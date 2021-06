–

Jun242021

AN LAND GEHEN.

AN LAND GEHEN.





Video 1: Die ersten Schritte.



Video 2: Spiegel.



Video 3: Beiträge



Video 4: Marijose.*



Video 5: An Land gehen.

禄An Land gehen芦 von Le贸n Gieco; gesungen von Le贸n Gieco (Gesang, Mundharmonika), Jairo (Gesang, Djembe-Trommel), Silvina Moreno (Gesang), Sandra Corizzo (Gesang), Diego Boris (Mundharmonika), Antonio Druetta (Mandoline), Pablo Elizondo (Gitarre), Luciana Elizondo (Viola da Gamba). 2021.



-*-

Aus dem Anderen Europa.

Einzelpersonen, Gruppen, Kollektive, Organisationen und Bewegungen Europas

鈥 in Zusammenarbeit mit dem Geschwader 421.

Juni 2021.

PostScript.- Hier ist das Lied von Le贸n Gieco 鈥 mit dem Titel: 禄An Land gehen芦. Ich habe es seit Jahren in der 禄Mappe des Noch-Ausstehenden芦 herumgetragen 鈥 und mich gefragt, wann und in welches Video es einzusetzen sein wird. Letztendlich dachte ich, ich werde es schon wissen, wenn seine Zeit gekommen ist.

Den Moment vor Augen 鈥 an dem Marijose ihren-seinen Fu脽 auf galizischen Boden setzt 鈥 habe ich nicht an das Lied gedacht sondern an die unsichtbare Verbindung, die Musik und Bukanier-Stiefel verkn眉pft (1) 鈥 einen Seer盲uber-Stiefel, der einen Maya-geb眉rtigen Fu脽 umschlie脽t und der iberisches Land betritt.

Ich forschte nach und fand heraus, das Lied wurde 2011 als gleichnamige CD ver枚ffentlicht. Das sind 10 Jahre 鈥 oder mehr. Wann kam L茅on Gieco das Lied-Komponieren in den Sinn 鈥 ihm, dem unwillentlichen Bruder oder Bruder unter Protest, so wie es Juan Villoro ist? Dieses Lied, das einen Teil der gro脽en Umarmung darstellt, die Lateinamerika bedeutet. Vor Monaten erst 鈥 oder bereits Jahre zuvor?

Hat Le贸n von dem getr盲umt, wovon der Lied-Text spricht?

Ist es derselbe Traum, den Marijose w盲hrend der brennenden Umarmung im April tr盲umte 鈥 damals als gesagt wurde, sie-er w眉rde die-der Erste sein, die-der an Land gehen wird? Derselbe Traum, den der verstorbene SupMarcos ertr盲umte 鈥 als er Jahre vor dem Aufstand [die Erz盲hlung] 禄Matrose in den Bergen芦 schrieb? Derselbe Traum, der Don Durito de La Lacandona (2) wach hielt 鈥 als er seine Reise durch Europa imaginierte (oder realisierte; niemals werden wir es wissen)? Wovon Comandanta Ramona tr盲umte, die als Erste zapatistisches Gebiet verlie脽 und aus deren Schritten der Congreso Nacional Ind铆gena erwuchs (3)? Der Traum, der dem damaligen Teniente Coronel Insurgente Mois茅s kam, als er 2010 鈥 am Rande einer Holzh眉tte in den Bergen des S眉dosten Mexikos 鈥 den Grad eines Subcomandante erhielt? Wovon der Se帽or Ik, der SubPedro (4) und weitere 45 Zapatistas getr盲umt haben 鈥 noch Augenblicke bevor sie im Januar 1994 k盲mpfend fielen? Der Traum, den der Pueblo originario (5) Sami im 盲u脽ersten Norden Europas kollektiv tr盲umt 鈥 mit der Erkl盲rung f眉r das Leben [im Kopf]? Wurde er vor mehr als 500 Jahren von Gonzalo Guerrero (6) getr盲umt 鈥 als er Weg und Bestimmung der Maya-Pueblos zu seinen eigenen machte? Beunruhigte dieser Traum Jacinto Canek (7)?

Macht er die Tode von Comandante Ismael, Paulina Fern谩ndez C., Oscar Ch谩vez, Jaime Montejo, Jean Robert, Paul Leduc, Vicente Rojo, Mario Molina, Ernesto Cardenal (8) und von so vielen Familienangeh枚rigen 鈥 Geschwistern ohne es zu wissen 鈥 ertr盲glicher, die wir in den letzten Monaten verloren haben?

Der Traum, der dem Europa von unten 鈥 welches diesen f眉rchterlich-wundervollen Empfang in Vigo organisierte 鈥 Zuversicht gab?

Der Traum, der nun die Stra脽en, Stadtteile, das Land und die K眉sten Europas durchl盲uft 鈥 dabei den Satz wiederholend: 禄Es wird regnen in Paris 鈥 im Juli.芦

Ist es der Traum, der die Stimmen der repr盲sentativen Spiegel am Strand von Vigo belebte (9) 鈥 die den Atlantik 眉berquert haben und jetzt in den zapatistischen Gemeinden wohnen?

Denn das Geschwader 421 kommt nicht von einem Schiff, sondern von der 禄Monta帽a芦 鈥 von einem Berg geht es 禄ohne Waffen und f眉r das Leben芦 an Land.

Ist dies das Menschliche, das Humane 鈥 welches den langen und verborgenen Faden sticken l盲sst, der die verschiedenen und entfernten Geografien eint 鈥 und nahe und abgelegene Kalender verkn眉pft?

Ich wei脽 es nicht. Dies jedoch ja: Ich w眉rde denjenigen, deren Fluch die K眉nste bilden, empfehlen: Stellen Sie ihren Traum dar. Welcher auch immer es sein mag. Er sollte jedoch der Ihre sein.

Denn niemals ist es gewiss, wann und wo ein anderer Blick, ein anderes Geh枚r, andere H盲nde und ein andere Schritt 鈥 ein anderes Herz in einem anderen Kalender und in einer anderer Geografie 鈥 jenen Traum vom langen Regal der Tr盲ume herabnehmen wird 鈥 sein Inneres 枚ffnen und als Samenkorn in diese elende Wirklichkeit auss盲en wird.

Beglaubigt.

Der SupGaleano.

Juni 2021.

Anmerkungen der_die 脺bersetzer_in:

(1) bucanero: kann auch Seer盲uber bedeuten

(2) Don Durito de La Lacandona: K盲fer und Fahrender Ritter, der den Sup bereits seit seinen fr眉hen Erz盲hlungen literarisch begleitet.

(3) Comandanta Ramona (1957-2006) hat zusammen mit der Comandanta Susana 1993 die Revolution盲ren Frauen-Gesetze der EZLN durchgesetzt. Sie verlie脽 als erste Zapatista 1996 zapatistisches Gebiet, um nach Mexiko Stadt zu gehen und u.a. an der Gr眉ndung des Congreso Nacional Ind铆gena (CNI) teilzunehmen. Von daher r眉hrt: 禄Niemals mehr ein Mexiko ohne uns芦.

(4) Se帽or Ik: Kampfname von Francisco G贸mez, Tseltale; f眉hrendes Mitglied der EZLN seit ihren Anf盲ngen; w盲hrend der K盲mpfe in Ocosingo in den ersten Januartagen get枚tet; SubPedro: Subcomandante Insurgente Pedro: seit 1984 Mitglied der EZLN, wurde am 1. Januar 1994 w盲hrend der K盲mpfe in Las Margaritas erschossen.

(5) Pueblos originarios: verbleibt im Original, da es eine Selbstbezeichnung ist. W枚rtlich 眉bersetzt: 禄urspr眉ngliche/origin盲re Bev枚lkerung/Gemeinschaften/V枚lker芦.

(6) Gonzalo Guerrero, aus Palo de Frontera in Andalusien stammender Seemann; wurde 1511 von Mayas gefangen genommen. Nach seiner Befreiung k盲mpfte er an der Seite der Maya-Pueblos.

(7) Jacinto Canek, Maya-Revolution盲r, k盲mpfte im 18. Jahrhundert innerhalb der Aufst盲nde gegen die spanischen Konquistadoren in Yucat谩n; eine der wichtigen Personen innerhalb der langen Widerstandsgeschichte der Pueblos Maya.

(8) Comandante Ismael: Mitglied der EZLN; zu den anderen Genannten 鈥 hier nur sehr verknappt: Zapatista-nahe Compa帽er@s Intellektuelle, K眉nstler*innen und soziale K盲mpfer*innen.

(9) Damit gemeint sind die Beitr盲ge der Compa帽er@s aus dem Anderen Europa, die 鈥 bei der Begr眉脽ung des zapatistischen Geschwaders 421 am Strand in der N盲he von Vigo 鈥 verschiedene Widerst盲nde repr盲sentiert haben.

* Transkription und 脺bersetzung: Video 4: Marijose.

禄Im Namen der zapatistischen Frauen, Kinder, M盲nner, Alten und, na klar, AnderEn, erkl盲re ich, dass der Name dieses Landes 鈥 welches seine Bewohner*innen jetzt Europa nennen 鈥 von nun an Slumil K麓ajxemk麓op sein wird. Das bedeutet: Rebellisches Land oder Land, das nicht aufgibt und nicht nachl盲sst. Derart wird es bekannt sein 鈥 unter 禄Eigenen und Fremden芦 鈥 solange es Eine*n gibt , die*der sich nicht ergibt, sich nicht verkauft und nicht nachl盲sst.芦

