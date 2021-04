–

De parte de Colectivo Bruxista April 28, 2021 61 puntos de vista





[A]nti-autobiograf铆a significa no solo no escribir tu autobiograf铆a, una pr谩ctica pasmosamente habitual, sino escribirla de tal manera que se burle de la lascivia y la inmodestia del g茅nero al frustrar tanto tu propio deseo exhibicionista como el deseo del lector de entrar en tu vida interior.

Terry Eagleton, The Gatekeeper: A Memoir (Trad. propia)

Sometimes I feel I鈥檝e got to run away

Tainted Love, Gloria Jones (1964,Tamla)

Cuando en el a帽o 2005 la divisi贸n editorial de Virgin anunci贸 que publicar铆a el nuevo libro de Stewart Home, a m谩s de un cr铆tico le empez贸 a doler la cabeza. No era s贸lo que un escritor famoso por sus invectivas contra el mundillo literario publicase en una editorial grande (al fin y al cabo, su anterior libro, 69 Things to Do with a Dead Princess, lo hab铆a publicado la editorial Canongate), sino que adem谩s lo hac铆a con una supuesta autobiograf铆a. El estruendo provocado por el derrumbe de esquemas mentales pudo escucharse a varias manzanas de las oficinas del Times Literary Supplement. El tipo que escrib铆a bufonadas repletas de skinheads que citaban p谩rrafos de Guy Debord con la polla fuera dec铆a haber escrito una novela sobre su madre. Pero no se precipiten a juzgar a esos cr铆ticos de frente sudorosa. Era dif铆cil saber si aquello iba en serio o s贸lo era una broma m谩s.

Hay que decir que el propio Home tampoco se lo puso f谩cil. En la introducci贸n a la novela, titulada Tainted Love en honor a la canci贸n de Gloria Jones, nos cuenta que todo empez贸 cuando quiso reunirse con su madre con motivo de su cuarenta cumplea帽os. Hasta aqu铆 鈥攖ercera l铆nea, no se crean鈥 todo es bastante normal, pero entonces nos enteramos de que la reuni贸n se produjo gracias a la probada capacidad de su madre para viajar a trav茅s del tiempo. Un talento imprescindible, ya que muri贸 a finales de los setenta en circunstancias no del todo aclaradas. Como ven, en cuatro l铆neas el cabr贸n de Home ha jugado con la expectativa del lector como si fuera un yoy贸. Despu茅s de esto uno ya no sabe si va a leer unas memorias, una investigaci贸n criminal, un relato de viajes astrales o una cr贸nica especialmente delirante de la Era de Acuario.

A partir de ah铆 la narradora ser谩 Jilly, modelo, camarera, chica de compa帽铆a y figura clave de la escena beatnik del Londres de principios de los sesenta. Una chica que ha dejado atr谩s su peque帽o pueblo de Escocia para reinventarse en un Londres que parece a punto de ser devorado por una jaur铆a de j贸venes hambrientos de discos, libros y drogas. All铆 se reproducen por esporas locales que abren durante toda la noche. Al amparo de sus sombras toman forma subculturas que se retroalimentan entre s铆. Beatniks, modernistas, yonkis vocacionales y protohippies forman una incipiente escena underground unida por un impulso instintivo de romper los l铆mites de lo 芦convencional禄:

芦Lo que Dylan tiene que decir sobre lo absurdo de la existencia est谩 encriptado; puedes tirarte horas desentra帽ando sus letras. Eso tiene que ser mejor que cualquier mensaje unidimensional que alcanzo a entender en exactamente tres segundos incluso cuando voy pedo. He escuchado Subterranean Homesick Blues m谩s de cien veces y todav铆a soy incapaz de resolver a ciencia cierta lo que Dylan intenta expresar. Entiendo el ambiente en general, pero lo espec铆fico se me escapa. Aparte de las drogas, la enajenaci贸n sistem谩tica del sentido en Dylan es una de las mejores armas que tenemos para la lucha contra el conformismo descerebrado. Escuchar a Bob con un buen pedal es un ascensor ps铆quico hacia formas de consciencia m谩s elevadas. Para quienes organizamos la protesta permanente contra el burdo materialismo, la primera l铆nea es la experiencia interior禄.

Las drogas son el veh铆culo elegido para subvertir la tiran铆a de la normalidad y ampliar las fronteras de la conciencia. A su alrededor surge toda una subcultura con sus propios mitos 鈥攅scritores como William Burroughs y Alexander Trocchi, primero; m煤sicos como Miles Davis, Bob Dylan y los Rolling Stones, despu茅s鈥 , y ellas ser谩n el combustible de lo que luego se conocer谩 como psicodelia. Pero en todo intento de alcanzar la libertad anida el huevo de la serpiente de una nueva forma de esclavitud. Los personajes de Tainted Love consumen drogas con una dedicaci贸n absoluta. Incapaces de resistirse a su misterio. Ser谩n el amor amargo de una generaci贸n que fue la primera que pudo permitirse ser masivamente joven. Pero adem谩s de consumir marihuana, anfetaminas, hero铆na y LSD, Jilly y sus amigos tambi茅n trapichean con ellas, lo que les deja en un limbo entre la criminalidad 鈥攁tenci贸n a la aparici贸n estelar de los Gemelos Kray, g谩nsteres londinenses e iconos pop鈥 y la represi贸n policial.

Esta situaci贸n es especialmente dif铆cil para las mujeres. El reverso tenebroso de la cacareada revoluci贸n sexual es la prostituci贸n, que adem谩s de ser una de las formas de financiaci贸n de la naciente contracultura, lleva aparejada sus consabidas dosis de explotaci贸n y violencia. El papel de prostituta, camello a tiempo parcial y yonki a tiempo completo permite a quien lo ejerce en esos tiempos el茅ctricos conocer a figuras como John Lenon o Brian Jones, que en la novela son retratados como individuos grotescos. Pero tambi茅n tiene sus riesgos. Sometida al abuso de polic铆as y mafiosos, Jilly se ve obligada a dar en adopci贸n a su hijo.

Adem谩s de las memorias de Jilly, en la vida real Julia Callan-Thompson, Tainted Love es tambi茅n la historia de c贸mo una peque帽a escena underground en la que todos se conoc铆an termina convertida en un fen贸meno global. De fumar hierba en un concierto de Bert Jansch en Les Cousins a hacer viajes viajes a la India, T谩nger o Ibiza para ensanchar la conciencia. El desarrollo de todo eso que hoy conocemos como contracultura. Sus miedos, sus contradicciones, sus deseos ocultos. En un arco temporal no lineal que va del comienzo de los sesenta hasta los a帽os del punk, la novela refleja de una manera desquiciada y aut茅ntica la esencia de una 茅poca inagotable.

Est谩 de m谩s decir que todo esto lo cuenta Home con su particular estilo de anticristo literario. Olv铆dense de narraciones unidireccionales y de c贸modas tramas con un desenlace iluminador. Por supuesto, tampoco este es sitio para idealizaciones. Aqu铆 encontrar谩n literatura pulp vendida al peso sin complejos, un mont贸n de teor铆a cultural, una galer铆a interminable de personajes hist贸ricos e hist茅ricos, interrupciones aparentemente absurdas, org铆as, momentos desternillantes y, oculta tras toda esta chatarra narrativa, una verdad genuina, poli茅drica y huidiza como s贸lo lo son las verdades a las que se llega a trav茅s del exceso.

La historia de unos ni帽os perdidos ansiosos por perder la inocencia. Un homenaje a todas aquellas personas an贸nimas que dieron forma a una escena que termin贸 conquistando el mundo, mientras dejaba a muchos de ellos en la cuneta. Una defensa de la ficci贸n como m茅todo de conocer la verdad. Una biograf铆a antibiogr谩fica.

Y al final. Cierta amargura. La de una Jilly vapuleada tras a帽os de vagabundeo, despu茅s de haber completado un recorrido generacional arquet铆pico que la ha llevado de los s贸tanos del Soho al redil de Gur煤 Rampa y su Iglesia del Gran Despertar. Perseguida por la polic铆a, que se sirve de la paranoia creada por los medios para dar rienda suelta a sus instintos m谩s violentos. Incapaz de salir de un ciclo perverso que la lleva a alternar intentos de purificaci贸n espiritual con momentos de abandono a los encantos de la hero铆na.

Despu茅s de tanto ruido, lo que queda es una generaci贸n agotada, regurgitada por la misma ciudad que iban devorar:

芦La ciudad se mueve y respira, se ha convertido en un monstruo. La sensaci贸n de maldad que noto a mi alrededor es penetrante, ha empapado los ladrillos y el mortero de cada edificio de cada calle de esta ciudad expansiva. El veneno ha brotado de las alcantarillas y pende del aire igual que la niebla. El demonio ya no quiere nuestras almas. Dios puede servirse porque Sat谩n lo pasa bomba reanimando nuestros cuerpos carnales. Somos morti viventi, y como soy una zombi no me asusta volver a morir禄.

A estas alturas ya se habr谩n dado cuenta: Tainted Love es la mejor novela que se ha escrito sobre la contracultura porque no se parece a ninguna otra.

Ya puedes reservar tu ejemplar de Tainted Love en nuestra web.

Comp谩rtelo: