De parte de Lobo Suelto June 29, 2023 260 puntos de vista

Ana volvi贸 a su casa siguiendo las gotas de sangre que le guiaban el camino. Pensaba, mientras las ve铆a, en las formas que pod铆a tener la herida: Profunda y corta. Larga sobre el abdomen; intermitente, superficial鈥 pero sobre una arteria; aguda en las mu帽ecas suicidas. O certera, mortal en el deg眉ello.

Ana pensaba mientras volv铆a a su casa por la calle pav贸n, ya sin las luces de la avenida que la proteg铆an a medias, en la v铆ctima del ataque. Un joven en un intento de robo, una mujer en una pelea con su pareja, un se帽or en un ajuste de cuentas. Las posibilidades eran muchas. Entregada a la velocidad de sus piernas iba entre las sombras de la calle. Se imaginaba tambi茅n el arma del atacante. Un tramontina, o un vidrio de botella reventado, un destornillador o un punz贸n. Sin duda, por la forma de la sangre, hab铆a sido un arma blanca.

Constituci贸n era un barrio un tanto parad贸jico. De los m谩s transitados. Miles de personas llegaban todos los d铆as para darle continuidad a la monoton铆a laboral de sus vidas en la capital federal del pa铆s. De la autopista hacia el norte se pod铆a pasear sin tanta preocupaci贸n. Las facultades que perimetraban la zona estaban siempre llenas y hac铆an que las calles sean transitadas tanto por el transporte p煤blico como por autos particulares que iban y ven铆an en busca de estudiantes. Hab铆a bares progres para desahogar las horas de clase o para reunirse con los profesores. Los caf茅s siempre estaban llenos de alumnos nerviosos que ten铆an que rendir, o hacer el papel de militantes preocupaos por la realidad social del pa铆s.

Una realidad que mutaba de forma de la autopista hacia abajo. Solo bastaba cruzar la avenida San Juan y pasar por debajo del cemento gigante para notar la diferencia. Colchones en los ranchos armados con nylon, paredes quemadas, trabajadoras sexuales que se jugaban la vida por una oportunidad, buscas, ni帽es abandonados a la suerte de una pipa, negocios locales que ten铆an su propia l贸gica econ贸mica de intercambio y claro, sus propios horarios. Una comisar铆a en la que nadie cre铆a, migrantes de Centroam茅rica que no terminaban de entender porque se hab铆an ido de su pa铆s. O por qu茅 hab铆an ido a parar a un hotel de ese olvidado lugar.

El barrio de Constituci贸n era tambi茅n de los m谩s marginados. Las casas viejas que a帽os atr谩s supieron ser de la oligarqu铆a argentina, estaban destruidas. O convertidas en albergues para la trata y la prostituci贸n. Com煤n era verlas tapiadas. C贸mo ver adolescentes y madres esquel茅ticas sobre los umbrales de las puertas o sentadas sobre el cord贸n de la vereda, jalando el veneno de una pipa u ofreciendo, con ojos desesperados, una chupada por un poco de crack.

Durante el d铆a en esa zona del barrio hab铆a algunas iglesias, algunos comedores que parados en las necesidades humanas m谩s b谩sicas tej铆an una red invisible en el territorio recuperando un poco de su luz; y apelando a lo que llamaban solidaridad o compa帽erismo, trataban de forjar sentidos de comunidad. Daban comida caliente y atend铆an la salud de las personas que viv铆an ah铆. Pero esto duraba hasta las 17 o 18 hs m谩s o menos. Luego todo comenzaba a cambiar. La gente desaparec铆a, volv铆an a sus barrios o se encerraban tras el nylon precario que los proteg铆a de la vida en alguna esquina. Los comedores ya nada ten铆an que hacer ah铆, porque en definitiva el territorio lo dominaba la droga. Las iglesias volv铆an a su habitual programaci贸n.

Ana trataba siempre de no volver muy tarde a casa, pero a veces le era inevitable. Si ten铆a un buen d铆a vend铆a casi todos los pares de medias y repasadores con los que sal铆a temprano, pero eso le llevaba unas cuantas largas horas. La gente le daba bola porque era una ni帽a y encima ten铆a cara de buena ni帽a. Dulce, ten铆a voz limpia y procuraba siempre llevar el pelo atado y la cara enjuagada. La mayor铆a se deten铆a y escuchaba su ofrecimiento para pasar el compromiso haciendo valer una est茅ril educaci贸n que arrastraban por su familia. Vaya forma de horror, al final casi nadie le compraba. Por eso se demoraba algunas horas m谩s para volver a su casa. No le gustaba volver con las manos vac铆as, sab铆a que eso era peor que ampollarse los pies caminando cuadras y cuadras en busca de una venta.



Sea la hora que fuese, para ella era mejor cuando encontraba sangre de regreso a su casa. No siempre ten铆a esa posibilidad, pero cuando esto suced铆a significaba la suerte de irse en su mente. De pensar y resolver un crimen que a nadie en ese barrio le interesar铆a y que sin dudas, la polic铆a no iba a investigar.

Tambi茅n significaba la suerte de no pensar en lo que le esperar铆a una vez concretado su retorno al hogar. Una madre dejada de lado por el consumo de sustancias. Tirada, delgada, balbuceante. Un padre violento. Ex comisario de la delegaci贸n policial que est谩 debajo de la autopista, en la calle San Jos茅. Due帽o de 4 hoteles del barrio que se utilizaban para vender chicas -como su hija- y sustancias (constituci贸n es ese lugar donde los narcos no existen porque existe la polic铆a para hacer su trabajo).

El hotel donde viv铆a Ana era uno de ellos. Casi abandonado, serv铆a (adem谩s de todo) para jugar con la necesidad de la gente hacin谩ndolas por un precio absurdo en habitaciones de 2脳2 mts, sabiendo que no podr铆an pasar la noche en otro lado鈥 pues nadie iba a aceptar sin demasiadas preguntas, a una madre sola con tres chicos, o a un tipo de misteriosa moral sin documentaci贸n para identificarse. Era eso, o la calle.

Entonces el viejo de Ana, due帽o del hotel sin figurar en los papeles, era uno de los peces gordos鈥 como dir铆an algunos. Un poronga, como dir铆an otros. Cuando ella llegaba, y despu茅s de dejar su mochila con la mercader铆a que le sobr贸 sobre la mesa, el pap谩 la recib铆a con una cachetada en la mejilla izquierda y un beso en la comisura derecha de su boca. 鈥淣o hay mal que por bien no venga鈥, le dec铆a en voz baja. Luego Ana le entregaba el 90% de la plata que hab铆a ganado vendiendo medias por el once y se iba a ver a clara, su hermanita de ochos meses, que se encontraba siempre en la habitaci贸n de abajo al cuidado de Nancy, la encargada del hotel y supuesta due帽a legal del mismo (siempre en complicidad con el excomisario).

Era jueves. Eran las 19.30 hs de un invierno veraniego. Ana no pod铆a dejar de ver la sangre en el camino. Las gotas eran rojas, bien rojas y estaban frescas, bien frescas. Como si recien hubiera ocurrido el acto. Ya estaba por llegar a su casa y a esa altura estaba casi segura de que la herida hab铆a sido mortal. Probablemente en el cuello. Pero no hab铆a forenses, ni polic铆as, ni ambulancias, ni gente observando el crimen en ninguna de las calles que caminaba. Para colmo, a dos cuadras de su casa, la sangre en el piso se desvanec铆a.

Estaba como鈥 ida, sin poder descubrir qu茅 hab铆a sucedido. Se agachaba, olfateaba, daba dos pasos adelante, uno hacia atr谩s, volv铆a a observar el lugar justo donde la sangre terminaba. Miraba de frente y de reojo, tocaba el piso. Nada. Hace ya algunas cuadras hab铆a decidido revisar el contenedor de basura de cada calle que pisaba (aunque la sangre no la llevaba directamente a ellos). Necesitaba encontrar algo m谩s, intu铆a que si hab铆a un arma ten铆a que estar descartada ah铆 dentro. O tal vez alg煤n trapo que utiliz贸 el asesino para limpiarse, pensaba. Necesitaba otro indicio del crimen鈥 pero nada. Abr铆a y cerraba con estruenda decepci贸n cada tacho sin entender c贸mo resolver el asunto.

Lleg贸 entonces a la esquina del hotel: S谩enz Pe帽a y Pav贸n. Pero antes de doblar por la calle compuesta y dirigirse hacia la puerta la cual viv铆a, cruz贸 a ver el 煤ltimo tacho de basura que le quedaba en el camino.

Se acerc贸 a 30 cms del contenedor, lo observ贸 de frente y de costado, de arriba hacia abajo. Le dio una vuelta entera. Volvi贸 a pararse frente a 茅l con los ojos y las manos sobre la tapa, lista para abrirla. Ya eran las 8 de la noche. Suspir贸 sabiendo que all铆 estaba su 煤ltima opci贸n, no hab铆a m谩s pistas. No hab铆a m谩s posibilidades. Abri贸 bien sus ojos negros y tir贸 la tapa para arriba dejando al descubierto el interior del tacho. En el mismo movimiento meti贸 medio cuerpo adentro para mirar y oler lo que hab铆a.

Nada.

No hab铆a m谩s que mugre en el contenedor frente a su casa. Por la bronca Ana llor贸. Cerr贸 la tapa del tacho y luego le dio una patada que nadie escuch贸.

Cruz贸 la calle, abri贸 el bolsillo del costado izquierdo de su mochila, busco la llave, abri贸 la puerta del hotel y subi贸 la escalera de madera dos pisos hacia su habitaci贸n.

La madre estaba tirada en una esquina del cuarto balbuceando una bienvenida. O un insulto. El padre fumando le dio una trompada en la mejilla izquierda para que no se le olvide quien mandaba, la agarr贸 del pelo, la bes贸 y le pidi贸 la plata de su jornada porque, le repiti贸, 鈥渘o hay mal que por bien no venga鈥.

Ana lloraba m谩s por el crimen que nadie descubri贸 que por el golpe al cual ya sab铆a c贸mo enga帽ar. 驴Y si era una ni帽a como ella la v铆ctima? O peor a煤n鈥 驴alguien como su hermana o su madre? Escuch贸 al padre nuevamente:

Dame la plata pendeja.

-Si, espera que me cambio, le respondi贸 ella.

Se desvisti贸 delante del expolic铆a. Se puso su vestido favorito de lunares rojos.

Volvi贸 a la mochila para buscar la plata, pero encontr贸 adentro la lapicera con la cual anotaba sus ventas. La agarr贸, la apret贸 fuerte y en un segundo la sac贸 de la mochila y la clav贸, en un mismo movimiento, en el cuello del padre. La sac贸 y la volvi贸 a clavar. La sac贸 con un poco m谩s de esfuerzo y la volvi贸 a clavar m谩s profundo. Los ojos del hombre se hincharon abiertos. La boca balbuceaba ahora como la de la madre, no por las inconexiones cerebrales causadas por la droga, sino por la muerte. Ahora si hab铆a sangre de nuevo. Sangre que sal铆a de la boca y del cuello del padre.

El cuerpo de Mr. Poronga call贸 al suelo. All铆 clavo de nuevo la lapicera al grito susurrado de 鈥淣o hay mal que por bien no venga鈥. Infringi贸 la pu帽alada unas cuatro veces m谩s, creo.

Baj贸 con toda velocidad al cuarto de Nancy, las escaleras viejas de madera chillaron m谩s que nunca. Abri贸 la puerta de una vez y agarr贸 a su peque帽a hermana. La guard贸 dentro de su mochila de trabajo para que nadie la vea salir con ella.

Con el vestido de lunares rojos de sangre; y su mochila de trabajo llena de llanto en sus espaldas, se fue pensando en algo que no recordar铆a. En la 煤nica testigo que qued贸 de su acto reciente, su madre. Y en algo de la vulnerabilidad.

Ana no ten铆a donde ir, pero sab铆a c贸mo volver鈥 justo por donde vino. Los hilos de sangre que vio en la vereda minutos antes la guiaron y le dieron seguridad en sus pasos.

Procur贸 no descartar nada en los tachos de basura de aquellas cuadras y desapareci贸 en lo inmenso de la noche.

