October 22, 2021

(Texto del correo enviado por CGT a la plantilla el 21 de octubre)

Desde que finalizó el Teletrabajo por Covid en AtoS Spain, hemos estado recibiendo correos electrónicos de RRHH donde se nos piden explicaciones por el hecho de no haber acudido presencialmente a las oficinas. Como Representantes de las Personas Trabajadoras en AtoS Spain, desconocemos de dónde procede la información que la empresa está usando para afirmar quién va a las oficinas y quién no, y por ello el día 1 de septiembre enviamos una consulta a RRHH. Más tarde, se adhirió a dicha consulta la Sección Sindical de LAB, añadiendo la petición de que nos informen de qué personas han sido apercibidas por dicho motivo.

Pasado más de un mes de la pregunta, y tras insistir varias veces, nos respondieron que tenemos disponible la información de asistencia en la herramienta Atos Safe. Es decir, no contestaron a la pregunta que les habíamos hecho, ya que en ningún momento confirmaron que salga de Atos Safe la información en la que se basan para amonestar a ciertas personas por supuestamente no presentarse en las oficinas. De hecho, sospechamos que no viene de ahí, ya que no es del todo cierto lo que nos dijeron: en dicha herramienta aparecen las reservas, no la asistencia real, ya que es una herramienta de control del aforo y no de control de asistencia.

AtoS Spain, al no compartir la información en la que se está basando, crea indefensión, ya que no podemos (ni como trabajador@s individualmente, ni como Representación Legal de las Personas Trabajadoras) verificar sus datos ni contestar a sus afirmaciones en igualdad de condiciones. Es por ello que recomendamos no contestar a ninguna de estas comunicaciones de RRHH, y mucho menos confirmar lo que en ellas se afirma. En caso de que te obliguen a contestar, indica “Recibida notificación. No estoy conforme con su contenido. Desconozco de dónde han sacado dicha información“.