1) En 19 y 20: apuntes para el nuevo protagonismo social, el Colectivo Situaciones esbozan tres ejemplos de situaciones que elaboran procesos de verdad para la emancipaci贸n: la lucha de las mujeres, el reclamo de los derechos humanos en la Argentina y de los ind铆genas en M茅xico (la impronta zapatista). Luego afirman que estas situaciones 鈥渢rabajan problem谩ticas universales en el interior de su propia situaci贸n鈥. A una d茅cada despu茅s de la primera publicaci贸n de la hip贸tesis de 19 y 20, 驴podr铆amos hablar otra constelaci贸n de situaciones?

Ante todo, es preciso decirles que no es posible continuar un texto escrito hace m谩s de una d茅cada como si fu茅semos los mismos. Somos forzosamente otros. Y al enfrentarnos con aquel texto, que siendo nuestro nos es tambi茅n ajeno, componemos un razonamiento nuevo, que no puede explicar al anterior, sino decir a lo sumo lo que somos, lo que pensamos hoy. Si algo en com煤n persiste entre aquella escritura y 茅sta es un deseo colocar las palabras en la frontera misma de lo que sabemos y entendemos, de cara a la praxis vital y pol铆tica. Hacemos filosof铆a al modo de los no-fil贸sofos: esto es, inventando conceptos como armas a medida de nuestras necesidades. Los universales a los que nos referimos no son los de la comunicaci贸n, sino aquellos que existen en el nivel de las pr谩cticas, en el aqu铆 y ahora de las situaciones concretas. Encontramos esa necesidad del concepto cada vez que las resistencias respecto de la hegemon铆a capitalista nos conducen, en circunstancias precisas, a la experimentaci贸n.

Esas resistencias son en s铆 mismas diferentes: sea una escuela de la periferia de la ciudad en la que se interrumpe la reproducci贸n mec谩nica de la escolaridad para hace lugar al don de la escucha y la palabra, para investigar los lazos en torno a los cuales se organiza la vida con lxs chicxs y con la comunidad; sea cuando un joven trabajador de los call center nos comunica que no soporta ya vivir en el 鈥渁gujero negro鈥 que se trama entre vida y trabajo; sea cuando entre los trabajadores bolivianos de los talleres textiles clandestinos de Buenos Aires, se interrumpe un destino y aparece el deseo de otra vida, que implica una lucha concreta por cortar los dispositivos de la explotaci贸n y por ampliar las posibilidades existenciales. No hablamos de situaciones especiales, o de sujetos predefinidos, sino de la emergencia aqu铆 y all谩 del deseo de una vida no supeditada a la miseria existencial del capital.

2) Vemos posibles tensiones entre su descripci贸n del pensamiento situacional como un pensamiento constituido de forma inmanente dentro de una situaci贸n dada, autosuficiente y monadol贸gica, y el uso y resignificaci贸n de ideas que emanan de otras situaciones. En este sentido nos gustar铆a reformular una pregunta que ustedes mismos se preguntan: 鈥淪i la situaci贸n es singular, 驴c贸mo ser铆a posible que se establezca una relaci贸n horizontal con otras situaciones sin abandonar esta singularidad?鈥 驴Podr铆an elaborar sobre el sentido que para ustedes tiene 鈥渓a vocaci贸n de integrar鈥 propia de la situaci贸n como singularidad? 驴C贸mo pensar este proceso de resonancia entre las situaciones m谩s all谩 de una traducci贸n metaf铆sica de la significaci贸n o de las demandas sociales?

Como dec铆amos antes, no nos concebimos como fil贸sofos profesionales, no aspiramos a construir sistemas totales. Vivimos de las tensiones. Lo fundamental, para nosotros, es no perdernos en las palabras. Las 鈥渞esonancias鈥 conciernen al 谩mbito de la sensibilidad forzada a abrirse a nuevas relaciones en lugar de ordenarse a s铆 misma en coherencia con determinados poderes. Hemos asistido a todo tipo de tr谩fico entre experiencias que no hablan una misma lengua. Quiz谩s sea menos central para nosotros el modelo de la traducci贸n (lengua/c贸digo), y m谩s el del juego de la repetici贸n, que en cada situaci贸n demanda de una cierta creaci贸n (diferencia) propia.

3) Tanto el pensamiento situacional como la investigaci贸n militante parecen recoger la noci贸n de situaci贸n como verdad en el pensamiento de Alain Badiou. Efectivamente, en alg煤n momento dicen que 鈥減ensar implica鈥gujerear los saberes existentes en una situaci贸n鈥. Sin embargo, nos pregunt谩bamos sobre la relaci贸n entre pol铆tica y filosof铆a que Badiou elabora en relaci贸n con una serie de condiciones y procedimientos. 驴Habr铆a una posibilidad de decir que el pensamiento situacional o la 鈥渋nvestigaci贸n militante鈥 desaf铆an esa sutura abri茅ndose a lo que tal vez ser铆a una antifilosof铆a del acontecimiento?

Quiz谩s hemos sido demasiado presuntuosos al citar a Badiou y, a trav茅s de 茅l, a Lacan. La ruptura del 2001 nos llev贸 a simpatizar con el lenguaje del acontecimiento. Eran nuestras lecturas de entonces. No hemos pretendido crear una trayectoria en relaci贸n con estos autores. Nosotros, cuando hablamos de investigaci贸n militante, no nos situamos para nada en la posici贸n de fil贸sofos que componen verdades provenientes de las situaciones, sino que intentamos pensar una trayectoria propia, ligada s铆 a una cr铆tica de la pol铆tica militante m谩s tradicional, as铆 como a ciertas pretensiones de los intelectuales universitarios. La investigaci贸n militante se dirige siempre a dispositivos concretos; por eso sus producciones de saberes, de afectos y de t谩cticas se sit煤an en contextos espec铆ficos, y luego, por supuesto, se enlazan 鈥揳 partir de las resonancias de las que antes habl谩bamos- con luchas y b煤squedas pertenecientes a cualesquiera otros espacios-tiempos.

4) El pensamiento solicita una nueva afirmaci贸n 茅tica, pues lo que caracteriza a la multitud es un 鈥減asaje 茅tico鈥. A煤n m谩s, en su discusi贸n sobre el maestro-militante, la decisi贸n del maestro pasa a ocupar una posici贸n de no saber como 鈥渁ctitud 茅tica鈥. 驴Podr铆an elaborar un poco la funci贸n que la 茅tica vital en el nudo de la comprensi贸n de una situaci贸n?

La idea que nos hacemos de la 茅tica tiene ra铆z en una lectura muy intensa de Spinoza. A nuestro criterio lo propio de la 茅tica son las llamadas 鈥減asiones alegres鈥, es decir, las transiciones que llevan desde las pasiones tristes (aquellas que nos separan de lo que podemos) a un devenir activo. En cada situaci贸n se trata de descubrir e implicarse en v铆as muy concretas de esa transici贸n o, mejor aun, devenir. En este sentido, siempre rechazamos una separaci贸n entre 茅tica, pol铆tica y conocimiento. Y esto por la simple raz贸n de que cuando se parte de las 鈥減asiones alegres鈥 se trata siempre de alterar relaciones de fuerza (pol铆tica), construir nuevas relaciones con las cosas (saberes), y componer nuevas formas de existencia (茅tica). En otras palabras, siempre hemos cre铆do que el problema 茅tico se vincula con la constituci贸n subjetiva antagonista respecto de los n煤cleos de poder (coloniales, patriarcales, mistificadores, infantilizantes, culpabilizdores, espiritualizantes) que rigen en nuestras sociedades capitalistas.

5) El ep铆logo de 19 & 20 es la 煤nica instancia en donde aparece el vocablo comunismo en relaci贸n con el modo de intervenir en la urgencia de la situaci贸n. Una noci贸n de comunismo que se define como: 鈥渆l deseo de intervenir, pensar, comprometerse y producir experiencias, investigaciones鈥︹. Un comunismo que, ciertamente no es una 鈥渋dea鈥 ni una filosof铆a de la historia de las luchas pol铆ticas, sino algo propiamente que afirma la capacidad de recoger lo experiencial. 驴Es siempre el comunismo otro nombre invariante (por decirlo con Jacques Camatte) para pensar el movimiento de la destituci贸n contra la naturalizaci贸n de la realidad?

No hemos sentido una verdadera necesidad de inscribir nuestros pensamientos en una tradici贸n doctrinal. Si por anarquismo se entiende un rechazo del centralismo de la soberan铆a moderna (y m谩s en general, de una metaf铆sica occidental que ha dividido siempre al ser en una instancia espiritual, subjetiva, activa que debe conocer/gobernar a la sustancia material y objetual), encontramos que esos elementos est谩n presentes en las luchas del presente. De igual modo, cuando hablamos de comunismo, lo hacemos en el sentido marxiano del 鈥渕ovimiento real鈥, de la praxis revolucionaria, y no de ning煤n modo evocando un partido, un modelo, una doctrina o un estado. Dicho esto, no ser铆a del todo justo hacerse una imagen 鈥渁ntiestatista鈥, ni muchos menos 鈥渁nti-organizaci贸n鈥 de nuestros planteos. 驴Es posible sustraer al estado de sus fundamentos soberanos total o parcialmente?, 驴es posible experimentar una convergencia de segmentos del movimiento social aut贸nomo con instancias puntuales de gobierno?, 驴no nos organizamos para hacer cosas y nos frustramos cuando las cosas no salen bien?, 驴no buscamos organizarnos cada vez mejor? Estas preguntas son fundamentales para nosotros y no podemos clausurarlas como si fuesen un asunto de principios. Volvemos a lo anterior: son dilemas pr谩cticos, que implican cada vez un pensamiento concreto sobre las fuerzas en juego.

6) Abordemos la cuesti贸n de la escena de escritura. 19 & 20 se entiende no meramente como un ejercicio de 鈥渟igno de improvisaci贸n鈥, sino como una forma de desplegar algo al interior de un proceso en curso. As铆, 19&20 se lee formalmente como una cartograf铆a que agrupa toda una sonoridad coral de voces muy heterog茅neas que se van multiplicando a lo largo del libro, e incluso creando tensiones e anomal铆as de significado (pensamos en especifico en la funci贸n de los testimonios de algunos intelectuales, como Horacio Gonz谩lez o Le贸n Rozitchner, de liderazgos como los de Luis Zamora, o testimonios de piqueteros). 驴Existe una forma de escritura o de organizaci贸n de la escena escritural al interior de una situaci贸n?

No, no creemos que exista algo as铆. Este libro, como el proceso del que surgi贸, se inscribe en una coyuntura tan especial como irrepetible, y lo que en ese contexto intentamos no tiene sentido por fuera de esas coordenadas precisas. No adoptamos, sin embargo, una posici贸n de clausura respecto de lo experimentado al interior de aquella secuencia coral que ustedes rescatan. Como dec铆amos m谩s arriba, situaciones como las del 2001 鈥搎ue hemos concebido como una 鈥渋nsurrecci贸n de nuevo tipo鈥- permanecen muy presentes, como un banco de reserva de virtualidades que se activan en relaci贸n con situaciones muy diferentes entre s铆, como un c煤mulo de im谩genes, conceptos y afectos muy presentes en el vocabulario, la memoria y el saber hacer de las resistencias. As铆 sucedi贸 con el estallido del 15 M, en Madrid y en varias ciudades de Espa帽a. Cada vez que se activa una pol铆tica de la multitud, el 19 y 20 reaparece. Del mismo modo 鈥揳unque muy en otro sentido- existe en la coyuntura pol铆tica de buena parte de Sudam茅rica un di谩logo sordo con el poder popular de la insurrecci贸n. Se trata de una relaci贸n dif铆cil, que abarca a los gobiernos llamados progresistas, a las econom铆as neo-extractivas 鈥搎ue suscitan permanente al fantasma de la insurrecci贸n. No es posible pensar la singularidad de la situaci贸n pol铆tica sudamericana sino en relaci贸n con esas experiencias, a煤n si en la actualidad las pol铆ticas de la insurrecci贸n no est谩n entre nosotros a la orden del d铆a.

7) Situados ya a m谩s de una d茅cada del 2001, hemos visto una transformaci贸n geopol铆tica en Am茅rica Latina hacia eso que ustedes han denominado una nueva gobernabilidad, pero que se suele llamar la marea rosada o el socialismo del siglo XXI. De alguna forma, en Argentina ya se preven铆an no solo el efecto destituyente, sino tambi茅n constituyente que se hizo notar a escala regional a partir del 2001. Leemos en 19&20: 鈥淟as energ铆as del movimiento son, a su manera, constituyentes. Sus efectos no ser谩n pasajeros. Contra todos los intentos de limitar, canalizar o institucionalizarlo, sus efectos productivos ya est谩n desencadenados, y sus formas de reelaboraci贸n se podr谩n desplegar a nivel situacional鈥. Si bien el nuevo protagonismo que emergi贸 hizo posibles nuevas l贸gicas constituyentes, 驴c贸mo interpreta Colectivo Situaciones la afirmaci贸n hegem贸nica de los progresismos estatales en su configuraci贸n geopol铆tica? 驴Es el ascenso estatal una reabsorci贸n de las formas aut贸nomas y destituyente?

Tienes toda la raz贸n, no se puede pensar el movimiento del 2001 como negativo. Sus efectos y los procesos que se desencadenaron son factores activos en la vida pol铆tica. Dos enfoques tienden a desnaturalizar el papel de los movimientos en la gubernamentalidad actual. La de quienes consideran que la reconstituci贸n del capitalismo se ha completado como si nada hubiese sucedido, y la de quienes quieren ver en la nueva institucionalidad la presencia directa y plena del nuevo protagonismo social en toda su positividad. Ni una ni otra, pues. Si bien la reconstituci贸n de la institucionalidad da cuenta, de modo indirecto y mediado, de los impulsos de los movimientos, no es posible reducir la producci贸n estatal a dicha presencia. Antes bien es preciso notar que los movimientos se han debilitado como fuerza aut贸noma y, al mismo tiempo, las claves de la din谩mica institucional no pueden ser consideradas con independencia de las mutaciones geopol铆ticas de las 煤ltimas d茅cadas.

Estos a帽os han sido de grandes cambios. Asistimos al mismo tiempo a una recomposici贸n del horizonte capitalista y a una situaci贸n in茅dita desde el punto de vista geopol铆tico, con una nueva autonom铆a de Sudam茅rica respecto del imperialismo norteamericano, una nueva y muy rentable inserci贸n de la regi贸n en el mercado global y una serie de gobiernos que ya no responden al viejo consenso neoliberal de los a帽os 90. En este contexto no es tan f谩cil distinguir al socialismo del capitalismo del siglo XXI.

Hemos intentado nombrar la situaci贸n macropol铆tica como una correlaci贸n entre desarrollismo por arriba e impasse por abajo. Pero hoy pensamos m谩s bien en producir una narraci贸n nueva, e insistir en la perspectiva desde abajo de la situaci贸n social y pol铆tica. Para ello buscamos comprender las din谩micas de un Nuevo Conflicto Social que se desarrolla en diferentes territorios de la regi贸n sometidos a la hegemon铆a del capital financiero, sea las poblaciones desplazadas por los agrobusiness, las econom铆as extractivas o el desarrollo del narco. El desaf铆o de esta nueva conflictividad consiste en recrear proyectos de valor comunitarios en las distintas esferas, y de interpelar a las instituciones que sean capaces de ser sensibles a estas luchas.

8) Finalmente, una 煤ltima prergunta. 19 & 20 acaba de aparecer en ingl茅s (2011) en el momento de un ciclo de protagonismos insurreccionales a escala global. Los nuevos protagonismos 鈥 desde Egipto a Grecia, de Puerta del Sol a Wall-Street 鈥 han ido ocupando espacios p煤blicos contra la dominaci贸n financiera de la maquinaria neoliberal. Si en 19 & 20 se discut铆an las transmisiones y resonancias de otras situaciones, 驴se podr铆a hablar tambi茅n de resonancias de un pensamiento errante y de una escritura desterritorializante para la cual 19 & 20 ser铆a una instancia en el estado de proliferaci贸n en curso?

De alguna manera, 19 y 20 pretende eternizar un momento de la lucha de los muchos, unos virtuales que reemergen en las luchas democr谩ticas, un intento de plantear nuevas posibilidades. Nunca hemos considerado que el devenir de los muchos deba subordinar su verdad al posterior devenir de la escena institucional. Sin embargo, la fenomenolog铆a de las multitudes debe precisarse. En la Argentina de los 煤ltimos a帽os surgen fen贸menos que, vistos superficialmente, pueden compartir rasgos de movilizaci贸n y de organizaci贸n de la pol铆tica de los muchos. Nos referimos a los 鈥渃acerolazos鈥 que estos 煤ltimos dos a帽os salieron a la calle con la consigna de que el gobierno kirchnerista es una dictadura y en defensa de la 鈥渓ibertad鈥 y la libre disposici贸n de divisas.

La pol铆tica de los muchos debe ser precisada. Y la primera de las distinciones que creemos necesaria hacer es la siguiente: no importa cu谩n descentralizadas y numerosas sean las manifestaciones en cuesti贸n, si est谩n inficionadas por el 鈥渁 priori鈥 de la propiedad. Cuando pensamos en los ecos entre 19 y 20 y las insurrecciones y movimientos de la multitud en diferentes partes del mundo lo hacemos enfatizando el horizonte de lo que muchos llaman pol铆tica del com煤n. Eso que ya buscaban y practicaban los zapatistas antes del 2001. Eso que a煤n hoy buscamos, en un nuevo contexto, sin teor铆as o modelos precisos, pero s铆 como impulso hist贸rico y material que recorre con fuerza el continente.

*Nota: Estas preguntas fueron elaboradas a la ra铆z del encuentro 芦Qu茅 se vayan todos: Towards a new social protagonism禄, organizado en la Universidad de Princeton (New Jersey) el 21 de noviembre de 2012, a ra铆z de la traducci贸n al ingl茅s del libro 19&20: apuntes para un nuevo protagonismo social del Colectivo Situaciones, y para el cual tuvimos la oportunidad de conversar ampliamente con Diego Sztulwark y Ver贸nica Gago. Este intercambio 鈥 el 煤nico registro de aquel encuentro p煤blico 鈥 hab铆a permanecido in茅dito hasta ahora. A veinte a帽os de la insurrecci贸n del 2001 argentino, todav铆a quedan nudos problem谩ticos que invitan a la posibilidad de un pensamiento experiencial y sensible contra el estancamiento de nuestra 茅poca.

