–

De parte de SAS Madrid June 28, 2021 72 puntos de vista

Encontraron el cuerpo de Olivia, una de las dos ni帽as de Tenerife asesinadas por su padre en un acto de violencia vicaria/machista, y los buitres no tardaron ni un instante en publicar la exclusiva. Con una sonrisa de oreja a oreja nos han prometido en diversas cadenas explicarnos con total detalle hasta el 煤ltimo y m谩s escabroso acontecimiento que actualice una noticia de la que llevan semanas benefici谩ndose. No es nada nuevo, todos los a帽os tenemos un suceso que inunda la parrilla televisiva con la cr贸nica negra de una desaparici贸n que se sabe tragedia, desde las ni帽as de Alcasser hasta Olivia pasando por la joven Madeleine. El tiempo es oro y la muerte tambi茅n, al menos si se sabe mercantilizar correctamente.

El capitalismo es capaz de extenderse hasta el 煤ltimo rinc贸n de nuestras vidas como el aceite derramado sobre una mesa de madera, empapando cada grieta, permeando su coraz贸n hasta que esta sea devorada por el tiempo y la carcoma. Esta capacidad para mercantilizar cada aspecto de nuestra existencia es obvia, pero se hace m谩s evidente cuando atendemos a la necrofilia de los medios privados. Si en un mundo capitalista ut贸pico los asesinatos no existieran, las juntas ejecutivas de las cadenas privadas financiar铆an sicarios con sueldo variable en relaci贸n a la bajeza moral, espectacularidad y morbosidad de sus actos.

La capacidad del capitalismo para mercantilizar cada aspecto de nuestra existencia es obvia, pero se hace m谩s evidente cuando atendemos a la necrofilia de los medios privados

Recordemos, lo que para nosotros es una distop铆a, para otros puede ser una utop铆a del horror fr铆volamente justificada mediante la supuestamente inevitable normalidad de una perversa l贸gica sist茅mica 鈥攑uede sonar exagerado, el desvar铆o de un columnista loco, pero esta justificaci贸n del horror ocurre en nuestro presente m谩s inmediato. Trabajadoras y trabajadores de todo el mundo neocolonial son explotados hasta la extenuaci贸n para impulsar los engranajes de las cadenas de valor globales bajo la l贸gica del capitalismo neoliberal鈥. Los accionistas quieren r茅dito, el capital siempre necesita multiplicar su ritmo de acumulaci贸n.

A lo largo de estas semanas se suceder谩n en comidas familiares, ca帽as entre amigos o redes sociales debates respecto a la idoneidad o no de la publicaci贸n de estas noticias. La vulneraci贸n del derecho a un duelo y luto privado para la familia, el entorpecimiento del caso o la presi贸n sobre los expertos que lo llevan a cabo, la rentabilidad del sufrimiento y un largo etc茅tera. Unos debates que han sido ilustrativamente respondidos por la selecci贸n de futbol de Dinamarca cuyos integrantes han bloqueado la visi贸n de las c谩maras que esperaban lograr la exclusiva escena de su compa帽ero Eriksen debati茅ndose entre la vida y la muerte tras desvanecerse por un fallo cardiaco en mitad de su primer partido en la competici贸n europea. La familia es un concepto muy amplio y la selecci贸n de Dinamarca ha demostrado ser una llena de dignidad. Frustrados por no obtener las morbosas im谩genes, diarios como Marca o As nos relatan c贸mo la novia del jugador crey贸 que Eriksen hab铆a fallecido tendido en el terreno de juego o especulan sobre la posibilidad de que el jugador vuelva a jugar otro partido de esta Eurocopa con un marcapasos. Una vez m谩s la l贸gica del capital parece insaciable, su utop铆a es nuestra distop铆a.

La problem谩tica e irresoluci贸n subyacente a estos debates reside en su fugacidad, tan r谩pido surgen por la visceralidad de su tem谩tica como desaparecen 鈥攓uiz谩s鈥 por la profunda aversi贸n y dolor que nos produce pensar y mantener profundamente estos temas en nuestra conciencia. Olvidar resulta atractivo cuando el material a recordar es raz贸n para el dolor. Tal vez, si el debate se observara con una perspectiva a largo plazo, con distancia, discutir铆amos sobre sus efectos en sociedad, en nuestra familia y amigos, en nuestra propia forma de entender el mundo.

El poso de la escabrosidad: la misantrop铆a

驴Puede una sociedad temerosa, educada en el morbo de la violencia escabrosa, so帽ar con otros mundos posibles? 驴Se puede permitir amar a un desconocido c贸mo a un hermano quien ante un mundo incierto y aparentemente violento atiende a la autoprotecci贸n de los suyos? Ana Rosa y Espejo P煤blico son los programas culpables de que nuestros hijos no salgan a jugar a la calle sin la supervisi贸n de un adulto o de que nos parezca una locura practicar autostop. Sin embargo, seg煤n el estudio publicado en el a帽o 2019 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 鈥渆l riesgo de sufrir una muerte violenta como resultado de un homicidio intencionado ha ido disminuyendo sin cesar durante un cuarto de siglo鈥, desde las 7,4 v铆ctimas por cada 100.000 personas de 1993 hasta las 6,1 de 2017 (una reducci贸n superior al 17%). Se trata de una tendencia hist贸rica a largo plazo con un descenso progresivo de los homicidios violentos desde la Edad Media hasta la actualidad en el cual Espa帽a se encuentra a la cabeza en cuanto a seguridad se refiere, con una tasa de 0,7 homicidios por cada 100.000 habitantes solo Suiza (0,5) y Singapur (0,2) nos superan.

Por el contrario, la creencia de que el mundo es hoy m谩s peligroso que ayer parece extenderse. Una idea fruto, probablemente, de la incertidumbre que genera la sobreinformaci贸n que recibimos desde los medios de comunicaci贸n. El pasado es horizonte cuando la incertidumbre del presente borra la posibilidad de imaginar un futuro estable. No es casualidad que El fin de la historia de Francis Fukuyama se publique tras la guerra fr铆a en unos EEUU en plena bonanza econ贸mica. Cuando el presente es pl谩cido el futuro parece optimista, certero y un lugar al que avanzar. La Espa帽a de los 2000, sumida en la histeria de la bonanza econ贸mica, miraba al futuro, la presente mira al pasado.

La creencia de que el mundo es hoy m谩s peligroso que ayer parece extenderse. Una idea fruto, probablemente, de la incertidumbre que genera la sobreinformaci贸n que recibimos desde los medios de comunicaci贸n

Vivimos un momento de expansi贸n de sentimientos conservadores-reaccionarios que, si bien no son hegem贸nicos, est谩n instaurando sus l贸gicas en parte de la psique colectiva. La desesperanza y la desconfianza son los sentimientos indicados para instaurar ese mantra barato del 鈥渃ualquier tiempo pasado fue mejor鈥. No existe esperanza en el futuro sin fe en la sociedad, la misantrop铆a es la creencia m谩s contrarrevolucionaria. En una encuesta de ForoCoches, a la pregunta 鈥驴Cre茅is que el ser humano es bueno o malo por naturaleza?鈥 m谩s del 67% de los usuarios respondi贸 en favor de la malicia. Este es el m谩s profundo y oculto en el inconsciente sentir de la sociedad reaccionaria-neoliberal: el miedo a nosotros mismos.

El auto-odio, el miedo a la autodestrucci贸n desembocan en el deseo, la necesidad, de instituciones fuertes que nos opriman. Un sujeto temeroso y desconfiado respecto de sus iguales es un individuo aislado, un ser incapaz de convivir o pensar en colectivo, fuente de sus miedos (lo colectivo entendido como amenaza), y por tanto un ser que, motivado por sus instintos de autoprotecci贸n, actuar谩 bajo la codicia y el ego铆smo en una espiral de din谩micas de ensimismamiento, acaparamiento de recursos y utilitarismo de sus relaciones sociales. La misantrop铆a instaura primero el 鈥渟谩lvese quien pueda鈥, despu茅s la reacci贸n, el orden ante el caos. No podremos so帽ar en utop铆as sin fe en nuestros iguales, sin amor hacia los desconocidos.

Record茅moslo la pr贸xima vez que un suceso escabroso sature los plat贸s de televisi贸n: Ana Rosa y Espejo P煤blico son los culpables de que nuestros hijos ya no jueguen en la calle. De que hayamos dejado de hacer autostop. De que no conozcamos a nuestros vecinos, de que se haya perdido esa costumbre de pedirles sal, huevos o leche. De que no intercambiemos una conversaci贸n en la cola de la panader铆a. De que no queramos pagar impuestos 鈥減orque cada cual que se apa帽e con lo suyo鈥. De que no creamos en el altruismo y de que no seamos capaces de pensar en utop铆as, incapaces de so帽ar con vidas que no giren en torno a la competici贸n por los recursos y la autodefensa. Vidas en las que la familia no es un n煤cleo aislado sino que es nuestro bloque, barrio o municipio. Vidas en las que no trabajamos, colaboramos como parte de nuestra obligaci贸n y responsabilidad colectiva. Vidas en las que la alegr铆a o el amor se compartan sin miedo al desenga帽o y la traici贸n. Vidas vivibles, dir铆a Judith Butler.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (27/06/2021).