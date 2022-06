–

La militante 谩crata Lola Benavent Cominches (Alginet, 1923 – Valencia, 2009) hablaba a sus 70 a帽os ante la grabadora de un joven Rafael Maestre. 鈥淐uando se acab贸 la guerra, se acab贸 ya todo, todo lo que hab铆a. (…) Yo ya no ten铆a ninguna esperanza porque ya no quedaba nada, todos estaban encerrados o muertos o fusilados鈥. Maestre, documentalista, investigador veterano y bibliotecario se dedic贸 durante a帽os a recoger la memoria oral de los viejos anarquistas espa帽oles que sobrevivieron a la represi贸n franquista. 鈥淟legaban viejos militantes al local de la CNT a visitarnos y conocer a esas personas me marc贸鈥, cuenta a elDiario.es el autor de , editado al alim贸n por el sindicato y la .

El libro, un impresionante recorrido por la memoria libertaria, se nutre de extractos de 83 entrevistas (53 hombres y 27 mujeres) que trazan un vivo testimonio coral del movimiento rojinegro. El trabajo de Rafael Maestre (168 entrevistas en total) se extiende en m谩s de 4.000 folios de transcripciones, depositadas en la Fundaci贸n salvador Segu铆 y en el departamento de Historia Contempor谩nea de la Universitat de Val猫ncia.

En la Transici贸n, el movimiento anarquista recuper贸 fuerzas tras haber sido diezmados por la dictadura. 鈥淎 los abuelos los estim谩bamos mucho, sin la ayuda ideol贸gica y econ贸mica del exilio 鈥攅ran muy generosos鈥 hubiese sido imposible鈥, recuerda Rafael Maestre. Los j贸venes 谩cratas conectaban con la memoria de sus mayores: 鈥淭en铆amos la ventaja de que 茅ramos militantes del sindicato, con confianza nos abr铆an las puertas y nos qued谩bamos a dormir all铆, nos acog铆an como compa帽eros鈥.

Jes煤s Guill茅n Bertol铆n, Mariano Aguayo Mor谩n, Sara Berenguer Laosa, Antonio T茅llez Sol脿, Marina Montllor Rodr铆guez y (delante) Pedro Mo帽ino en Montady (Francia) en 1993. ARCHIVO RAFAEL MAESTRE

Adem谩s, hablaban el mismo idioma: 鈥淎gradec铆an que pudieras seguir la conversaci贸n, muchas veces necesitaban saber que los estabas entendiendo y que conoc铆as la historia del movimiento libertario鈥. 鈥淓ra una relaci贸n fraterna, se hab铆an transformado de objetos de estudio en compa帽eros a los que ibas a visitar de cuando en cuando y, adem谩s, ten铆an una bibliotecas y unos archivos magn铆ficos鈥, se帽ala el documentalista 谩crata.

鈥淐uando 铆bamos a visitarlos a Francia, te daban dinero para los gastos del viaje y no te dejaban pagar鈥, agrega. Maestre mantuvo una profunda amistad con Progreso Mart铆nez (Madrid, 1918 – Par铆s, 1999). Un verano lo invit贸 para que le ayudara a catalogar su biblioteca. 鈥淐uando falt贸, su hijo me envi贸 toda su aseada biblioteca, fue algo muy bonito鈥, dice Maestre.

El investigador, director del archivo de la delegaci贸n en Valencia de la Fundaci贸n Salvador Segu铆, recuerda los viajes a Francia para visitar y entrevistar a los anarquistas que se exiliaron tras el final de la Guerra Civil (la alicantina Asunci贸n L贸pez recordaba sus vivencias en el puerto de Alicante cuando los frentes republicanos se derrumbaron definitivamente: 鈥淎ll铆 hubo gente que se suicid贸 cuando vieron que los barcos no ven铆an鈥). 鈥淰isitamos Toulouse, Par铆s y, sobre todo, B茅ziers, donde hab铆a una colonia que a煤n viv铆an juntos鈥, rememora Maestre.

Reuni贸n en B茅ziers (Francia) en 1997. ARCHIVO RAFAEL MAESTRE

El libro, que cuenta con la colaboraci贸n de la editora literaria Cristina Escriv脿, incluye los m谩s variados aspectos de la copiosa cultura libertaria ib茅rica, desde el anticlericalismo, el esperanto, la 茅tica libertaria o la autogesti贸n hasta las pr谩cticas del nudismo, el vegetarianismo, el feminismo o la sexualidad. 鈥淓l ecologismo de ahora era el movimiento libertario de entonces鈥, le explic贸 Pedro Adam Benavent al autor en su Cullera natal en 1992.

La obra repasa tambi茅n las vivencias de los viejos militantes durante la revoluci贸n libertaria de 1936, la represi贸n franquista, el exilio y la clandestinidad. 鈥淟a historia oral es muy vivencialmente, tambi茅n es subjetiva naturalmente, como cualquier otra fuente. Siempre lo digo, he aprendido m谩s escuchando a los abuelos que leyendo libros, hay que leer y hay obras muy buenas, sobre todo en los 煤ltimos a帽os que hay una producci贸n de editoriales libertarias tremenda pero la fuente oral me ha aportado una gran riqueza de conocimientos鈥, declara Rafael Maestre.

Las anarquistas Maruja Lara S谩nchez, Lola D铆ez e Isabel Mesa Delgado en Valencia en 1999. ARCHIVO RAFAEL MAESTRE

Los testimonios tambi茅n hablan de las tensiones y fracturas en el seno del movimiento anarquista, especialmente acentuadas con la entrada de los ministros anarquistas en el Gobierno republicano. La lectura de los testimonios aporta una inmensa radiograf铆a sobre un movimiento que marc贸 el siglo XX espa帽ol y que ha sido clave para los movimientos sociales actuales: 鈥淗oy en d铆a las pr谩cticas anarquistas est谩n en muchas organizaciones, conozco mucha gente que vive de forma aut贸noma, m谩s o menos autogestionaria en la medida de las posibilidades, en pueblos practicando la agricultura ecol贸gica鈥.

鈥淧ienso que el anarquismo est谩 vivo aunque no est谩 en los medios鈥, dice Rafael Maestre.