De parte de Nodo50 April 9, 2023 71 puntos de vista

Esta semana nos hemos levantado con la noticia de que Ana Obreg贸n no solo ha sido madre a trav茅s de un vientre de alquiler sino que adem谩s, gen茅ticamente, es la abuela de su hija, pues utiliz贸 material gen茅tico de su hijo fallecido para inseminar a la madre gestante. A nivel legal, 驴esto como se va a gestionar a su vuelta en Espa帽a?, 驴puede ser madre y abuela a la vez? 驴qu茅 consecuencias puede tener esta rocambolesca situaci贸n para la menor si la Fiscal铆a decide tomar medidas y oponerse a su inscripci贸n en el registro civil en los t茅rminos solicitados?

Prohibici贸n de la gestaci贸n subrogada

En Espa帽a la gestaci贸n subrogada est谩 claramente prohibida. Esta prohibici贸n est谩 recogida principalmente en dos leyes:

-Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre t茅cnicas de reproducci贸n humana asistida (art铆culo 10).

-Ley org谩nica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la ley org谩nica 2/2010, de 3 de marzo de interrupci贸n voluntaria del embarazo (art铆culo 32 y 33).

Sin embargo, en 2010, la Direcci贸n General de los Registros y del Notariado de Espa帽a (DGRN) publica una instrucci贸n mediante la que insta a los registros civiles espa帽oles a que permitan la inscripci贸n de los nacidos mediante gestaci贸n subrogada en el extranjero como hijos adoptivos; todo ello en un intento de primar el inter茅s superior del menor. Esta instrucci贸n ha sido muy controvertida puesto que permite para aquellos que tienen un nivel adquisitivo alto y la posibilidad de irse al extranjero, lo que sin embargo proh铆be para los que est茅n en Espa帽a y no puedan costearse dicho proceso fuera del pa铆s.

Para inscribir a la menor, el registro civil tendr谩 que estudiar si el contrato de gestaci贸n subrogada de Ana Obreg贸n, as铆 como todo el proceso de adopci贸n en EEUU, cumple con las garant铆as legales y 茅ticas m铆nimas

Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en su Dictamen del 10 de abril de 2019), como el propio Tribunal Supremo espa帽ol (en su sentencia 835/2013, de 6 de febrero de 2014 y la 1153/2022 de 31 de marzo de 2022) han estimado que en estos casos si bien debe primar el inter茅s superior del menor, este no puede ser una carta en blanco para poder inscribir todas las adopciones de forma autom谩tica. Los tribunales exigen que se estudie cada caso concreto, debiendo tener adem谩s siempre en cuenta si en dicho proceso de gestaci贸n subrogada, y posterior adopci贸n, se han respetado las garant铆as legales y los derechos de la madre gestante y del menor (todo lo que se puede respetar los derechos en una gestaci贸n subrogada). En conclusi贸n, los Tribunales aceptan la adopci贸n de los hijos fruto de los vientres de alquiler pero con l铆mites.

Por ende, como primer filtro en Espa帽a para inscribir a la menor, el registro civil tendr谩 que estudiar si el contrato de gestaci贸n subrogada de Ana Obreg贸n, as铆 como todo el proceso de adopci贸n en EEUU, cumple con las garant铆as legales y 茅ticas m铆nimas de respeto de los derechos fundamentales de la madre gestante y de la menor.

Inseminaci贸n post mortem

La misma ley que proh铆be los vientes de alquiler (la ley sobre t茅cnicas de reproducci贸n humana asistida) permite la inseminaci贸n post mortem en su art铆culo nueve. Esta inseminaci贸n permite que si una pareja tiene previsi贸n de que el marido vaya a fallecer pr贸ximamente, a causa de una enfermedad terminal por ejemplo, estos puedan congelar el esperma e inseminarlo en la mujer antes de que fallezca o, de manera excepcional, hacerlo en un m谩ximo de 12 meses tras el fallecimiento del marido (pudi茅ndose ampliar dicho plazo en situaciones extremadamente excepcionales y a trav茅s de autorizaci贸n judicial), siempre que 茅ste haya dejado su voluntad de querer llevar a cabo este acto de reproducci贸n asistida de forma expresa a trav茅s de la firma de una escritura/acta ante Notario o bien mediante un testamento. En ning煤n caso es v谩lido dejar dicha voluntad a trav茅s de un video, audio o mediante testigos.

El testamento ol贸grafo, al que alude Ana Obreg贸n en su entrevista, es un testamento que se hace de forma manuscrita y que obligatoriamente tiene que ser 鈥渉omologado鈥 (jur铆dicamente se llama protocolizar) ante un Notario en tiempo y forma para que el mismo sea v谩lido. Si no se protocoliza ser谩 nulo y no tendr谩 validez ninguna. As铆 mismo, los testamentos ol贸grafos no pueden ser verbales en ning煤n caso, como err贸neamente ha afirmado ella, pues de ser as铆 ser铆an inv谩lidos.

Como vemos, esta disposici贸n legal es clara y restrictiva en cuanto a que 1) s贸lo se puede realizar dicha inseminaci贸n post mortem en el seno de la pareja (no en el de madre-hijo y/o a trav茅s de un vientre de alquiler); 2) puede hacerse tras el fallecimiento pero debe hacerse dentro de los 12 meses siguientes al mismo; 3) el fallecido debe haber dejado su voluntad expresa de querer llevar a cabo este acto de reproducci贸n asistida y 4) adem谩s debe haberlo hecho mediante testamento (y en caso de ser ol贸grafo, como parece ser que as铆 ha sido, este debe protocolizarse ante notario para que sea v谩lido).

En el caso de Ana Obreg贸n nos encontramos con que no cumple con ninguno de los requisitos que establece la ley. El esperma es de su hijo, no de su marido. El esperma se ha inseminado en un 贸vulo de una mujer que no era pareja de su hijo y adem谩s gestado en el 煤tero de una segunda mujer tambi茅n ajena a su hijo. El esperma se ha inseminado fuera de los 12 meses que la ley establece como m谩ximo. La voluntad expresa que exige la ley no se ha hecho en la forma requerida, a trav茅s de notario o mediante un testamento ol贸grafo protocolizado.

Por ello, como segundo filtro en Espa帽a, el registro civil tendr谩 que estudiar si Ana Obreg贸n cumple con los requisitos exigidos en la legislaci贸n Espa帽ola en cuanto a la inseminaci贸n post mortem, lo cual parece muy complicado que ocurra.

Requisitos para la adopci贸n

En Espa帽a la legislaci贸n en materia de adopciones tambi茅n es restrictiva y tiene l铆mites claros. Entre los l铆mites que pone la legislaci贸n, tenemos los siguientes que recoge el art铆culo 175 del c贸digo civil:

La diferencia entre adoptante (Ana Obreg贸n) y adoptado/a no podr谩 ser de m谩s de 45 a帽os.

No puede adoptarse a un descendiente (hijo o nieto)

En el caso de Ana Obreg贸n nos encontramos una vez m谩s con que no cumple con ninguno de los requisitos legales. Ana Obreg贸n tendr铆a una diferencia de edad de m谩s de 68 a帽os con respecto a su hija-nieta, es decir superar铆a en 23 a帽os el m谩ximo legal, y adem谩s estar铆a pretendiendo adoptar a un descendiente (pues recordemos que biol贸gicamente es su nieta por haberse utilizado el esperma de su hijo), lo cual est谩 expresamente prohibido. No se puede ser Abuela biol贸gica y madre adoptiva de la misma persona.

Como tercer filtro en Espa帽a, el registro civil tendr铆a que verificar que Ana Obreg贸n cumple con los requisitos para la adopci贸n de la menor en Espa帽a, lo cual no parece francamente demasiado viable.

El papel de la Fiscal铆a ser谩 crucial en este y en casos posteriores

Ana Obreg贸n, cuando pretenda inscribir a su hija-nieta como hija adoptiva, se puede encontrar con que el encargado/a del registro civil (quien debe resolver si inscribe o no a la menor como hija adoptiva) o la Fiscal铆a (quien debe velar por el inter茅s superior del menor y por la legalidad del procedimiento) puede oponerse a dicha inscripci贸n por haberse hecho en fraude de ley salt谩ndose hasta tres leyes. Concretamente la fiscal铆a puede oponerse durante el proceso de inscripci贸n de la menor en el registro civil a trav茅s de un informe de oposici贸n y posteriormente en los tribunales.

Aunque en los pa铆ses de origen de la gestaci贸n subrogada y de la posterior adopci贸n sea legal hacer todo lo que ha hecho Ana Obreg贸n, esto no significa que Espa帽a tenga la obligaci贸n de homologar dichas cuestiones de forma autom谩tica. Espa帽a debe velar porque aquello que se pretende inscribir aqu铆 ha sido formalizado con todas las garant铆as legales y 茅ticas all铆. As铆 lo entendi贸 el Tribunal Supremo recientemente en un caso de gestaci贸n subrogada (sentencia n潞 1153/2022 de 31 de marzo de 2022).

La propia Ana Obreg贸n, en su exclusiva, al decir que 鈥渆sta ni帽a no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless鈥 est谩 confirmando que est谩 cometiendo un fraude de ley al estar intentando inscribir a la menor como su hija adoptiva a trav茅s de una supuesta adopci贸n internacional, cuando realmente es su nieta biol贸gica.

Todo esto puede hacer que la fiscal铆a, bien durante el proceso de inscripci贸n de la menor en el registro civil a trav茅s de un informe de oposici贸n o posteriormente en los tribunales, solicite que no se permita inscribir a la menor como hija adoptiva.

La menor no quedar铆a hu茅rfana, ni en un orfanato, ni ser铆a devuelta a EEUU como he le铆do en algunos tuits un tanto alarmistas. Lo que el Tribunal Supremo en ocasiones anteriores ha decidido como la alternativa menos mala es que, si Ana Obreg贸n cumple los requisitos legales a tal fin, pueda iniciar los tr谩mites de mano de la Fiscal铆a para poder ser la tutora legal de la menor a trav茅s de la figura de la tutela, aunque no pueda ser la madre adoptiva por no cumplir los requisitos/garant铆as legales establecidos.

La fiscal铆a ya ha recurrido otros casos de gestaci贸n subrogada que no han sido ni la mitad de llamativos, por lo que entendemos que en este caso no va a dejarlo pasar pues se estar铆a creando un precedente legal muy peligroso

Conclusiones

La Fiscal铆a no puede mirar a otro lado cuando se est谩n infringiendo hasta tres leyes de manera flagrante y hay una menor de por medio. La fiscal铆a ya ha recurrido otros casos de gestaci贸n subrogada que no han sido ni la mitad de llamativos por lo que entendemos (y esperamos) que, en este, que ha sido p煤blico y que adem谩s ha anunciado ella a bombo y platillo a trav茅s de una exclusiva en una revista de coraz贸n, no va a dejarlo pasar pues se estar铆a creando un precedente legal muy peligroso y un efecto llamada a saltarse libremente la prohibici贸n de gestaci贸n subrogada y los requisitos para adoptar de una forma alarmante.

En definitiva, nos encontramos con un caso que bio-茅ticamente es muy cuestionable, socialmente alarmante y jur铆dicamente de dif铆cil salida. Es por ello que creemos que la Fiscal铆a tendr谩 un papel preponderante como garante de la legalidad y como defensora del inter茅s superior del menor; de este menor y de todos los que pueden llegar detr谩s por el efecto llamada que este caso tan p煤blico y viral pueda generar.