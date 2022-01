–

De parte de Indymedia Argentina January 20, 2022 103 puntos de vista

La ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sumó nuevas expresiones a su historial de declaraciones discriminatorias y segregativas. “Ya es muy tarde para salir a buscar a esos chicos que seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa o cayeron en actividades de narcotráfico”, aseguró respecto a los alumnos de la educación pública. En 2020 había expresado su desprecio por los docentes en términos similares, al considerar que son personas de “los sectores más bajos socioeconómicos” con poco “capital cultural”. Una línea de conducta.

Las nuevas declaraciones de la ministra de Educación porteña Soledad Acuña se viralizaron tras una entrevista que brindó en Radio Rivadavia, donde expresó que “hoy, en 2022, después de dos años, ya es muy tarde para salir a buscar a esos chicos que seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa o cayeron en actividades de narcotráfico”.

Agregó que “obviamente hay que intentarlo pero hoy es mucho más difícil que si se hubiese sabido y tomado decisiones hace dos años”, y aseguró que de los 6.500 alumnos que habían abandonado la escuela en el 2020, solo 100 de ellos aún no regresaron a las aulas.

Rápidamente, la comunidad educativa y varios gremios docentes porteños salieron a repudiar las declaraciones de la ministra de la cartera educativa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, por considerarlas clasistas y discriminatorias.

La titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Angélica Graciano, señaló que “las declaraciones de Acuña están en línea con lo que había dicho Mauricio Macri de que los chicos caían en la educación pública, o las que soltó Vidal (en referencia a la ex gobernadora bonaerense) de que los pobres no llegan a la Universidad”, remarcó en diálogo con Tiempo Argentino. En la misma línea, Graciano agregó que los prejuicios que tienen los mandatarios del PRO “tiene que ver con su pertenencia de clase, son puro clasismo”, y remarcó que “es muy preocupante que una ministra realice esta declaraciones tan discriminativas y ofensivas para un sector amplio de la población”.

Por su parte, la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys) también repudió los dichos de Acuña: “estos dichos absolutamente clasistas y discriminatorios evidencian la concepción del gobierno que en el colmo del cinismo, además, no se hace cargo de su responsabilidad y de las consecuencias de su política educativa. El gobierno de Larreta y Acuña, dejó sin equipos ni conectividad a las familias más vulnerables, repartió bolsones de alimentos pobrísimos y en mal estado, no garantizó ingresos para las familias que más lo necesitan y tampoco para la docencia, recortó los programas de acompañamiento de estudiantes, y una larguísima lista de medidas que evidencian una política de vaciamiento de la educación pública que lleva más de una década. También desoyeron los reclamos de los propios jóvenes de los barrios más pobres, que se movilizaron al Ministerio de Educación al menos en 4 oportunidades, incluyendo la ocupación pacífica del Ministerio Nacional”, remarcó el gremio docente porteño.

Asimismo, Ademys agregó: “sabemos bien que el destino de los y las niñas y jóvenes más pobres no depende en lo fundamental de lo que ocurre en la escuela. La pobreza y la miseria crecientes son resultado de un sistema en el que empresarios y políticos se llenan los bolsillos a costa del esfuerzo y el trabajo del pueblo, un sistema en que se profundiza el saqueo de nuestros territorios, el endeudamiento y el ajuste. Un sistema frente al cual seguimos y seguiremos peleando. Mal que le pese, señora Ministra, muy a pesar de usted y las políticas que su gobierno impulsa, hay una comunidad educativa que no se da por vencida. Acá estamos los y las trabajadoras de la educación, la docencia, las familias, para sostener la mano de cada estudiante, acá estamos llamando, mandando mensajes, enviando tareas y actividades, recorriendo esos pasillos si hace falta también para que cada pibe sepa, que a pesar de usted y su gobierno, estamos quienes verdaderamente nos preocupamos por ellos y su educación, por su salud y bienestar. Por eso, no nos engañamos tampoco con declaraciones que buscan solamente crear un clima que justifique el inicio de clases presenciales nuevamente en un contexto de altísimos contagios”, destacó el gremio.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), que conduce Jorge Kalinger, repudió las afirmaciones de la ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, y dijo que son “falaces, clasistas, discriminatorias y estigmatizantes”.

La organización gremial aseveró que la funcionaria porteña tiene “un extenso historial de tristes declaraciones de desprecio a los trabajadores”, y que ahora “demostró una vez más su desprecio a los trabajadores, empobrecidos por la gestión macrista”.

El 8 de noviembre de 2020 Soledad Acuña había afirmado en una videoconferencia que las personas que eligen la carrera de maestros y maestras “son de los sectores cada vez más bajos”.

“Empiezan a estudiar la carrera docente personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras”, declaró Acuña.

“Si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera docente”, agregó la funcionaria pública en aquella oportunidad.

La videoconferencia dedicada a “los desafíos de la educación en nuestro país” la realizó junto al legislador macrista Fernando Iglesias, verdadero ejemplo de capital cultural.

Kalinger aseguró que Acuña representa “todo lo contrario a lo que necesita alguien para ser titular de Educación, porque carece de empatía hacia los vulnerados”.

“El Sadop brega para que ningún niño o adolescente esté al margen de la educación y por mejores condiciones de trabajo y medio ambiente para los docentes. La educación es un derecho humano y, por ello, continuará luchando”, concluyó.