AN. Teletrabajo. Las desconexiones que impidan la prestación, como cortes en el suministro de luz o conexión de internet, ajenos a las personas trabajadoras, son tiempo de trabajo retribuido y no recuperable

Sector de Contact Center. Jornada prestada en teletrabajo. Incidentes debidos a desconexiones que impidan la prestaci贸n, por ser imprescindibles para la misma, como cortes en el suministro de luz o conexi贸n de internet, ajenos a las personas trabajadoras.

La empresa debe computar el tiempo que duren estos contratiempos como tiempo efectivo de trabajo, sin que deban los trabajadores recuperar ese tiempo ni sufrir descuento alguno en sus retribuciones, siempre y cuando se aporte justificaci贸n de la empresa suministradora del servicio de que se trate sobre la existencia y duraci贸n de la incidencia. Si la ca铆da del suministro el茅ctrico no implica para los trabajadores denominados 芦presenciales禄 la obligaci贸n de prestar servicios en otro momento, la aplicaci贸n del principio de equiparaci贸n que proclama el art铆culo 4.1 del RD 28/2020 no puede suponer una consecuencia distinta para los trabajadores que trabajan a distancia. El principio de ajenidad en los medios implica que, a煤n en el caso del teletrabajo, cualquier funcionamiento defectuoso de los mismos por causa no imputable al trabajador debe ser imputable al empleador, que es qui茅n tiene la obligaci贸n de proporcionar los medios al empleado para que realice su trabajo, lo que hace que cobre plena aplicaci贸n el art铆culo 30 del ET.

