AN. Las restricciones para ir al baño en tiempo de trabajo pueden constituir una discriminación indirecta por razón de la edad

Sector de Contact Center. Solicitud de que se declare el derecho del personal que presta servicios para la demandada al uso del lavabo para atender sus necesidades fisiol贸gicas por el tiempo imprescindible y la correlativa obligaci贸n de la empresa de registrar estas pausas de forma separada del resto de descansos y pausas contempladas en el convenio colectivo.

En el caso analizado, lo que se solicita no es que el tiempo que los trabajadores necesiten acudir al lavabo para atender a sus necesidades fisiol贸gicas sea reputado tiempo de trabajo, sino que dicho tiempo tenga un sistema espec铆fico de registro, dadas las peculiaridades en las que se presta trabajo en la empresa en las que el trabajador se ve obligado a prestar servicios de forma continuada frente a una pantalla de ordenador, y realizando y/o recibiendo constantes llamadas telef贸nicas, de forma que con el sistema de registro de jornada implementado en la empresa 煤nicamente puede justificar el abandono puntual de su puesto de trabajo imput谩ndolo bien a la pausa por comida, bien a pausas en PVD, bajo la presi贸n de poder ser sancionado si no lo hace as铆. En este contexto hay que se帽alar que todo ser humano tiene unas necesidades fisiol贸gicas b谩sicas que elementales razones de salubridad exigen que sean realizadas en el excusado y que en determinadas ocasiones pueden resultar incontrolables y no programables de forma que no se puede posponer su ejecuci贸n a un momento determinado posterior a aquel en el que empiezan a manifestarse y que obligan a quien la padece a acudir al aseo, resultando igualmente notorio que su forzosa contenci贸n puede causar a quien la ejercita da帽os en la salud.

