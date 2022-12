–

La sobreviviente Ana Maria Careaga declar贸 en la audiencia 12 de ABO V. Su historia familiar esta vinculada al genocidio y atraviesa a tres generaciones: Es hija de una de las tres Madres de Plaza de Mayo desaparecidas, y su hija Anita sufre consecuencias por las torturas durante el embarazo. Record贸 con detalles su cautiverio y una llamada entre la vida y la muerte.

En 1977 se produjo un quiebre en la vida de la familia Careaga. El d铆a 13 de junio de ese a帽o secuestraron y desaparecieron a Ana Maria cuando ten铆a 16 a帽os y estaba embarazada de tres meses. En el cautiverio, fue brutalmente torturada. Luego de tres meses recuper贸 su libertad y logr贸 exiliarse. All铆 tuvo a su hija pero ese mismo d铆a se enter贸 por tel茅fono que su mam谩 hab铆a sido secuestrada y desaparecida. La historia de Ana Maria est谩 marcada por diferentes tipos de violencias, que quedaron marcadas en su cuerpo.

Desde el Juicio a las Juntas, Ana Mar铆a ha brindado su testimonio en diferentes instancias. 45 a帽os despu茅s, la sobreviviente volvi贸 a contar su historia. Esta vez en la audiencia 12 del quinto juicio por los cr铆menes cometidos en el Circuito Atl茅tico Banco Olimpo. Antes de comenzar, el juez Gorini le record贸 que su declaraci贸n en tramos anteriores ya est谩n incorporadas en este juicio. Sin embargo, Careaga se esmera por no dejar afuera de este momento ning煤n hecho significativo. Mucho menos alguna compa帽era o compa帽ero sin nombrar.

Era esperado su testimonio. Durante la audiencia se la not贸 firme. Su relato fue crudo y con gran cantidad de detalles. Ana Mar铆a comenz贸 su testimonio contando c贸mo fue ese d铆a cuando la interceptaron en Avenida Corrientes y Juan B. Justo. 鈥淢e agarraron por la fuerza, me metieron en la parte de atr谩s de un veh铆culo, me acostaron sobre el asiento y me vendaron los ojos鈥, dijo. Estuvo en cautiverio en el Centro Clandestino de Detenci贸n Club Atl茅tico y coment贸 que la 鈥渂ajaron por una escalera al s贸tano de un edificio de suministros de la Polic铆a Federal鈥.

Luego se refiri贸 a c贸mo fueron los d铆as en los que estuvo en cautiverio: 鈥淟a tortura fue fundamentalmente con picana electrica. Me quemaban con cigarrillos y me tiraron kerosene y nafta en los ojos, en las orejas y en la nariz鈥, y manifest贸 que 鈥渢oda la vida en el centro clandestino de detenci贸n era una tortura permanente; adem谩s, las mujeres eramos sometidas a crimenes sexuales鈥. La sobreviviente expres贸 que entre las torturas, adem谩s de las violaciones a las que pod铆an ser sometidas las mujeres (aunque no solamente, porque tambi茅n hubo violaciones a varones, aclar贸) otras maneras de delitos sexuales eran 鈥渋ntroducir la picana el茅ctrica en la vagina y manoseos cuando nos llevaban al ba帽o鈥.

Sus ojos brillaban mientras continuaba con su relato: 鈥淢e taparon la cara con un pl谩stico y cuando yo ya no pod铆a m谩s me lo sacaban y me torturaban con picana. Como yo aguantaba la respiraci贸n, pensaban que era yoga, y me aumentaban los voltios鈥.

Ana Maria hizo referencia al d铆a la llevaron a la enfermer铆a porque le rompieron un t铆mpano. La sobreviviente record贸 que fue atendida por un m茅dico llamado Ger贸nimo (Rub茅n Ra煤l Medina), quien estaba secuestrado y al que hac铆an trabajar de manera esclava. Su esposa, Laura Graciela P茅rez Rey, tambi茅n embarazada, estaba en la misma situaci贸n. Mientras daba detalles acerca del lugar, cont贸 que al principio no dec铆a que estaba embarazada para proteger al beb茅. 鈥淐ada vez que le tocaba la guardia al represor que estaba a cargo de mi caso (鈥) ven铆a, me pegaba, me amenazaba, me dec铆a: 鈥樎縫or qu茅 no dijiste que estabas embarazada? 驴Quer茅s que te abra de piernas y te haga abortar?鈥 Me insultaba鈥, dijo.

Adem谩s puntualiz贸 que las condiciones de vida en cautiverio eran infrahumanas. 鈥淓l hambre era desesperante, el fr铆o insoportable. Estaba prohibida cualquier tipo de expresi贸n humana, de sentimiento, de necesidad, no se pod铆a hablar, no se pod铆a re铆r, no se pod铆a llorar, no se pod铆a pedir, no se pod铆a uno mover en la celda, no se pod铆a pedir permiso para ir al ba帽o. Cualquier tipo de interacci贸n humana era castigada鈥, relat贸 Careaga. Durante todo su secuestro permaneci贸 en peque帽as celdas con los ojos vendados y los pies encadenados. Ana cont贸 que 鈥渕谩s o menos una vez por mes hab铆a traslados y cada vez que hab铆a iban como reacomodando a las personas que estaban ah铆鈥. Los traslados eran, ya se sabe, un eufemismo de la muerte.

Un llamado

A Ana Mar铆a la liberaron el 30 de septiembre de 1977. 鈥淐uando salimos de ac谩 mi mam谩 nos acompa帽贸 primero a Uruguay y de ah铆 nos fuimos a Brasil. De ah铆 nos refugiamos bajo la protecci贸n de la ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El primer pa铆s que nos dio asilo fue Suecia鈥, cont贸 en la audiencia. El 11 de diciembre naci贸 su hija y tuvo graves secuelas. Le tuvieron que extraer un ovario y parte del otro a ra铆z de la formaci贸n de teratoma, 鈥渜ue son tumores que se crean cuando el feto est谩 en formaci贸n. La tortura m谩s brutal fue cuando yo todav铆a no ten铆a tres meses de embarazo y los teratoma se forman con material gen茅tico鈥, explic贸 Careaga.

Ese d铆a logr贸 hacer un llamado a la Argentina. Ana Mar铆a cont贸 que en ese entonces no era f谩cil comunicarse con otros pa铆ses. Entonces eligieron con cuidado los momentos. El primer llamado fue para avisar que hab铆an llegado bien a Suecia; el otro lo reservaron para cuando naci贸 su hija. Pero ese llamado cargado de alegr铆a se convirti贸 de un segundo a otro en una tristeza profunda: su madre hab铆a sido secuestrada, le devolvieron desde Buenos Aires.

La sobreviviente sali贸 del infierno de su secuestro, pero la vida y los genocidas la sumergieron en otro. Su madre, Esther Ballestrino de Careaga, decidi贸 volver a la Plaza de Mayo a pesar de su liberaci贸n: 鈥淐uando a m铆 me dejan en libertad, mi mam谩 volvi贸 a la Plaza de Mayo a la que se hab铆a incorporado acompa帽ando a la madre de mi cu帽ado Pancho. Despu茅s, cuando termin贸 mi b煤squeda, ella volvi贸 y cuando las Madres le dijeron: 鈥樎縌u茅 hac茅s ac谩?鈥, ella les respondi贸: 鈥榊o me quedo hasta que aparezcan todos, porque todos son mis hijos鈥. Ser谩 la 煤nica vez en toda la jornada que la seguridad en la voz de Careaga se nuble por la congoja. Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, 12 personas fueron secuestradas en diferentes operativos. El objetivo fue un grupo de familiares y de Madres que se reun铆an en la Iglesia de la Santa Cruz. Entre ellas estaba Esther, junto a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet; otras dos Madres de Plaza de Mayo: Mar铆a Eugenia Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de Vincenti; Angela Auad, Raquel Bulit, Eduardo Gabriel Horane, Jos茅 Julio Fondovilla, Patricia Cristina Oviedo, Horacio An铆bal Elbert y Remo Berardo tambi茅n cayeron en la redada. Alfredo Astiz, marino de la ESMA condenado a prisi贸n perpetua, se hab铆a infiltrado en ese grupo que juntaba fondos para pagar una solicitada en un diario. Astiz se hizo pasar por un familiar de desaparecido. Incluso obligaba a ir con 茅l a una joven cautiva en la ESMA: Silvia Labayr煤. Se sabe que los y las 12 de la Santa Cruz estuvieron en la Escuela de Mec谩nica de la Armada (ESMA). Los restos de parte del grupo fueron hallados enterrados como NN en el Cementerio de General Lavalle. Hab铆an aparecido en las costas, v铆ctimas de los Vuelos de la Muerte.

Marcas en el cuerpo

Ya en el exilio, fue atendida en Suecia por m茅dicos de Amnist铆a Internacional, y le dieron un certificado m茅dico que evidenciaba las marcas de la tortura en su cuerpo. Al llegar a Argentina le hicieron un peritaje del cuerpo m茅dico forense. Esto sucedi贸 en 1984 para el Juicio a las Juntas. 鈥淎煤n conservo las marcas y lesiones en el cuerpo, producto de la tortura en distintas partes del cuerpo, tambi茅n en la zona genital鈥, expres贸 la sobreviviente. En ese juicio declar贸 por primera vez y entreg贸 los listados con los nombres de los represores que estuvieron en el centro clandestino cuando ella estaba en cautiverio. Fue un trabajo durante muchos a帽os para reconstruir aquella historia.

Presentes en su relato

A lo largo de su relat贸 record贸 que en el Centro Clandestino estuvieron: Maria Isabel Valoy de Guagnini, Diego Guagnini y su hijo Emilio, que ten铆a un a帽o y medio y fue entregado a su t铆o militar (鈥淭et茅鈥 hab铆a estado all铆 con Diego, cuando a m铆 me secuestraron 茅l ya no estaba). Una psic贸loga de 40 a帽os, Leila Belkys Sade El Juri, quien fue secuestrada junto a Elena Codan, que estaba con su hija Paula, y Marta Beatriz Prieto de Di Vito 鈥淵oli鈥, que tambi茅n estaba con su hijo, Pablo Di Vito (el pap谩 de Pablo, Gabriel Di Vito, fue desaparecido en el a帽o 1974). Las tres fueron secuestradas en un micro de la empresa Pluna que iba rumbo a Brasil, en el que tambi茅n fue secuestrada una se帽ora, Rosa. Adem谩s hab铆a una chica embarazada llamada Liliana Clelia Fontana, 鈥淧aty鈥 y su esposo Pedro Fabi谩n Sandoval, 鈥淓rico鈥, hermano de Juan Carlos Sandoval. El hijo de la pareja, Alejandro Sandoval Fontana, fue restituido. Enrique Bustamante, apodado 鈥淓l Lobo鈥 e Iris N茅lida Garc铆a Soler, apodada 鈥淟a Lobita鈥. Su hijo Jose Bustamante, naci贸 en Esma y luego fue restituido. Los ya nombrados Medina y P茅rez Rey, 鈥淪oledad鈥, ambos fueron sometidos a trabajo esclavo en la enfermer铆a. Ella estaba embarazada y ese nieto o nieta a煤n no ha sido encontrado/a. La abogada Teresa Israel, Miguel Angel D鈥 Agostino, Ricardo Clare, Jos茅 Daniel Tocco; Jos茅 Bel谩ustegui Herrera, 鈥淛uli谩n鈥 y Electra Lareu, 鈥淟ila鈥; Eva Ullman de Casoy, 鈥淪ilvia鈥; Daniel Alberto Dinella, 鈥淧ascua鈥; Pablo Pavich, 鈥淧ascual鈥; Ana Mar铆a Loriente, 鈥淏lanca鈥; Hugo Orlando Mied谩n, 鈥淪ebasti谩n鈥; Adriana Marandet de Ruibal, 鈥淧acha鈥; Liliana Mansilla, 鈥淎manda鈥 y Edith Zeitlin , 鈥淟iliana鈥, entre otros.

Otras personas que supo que estuvieron en el 鈥淐lub Atl茅tico鈥: Laura Elgueta D铆az y Sonia D铆az Ureta (de nacionalidad chilenas), Mar铆a Susana Ursi, Marcelo Eggers, Gustavo Zampicchiatti, Virginia Brizuela, Ana Mar铆a y Eduardo Franconetti.

