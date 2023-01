–

De parte de Nodo50 January 27, 2023 243 puntos de vista

AMLO y el INE son la democracia burguesa electoral; con demagogia, enga帽ando, buscan poder y dinero

Pedro Echeverr铆a V.

1. Mientras la poblaci贸n mexicana muere por miseria, hambre y asesinatos, los pol铆ticos y empresarios mexicanos se llenan de dinero que esquilman a la poblaci贸n. El presidente L贸pez Obrador grita en sus 鈥渕a帽aneras鈥 que 鈥渘o son lo mismo鈥, pero quienes escuchan, repiten: 鈥渟铆 son m谩s de lo mismo鈥. Si los gobiernos del PRI, PAN, PRD, MC, indiscriminadamente fueron ladrones y asesinos, el gobierno de Morena 鈥搎ue ser铆a distinto al tener gobiernos y poder- ha afiliado y tiene como poderosos a quienes gobernaron como funcionarios y aliados, en gobiernos anteriores. Destacan 茅stos en el gobierno central, en las gubernaturas y en legislaturas del pa铆s.

2. Al asumir la presidencia, L贸pez Obrador se redujo el salario a la mitad de lo que cobraban los presidentes anteriores: alrededor de 100 mil pesos al mes; se gan贸 el primer aplauso. Pero tambi茅n sufri贸 su primera derrota al no lograr que el INE, los jueces y fuertes instituciones, bajaran sus salarios a menos de 100 mil. Despu茅s de cuatro a帽os de gobierno, por lo menos seis instituciones siguen recibiendo el doble o triple del salario de AMLO. Pero peor a煤n el presidente ha subido su mensualidad a m谩s de 150 mil y todos los legisladores ganan eso y m谩s. Pero al llamado pueblo, al 95 por ciento de la poblaci贸n en la ignorancia pol铆tica total, le importa un bledo.

3. La confrontaci贸n pol铆tica entre burgueses liberales y conservadores viene de mediados del siglo XIX. Todos esos pleitos se han arreglado mediante acuerdos (hasta hoy) en la repartici贸n del dinero y del poder en los que el llamado pueblo jam谩s se entera. Es la pol铆tica del p茅ndulo, como en EEUU y otros pa铆ses. Ya se ha demostrado hasta la saciedad, durante m谩s de un siglo, que la inmensa mayor铆a de la gente naci贸 s贸lo para trabajar en beneficio de la clase dominante. Lo sabe, pero es tan ignorante en pol铆tica que, a pesar de vivir en el hambre, prefiere callar y olvidar. AMLO repite que 鈥渆l pueblo es sabio, no es tondo鈥, porque vot贸 por 茅l. 驴Dir谩 lo mismo ma帽ana?

4. El INE es un poderoso instrumento pol铆tico de presi贸n. Desde que naci贸 hace unos 25 a帽os ha estado al servicio directo de los partidos pol铆ticos, sirviendo particularmente al partido mayoritario. Cada uno de sus muy oportunistas funcionarios cobra de dos a tres veces el salario del presidente sumando a ello gran cantidad de privilegios. El presidente L贸pez Obrador entr贸 en fuerte confrontaci贸n con ellos, pero el INE y la muy corrupta 鈥渙posici贸n鈥, ha derrotado a AMLO 鈥搇lev谩ndolo al rid铆culo- durante sus cuatro a帽os de gobierno. Hace unas semanas tambi茅n los jueces de la SCJN 鈥搖na instituci贸n muy corrupta- subray贸 su independencia al presidente.

5. Al final de los gobiernos anteriores no se esperaban cambios electorales diferentes. No hab铆a confrontaciones fuertes entre la Presidencia, la llamada oposici贸n y los empresarios que, como siempre, ha salido muy contentos por el crecimiento exagerado de sus riquezas. Aunque estos 煤ltimos han acumulado mucho dinero durante el sexenio de AMLO, los pol铆ticos est谩n muy divididos por el control de los negocios. Estas semanas los partidos estar谩n en la selecci贸n de candidatos y los golpes parecen tornarse muy violentos. No estoy seguro en el triunfo de los obradoristas; parecen que muchas cosas pueden descomponerse en estos dos a帽os. Espero que la poblaci贸n sufra menos. (26/1/23)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26