De parte de El Salto May 3, 2023 292 puntos de vista

Analizar茅 parte de la biograf铆a de Amparo a partir de las tres palabras del t铆tulo: 茅tica, anarquismo y sexualidad. 脡tica es el estudio del comportamiento moral. Dicho de otra forma, de esa peculiaridad, que al parecer solo tienen los seres humanos de preguntarse ante situaciones inciertas, 驴qu茅 debo hacer? O de forma m谩s trascendental 驴c贸mo actuar para que los valores y principios que rigen mi vida se cumplan.

A partir de aqu铆 el objetivo era estudiar los aspectos de su vida relacionados con la sexualidad, la vida y la muerte, intentando comprenderla desde los valores 茅ticos que ella defend铆a y que se reflejan tanto en sus actuaciones como en sus escritos.

Para cubrir este objetivo utilic茅 el m茅todo deliberativo de Diego Gracia, que necesariamente pasa por tres niveles: hechos, valores y deberes. Y, de esta forma, organic茅 el libro en dos partes. La primera, los hechos, refiere a los datos conocidos de su biograf铆a de los que destacaremos: 1) Que fue la primera m茅dica que ejerci贸 como tal en Arag贸n, venciendo varios obst谩culos como la oposici贸n inicial de su padre y el ambiente hostil de la universidad, y que pese a ello sus resultados fueran brillant铆simos. 2) Su transici贸n desde ambientes conservadores a otros m谩s progresistas y su posterior v铆nculo con el anarquismo. 3) Su dedicaci贸n al cuidado de las mujeres en los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducci贸n, tanto en sus consultas como en sus charlas y publicaciones. 4) Su militancia en Mujeres Libres, donde trabajar铆a por la capacitaci贸n y liberaci贸n de las mujeres obreras. 5) Su participaci贸n en el Gobierno como Directora General de Asistencia Social en el Ministerio de Sanidad liderado por Federica Montseny, proponiendo pol铆ticas sociales revolucionarias que atendieran tanto a los ni帽os (hogares infantiles en lugar de orfelinatos y alejarlos de la guerra) como a las mujeres (liberatorios de prostituci贸n). 6) Su generosidad en la dedicaci贸n a sus pacientes, volcada en una atenci贸n amigable, excelente y en muchas ocasiones altruistas.

De los hechos se desprenden los valores. Llegamos a ellos analizando sus escritos y sus actuaciones, teniendo presente el contexto ideol贸gico que le rodea desde su faceta como m茅dica y desde el anarquismo. A continuaci贸n, brevemente, describir茅 las mentalidades m茅dicas de su tiempo.

Higienismo: en la universidad de Zaragoza impart铆an clases profesores referentes de esta corriente, como el Dr. Borobio. Ella misma gan贸 un premio que honraba su nombre, con la publicaci贸n de una cartilla de consejos a las madres. Exist铆a una gran preocupaci贸n por las condiciones insalubres de las f谩bricas y viviendas y la elevada incidencia de infecciones como la tuberculosis y s铆filis. Los higienistas se preocupaban tambi茅n por la elevada tasa de morbi-mortalidad infantil y maternal. Por ello sus objetivos se centran en educar a las mujeres, creando escuelas de puericultura para 鈥渢ecnificar la relaci贸n materno-infantil鈥. Evitar que las mujeres siguieran los consejos de comadres y vecinas y se conviertan en 鈥減rofesionales del cuidado鈥. Pero esto llevaba aparejada una idea de culpabilidad鈥 Las mujeres ignorantes se convert铆an en madres culpables.

Evolucionismo: en los discursos m茅dicos se alud铆a frecuentemente a 鈥渓a lucha por la existencia鈥 o la 鈥渟elecci贸n natural鈥. La cuesti贸n central para los m茅dicos era la herencia. En sus explicaciones se apoyaban en teor铆as evolucionistas, lamarckistas y transformistas.

Neomalthusianismo: partiendo del problema malthusiano de la superpoblaci贸n y la falta de recursos, propone la reducci贸n artificial de los nacimientos con m茅todos anticonceptivos que en algunos pensadores inclu铆a el aborto y la esterilizaci贸n.

Eugenesia: hoy suena muy mal este t茅rmino, pero etimol贸gicamente quiere decir 鈥渂ien nacidos鈥 o 鈥渘obles de herencia鈥. En ese momento era una m谩s de 鈥渓as verdades cient铆ficas鈥. Los m茅dicos hablaban de perversiones y eugenesia como si hablaran de 鈥淟a Verdad鈥. Lo hac铆an desde 鈥渓a atalaya de ciencia desinteresada, humanista y progresista鈥.

Richard Cleminson habla de dos modalidades de eugenesia: una eugenesia dura relacionada con las teor铆as de Mendel y Weissman, que pon铆a el 茅nfasis en los caracteres heredados y en eliminar a los 鈥渄isg茅nicos鈥. Y la eugenesia blanda, m谩s af铆n al lamarckismo, que incid铆a en los controles sanitarios, la educaci贸n y la prevenci贸n de enfermedades. Ambas coexist铆an.

Algunas de las medidas propuestas como eug茅nicas en las primeras Jornadas Eugen茅sicas Espa帽olas de 1933 fueron: favorecer el matrimonio de los mejores; evitar que personas 鈥渄isg茅nicas鈥 tuvieran hijos, exigiendo certificados pre-nupciales; la esterilizaci贸n forzosa de los considerados anormales, pero no lleg贸 a aprobarse. Y adem谩s otras medidas como: la maternidad consciente, el divorcio, el aborto, la anticoncepci贸n, eran consideradas tanto higi茅nicas como eugen茅sicas.

Muchos m茅dicos defendieron la eugenesia en los a帽os veinte y treinta del siglo XX, entre ellos: Antonio Vallejo N谩jera, Misael Ba帽uelos Garc铆a, Gregorio Mara帽贸n y Posadillo, y F茅lix Mart铆 Ib谩帽ez.



Amparo Poch y Gasc贸n en el 50 aniversario de su muerte



La memoria es un conjunto de recuerdos individuales y de representaciones colectivas del pasado que forman parte de la genealog铆a. Los seres colectivos siempre son m谩s de lo que son, dado que llevan en s铆 fuerzas que tienen relaci贸n con actos realizados en tiempos anteriores. Amparo Poch forma parte de nuestra genealog铆a, es un referente para muchas mujeres anarquistas de hoy.

Influencia anarquista

A continuaci贸n, repasar茅 brevemente la influencia que recibi贸 desde la ideolog铆a anarquista. Seg煤n Termes, en la historia del anarquismo espa帽ol coexisten dos realidades: la primera es la de un movimiento obrero de car谩cter b谩sicamente sindical y urbano. La segunda 鈥渞ealidad鈥 refiere al anarquismo como un modo de vida con una importante carga 茅tica (鈥) como la manera de renovar moralmente a la humanidad. Sus planteamientos se convierten en 鈥渧erdaderos art铆culos de fe鈥.

Los postulados fundamentales de la doctrina anarquista son: negaci贸n del Estado. Cr铆tica universal del poder. Afirmaci贸n de la ciencia y la raz贸n frente a la religi贸n. Ideal de sociedad libre e igualitaria, sin clases ni propiedad privada ni moneda. El hombre como animal social y la bondad por naturaleza.

La teor铆a de la Evoluci贸n es acogida en el entorno anarquista, siguiendo a Kropotkin como innovaci贸n cient铆fica que niega los mandatos de la Biblia. El sentido moral es una facultad natural. En la naturaleza se pueden observar comportamientos altruistas tanto en animales como en los seres humanos. En todos los casos esto aporta ventajas evolutivas, gracias al 鈥渁poyo mutuo鈥. Niega que 鈥渓a lucha por la existencia鈥 sea el motor de la evoluci贸n. Sustituye la idea de 鈥渓ucha鈥 por la de 鈥渁rmon铆a鈥. La 茅tica anarquista puritana promueve principios como el de 鈥渟impat铆a鈥 que derivan en el principio de solidaridad, formulado como: 鈥渉az a los dem谩s lo que quieras que ellos te hagan en igualdad de condiciones鈥. Estos ideales precisan una evoluci贸n personal capacite a las personas para un amor universal con tintes espirituales.

Pero no todos los anarquistas interpretan igual a Darwin. Stirner s铆 cree en la lucha por la existencia y le parece necesaria, pero no admite que los burgueses sean la clase m谩s preparada. Los anarcoindividualistas, seguidores de Stirner, con E. Armand como referente (autor al que Amparo citar铆a en alguna ocasi贸n, al igual que a Kropotkin), ponen al individuo por encima de cualquier principio abstracto. Ni Dios. Ni revoluci贸n. Admiten la propiedad como algo natural, parte del poder individual. Su principio moral es gozar por encima de todo y por ello justifican el ego铆smo. Esta 茅tica hedonista choca con principios anarquistas como la igualdad y la solidaridad.

En el anarquismo con relaci贸n a la mujer hay dos corrientes: los seguidores de Proudhon, que planteaban reconocer el trabajo de la mujer dentro del hogar, porque era all铆 donde estaba su sitio como 鈥済estatriz鈥. Y los seguidores de Bakunin, representados por Isaac Puente, que persiguen la igualdad a todos los niveles. Esta fue la postura que se adopta en Espa帽a, reflejada en el Congreso de 1936 de la CNT de Zaragoza.

Pero este posicionamiento era te贸rico. En la pr谩ctica se daba una clara exaltaci贸n de la maternidad y una clar铆sima discriminaci贸n hac铆a las mujeres que las manten铆a sumidas en la triple esclavitud (por ser obreras, por ser mujeres cargadas de hijos y por la falta de educaci贸n). Esto fue lo que motiv贸 la constituci贸n de la agrupaci贸n Mujeres Libres que, reconociendo la necesidad de que las mujeres se hicieran due帽as de su vida, se centraron en la educaci贸n (muchas de ellas eran analfabetas) y en la capacitaci贸n para el empleo. Esto 煤ltimo fue primordial para atender la necesidad de mano de obra generada por la guerra. Pero nunca dejaron de perseguir el ideal de lograr liberar a la mujer. Sin embargo, en el tema sexual, Ackelsberg cree que su actitud era un tanto puritana. Plantea que pod铆a ser una medida de protecci贸n para que no se las tachara de chicas f谩ciles como suced铆a a menudo. Algunos las llamaban 鈥渕ujeres liebres鈥 interpretando que iban de cama en cama. Sorprende conocer que, cuando en 1938, en Barcelona, se aprob贸 un decreto que permit铆a abortar legalmente, ellas no hicieron ning煤n comentario al respecto. Nash entiende que esta cautela se deb铆a, adem谩s de por los motivos anteriores, a que muchas mujeres consideraban los temas sexuales (el aborto entre ellos) algo privado. Lamentablemente esto favorec铆a preferir seguir usando la inseguridad de la clandestinidad.

La sexualidad de las mujeres

Conociendo lo anterior, abordamos ya la tercera palabra del t铆tulo: la sexualidad. 驴Qu茅 aport贸 Amparo a las mujeres en el cuidado de su sexualidad y sus consecuencias?

Vemos como estas influencias hacen de Amparo una pensadora ambivalente. A veces resulta como m茅dica muy categ贸rica o 鈥渕andona鈥, mostr谩ndose muy exigente con la maternidad consciente y la crianza (responsabilizando a la mujer de la correcta elecci贸n del padre). Pero tambi茅n demandaba que las mujeres pudieran acceder al amor libre sin prejuicios. Habl贸 tanto del derecho del ni帽o a la leche materna como del derecho de la mujer a elegir a su pareja. Pero en este punto se precisa una aclaraci贸n. 驴C贸mo pod铆an estas mujeres entender estos derechos cuando muchas de las necesidades b谩sicas estaban descubiertas? Poco pensaban en ellos, m谩s bien en sobrevivir al hambre, a la miseria, a la explotaci贸n, al machismo, a sacar a sus muchos hijos adelante y que al menos sobrevivieran la mitad. Por eso, con Mujeres Libres, Amparo se esforz贸 para que ellas mismas, desde la educaci贸n y capacitaci贸n, reconocieran que esos derechos exist铆an para poder reclamarlos.

Anim贸 a las mujeres a disfrutar del amor rompiendo con el clich茅 de mujer decente 鈥渁s茅ptica鈥 y 帽o帽a. Pero ese amor deb铆a aspirar al 鈥渂uen amor鈥 y en este ideal hab铆a tintes espirituales y aspiraciones de amor universal, extensible a toda la humanidad. Observamos influencias de los anarquistas puritanos, seguidores de Kropotkin. Ahora bien, esta elevaci贸n moral exig铆a que la mujer 鈥渆volucionada鈥, cultivara su inteligencia para estar capacitada y poder ser libre (de verdad) en el amor.

Tambi茅n denunci贸 que a las mujeres se les hab铆a negado el derecho al placer por diversos motivos: la decencia, la religi贸n, y la psicolog铆a deformada de los hombres acostumbrados al sexo 鈥渆go铆sta鈥 con prostitutas. Defender el derecho al placer de las mujeres romp铆a con la dualidad de mujer decente (fr铆a, asexuada) que se enfrentaba a la mala mujer, y a las prostitutas: 鈥淓l placer sexual es, para ellas, como un pecado, (鈥) con esta idea y lo deformada que sale la psicolog铆a masculina de la asidua concurrencia a los prost铆bulos, no es extra帽o que muchas mujeres casadas, con varios hijos, consideren el acto sexual como algo recurrente a que solo se someten por deber -deberes conyugales llaman a 茅stos” (La vida sexual de la mujer).

Aqu铆 es preciso hacer una nueva aclaraci贸n, y es que Amparo estaba totalmente en contra de la prostituci贸n porque supon铆a mantener una doble y sucia moral que justificaba que los hombres fueran a los prost铆bulos. Denunciaba las terribles consecuencias de esto al propagarse la s铆filis que afectaba especialmente a las mujeres, a todas ellas, sin distinci贸n, a las unas (鈥渓as decentes鈥) porque eran contagiadas y adem谩s de padecer esa terrible enfermedad, cargaban con el drama de trasmitirlo a futuros hijos (en caso de no haberse quedado est茅riles por el mismo motivo); las otras, las prostitutas, porque su ejercicio hac铆a que acabaran animalizandose, pr谩cticamente perdiendo su cualidad de ser humano.

Con Mujeres Libres promovi贸 los Liberatorios de Prostituci贸n, desde donde poder atenderlas sin estigmatizarlas, facilit谩ndoles medios para subsistir y recuperarse (incluso psicol贸gicamente). Las proteg铆an con un v铆nculo de g茅nero y de clase. No eran las culpables, sino que eran esclavas sexuales. Obreras, explotadas como ellas. Recordemos la imagen que, en su revista, daban de estas mujeres como pobres desgraciadas, fam茅licas, sucias, etc. Frente a la imagen de otras campa帽as antisifil铆ticas que dibujaban a la prostituta como mujer guapa incitadora que atra铆a a los soldados y por lo tanto, era la responsable de la alta trasmisi贸n. Aqu铆, de nuevo, observamos la ambivalencia en Amparo, ya que denuncia, con un tono poco amable, que 鈥渁ll谩 donde un campamento de soldados se fija, el alcohol y la prostituci贸n no tardan en aparecer revestidos de los m谩s repugnantes y tristes atributos… Una sola prostituta puede contagiar a un batall贸n鈥 (La Guerra y la degeneraci贸n de la especie).

Defendi贸 el derecho de las mujeres a elegir a sus amantes. Bien es cierto, que esto tambi茅n lo promov铆a como una medida de eugenesia negativa, al elegir bien con quien procrear, alud铆a tambi茅n a la salud del futuro padre y a la buena herencia (la famosa maternidad consciente).

Ironiz贸 sobre quienes manten铆an que cuando las mujeres no ten铆an instinto maternal se deb铆a a que algo en sus gl谩ndulas no funcionaba bien y era cuesti贸n de estudiarlo. Defendi贸 que la mujer deb铆a aspirar tambi茅n a ser (con sus propias palabras) una ciudadana perfecta y no solo madre.

Pero esto deb铆a conjugarlo con la libertad que implicaba no atarse a nadie. Animaba a mantener 鈥渓a ilusi贸n del principio鈥. En el principio estaba la verdadera alegr铆a del amor. Defendi贸 por ello la inconstancia en las relaciones, e incluso escribi贸 que la convivencia era el ant铆doto del amor ya que generaba鈥 鈥淟a hartura insufrible del ansia saciada y este desencanto de la intimidad鈥 (鈥淓l principio鈥. La Voz de la Regi贸n, 1923).

Defendi贸 a la amante frente a la esposa, pues la primera representaba el verdadero amor que no buscaba nada a cambio, cosa que en ocasiones no era lo que buscaban las mujeres decentes que persegu铆an un estatus, una vida resuelta o poder criar a los hijos, nada que ver con el verdadero amor. En este sentido incluso habl贸 de prostituci贸n en el matrimonio (Kollontai). Igual que muchos anarquistas estaba en contra del modelo de familia cl谩sico porque perpetuaba el capitalismo y la jerarqu铆a del var贸n.

Es relevante destacar que escribi贸 sobre ello en diferentes medios que iban desde prensa normal a revistas anarquistas, incluyendo revistas m茅dicas como La casa del m茅dico donde cont贸 la historia de Carolina, la amante de un hombre casado, que fruto de la desesperaci贸n, se intent贸 suicidar. Carolina, tr谩gicamente representaba el verdadero amor. En la misma revista, escribi贸 criticando a las mujeres decentes, tild谩ndolas de 鈥渕ujeres florero鈥 que se dejan comprar y permiten que sus maridos las exhiban pase谩ndolas por calle mayor como un trofeo: 鈥淗oy es domingo, domingo, domingo…. Hay que sacar la dama a la calle, que para eso tiene un 鈥渞enard鈥 con un broche magn铆fico que debe ir justo encima del hombro izquierdo鈥. (鈥溌iva el amor!鈥, La Casa del M茅dico, 1936).

Maternidad y derecho al aborto

Finalmente, y en la l铆nea de las consecuencias de la sexualidad, responder茅 a la pregunta sobre c贸mo entend铆a Amparo la maternidad. Amparo, como m茅dica puericultora (corriente higienista) glorificaba la funci贸n maternal, exaltando el cuidado y el amor a los ni帽os. Las mujeres deb铆an prepararse para ser madres perfectas, y sacar adelante a sus hijos. Incluso hablaba del derecho del ni帽o a la leche materna. Ser madre era la gran responsabilidad. Pero tambi茅n hay en ella ideas divergentes:

-El embarazo es un hecho fisiol贸gico: no hab铆a que exagerar los cuidados o el reposo.

-Ser madre no deb铆a ser motivo de gloria excesiva, ni de verg眉enza. Denunci贸 que la condici贸n social de soltera fuera un agravante para la salud del ni帽o y de la madre.

-La maternidad no implicaba la posesi贸n de los hijos.

-Pese a su visi贸n naturalista, entend铆a que algunas mujeres pod铆an desarrollar sentimientos maternales sin ser madres biol贸gicas.

-Ironiz贸 sobre quienes manten铆an que cuando las mujeres no ten铆an instinto maternal se deb铆a a que algo en sus gl谩ndulas no funcionaba bien y era cuesti贸n de estudiarlo: 鈥淎hora vienen unos m茅dicos y nos dicen, por un lado, que somos unos seres a medio desarrollar, as铆 como intermedios entre el ni帽o y el hombre; y, por otro lado, cuando tenemos inteligencia y actuamos eficazmente en la vida p煤blica, que tenemos desarregladas las gl谩ndulas endocrinas y que interesamos al pat贸logo. Es decir, que estamos condenadas a vivir hundidas en una imperfecci贸n sin esperanza鈥︹ (La vida sexual de la mujer, 1932).

Para acabar y entender si, a juicio de Amparo, ten铆an las mujeres derecho a decidir sobre su embarazo, deliberaremos acerca de la cuesti贸n del aborto.

Amparo escribi贸 en 1932 un art铆culo titulado 鈥淟a cuesti贸n del derecho a la vida鈥 en el sosten铆a que el embri贸n ten铆a consideraci贸n de 鈥渟er humano鈥 desde el momento de la concepci贸n y por lo tanto, no deb铆a admitirse el aborto como una forma de anticoncepci贸n, a voluntad exclusiva de la madre. Dentro de la discusi贸n acerca de qu茅 o quienes ten铆an 鈥渄erecho a la vida鈥 inclu铆a tanto al embri贸n como a los ni帽os a los que llamaban 鈥渕onstruosos鈥 o 鈥渁normales鈥.

Pero tambi茅n dec铆a que no se pod铆a obligar a ninguna mujer a tener un ni帽o cuando la concepci贸n hab铆a sido involuntaria, fruto de una violaci贸n, de una coacci贸n o de un enga帽o.

De esta forma, manten铆a que no deb铆a consentirse el aborto si la mujer hab铆a actuado ejerciendo su 鈥渓ibre albedr铆o鈥. Pero matizaba que eso del 鈥渓ibre albedr铆o鈥 en la mayor铆a de las mujeres era una falacia dado que no ten铆an ning煤n acceso a anticonceptivos, por lo que no estaba en su mano poder decidir si quer铆an o no quedarse embarazadas. Y a煤n m谩s, denunciaba que a menudo no pod铆an tampoco decidir si quer铆an o no mantener relaciones sexuales, y que en ocasiones eran forzadas por los propios maridos.

Admit铆a dos causas para poder abortar: la primera, la violaci贸n; la segunda, la raz贸n eugen茅sica para evitar en el embri贸n la herencia de los (malos) caracteres adquiridos. Estos pod铆an derivar tanto de las taras de los padres, producidas por enfermedades, como por la degeneraci贸n producida por vicios como el alcohol.

Por otra parte, Amparo critic贸 en varios art铆culos el estigma que conllevaba un embarazo en una mujer soltera, a la par que denunciaba que esto fuera motivo de mayor morbi-mortalidad tanto en ella como en su hijo.

Sin embargo, m谩s all谩 de la teor铆a, en la pr谩ctica tenemos constancia de que durante su estancia en Toulouse practic贸, al menos, un aborto, a una chica soltera que, adem谩s, ten铆a problemas familiares y econ贸micos.

Los conflictos 茅ticos remiten a un 鈥渁qu铆 y ahora鈥. Tratan sobre personas de carne y hueso, a las que hay que dar respuestas. No se pueden solucionar formulando principios abstractos. Se necesita una deliberaci贸n serena que permita actuar prudentemente. La actuaci贸n de Amparo hay que analizarla teniendo en cuenta dos cosas: la vocaci贸n de Amparo como m茅dica y la situaci贸n concreta de la mujer. Vayamos por partes.

Como m茅dica, Amparo ten铆a presentes los valores vida y eugenesia. Es decir: la vida como tal, para ella ten铆a 鈥渧alor en s铆鈥. Es importante recordar la glorificaci贸n de la maternidad propia de su tiempo y el mucho y buen cuidado y educaci贸n que dedic贸 durante su vida a las madres y a los ni帽os. Adem谩s coinciden con la postura m谩s purista de la 茅tica anarquista que glorifica la maternidad y la infancia como un bien social.

Pero tambi茅n abog贸 por otros valores que ten铆an que ver con lo que ella entend铆a como 鈥渧ida plena鈥, es decir, que las mujeres pudieran perseguir ese ideal de vida en el que poder desarrollar sus capacidades plenamente. Esto implicaba tener hijos, pero cuando pudieran ser criados de la mejor manera posible. En aquel momento, si esta chica segu铆a adelante con su embarazo, su proyecto vital hubiese quedado interrumpido, y sus precarias condiciones econ贸micas la hubiesen limitado, impidi茅ndole ambas cosas. Era posible que buscara soluciones en redes clandestinas que pusieran en riesgo su vida.

Respetar su voluntad, estaba en consonancia con lo que desde la organizaci贸n Mujeres Libres propugnaban: que fueran capaces de hacerse cargo de sus propias vidas.

Aunque el debate podr铆a llevar m谩s lejos, estas l铆neas nos sirven para entender algunos de los valores enfrentados:

– Derecho a la vida (no nacido) vs. Proyecto de vida plena (madre)

– Coherencia con lo escrito y con sus actuaciones m茅dicas de educaci贸n y cuidado a madres e hijos Vs Libertad y respeto a la voluntad de la madre (Coherencia Mujeres Libres)

– Infancia como bien social. Glorificaci贸n de la maternidad Vs Seguridad para la madre (impedir aborto clandestino) y maternidad consciente

La deliberaci贸n nos llevar铆a a buscar cursos intermedios que, en la medida de lo posible salvara el mayor n煤mero de valores. Su decisi贸n fue practicarle un aborto 鈥渓impio鈥 (en palabras de la propia afectada), siguiendo las precauciones cl铆nicas, explic谩ndole m茅todos anticonceptivos e inst谩ndola a evitar embarazos no deseados. Esta decisi贸n, no fue coherente con lo que ella misma expres贸 por escrito sobre la prioridad del derecho a la vida del no nacido, pero si lo fue con sus peticiones de libertad para las mujeres, en lo referente a su sexualidad.