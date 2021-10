–

La ampliaci贸n unilateral por parte del empresario del objeto inicialmente pactado de un contrato para obra o servicio determinado, ligado a una contrata mercantil, supone una desviaci贸n del contrato que debe ser considerado fraudulento y la relaci贸n entre las partes de car谩cter indefinida.

La cuesti贸n controvertida consiste en decidir si la ampliaci贸n unilateral por parte del empresario del objeto de un contrato para obra o servicio determinado ligado a una contrata mercantil, incorporando nuevos cometidos como consecuencia de la absorci贸n de terceras empresas por parte de la empresa comitente, supone una alteraci贸n sustancial del objeto del contrato de trabajo y un fraude sobrevenido que implica la declaraci贸n del car谩cter indefinido del contrato de trabajo temporal.

Para resolver dicha cuesti贸n, el Tribunal Supremo recuerda en primer lugar su conocida doctrina sobre los requisitos para la validez del contrato para obra o servicio, incidiendo en la necesidad de que concurran conjuntamente todos esos requisitos para que la contrataci贸n temporal por obra o servicio determinado pueda considerarse ajustada a derecho. Asimismo, se帽ala que no es l贸gico, ni razonable, ni acorde con la excepcionalidad que en el dise帽o legal posee la contrataci贸n temporal que un contrato para obra o servicio pueda soportar novaciones subjetivas (de la empresa cliente) u objetivas por cambios en los t茅rminos en que se lleva a cabo la colaboraci贸n entre las empresas. Y eso es lo que ocurre en el caso a resolver, ante la demanda planteada por esta afiliada de CGT, en el que, pactado en el contrato como objeto del mismo un servicio concreto ligado a una encomienda mercantil de una empresa cliente de la empleadora, el objeto del contrato laboral se ve ampliado unilateralmente por la empresa como consecuencia de una variaci贸n sustancial de la encomienda de la empresa cliente. Con ello se ha novado el contrato de trabajo de forma unilateral variando su objeto.

Adem谩s, conforme a su reciente doctrina sobre la legalidad del contrato de obra o servicio determinado cuyo objeto est谩 ligado a una contrata mercantil (TS 29- 12-20, EDJ 748575; 2-2-21, EDJ 504431), la celebraci贸n de una contrata con otra empresa que act煤e como cliente, no puede ser calificada como obra o servicio determinado a los efectos de justificar la duraci贸n temporal del contrato de trabajo, cuando las tareas subcontratadas carecen de cualquier autonom铆a y sustantividad propia dentro de la actividad habitual de la empresa. Entiende, por ello, el tribunal que, en el caso concreto, no ha existido la causa de temporalidad que exige la propia definici贸n del contrato, habida cuenta de que no nos hallamos ante una obra o servicio con sustantividad propia, sino ante una actividad estructural de la empresa, lo que resulta evidente en la medida en que el objeto del contrato se ampl铆a unilateralmente para dar cabida en el mismo a necesidades de la empresa cliente que no estaban presentes en el encargo mercantil sobre el que se sustent贸 la celebraci贸n del contrato temporal, cuya naturaleza limitada en el tiempo expresamente se rechaza.

Por 煤ltimo, se recuerda que a los convenios colectivos se les permite 芦identificar禄 las tareas que, dentro de las de la empresa, tienen autonom铆a y sustantividad propia ( ET art.15.1.a ); pero lo que no pueden hacer es otorgar esa calificaci贸n a actividades distintas de las legalmente establecidas. Si unas determinadas labores no son propias de este contrato, por faltarle alguno de los requisitos que legalmente lo caracterizan, el convenio colectivo no puede autorizar su utilizaci贸n por la v铆a de la identificaci贸n que autoriza el precepto estatutario (TS 23-9-02, EDJ 123398; 4-10-17, EDJ 216140). En el supuesto resuelto se comprueba que la identificaci贸n que hace el contrato no es tal, puesto que no se refiere a actividades concretas con autonom铆a y sustantividad; al contrario, la supuesta identificaci贸n consiste en una mera descomposici贸n de la actividad normal y estructural de la empresa por encargos de clientes, de suerte que cada uno de ellos podr铆a servir de fundamento a un contrato temporal de obra o servicio, siendo la actividad de la empresa,

precisamente, la de realizar las actividades inherentes a los encargos de los clientes. Dicho de otra forma, toda la actividad empresarial consiste en desarrollar servicios para terceros.