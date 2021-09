–

De parte de SAS Madrid September 24, 2021 78 puntos de vista

El dedo acusador por el fracaso en el acceso a las vacunas de los pa铆ses pobres suele apuntar a las farmac茅uticas y los Estados. Y no es que el reci茅n publicado informe Dosis doble de desigualdad, de Amnist铆a Internacional, no lo dirija hacia unas y otros. Lo hace y con extensi贸n y detalle. Pero es que adem谩s ampl铆a el barrido y se帽ala tambi茅n hacia donde no suele mirarse: las grandes compa帽铆as detr谩s de las farmac茅uticas [ver aqu铆 un resumen ejecutivo del informe y aqu铆 el documento completo, en ingl茅s].

Se trata de diez s煤per empresas, ocho de ellas de Estados Unidos, con participaciones de m谩s de 213.000 millones de euros en seis farmac茅uticas clave en el desarrollo de vacunas. Entre estos diez bancos, gestores de activos y fondos, en los que sobresalen nombres como Vanguard, BlackRock y State Street, poseen o gestionan el 32,7% de las de acciones de Pfizer, el 27,9% de las de Johnson & Johnson, el 24,7% de las de Moderna, el 23,5% de de AstraZeneca y el 17,4% de las de Novavax.

Seis grandes farmac茅uticas

El informe ofrece una “imagen muy sombr铆a” de seis farmac茅uticas que “tienen en sus manos la suerte de miles de millones de personas”: AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer. Seg煤n Amnist铆a, dichas compa帽铆as, a pesar de haberse beneficiado de ayudas p煤blicas y pedidos anticipados que reducen el riesgo ligado a la investigaci贸n, “avivan una crisis sin precedentes de derechos humanos con su negativa a renunciar a los derechos de propiedad intelectual y compartir la tecnolog铆a”.

“Mediante sus acciones y omisiones 鈥揳帽ade la organizaci贸n internacional鈥, han terminado por perjudicar los derechos humanos de los miles de millones de personas que carecen de acceso a la vacuna”.

Acceso global y propiedad intelectual

Amnist铆a destaca que las empresas se han negado a participar en las iniciativas coordinadas, como C-TAP, para facilitar un acceso global, as铆 como a los intentos de suavizar las normas sobre propiedad intelectual, como el protagonizado por India y Sud谩frica. Ninguna de las empresas ha concedido licencias globales y no exclusivas a otras compa帽铆as, a帽ade el informe, que no ha evaluado a las empresas chinas y rusas porque facilitan menos informaci贸n corporativa.

Igualmente, “ninguna” de las seis empresas estudiadas ha revelado “los costes desglosados de investigaci贸n, desarrollo, producci贸n, comercializaci贸n, distribuci贸n y otros datos cruciales para optimizar la producci贸n y asignaci贸n de la vacuna”, se帽ala el informe. “Su enfoque 鈥揳 pesar de los compromisos de AstraZeneca y Johnson & Johnson de vender a precio de coste durante la pandemia鈥 ha fracasado en 煤ltima instancia a la hora de abordar la crisis sanitaria mundial”, a帽ade.

Agn猫s Callamard, secretaria general de Amnist铆a Internacional, afirma: “El bloqueo deliberado por parte de las grandes farmac茅uticas de la transferencia de conocimientos y los tratos poco claros que hicieron en beneficio de los Estados ricos han gestado una escasez de vacunas鈥, ha manifestado. Con todo ello, menos del 10% de la poblaci贸n de los pa铆ses de ingresos bajos y medianos bajos est谩 totalmente vacunada, seg煤n la ONG.

Amnist铆a Internacional recoge ejemplos de conductas contrarias al acceso global. Aqu铆 van algunas, empresa por empresa, tomadas de la investigaci贸n de la ONG:

鈥 Pfizer y BioNTech han suministrado s贸lo a Suecia vacunas en cantidad nueve veces superior a la de todos los pa铆ses de bajos ingresos juntos, que han recibido menos del 1% de su producci贸n. Gracias a los elevados precios que aplican, estas empresas prev茅n ingresos por valor de m谩s de 86.000 millones de d贸lares (m谩s de 73.300 millones de euros) a finales de 2022

鈥 Moderna a煤n no ha entregado “una sola dosis” a los pa铆ses de bajos ingresos, ha facilitado s贸lo el 12% de sus vacunas a los pa铆ses de ingresos medio-bajos y no entregar谩 la gran mayor铆a de sus pedidos para el Covax, una iniciativa de acceso equitativo mundial, hasta 2022. Esta empresa obtendr谩 ingresos por valor de m谩s de 47.000 millones de d贸lares (m谩s de 40.000 millones de euros) a finales del a帽o pr贸ximo.

鈥 Johnson & Johnson no cumplir谩 la gran mayor铆a de los compromisos que ha adquirido con el Covax y la Uni贸n Africana hasta 2022. Adem谩s, “se ha negado a conceder una licencia a un fabricante canadiense que se ofrece a producir millones de dosis m谩s”, seg煤n el informe.

鈥 AstraZeneca, cuyo papel es destacado favorablemente a pesar de las cr铆ticas, ha entregado la mayor铆a de sus vacunas a los pa铆ses de bajos ingresos y ha concedido algunas licencias voluntarias a otros fabricantes. Sin embargo, se ha negado a compartir sus conocimientos y tecnolog铆a con las iniciativas de la OMS y se ha opuesto a suavizar las normas de propiedad intelectual, seg煤n el informe.

鈥 Novavax, pendiente de que se apruebe el uso de su vacuna, tiene previsto dedicar casi dos tercios al Covax, pero se ha negado a compartir sus conocimientos y su tecnolog铆a y se ha opuesto a suavizar las normas de propiedad, siempre seg煤n el informe.

Los grandes inversores

驴Se queda ah铆 Amnist铆a Internacional? No. A partir de informaci贸n procedente de Bloomberg, mapea a los gigantes que hay detr谩s de las seis farmac茅uticas criticadas. Los 10 mayores, principalmente gestores de activos, fondos de inversi贸n y bancos con sede en Estados Unidos, tienen participaciones combinadas por valor de m谩s de 250.000 millones de d贸lares (m谩s de 213.000 millones de euros).

Aunque ninguno de ellos posee o gestiona m谩s del 10% de una 煤nica empresa, el tama帽o del conjunto de sus inversiones 鈥攁s铆 como el total de sus carteras en todo el sector鈥 les da un peso crucial, analiza el informe, ya que poseen o gestionan el 32,7% de las acciones de Pfizer, el 27,9% de las de Johnson & Johnson, el 24,7% de las de Moderna, el 23,5% de de AstraZeneca y el 17,4% de las de Novavax.

“En el contexto de las vacunas covid-19, la influencia de este peque帽o grupo de empresas es significativa“, se帽ala el informe, que lamenta que ninguna de las compa帽铆as se encontrara entre las 150 que, en febrero de este a帽o, se sumaron a un llamamiento p煤blico para que las farmac茅uticas apoyaran 鈥渦na respuesta global, justa y equitativa a la pandemia鈥. Y ello a pesar de que se trata con compa帽铆as que, sin excepci贸n, tienen establecidos compromisos en materia de derechos humanos.

Vanguard, BlackRock, State Street…

La compa帽铆a m谩s importante, seg煤n el listado elaborado por Amnist铆a Internacional, es Vanguard Group (EEUU), un gestor de fondos que con acciones por un valor total de m谩s de 66.000 millones de d贸lares (m谩s de 56.200 millones de euros) en AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer.

BlackRock (EEUU) tiene 62.000 millones de d贸lares (casi 53.000 millones de euros) invertidos en las seis empresas destacadas. Va detr谩s State Street, tambi茅n en EEUU, con m谩s de 36.000 millones de d贸lares (m谩s de 30.000 millones de euros) invertidos en todas las empresas evaluadas, excepto en BioNTech.

Los siguientes son Capital Group, Wellington Management (ambos de EEUU), Baillie Gifford (Reino Unido), Bank of America, Bank of New York Mellon y Morgan Stanley. Cierra la suiza UBS, con casi 6.900 millones de d贸lares en acciones (cerca de 5.900 millones de euros), seg煤n la informaci贸n contenida en el informe.

Adem谩s de exigencias y recomendaciones a Estados y farmac茅uticas, Amnist铆a Internacional se dirige a estos inversores. “Una vez que un inversor ha identificado impactos adversos potenciales o reales, debe comprometerse con su empresa participada y ejercer su influencia para mitigarlos”, se帽ala el informe. “Tambi茅n deben insistir en que sus empresas participadas lleven a cabo su propia diligencia debida [due diligence] en materia de derechos humanos”, a帽ade la ONG, que reclama adem谩s divulgaci贸n de las medidas adoptadas.

Coincidiendo con la publicaci贸n de este informe, Amnist铆a ha lanzado una campa帽a global 鈥攃on el respaldo de la OMS y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos鈥 para pedir cuentas a los Estados y las grandes farmac茅uticas. La campa帽a Cuenta atr谩s de 100 d铆as: 隆2.000 millones de vacunas contra la covid-19 ya! exige que se cumpla el objetivo de la OMS de vacunar al 40% de la poblaci贸n de los pa铆ses de ingresos bajos y medianos bajos antes de que termine el a帽o.

Enlace relacionado InfoLibre.es (23/09/2021).