July 29, 2021

El discurso de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador en el castillo de Chapultepec tiene categor铆a de documento de gran trascendencia hist贸rica como proyecci贸n de futuro para Am茅rica Latina y el Caribe que 鈥搒ubray贸 el presidente de M茅xico鈥 debe mantener vivo el sue帽o de Bol铆var y recrear su proyecto de unidad entre los pueblos de Am茅rica Latina y el Caribe.

Refuerza el mensaje el escenario del venerable castillo y que sea pronunciado ante los delegados a la Reuni贸n de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe帽os.

Con el categ贸rico pronunciamiento de su l铆der, la Cuarta Transformaci贸n, ya un hecho de enorme calado pol铆tico, social y cultural en la reafirmaci贸n de la justicia social, el adecentamiento de la funci贸n p煤blica y la consolidaci贸n de la soberan铆a nacional como banderas irrenunciables, se inscribe expresamente en la corriente de los grandes movimientos pol铆ticos latinoamericanos, cuyas fronteras, m谩s all谩 de las nacionales, son las de la Patria Grande. El discurso marca, adem谩s, por su contenido general, un punto de giro en el panorama actual de las relaciones de Am茅rica Latina con EEUU pues, a la fuerza intr铆nseca que siempre ha tenido la voz de M茅xico en el escenario regional y mundial, a帽ade la considerable fuerza moral, autoridad e influencia internacional de su actual Presidente.

Entre otros temas abordados, ello se expresa de manera muy contundente en su alt铆sima valoraci贸n de la resistencia del pueblo cubano por seis d茅cadas a las agresiones y el bloqueo de EEUU. Al pedir para la isla el premio de la dignidad y que sea declarada patrimonio de la humanidad por esa haza帽a, L贸pez Obrador asest贸 un rudo golpe a la feroz campa帽a de los medios convencionales y redes digitales imperialistas, lanzados al cuello de la revoluci贸n cubana en las 煤ltimas semanas con un torrente de mentiras y calumnias. Adem谩s, con sus acciones posteriores ha contribuido a poner en grave predicamento a quienes sostienen el cerco contra La Habana.

El presidente, quien ha visto claro que la defensa de la soberan铆a de Am茅rica Latina y el Caribe pasa por la defensa de Cuba, no quita el dedo del rengl贸n y dos d铆as despu茅s, en el puerto de Veracruz, emplaz贸 a su hom贸logo Joseph Biden a separar la pol铆tica de lo humanitario y lo inst贸, como cuesti贸n de respeto a los derechos humanos, a permitir el libre flujo de las remesas familiares hacia la isla, interrumpido por Donald Trump. No es concebible 鈥揳firma鈥 que en estos tiempos se quiera castigar a un pa铆s independiente con un bloqueo. En vez de bloquear, todos deber铆amos ayudar.

De ah铆 que llame a los pa铆ses que votan en la ONU contra el bloqueo todos los a帽os a traducir esta postura en acciones concretas contra la ilegal medida coercitiva unilateral. Pero, ojo, cuando as铆 afirma, ya hay buques mexicanos cargando ah铆 mismo, en Veracruz, material sanitario, tanques de ox铆geno y alimentos para Cuba, y otro navega hacia la isla con una vital carga de di茅sel para que no falte la electricidad en los hospitales cubanos. Carencias, hay que decirlo, ocasionadas fundamentalmente por el cruel recrudecimiento del bloqueo durante la pandemia, que ya hace extremadamente dif铆cil para Cuba adquirir alimentos, medicinas, equipos m茅dicos y combustible.

El alegato de AMLO fue tambi茅n una 煤til lecci贸n de historia. Apoyarnos en la historia para enfrentar mejor el presente y el porvenir. Demostr贸 por qu茅 la noci贸n misma de Am茅rica Latina y el Caribe no se puede comprender sin recordar los agravios infligidos por EEUU a nuestros pueblos hasta hoy, sin medir la enorme dimensi贸n hist贸rica de Bol铆var, sin discernir el important铆simo papel del hermano Hait铆 en la gestaci贸n de nuestra Am茅rica.

Sin embargo, sus palabras no llevaban inquina ni odio. Lejos de ello, constituyeron una razonada invitaci贸n a Washington para que cambie su pol铆tica de quitar y poner gobiernos a su antojo, de constantes ocupaciones, desembarcos, anexiones que a nosotros nos cost贸 la p茅rdida de la mitad de nuestro territorio, con el gran zarpazo de 1848.

AMLO proyect贸 hacia el futuro, adem谩s de una comunidad de Am茅rica Latina y el Caribe unidos, un eventual porvenir de cooperaci贸n y entendimiento con Washington, porque el modelo impuesto hace m谩s de dos siglos est谩 agotado, no tiene futuro ni salida y ya no beneficia a nadie. En l铆nea con estos razonamientos, eso s铆, estim贸 que la OEA debe ser sustituida por un ente no lacayo de nadie.

L贸pez Obrador contextualiz贸 estas ideas en el dram谩tico dilema del vecino del norte, virtualmente estancado en su econom铆a y cuyo 煤nico recurso restante ante una China que crece imparable, es su amenazante poder铆o militar, a menos que se disponga a cambiar radicalmente la naturaleza de su relaci贸n con sus vecinos del sur. En pocas palabras, ofreci贸 una salida honrosa y pac铆fica a Washington. Y para que no queden dudas de cu谩l es su rumbo estrat茅gico termin贸 sus palabras con esta frase: Mantengamos vivo el sue帽o de Bol铆var.

