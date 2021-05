Amparo Lasheras (Euskal Kazetaria): 鈥淨ue el rey venga a inaugurar a Gasteiz ese Memorial de V铆ctimas del Terrorismo es una verg眉enza, es un insulto a las v铆ctimas del franquismo鈥

鈥淟a crisis que ya arrastr谩bamos de 2008 se ha agudizado en muchos sentidos鈥

鈥淭engo la esperanza, no s茅 si lo ver茅, que todo esto en alg煤n momento estalle鈥

鈥淐uando la gente ve que esas cosas no se cumplen cae en el desencanto, y no es buena compa帽铆a en la vida de las personas y en las ganas de luchar鈥

鈥淎s铆 como en Escocia la autodeterminaci贸n avanza, incluso en Quebec, aqu铆 creo que no鈥

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala

Hablamos con Amparo Lasheras, periodista gasteiztarra, sobre la actualidad y la inauguraci贸n del Memorial de las V铆ctimas del Terrorismo que estaba previsto para este 21 de mayo en Gasteiz, aunque una vez m谩s se ha aplazado. Iban a estar presentes el rey espa帽ol, el presidente del Gobierno espa帽ol, Pedro S谩nchez, el lehendakari I帽igo Urkullu, etc. 鈥淨ue el rey venga a inaugurar a Gasteiz ese Memorial es una verg眉enza, es un insulto a las v铆ctimas del franquismo鈥, explica. Recuerda que a unos metros de la sede de lo que fue un teatro y despu茅s sede del Banco de Espa帽a se encontraba la sede de la polic铆a con 鈥渓as barbaridades que se han hecho de tortura a un mont贸n de gente en la 茅poca del franquismo y que a esas v铆ctimas, que muchas son an贸nimas, no se van a contar鈥. En contraposici贸n, recuerda que no se ha actuado contra los responsables de las muertes obreras del Tres de Marzo de 1976 y afirma que el PNV ha cogido el testigo del memorial que se quiere hacer en la iglesia de Zaramaga, 鈥減ero no me lo creo. No creo que el PNV sea el indicado, ni tenga inter茅s鈥.

驴Qu茅 an谩lisis haces de la situaci贸n econ贸mico, social y politica en estos momentos?

La situaci贸n la veo muy mal y, adem谩s, con un futuro inmediato e, incluso a medio plazo, bastante nefasto para las generaciones que vienen y para todos en general. Ese mito que surgi贸 entre algunos intelectuales, escritores e, incluso, en algunos pol铆ticos de que la pandemia nos iba a convertir en unos seres extraordinarios nunca me lo cre铆. Y efectivamente, as铆 ha sido.

La crisis que ya arrastr谩bamos de 2008 se ha agudizado en muchos sentidos. Todo lo que es p煤blico se est谩 yendo al garete y, si hablamos de los fondos europeos, creo que es otra trampa para crear nuevas restricciones en los centros laborales y en los servicios p煤blicos. Recuerdo que cuando se empez贸 a hablar de que Europa iba a conceder unos fondos para sobrellevar las consecuencias de la pandemia a Yanis Varoufakis le hicieron una entrevista que dec铆a que eso 鈥榚ra humo鈥. Primero dec铆a que los fondos europeos tardar铆an dos a帽os en llegar y que esos fondos tra铆an consigo una serie de cuestiones que iban a perjudicar sobretodo a los trabajadores e iban a ir no a solventar la existencias en pol铆ticas p煤blicas sanitarias, etc, sino a las grandes empresas. Por lo que vemos es lo que est谩 pasando.

驴Habr谩 que devolver parte de esos fondos y hacer reformas?

Europa ya las est谩 exigiendo para entregar esos fondos, en lo que no creo que hay claridad informativa por parte de los partidos pol铆ticos y lo m谩s llamativo que tenemos es la reforma de pensiones, que viene de tapadillo con lo que son los fondos privados, que es la privatizaci贸n de las pensiones. As铆 es como se llega a la privatizaci贸n de la mayor铆a los servicios p煤blicos. Entonces, para mi, eso supone un retroceso muy grande.

Cada paso que dan las administraciones en cuestiones sociales es un paso atr谩s. Aqu铆 mismo lo que est谩n haciendo con la renovaci贸n de la Renta de Garant铆a de Ingresos (RGI) y un mont贸n de cosas. Lo 煤ltimo que se sabe es que te obligar谩n a que tengas que aceptar un trabajo porque si no te quitan la prestaci贸n social de la RGI. 驴En qu茅 condiciones van a hacer ese trabajo? Conozco a gente que le llaman para trabajar y son unas condiciones como del siglo XIX. No te va a quedar m谩s remedio que aceptarla o te quedas sin nada. Pero 驴van a obligar a la patronal a que pague unos sueldos dignos? Creo que no. En conjunto, se va a deteriorar todo, entonces, yo tengo la esperanza, no s茅 si lo ver茅, que todo esto en alg煤n momento estalle.

Si miramos a nivel internacional, mira lo que est谩 ocurriendo en Palestina, en todo Oriente Medio; el tema de refugiados e inmigrantes鈥uando estuve en Grecia en 2016 vine impactada y todo esto ha empeorado. Hablamos de que Grecia ha abierto al turismo, pero no hablamos de que en el campo de refugiados de Moria la gente se sigue muriendo y se siguen muriendo ni帽os. Claro, siento ser muy agorera, pero Barandiaran dec铆a que los vascos somos muy agoreros, pues yo soy muy agorera, y a mi me parece que o la gente lucha y se levanta, o el futuro que espera es bastante malo.

Comentabas la reforma de las pensiones, la nueva RGI, pero tambi茅n tenemos la reforma laboral que nos dijeron que iban a ir a ser derogada, pero sigue viva y muy activa. 驴Qu茅 piensas?

Sigue ah铆, los hechos no van al mismo ritmo que las palabras. Aqu铆 todo el mundo habla, pero los hechos y llevarlo a cabo y ejecutar esas palabras, intenciones o planes se quedan siempre atr谩s. Algunas cosas las llevo esperando desde hace un mont贸n de tiempo y ya cuando la gente ve que esas cosas no se cumplen cae en el desencanto. El desencanto no es buena compa帽铆a en la vida de las personas y en las ganas de luchar.

驴Nos estamos acostumbrando a estos pol铆ticos que venden humo y nos venden una y otra vez?

Creo que un poco s铆. A veces nos dicen cosas, te ilusionas y luego ves que las cosas no han sido as铆. Cuando eres joven no puedes mirar atr谩s, porque tu mirada est谩 siempre en el futuro, en el porvenir, pero cuando eres mayor y miras atr谩s te das cuenta de que todav铆a seguimos esperando muchas cosas que no han llegado y que pueden ir a peor.

Por ejemplo, 驴la autodeterminaci贸n, la independencia de Euskal Herria…?

En Catalunya acaban de firmar ahora el nuevo Gobierno eso de luchar por la autodeterminaci贸n. En el famoso 1 de octubre de 2017 tuvieron en la mano una oportunidad importante, pero por cuestiones de rivalidad pol铆tica o no s茅 qu茅, porque ya no me acuerdo muy bien, todo esto se fue al cesto. Y el Proc茅s catal谩n se convirti贸 en un pasillo de juicios, c谩rcel, etc que no ha avanzado. Ahora dicen que por la autodeterminaci贸n. Aqu铆 por la autodeterminaci贸n llevamos a帽os y d茅cadas, pero ahora, no es que lo vea. Est谩 lejos, pero hay otras prioridades, otra forma de hacer pol铆tica. Ni la critico ni la dejo de criticar, pero lo que s铆 es cierto es que, as铆 como en Escocia el tema de la autodeterminaci贸n avanza, incluso en Quebec, aqu铆 creo que no.

驴Tenemos un futuro un poco oscuro?

Pienso que un perfil oscuro, por lo menos no es el futuro que hubi茅remos esperado hace unos a帽os.

Entrando en la Memoria hist贸rica, ya que colaboras con la Asociaci贸n del Tres de Marzo, 驴como lo ves que desde el 76 se est茅 intentando esclarecer las responsabilidades de los culpables de los asesinatos de obreros en Gasteiz?

Los aut茅nticos culpables se est谩n muriendo. Para mi el Tres de Marzo, a parte de conseguir de que esos cr铆menes se juzguen y los culpables paguen, creo que la impunidad es la base del olvido. En los 煤ltimos a帽os lo importante es conservar el esp铆ritu del Tres de Marzo, lo que signific贸 de lucha obrera, de organizaci贸n obrera y de reivindicaciones obreras. Muchas de las reivindicaciones que estaba en una lista de demandas del Tres de Marzo hoy en d铆a no existen y cuando las repaso ves pasos importantes que se produjeron como que las bajas laborales se pagaran al ciento por ciento, vacaciones, salarios dignos鈥 Hoy algunas son una quimera para los trabajadores. Luego, la forma de organizaci贸n; con la Transici贸n los sindicatos, sobre todo CCOO y UGT, jugaron su papel para tener una paz social que no estorbase la transici贸n pol铆tica, que se hizo en el 78. Entonces, volver a tener ese esp铆ritu de uni贸n de la clase trabajadora, de solidaridad y organizaci贸n ser铆a lo que hay que mantener en el recuerdo, porque los muertos es muy triste, pero es gente que muri贸 por algo. Muri贸 en una lucha que ten铆a un objetivo y eso creo que hay que conservar sobre todo a parte de todo lo dem谩s, de la impunidad, de conseguir que Mart铆n Villa se siente en el banquillo, etc. A parte de eso, hay que buscar el porqu茅 de las cosas.

Ahora se est谩 celebrando la Comuna de Par铆s, 驴por qu茅 el pueblo franc茅s se levant贸 o en otras revoluciones que hubo en el siglo XIX? Porqu茅 suceden las cosas es lo importante, porque si lo olvidamos los muertos en s铆 mismo no tienen ese arraigo de lucha, pero hay que buscar por qu茅 vivieron, lucharon y pas贸 aquello en ese momento. La memoria del Tres de Marzo es lo m谩s importante. Quiz谩s tambi茅n es un poco porque lo viv铆. Viv铆 un poco. Mucha gente dice que en el Tres de Marzo se murieron pero鈥 se consiguieron reivindicaciones. Yo lo viv铆 en casa, de ganar un sueldo muy peque帽o, a ganar en tres a帽os cuatro veces m谩s. Eso permiti贸 una mejora en la vida, ya no digo en el nivel social, s铆 en el nivel diario de la vida se consiguieron cosas. Eso es gracias a una serie de circunstancias que se materializaron en las huelgas y en la lucha del Tres Marzo.

La lista de reivindicaciones era larga, marcaron una pauta y en estos momentos estamos retrocediendo, pero 驴tampoco hay una revuelta coordinada como el Tres de Marzo ante esta continua p茅rdida de derechos?

Txarla con Amparo en Gasteiz 2017No. Es que yo veo que cuando hablas de la clase trabajadora hay mucha gente que piensa que est谩s trasnochada. Un amigo m铆o me dice que 鈥榲ives en Marte鈥. Igual s铆, no lo s茅. Lo que s铆 es cierto es que la clase trabajadora existe, aunque no tenga conciencia de lo que es. Existen otras luchas, otros frentes de lucha, que la aportaci贸n del movimiento feminista es importante precisamente en esa lucha, el ecologismo y otro mont贸n de luchas. Creo que en la base de todo esto existe esa diferencia, esa lucha de clases que hace que se mantenga un conflicto que nos haga progresar. Entiendo que hay que incorporar a eso la aportaci贸n del movimiento feminista y un mont贸n de cosas. No todas las mujeres vivimos de la misma forma, ni todas las mujeres pensamos de la misma forma. Esa conciencia de clase que se debe de tener cuando a ti se te sigue explotando.

驴El capitalismo, el neoliberalismo, ha sido listo nos ha individualizado y nos ha quitado esa conciencia de lo colectivo?

Creo que s铆. Subestimar al enemigo no suele ser bueno. Creo que el capitalismo y el neoliberalismo tienen unas armas poderosas y est谩 consiguiendo eso. Por ejemplo, creo que el consumismo nos ha hecho, sobre todo a la clase trabajadora, empezar a consumir un mont贸n de cosas y luego de repente te lo ha ido quitando. Desde los a帽os setenta, reduciendo y reduciendo las condiciones econ贸micas y laborales, que hemos llegado a un punto en que existen trabajadores pobres. Entonces, el consumismo trae mucha individualidad, porque me compro una casa, la pago con sacrificio y que no me la quite nadie, porque resulta que no s茅 qu茅. Tengo esto y lo quiero conservar鈥os pone un poco individualistas y divide.

Quiero decir que nos quita esa conciencia de clase y entonces no se vive. Cuando est谩s dividido hay muchos mensajes que entran m谩s f谩cilmente, lo que nos ha llevado a ese precipicio en el que llevamos ya bastante tiempo y estamos empezando a caer. Entonces, saca sus 煤ltimas armas que es todo el discurso fascista de los a帽os treinta. Vuelve, claro no es la misma forma ya. No viene uno vestido de militar, pero s铆 que hay fascismo dentro de los parlamentos, mensajes simples para solucionar problemas estructurales muy importantes, que necesitan otros campos. Y ah铆, se帽alar铆a lo que pas贸 en otros tiempos: el silencio de la izquierda. De la mano en estos a帽os de la socialdemocracia lo que ha hecho es no buscar las alternativas. Ya pas贸 y est谩 pasando ahora, alternativas verdaderas a enfrentarse a ese neoliberalismo. Ellos lo saben, el capitalismo se reestructura en cada crisis. Y el resto, las clases populares, la clase trabajadora, la gente que est谩 por debajo no lo hace, no da el salto, y eso es muy peligroso.

Volviendo al Tres de Marzo, crees que la Iglesia de Zaramaga tiene que ser el centro de la memoria y de la lucha de la clase trabajadora?

Creo que cuando surgi贸 Memoria Gara para exigir que la iglesia devuelva lo que sea o albergue la memoria del Tres de Marzo era partidaria y la amplitud de la clase trabajadora, tambi茅n. Estoy totalmente de acuerdo que deber铆a serlo. Eso s铆 que el PNV pretenda liderar ese movimiento y ese memorial, no es que est茅 o no de acuerdo, es que no me lo creo. Quiero decir que el PNV es un partido que dice que las huelgas no valen para nada, que est谩 totalmente a favor de la clase empresarial鈥 no voy a enumerar todas las cosas, porque todas sabemos como est谩 gobernando Urkullu, que lo hace de la mano de los empresarios, no de los ciudadanos y ciudadanas. Que un partido como 茅se diga que va a hacerse cargo del memorial, que se va a tener en cuenta la memoria de las v铆ctimas y no se qu茅, pues, no creo que el PNV sea el indicado, ni tenga inter茅s de que el memorial del Tres de Marzo conserve la memoria y la lucha de los trabajadores. No es que est茅 ni a favor ni en contra, es que no me lo creo.

Es cierto que si hay una organizaci贸n popular, si hay una presi贸n popular y un movimiento que presenta alternativas y confronta esos proyectos frente al PNV ser铆a un 茅xito. Pero a las buenas y por iniciativa del PNV se haga eso y aunque est茅 decidido a contar con otras opiniones, es que no me lo creo.

El rey de los espa帽oles iba a venir este 21 de mayo a inaugurar el autodenominado Memorial de las V铆ctimas del Terrorismo en Gasteiz, pero se ha vuelto a retrasar ese acto, 驴como lo ves, porque siguen faltando v铆ctimas, tales como las del Tres de Marzo, por ejemplo?

El memorial de lo que fue antes un teatro popular y luego el Banco de Espa帽a durante el franquismo creo que es un memorial hecho a medida 煤nicamente para deslegitimar una lucha que es la de ETA. Creo que es un lugar para recordar algunas v铆ctimas, los muertos que provoc贸 ETA. Me parece que es un poco vergonzoso. A la gente de Gasteiz, que tiene ya una edad, les toca un poco. Porque recuerdo que, al lado, est谩 la comisar铆a de polic铆a. El otro d铆a Gotzon Kortazar relataba muy bien que a cien metros de ese banco las barbaridades que se han hecho de tortura a un mont贸n de gente en la 茅poca del franquismo (y posterior) y que a esas v铆ctimas, que muchas son an贸nimas, no se van a contar.

La gente de Gasteiz recuerdo en algunas protestas que se hicieron al principio, por el Tres de Marzo, m谩s tarde en la lucha por la amnist铆a, etc, ten铆a ese edificio que era el Banco de Espa帽a como una frontera. Recuerdo a los de Fuerza Nueva que llegaban y la gente bajaba del Casco Viejo y hab铆a una barricada para no dejarles pasar. Tiene una simbolog铆a muy especial. Ahora no s贸lo se les ha dejado pasar, sino que se les da para que all铆 en medio de un barrio que ha tenido tanta historia de lucha, en todos los sentidos, desde la guerra del 36 y posteriormente, hasta que aparecieron los barrios Zaramaga, etc, y era el barrio obrero de Gasteiz y adem谩s donde muchos hab铆an perdido la guerra, etc. Ponerlo ah铆 en medio, para mi y mucha gente, es hasta un insulto.

Me parece una aut茅ntica verg眉enza. Y que venga el Borb贸n, tambi茅n. El padre de Romualdo Barroso, uno de los muertos en el Tres de Marzo, es un hombre que luch贸 mucho por conservar el esp铆ritu de aquel Tres de Marzo, no s贸lo de la memoria de su hijo y de los que mataron con 茅l, sino que adem谩s la lucha que germin贸. Recuerdo que siempre se帽alaba al rey, porque dec铆a que 鈥榚l era el jefe del Estado鈥 y era responsable. En eso tiene raz贸n, y no solo es el responsable de vivir a todo trapo y que se ha llevado el dinero de todos, sino que adem谩s a su hijo le admitimos que venga a inaugurar un Memorial que es una verg眉enza, que es un insulto a las v铆ctimas del franquismo, no solamente 煤ltimamente, sino desde que el dictador firm贸 entrecomillas la paz. A toda esa gente que hablan de v铆ctimas, s铆 en este pa铆s ha habido torturados, detenidos, muertos, muertos a consecuencia de su estancia en la c谩rcel, me parece un insulto a la memoria colectiva de un pueblo. Es as铆.

El Memorial de las V铆ctimas del Terrorismo lo pondr谩n en marcha en breve y, en cambio, 驴qu茅 te parece que el del Tres de Marzo siga sigue si ver la luz?

El plan del PNV dice que estar谩 en el 2022, pero no s茅. Ellos han cogido esa idea que surgi贸 de un movimiento, de la gente, de la calle, de mucha gente del barrio de Zaramaga y que ahora est茅 en manos del PNV, que dicen que van a contar contigo, pero鈥 no me lo creo.

