asociaba la ilustraci贸n con cuestiones tan importantes como la igualdad de g茅nero y la propiedad de la tierra. Israel ha hecho una contribuci贸n muy importante a la comprensi贸n de un Spinoza un militante.

Agrego esto para decir que en Spinoza la cuesti贸n del riesgo es la del disidente, la del expulsado, la del clandestino y la del militante. Esta cuesti贸n del riesgo, que es tambi茅n la de los modos de elaborar la amenaza de muerte y el terror, es absolutamente central en su filosof铆a. La secuencia spinoziana que hace coincidir a Dios con la Naturaleza, a los cuerpos con la capacidad de engendrar vida y a la potencia del pensamiento, en lucha contra la superstici贸n con la potencia de los cuerpos para provocar encuentros y participar de la cooperaci贸n social, se resuelve en una idea de 茅tica y pol铆tica por completo contrarios a la obediencia. Deleuze ha insistido mucho en que Spinoza ha escrito una 茅tica y no una ontolog铆a. Por 茅tica habr铆a que entender algo opuesto a una moral, es decir, un conjunto de valores de bien y mal que antecede y reglan la vida humana. Por el contrario, 茅tica ser铆a el nombre de un proyecto en el que el sujeto busca constituir una forma de vida. Rozitchner ha insistido mucho en este punto: en Spinoza no hay acceso a la potencia de la multitud sin deshacer la trampa que el poder teol贸gico pol铆tico -hoy neoliberal- pone en juego en cada quien. La liberaci贸n por el conocimiento no equivale a la acumulaci贸n de erudici贸n o de saber universitario. Como explica muy bien Remo Bodei en un libro cl谩sico, La geometr铆a de las pasiones, el conocimiento del que habla Spinoza se refiere al propio ser pasional y deseante del sujeto. Hay en Spinoza una descripci贸n procesual que parte del autoconocimiento y se expande hacia el tipo de conocimiento que podemos tener de nosotros mismos en cuanto que somos capaces de componer nuestra potencia con otros. Por lo que la liberaci贸n por el conocimiento tiene una fuerte impronta pol铆tica. Quiero decir: una 茅tica es tambi茅n una pol铆tica. No una pol铆tica en sentido partidario (esto puede ocurrir o no). Sino una pol铆tica m谩s elemental, que surge del hecho que el individuo se expone a encuentros y los eval煤a de acuerdo con los conocimientos que extrae de 茅l. La 茅tica es esa evaluaci贸n que hacemos de nuestra existencia con substancias y personas en la medida que producen un conocimiento 煤til para la vida. No hay encuentro relevante que no suponga una modificaci贸n de nuestra potencia aumentando o disminuyendo nuestra potencia de obrar y de pensar. Una pol铆tica ser铆a una pr谩ctica de verificaci贸n de esa variaci贸n de la potencia no en funci贸n la obediencia a un mandato sino en funci贸n de la constituci贸n de una forma de vida que participe de una potencia com煤n.

鈹Creo que uno de los aportes m谩s vitales del spinozismo es la definici贸n de libertad, siendo esta diferente a una definici贸n de libertad en t茅rminos negativos o regulativos.

驴Qu茅 es la libertad para Spinoza y c贸mo nos puede ayudar a pensar las definiciones ideol贸gicas dadas por el liberalismo?

Diego Sztulwark 鈥-Hay una famosa cita de Goethe que dice algo as铆 como 鈥渁un si apruebo cada afirmaci贸n de Spinoza en su 脡tica no podr铆a agregar mi firma a su texto por la sencilla raz贸n de que ignoro qu茅 es lo que 茅l quiso decir por medio de ellas鈥. De manera que lo que nos ocurre cuando leemos en este caso a Spinoza, tenemos que admitir que se nos escapa algo esencial: 驴en qu茅 pensaba realmente 茅l cuando escrib铆a? 驴Realmente pensaba eso que nosotros encontramos hoy como valioso en su obra? Por suerte, esta cuesti贸n no tiene soluci贸n definitiva. Chau铆 lo dice muy bien: Spinoza vale porque nos hace tener ideas que jam谩s hubi茅ramos logrado pensar si no fuera en profunda interlocuci贸n con sus textos. Mi Spinoza se resume a las cosas de las que he logrado apropiarme en su nombre. Por eso leo tanto a sus comentaristas: para saber hasta d贸nde lo deformo. Los comentaristas universitarios permiten contrastar las lecturas personales con un cierto saber instituido sobre las cosas. Cada vez que leo un nuevo libro sobre Spinoza me encuentro en situaci贸n de ser evaluado por ellos. Quiz谩s un d铆a ocurra que Spinoza no sea quien yo creo que es, y deba abandonar ese nombre. Quiero decir: si Spinoza no fuera quien creo que es quiz谩s dejar铆a de interesarme en su nombre y buscar铆a c贸mo sostener por otros medios aquello que me permiti贸 pensar mientras lo le铆a y cre铆a entenderlo. Uno es spinozista (en el sentido borgeano de juntar papelitos y nunca lograr montar un pensamiento completo o una obra) en la medida en que sigue reconociendo en Spinoza un interlocutor sistem谩tico.

Dicho esto, voy a la pregunta: coincido plenamente con lo que afirman en la pregunta. Para m铆 Spinoza no es un liberal, en el sentido en que lo entendemos hoy. Podr铆a serlo, quiz谩s, en el sentido de un pensador comprometido con las libertades individuales y hay toda una cantidad de comentaristas que lo toman as铆. Pero el pensamiento de Spinoza no funciona sobre la base del individuo posesivo. Su teor铆a de la libertad abre una v铆a diferente y a mi juicio mucho m谩s interesante. Lo primero con lo que uno se sorprende al respecto, al leer la 脡tica, es que la libertad no es sino la capacidad de actuar de acuerdo con la propia naturaleza, es decir, no coaccionado por una fuerza exterior alguna. Esa idea de libertad, Spinoza s贸lo la concede a lo real en s铆, a la naturaleza en conjunto, en tanto que se causa a s铆 misma por toda la eternidad. En cuanto a los modos finitos y a los sujetos humanos, por el contrario, no hay chance alguna de una vida no condicionada fuertemente por la naturaleza como orden causal. El determinismo de Spinoza ha causado una gran indignaci贸n en cuanto ha sido interpretado como negador de la libertad como esencia humana. En el formidable ap茅ndice a la primera parte de la 脡tica, Spinoza ha escrito que los sujetos humanos nos creemos libres porque sabemos lo que queremos, aunque no sepamos por qu茅 queremos lo que queremos. Es decir: llamamos libertad a nuestra ignorancia. Lo que nos devuelve a la cuesti贸n anterior: no hay liberaci贸n que no comience por una investigaci贸n sobre aquello que determina nuestro querer-saber. 驴En qu茅 condiciones, bajo efecto de qu茅 encuentros queremos y sabemos lo que creemos querer y saber? Esa libertad como ignorancia se llama tambi茅n deseo. Es la experiencia no filos贸fica y completamente despolitizada del deseo. Al adherirse a la ignorancia y renunciar a la investigaci贸n militante de la existencia, esta clase de deseo es la que se encuentra m谩s dispuesta a pactar obediencia (驴hay mejor premisa para comprender las micropol铆ticas neoliberales y su crisis actual que 茅sta?).

Pero, por otra parte, el argumento spinozista supone que todo modo finito produce efectos. Hay una dimensi贸n causal o productiva del determinismo que es necesario considerar a fondo. El sujeto es causado, pero es tambi茅n causa. Es producido y productor. Spinoza pensaba la liberaci贸n como conocimiento de la propia naturaleza en t茅rminos de capacidad de afectar y ser afectados. En tanto que proceso, tal liberaci贸n supone una capacidad no de negar imaginariamente, sino apropiarse efectivamente de las determinaciones que act煤an sobre nosotros.

En tanto que capaz de hacerme preguntas, estoy en condiciones de investigar en qu茅 condiciones aumenta o disminuye mi potencia. Puedo convertir las determinaciones que act煤an ciegamente sobre m铆, en condiciones respecto de las cuales puedo actuar. En la medida en que investigamos el orden y la conexi贸n de las ideas y de las cosas, podemos conocer m谩s -incluso sorprendernos bastante- de nuestras propias capacidades de acci贸n e invenci贸n. Porque la capacidad de acci贸n aumenta cuando logramos concatenar sus efectos en ese orden de conexi贸n que es lo real. Esta idea de libertad encuentra una coherencia muy fuerte con lo dicho antes sobre la 茅tica y la pol铆tica. No se trata de la libertad como libre arbitrio o sujeto libre 鈥 un individualismo que ha logrado separarse del mundo-, sino m谩s bien de una liberaci贸n que parte de hacerse cargo de aquello que lo hace ser de una cierta manera. Si la libertad humana es puramente imaginaria, una suerte de desprendimiento ideal del sujeto respecto de toda la materialidad que lo liga al mundo y le da cierto aspecto, la liberaci贸n es una 鈥渆strategia鈥 -la expresi贸n es de Laurent Bobe- que nos descubre como parte constitutiva del tejido del mundo, busca en 茅l el secreto de la propia potencia. Y nos cabe preguntar si Spinoza concibe este proceso desde una exclusivamente individual o colectiva, toda vez que tal proceso ata帽e a ambas dimensiones.

Hay en la 脡tica, como se sabe, un fuerte llamado a comprender las pasiones humanas. Una 茅tica es una pol铆tica por cuanto no elaboramos las nuestras sin interpelar las de lxs otrxs. Si el proceso de liberaci贸n es no s贸lo una 茅tica sino tambi茅n una pol铆tica es porque en Spinoza, al menos, no hay separaci贸n entre naturaleza y sociedad. Si entendemos por Estado la ley que se dan los colectivos humanos en b煤squeda de la seguridad y la utilidad com煤n, se entiende que Spinoza crea que la mejor elaboraci贸n de las pasiones es aquella que disminuye la obediencia y permite adecuar la forma jur铆dica y pol铆tica a la constituci贸n material de la cooperaci贸n social. De ah铆 el odio pol铆tico de Spinoza a la tiran铆a, y la b煤squeda de un proceso institucional favorable a la liberaci贸n por una v铆a diferente y m谩s rica que la pobre idea de libertad que nos ofrece la ideolog铆a pol铆tica liberal.

鈹Spinoza parece tener una gravitaci贸n especial durante los a帽os de formaci贸n: Marx lo ley贸 y trabajo en las noches interminables de la d茅cada del 40, Nietzsche crey贸 encontrar en 茅l a un amigo, Lacan tapiz贸 su cuarto con proposiciones y escolios intentando organizar a煤n m谩s el orden geom茅trico, Deleuze le dedica su tesis complementaria, Paul Preciado recitaba citas de la 脡tica de memoria.

驴Qu茅 v铆as de fuga facilita Spinoza para que juventud y pensamiento se crucen bajo las coordenadas de su obra?

Diego Sztulwark 鈹Esta pregunta me lleva al recuerdo de mi primera lectura de la 脡tica de Spinoza. Lo le铆 tarde, a mediados de los a帽os 鈥90, en una edici贸n de Porr煤a, con letra muy peque帽a. Por supuesto, entend铆 francamente muy poco. Me pareci贸 aburrido y opaco. Con un lenguaje de tipo teol贸gico, mucho Dios, muchos atributos. Un lenguaje t茅cnico para el que yo no estaba preparado. Y sin embargo, era tal mi deseo de entenderlo a Spinoza que llegu茅 hasta el final y me pareci贸 comprender algo extraordinario. Algo que no pod铆a explicar, pero me daba fuerza para seguir estudiando. Me refiero a esta idea que est谩 muy claramente expuesta en el ya citado ap茅ndice de la parte primera, seg煤n la cual las cosas de la naturaleza no poseen finalidad natural alguna. Esto es lo que entend铆 en esa primera lectura: no existe un sentido consagrado, otorgado a partir de una suerte de gran dador que habr铆a distribuido valores y significados y proporcionado a cada cosa una finalidad espec铆fica. Es decir, que las cosas pueden -y desde una perspectiva 茅tica deben- ser comprendidas no desde un 鈥減ara qu茅鈥 que revelar铆a en ellas un finalismo sino seg煤n su potencia. Por supuesto, fue una conmoci贸n. Puedo decir que es bajo esa conmoci贸n que le铆 en Nietzsche que eso se llama la pluralidad del sentido: los fen贸menos poseen sentidos coexistentes, a pesar de que suelen exhibir solo aquel que le otorga la fuerza que se apodera de ellos. Por tanto, la historia de cualquier fen贸meno es la de la sucesi贸n de fuerzas que se han apoderado de 茅l confiri茅ndole un determinado sentido finalista. Quiero decir que es probable que haya una lectura primera o juvenil de Spinoza que provoque este tipo de conmociones. Me refiero a una juventud que se descubre en una lectura autorizada a desobedecer estructuras morales tanto en el orden pol铆tico como familiar. En la jerga de Deleuze y Guattari se podr铆a decir que la lectura juvenil de la 脡tica abre un plano de inmanencia, una libertad de conexiones, la idea de una investigaci贸n existencial y pol铆tica en torno a lo que las cosas pueden cuando los interrogamos de otro modo. Por supuesto, esto que digo es que ciertas lecturas pueden provocar el deseo de armar un programa de vida. Me parece que estas lecturas juveniles de Spinoza tienen un lugar en ciertos momentos iniciales de Marx, de Freud, del propio Lacan. Asociar铆a a Spinoza a una vocaci贸n de experimentaci贸n pol铆tica y amorosa, al autodidactismo y la autoformaci贸n, y a la b煤squeda de una relaci贸n desviada y no muy obediente a los protocolos de obediencia que rigen las formas del conocimiento.

La filosof铆a de Spinoza no tiene transacci贸n alguna con la(s) trascendencia(s). Ese es su secreto, y su valor. El dispositivo cr铆tico de Spinoza dio lugar al combate m谩s estricto contra las trascendencias y me parece que hasta hoy la cr铆tica materialista es, en lo esencial, spinozista. Me parece que Marx nota esto de inmediato y asimila de lleno a Spinoza. Si Spinoza realiza la cr铆tica de toda trascendencia, Marx muestra que la cr铆tica de toda trascendencia tiene que penetrar tambi茅n en las trascendencias inmanentizadas. El modelo de la cr铆tica de la religi贸n es el modelo de toda cr铆tica. Desde este punto de vista podr铆a decirse que Marx hace spinozismo cuando hace cr铆tica del derecho, del Estado y de la econom铆a pol铆tica. La cr铆tica de la econom铆a pol铆tica fue la gran obsesi贸n de Marx. Bajo ese t铆tulo Marx produjo un discurso que nos ense帽a a comprender c贸mo el capital usurp贸 el antiguo lugar de Dios. Solo que con la econom铆a pol铆tica el mando no viene del cielo, sino de la l贸gica del capital. La cr铆tica de la econom铆a pol铆tica es la cr铆tica de las categor铆as econ贸micas en tanto que ellas organizan el valor y la finalidad de todas las cosas de la naturaleza. Como dec铆a Le贸n Rozitchner: hay un hilo que liga la legislaci贸n celestial de los cuerpos con la actual ley del valor. Ese hilo es la devaluaci贸n patriarcal de lo sensible, el terror y el fetichismo, el bloqueo de un orden y una racionalidad fundada en la potencia. Como dijo en una hermosa entrevista Pierre Macherey: como comunista buscaba en Spinoza un predecesor de Marx, como spinozista descubr铆 en Marx a un gran sucesor. Creo que son las dos cosas.

鈹Podr铆amos detenernos en esta consideraci贸n que haces respecto a Marx. Para vos, 茅l es el heredero del modelo spinoziano, o al menos el que logra ver en esa herencia las herramientas conceptuales para un pensamiento contra la servidumbre. En los manuscritos de 1844, un joven Marx se propone deducir las categor铆as de la econom铆a pol铆tica demostrando que en el origen de estas hay un extra帽amiento primero. Marx sigue expl铆citamente la l铆nea de Feuerbach en el uso que este le da al concepto hegeliano de alienaci贸n, pero por detr谩s parece estar operando -como dec铆as- la inteligencia de Spinoza.

驴En qu茅 otros tramos de la teor铆a marxista se puede advertir el sello de agua del spinozismo?

Diego Sztulwark 鈹Sobre el sello de agua de Spinoza en la obra de Marx se ha dicho ya mucho. La que a mi menos me interesa es la que trata de demostrar la presencia expl铆cita de citas Spinoza en Marx. Por supuesto, la pieza clave de este modo de b煤squeda es el cuaderno Spinoza del joven de Marx, con los apuntes de lectura del Tratado teol贸gico-pol铆tico y de la 脡tica. Esta lectura temprana, como mostr贸 Maximilien Rubel, result贸 clave en la elaboraci贸n de la Cr铆tica de la filosof铆a del derecho de Hegel y en el momento preparatorio de la cr铆tica a la econom铆a pol铆tica. Con todo, me parece que la relaci贸n de Spinoza con Marx no depende exclusivamente de las citas que del primero se puedan hallar en el segundo. El solo hecho de que Marx pudiera haber encontrado en Spinoza la cr铆tica de toda trascendencia abre un espacio de encuentro fundamental entre ellos. Haya pensado en Spinoza o no, Marx utiliz贸 el t铆tulo 鈥渃r铆tica de la econom铆a pol铆tica鈥 para todas sus obras entre el a帽o 鈥44 y el a帽o 鈥67. Es el mismo combate en una vida y en la otra: sea la teolog铆a pol铆tica o contra la econom铆a pol铆tica, investigan los mecanismos de explotaci贸n de un plus de potencia (o plusval铆a).

Por supuesto, no tiene sentido fundar una identidad absoluta entre Spinoza y Marx. Tampoco tiene sentido situar de modo lineal a Spinoza como precursor, o a Marx como sucesor salt谩ndose la presencia de Hegel y todo el problema de la contradicci贸n (presente en Marx, pero no en Spinoza). Creo s铆 que se puede decir que, si bien no hay como reducir a Spinoza a Marx ni Marx a Spinoza, hay un Marx que se potencia con Spinoza y un Spinoza que se potencia con Marx. Yo pienso en un Spinoza marxista y en un Marx spinozista.

Al liberar la relaci贸n entre Spinoza y Marx del modelo de la cita y la correspondencia formal de sus enunciados, se multiplican sus puntos de encuentro con relaci贸n a estrategias de pensamiento actuales. Pero esto supone ir m谩s all谩 de lo que podemos llamar 鈥渃retinismo conceptual鈥, es decir, de la idea que el pensamiento se juega en el aislado recinto en donde los conceptos se componen entre s铆 (Lenin se quejaba del 鈥渃retinismo parlamentario鈥 con que algunos grupos socialistas no ve铆an pol铆tica fuera del recinto legislativo). Quiero decir con esto que es posible trazar un continuo afectivo entre Spinoza, Marx y nosotrxs. Un continuo que no es de citas rigurosas, sino en funci贸n de un pensamiento que busca la ruptura. En lugar de presuponer que conocer permite amar, presupone que amar permite conocer. Ser spinozista o marxista de modo afectivo querr铆a decir que se los entiende porque hay una repercusi贸n afectiva que los vuelve legibles. Es una relaci贸n con los autores inversa a quienes pelean por otorgarles un estatuto de cientificidad como condici贸n de todo amor.

Con respecto a Feuerbach y Marx, me gust贸 mucho leer hace poco un texto de Eduardo Gr眉ner que propon铆a una explicaci贸n para la famosa tesis 11 de las tesis de Marx sobre Feuerbach. All铆 donde Marx dec铆a algo as铆 como que 鈥渓os fil贸sofos hasta ahora se hab铆an dedicado a interpretar del mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo鈥, y Gr眉ner le铆a -a contramano de la supuesta impugnaci贸n filos贸fica que aqu铆 Marx estar铆a haciendo- que se trata de interpretar el mundo bajo la perspectiva de su transformaci贸n. Lo que los fil贸sofos han hecho mal es interpretar el mundo como algo ya hecho y no como algo que se puede transformar. Pienso que es sobre este tipo de terreno afectivo que Spinoza y Marx se encuentran de modo m谩s consistente con nosotrxs.

Vuelvo sobre el libro Jonathan Israel. Su idea de una corriente europea de ilustraci贸n radical que actu贸 produciendo textos clandestinos, traducciones clandestinas, bibliotecas libertarias, dibujando el mapa de una Europa revolucionaria se habr铆a repetido por segunda vez en la 茅poca de Marx, en condiciones de la lucha de clases de un capitalismo moderno (situaci贸n que no es la de Spinoza). Para Israel es el dibujo de un territorio subversivo lo que conecta a Spinoza y Marx. Habr铆a un movimiento que se repite, algo que insiste. Como escribi贸 Kafka:

芦En la prosecuci贸n se esconde el diablo禄. En ese sentido de la prosecuci贸n, es que me hago la pregunta sobre el alcance de esos movimientos, sobre c贸mo nos relacionamos con ellos.

鈹Hablamos de la comunidad y de c贸mo el encuentro entre personas puede significar la suma de potencias. Tres im谩genes que hablan de eso: la amistad de Marx y Engels, la de Deleuze y Guattari y los grupos de estudios que est谩n bajo tu coordinaci贸n.

驴Qu茅 tipo de posibilidades y esperanzas se ponen en juego al inventar un pensamiento colectivo?

Diego Sztulwark 鈹No s茅 qu茅 hace que un pensamiento sea colectivo. El de Spinoza, lo vimos, fue solitario-colectivo (vale mucho la pena, en este sentido, leer en los escolios de la 脡tica la insistente aparici贸n de expresiones como 鈥渟茅 bien que hay quien cree鈥, u 鈥渙tros refutar谩n鈥. Los escolios son textos pol茅micos en los que Spinoza lejos de sustraerse a su tiempo anticipa las objeciones de sus enemigos e intenta refutarles). El de Marx seguramente tambi茅n lo fue, no hay dudas de que Marx trabaj贸 horas y horas solitario en la Biblioteca Nacional en Londres, aunque en 茅l tiene gran peso su amistad con Federico Engels y su relaci贸n con grupos militantes como la Liga de los Justos o de la Liga de los Comunista. Por otro lado, Jenny y Mary, las parejas de Marx y Engels fueron personalidades fuertes. Los enunciados te贸ricos tienen una din谩mica colectiva, en el sentido de que se enuncia siempre en cierta relaci贸n con lxs otrxs, con la historia (es a esa relaci贸n a lo que nos refer铆amos antes con la expresi贸n 鈥渁fecto鈥). Marx y Engels no est谩n solos cuando se proponen de saldar cuentas con el pensamiento anterior: qu茅 hacer con Hegel, qu茅 con los hegelianos de izquierda, con los anarquistas, etc茅tera. Marx piensa en un enfrentamiento continuo con la pol铆tica burguesa y el Estado (lo que le cuesta el exilio). Althusser describi贸 a Marx como un lector del s铆ntoma: aquel que lee contra los esquemas de pensamiento para encontrar en d贸nde fallan los esquemas y las estructuras. Marx pensaba en eso para lo que llamaba la lucha de clases. Entonces: 驴qu茅 es lo colectivo en el pensamiento colectivo? No creo que sea el grupo por s铆 mismo, sino el sistema de interlocuciones. Para m铆 el pensamiento tiene de colectivo lo que tiene de situacional o estrat茅gico (lo que tiene de desplazamientos, refutaciones, defensas, balances). No hay texto que no pueda ser le铆do desde las marcas de la presencia de otrxs. De ah铆 que la idea menos desafiante que puedo hacerme de un pensamiento colectivo es el de un texto que reivindique lo grupal como tal, como sucede con los textos firmados o redactados por muchas personas. M谩s radical me resulta lo colectivo cuando un pensamiento o un texto provocan una modificaci贸n real en quien lo redacta y/o quienes lo leen.

Con respecto a la imagen de Deleuze y Guattari, ellos mismos declaran no ser dos autores sino un 鈥渁genciamiento鈥. Sobre todo en Mil mesetas, ellos firman sus textos con la figura del rizoma. Con respecto a Deleuze y Guattari puedo decir lo mismo que dec铆a Goethe respecto a Spinoza: estoy de acuerdo en todo, sin saber bien qu茅 es lo que quisieron decir. Desde mi perspectiva, el rizoma es un concepto clave y muy mal le铆do por intelectuales lacanianos (de Slavoj Zizek a Jorge Alem谩n). Ellos lo ven como una racionalizaci贸n inconsciente del comportamiento del sistema financiero. Yo como una lectura revolucionaria de las virtualidades actuales de la cooperaci贸n social. En mi lectura, el rizoma funciona mejor cuando se lo lee como un concepto que sedimenta al marxismo; y tambi茅n al spinozismo, porque una de las dimensiones principales del rizoma es la libre conexi贸n de todos sus puntos, seg煤n procedimientos a inventar. Esta posibilidad de conexi贸n remite a lo real spinoziano. El rizoma busca la inmanencia absoluta.

Deleuze y Guattari se consideraron tanto spinozianos como marxianos. No es solo que Deleuze al final de su vida prepara un libro sobre Marx, sino sobre todo la declaraci贸n que hicieron respecto de que para ellos toda filosof铆a deb铆a comenzar por un an谩lisis coyuntural sobre un diagn贸stico del capitalismo. Eso ocurre en los 70 en Antiedipo, en los 80 en Mil Mesetas y en los 90 en 驴Qu茅 es la filosof铆a? El rizoma es la fuerza de trabajo en tanto que aptitud y calificaci贸n, en tanto que entramado intensivo y extensivo, en tanto que cooperaci贸n que define y constituye la vida en todos sus puntos. La fuerza de trabajo es un rizoma virtual, que puede hacer lo suyo en cada punto de fuga que crea respecto del capital. Ah铆 veo la marca persistente de Marx. El rizoma es lo que aparece en nuestros pa铆ses en Argentina 2001, Chile 2019, Per煤 2023. Es la imagen m谩s rica que podemos hacernos de las formas de cooperaci贸n cuando no se someten a la gesti贸n neoliberal o fascista de la contemporaneidad.

Le铆do como un di谩logo con la 脡tica y con El capital, Mil mesetas es un extraordinario despliegue de imaginaci贸n para seguir el espacio cada m谩s rico que produce la cooperaci贸n social (bajo sus modalidades cognitivas y ling眉铆sticas), y una investigaci贸n su capacidad para sus 鈥渄evenires minoritarios鈥, para crear 鈥渓铆neas de fuga鈥 y 鈥渕谩quinas de guerra鈥. Se trata, por supuesto, de un delirio imaginativo, de un delirio fantasioso y sugerente cuya capacidad de diagn贸stico e inspiraci贸n es de una magnitud que no fue alcanzada por ninguna de las filosof铆as pol铆ticas de nuestro tiempo. O la que con mayor radicalidad apunta a responder la pregunta de Spinoza: 驴por qu茅 las personas luchan por su esclavitud como si de su libertad se tratase?

Pasando ahora a nuestra experiencia reciente en la Argentina, me parece que la idea de un pensamiento colectivo adquiere sentidos muy concretos que remiten a romper una soledad (no digo un silencio, sino m谩s bien todo lo contrario) que nos despolitiza (pero tambi茅n un tipo de politizaci贸n que conlleva fuertes decepciones) y, por otro, a conectar con fuerzas colectivas capaces de resistir la tristeza y la desposesi贸n. Lo colectivo es, en nuestras condiciones, una b煤squeda por vencer el aislamiento y la decepci贸n. Es una hip贸tesis, no siempre verificada, seg煤n la cual la presencia de otrxs puede arrancarnos de ciertos sometimientos, automatismos, narcisismos, herencias no revisadas y en fin, ayudarnos a derrotar las pasiones tristes. Lo colectivo es, en este sentido, algo necesario como dif铆cil. Alberga tanto una inercia insoportable como una apuesta al deseo de ruptura. Cuando esto 煤ltimo despunta, nos hace felices.

En lo personal remito la cuesti贸n del pensamiento colectivo a dos experiencias definidas de pr谩ctica de grupos. Por un lado, luego de muchos a帽os de militancias particip茅 unos a帽os en el Colectivo Situaciones, colectivo de investigaci贸n militante que fue en paralelo a la otra pr谩ctica, que son los grupos de estudio que coordino hace ya mucho tiempo y que aprend铆 del historiador Ignacio Lewkowicz. Respecto del Colectivo Situaciones fue un intento organizado, militante y disciplinado por producir una serie de conocimientos insurgentes en el momento de la crisis del 2001. Invirtiendo el comentario -spinozista- de Le贸n Rozitchner seg煤n el cual 鈥渃uando el pueblo no lucha, la filosof铆a no piensa鈥 (en esa frase est谩n los dos atributos de Spinoza radicalmente historizados), el colectivo intentaba asumirse en un nivel de ruptura propuesto por las pr谩cticas de aquel momento. Los grupos de estudio, en cambio, se desenvuelven en otra temporalidad: no est谩n ligados a un momento excepcional, sino que responden a una necesidad de un pensamiento no protocolizado. Algo as铆 como una 鈥渦nidad b谩sica鈥 del pensamiento: un c铆rculo de personas en torno a un texto es una situaci贸n primera y sencilla. Hace doscientos o trescientos a帽os hubiera sido leer la biblia, como en los grupos de los que particip贸 Spinoza. Un c铆rculo de lectura sin autoridad jer谩rquica. La coordinaci贸n consiste poco m谩s que en convocar, proponer un entusiasmo en torno a un texto y preparar un m铆nimo de conocimientos anticipados para poder guiar el inicio de la lectura. Nietzsche dec铆a que pensar es hacernos cargo de aquello que decimos. Creo que el pensamiento colectivo puede ser concebido como un intento de pensar en nombre propio.

鈹Podr铆amos hablar de Michel Foucault. 驴En qu茅 sentido su pensamiento puede dialogar con las estrategias del marxismo y su macrof铆sica?

Pienso en la siguiente cita de Foucault: 鈥淵o no os dir茅: esta es la lucha que debemos llevar a cabo, pues no veo en qu茅 podr铆a fundarme para decirlo, salvo tal vez en un criterio est茅tico (es decir, sin raz贸n, sin otra justificaci贸n posible que un buen placer, del que nunca se discute, como tampoco se discute de gustos y colores). En cambio, os describir茅 un determinado discurso actual del poder, como si desplegara ante vuestros ojos un mapa estrat茅gico. Si quer茅is pelear, y seg煤n el combate que elij谩is, ver茅is d贸nde est谩n los puntos de resistencia, d贸nde est谩n los atajos posibles.鈥

Diego Sztulwark 鈹Como vengo haciendo a prop贸sito de otros autores es preciso que me haga cargo de mis decisiones como lector de los textos que le铆 de y sobre Foucault. Creo que esas lecturas intentaron aprender, sobre todo, de la noci贸n de estrategia. A m铆 se me hace evidente que hay una proximidad entre la estrategia foucaultiana y la 茅tica spinozista. Porque la 茅tica spinozista es una pol铆tica que produce conocimientos. Laurent Bove escribi贸 un libro al respecto llamado La estrategia del conatus. 脡tica y estrategia se oponen igualmente al moralismo y a la despolitizaci贸n. Ambas remiten a posiciones cr铆ticas, adoptan la actitud de comprender antes que juzgar, y piensan el poder de un modo materialista y lo suficientemente complejo como para producir un saber sobre la sumisi贸n tanto como sobre la subjetivaci贸n.



Por otra parte, y a pesar del anticomunismo de Foucault, siempre lo le铆 como un autor compatible con Marx. Sobre todo, porque la noci贸n de estrategia es extremadamente 煤til combinada con la de lucha de clases. Por supuesto, puedo entender y compartir cada una de las cr铆ticas de Foucault al Partido Comunista marxista-leninista de la 茅poca, a un movimiento que subordinaba la estrategia a una cierta moral, a una cierta filosof铆a de la historia, al poder de unos Estados. Foucault encontr贸 sus propios laboratorios luego del 68. Recientemente Maurizio Lazzarato en sus libros 煤ltimos sobre la guerra hizo hincapi茅 en que la izquierda foucaultiana -se refiere a las acad茅micas- ha olvidado al Foucault de la estrategia en funci贸n del de la gubernamentalidad y neoliberalismo. Creo que esta cr铆tica es adecuada, aunque el objeto de la cr铆tica deber铆a ser m谩s ese foucaultismo acad茅mico que Foucault mismo. Me parece que tiene raz贸n Lazzarato al recordar que la de estrategia es una noci贸n m谩s amplia y m谩s rica que la de gubernamentalidad neoliberal. Me parece completamente cierto que sin la noci贸n de estrategia se pierde una dimensi贸n fundamental de lo neoliberal que, tal como sucedi贸 en Am茅rica del Sur hace unas d茅cadas, se inici贸 como un acto de guerra. Guerra que no deja de actuar como momento 煤ltimo del orden gubernamental. 驴De qu茅 otro modo podemos leer sino la reacci贸n de las fuerzas de seguridad que en el 2019 en Chile disparaban masivamente a los ojos de lxs j贸venes? 驴o las decenas de asesinatos durante las revueltas recientes en Per煤? Es cierto que la estrategia capta las relaciones de fuerza de un modo mucho m谩s amplio, mientras que la gubernamentalidad neoliberal se corresponde con la dominaci贸n pacificaci贸n que se da entre las crisis. Pero tambi茅n es cierto que siempre hemos sabido esto y hemos le铆do, por tanto, a Foucault desde este saber. No creo que tenga demasiado sentido descartar a Foucault en nombre de las luchas latinoamericanas por el hecho que la academia europea y luego global haya producido un saber tan especializado como despolitizado en torno suyo.

Hay otra cuesti贸n respecto de Foucault: la estrategia funcionar铆a para 茅l como una multiplicaci贸n de micro-estrategias, y no una escena unitaria y dial茅ctica en la que dos clases sociales contradictorias sintetizar铆an toda la complejidad del cuerpo social. El campo social como tal ser铆a un extenso campo de batallas en los que los conflictos de poder y resistencia no dar铆an lugar a disputas macropol铆ticas de tipo revolucionarias. Los 煤ltimos cursos de Foucault sobre el biopoder nos mostrar铆an a un Foucault poco menos que fascinado con el neoliberalismo. Pero rechazar a Foucault por no haber teorizado una microf铆sica del poder, una pluralidad ontol贸gica y por haber pensado al neoliberalismo como un tipo nuevo de dominaci贸n me parece completamente infantil. Por el contrario, si tomamos en cuenta c贸mo han cambiado los tiempos (y no es un dato menor al respecto la desaparici贸n de las URSS, los socialismos reales y la influencia de los Partidos Comunistas), me parece evidente que las investigaciones de Foucault son valios铆simas para cualquier estrategia de las izquierdas o para quienes quieran cuestionar el domingo neoliberal o capitalista. De nuevo, me parece que una lectura de Foucault desde Am茅rica Latina puede muy bien eludir el debate acad茅mico sobre Foucault. Recordemos que en nuestra regi贸n tuvimos a un Jos茅 Carlos Mari谩tegui capaz de pensar para Per煤 una articulaci贸n entre lucha proletaria y mundo ind铆gena, entre realidad nacional y cosmopolitismo. Tambi茅n en Gramsci est谩 este esfuerzo por componer luchas sociales de un modo amplio y no simplificado, atendiendo al movimiento obrero, como al campesino o al estudiantil. A mi modo de ver, la microf铆sica foucaultiana se revivifica con los nuevos feminismos populares o con las luchas de tipo anti raciales, y permite pensar a la vez una pluralidad de t谩cticas y de situaciones conflictivas con una mayor exigencia para el relanzamiento de la lucha pol铆tica.

Foucault vuelve a iluminar la complejidad estrat茅gica de cualquier idea de un sujeto revolucionario. Con 茅l estamos en el mundo de Spinoza, en tanto 茅ste no propuso universales moralizantes, estamos ante la pluralizaci贸n de lo real que tambi茅n pensaron Deleuze y Guattari y en el pensamiento de Marx en tanto que no lo leamos como un pensamiento prof茅tico o ut贸pico, sino -precisamente- estrat茅gico.

Hay quiz谩s todav铆a un punto m谩s sobre Foucault. La idea que se hace de 茅l en el sentido que su pensamiento termina en el poder. Ser foucaultiano ser铆a tomar consciencia de c贸mo nos subjetivan los dispositivos de poder. Por suerte para nosotrxs, la Editorial Cactus ha editado los cursos en tres tomos que dio Deleuze sobre Foucault. All铆 Deleuze se esfuerza por mostrar hasta qu茅 punto Foucault luch贸 por salir del enunciado 鈥淵o s贸lo puedo hablar del poder鈥. 脡l supo siempre que era tan necesario como insuficiente conocer el sentido de las luchas como solo derivadas del sentido que les impon铆a el poder. Por el contrario, Deleuze muestra con mucha precisi贸n que Foucault pudo decir tambi茅n: 鈥減uedo hablar de aquello que se sustrae de la relaci贸n de fuerzas, de aquello que se flexiona sobre s铆 mismo, de aquello que es capaz de darse fuerza, de hacerse a s铆, de buscar una constituci贸n aut贸noma鈥. Deleuze cre铆a que este Foucault -este 煤ltimo Foucault- estaba as铆 dominado por la cuesti贸n 茅tica. Tomado en toda la secuencia, Foucault nos ense帽ar铆a a pensar un doble comienzo. Por un lado, una anal铆tica que empieza por definir los poderes, porque toda pol铆tica que no defina los poderes se vuelve abstracta. El pensamiento actual no puede no ser un mapa de los poderes vigentes. Pero al mismo tiempo habr铆a otro movimiento en el que lo primero es la resistencia, sin la cual nunca ning煤n pensamiento comenzar铆a. Si el primer movimiento fuera el 煤nico solo habr铆a paranoia y sometimiento. De ah铆 el doble comienzo. Empezar por conocer los poderes, pero empezar tambi茅n desde lo que resiste. Foucault escribe en alg煤n lado que las luchas sociales nos ense帽an quienes somos hoy. La anal铆tica, sin embargo, es doble: aprendemos de una anal铆tica del poder y de una anal铆tica de las luchas o las resistencias. Deleuze agrega que Foucault contaba con un m茅todo de evaluaci贸n pol铆tica para la intervenci贸n sobre las situaciones concretas. 脡l se hac铆a tres clases de preguntas: 驴Cu谩les son las luchas de hoy? 驴Cu谩les son las formas de pensar y conocer? Y 驴Cu谩les son hoy las formas de sensibilidad, de modos de vida? En mi opini贸n, formular cada vez estas tres preguntas nos devuelve a la cuesti贸n de la estrategia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado