resistenze al nanomondo

La imposici贸n de la inoculaci贸n de material de bioingenier铆a (las llamadas 芦vacunas禄, verdaderas plataformas de redise帽o celular) y la consecuente campa帽a de terror y chantaje para desplegar el represivo sistema de vigilancia del paso verde , son solo algunas de las caras de un r茅gimen de emergencia desp贸tico y totalitario que vemos cada vez m谩s desplegarse y ramificarse durante el 煤ltimo a帽o y medio y que ha hecho de la pandemia su caballo de Troya. Pero los prop贸sitos de estas imposiciones van mucho m谩s all谩 de la mera cuesti贸n de salud, como ocurre con la trivializaci贸n cotidiana de la corriente principal. se nos presentan, pero traen consigo la implementaci贸n de identidades digitales para cada individuo, la supresi贸n progresiva de las 煤ltimas migajas de libertad y autonom铆a, la dependencia cada vez mayor del sistema tecnobiom茅dico, la deshumanizaci贸n completa hacia una digitalizaci贸n. mundo, as铆 como el primer paso hacia la manipulaci贸n gen茅tica masiva del cuerpo humano.

En este clima de terror m茅dico y tras las numerosas manifestaciones callejeras que tuvieron lugar en los 煤ltimos d铆as por toda Italia, no pod铆a faltar la voz de Gori, un conocido experto en falsedades. El mismo que hizo papeles falsos para no frenar el productivismo lombardo en los primeros meses de 2020 y que aprovech贸 el per铆odo de m谩xima preocupaci贸n y miedo de la zona de B茅rgamo para instalar antenas 5G por todas partes (ocultando los documentos pero que llevan su firma en la abajo) y declarando que no hab铆a de qu茅 preocuparse, 驴tiene la audacia de hablar de 芦ego铆smo irresponsable禄? El que est谩 dispuesto a alimentar a los ancianos y los ni帽os a los ensayos biotecnol贸gicos y que sigui贸 la pol铆tica de segregaci贸n en las residencias para evitar mayores da帽os a la fachada, 驴habla de 芦responsabilidad social禄?

La verdadera campa帽a de odio de la que habla es con la que se llena la boca todos los d铆as, sembrando el clima de miedo y discriminaci贸n contra quienes han decidido no ceder ante la terapia g茅nica de ADN recombinante y el ARNm que nos quieren imponer.

Con la l贸gica de la prevenci贸n, proponen una medicalizaci贸n completa que nos transforme en pacientes solo como seres humanos con el objetivo de una manipulaci贸n completa del vivo y sus procesos. Una prevenci贸n que quisiera abrir las puertas a la manipulaci贸n t茅cnica de los cuerpos y a una planificaci贸n generalizada de nuestra vida, transform谩ndonos al mismo tiempo en pacientes, clientes y sujetos de experimentaci贸n. Adem谩s de los n煤meros en una aplicaci贸n.

En los 煤ltimos meses nos han golpeado d铆a a d铆a palabras como 芦responsabilidad social y colectiva禄, palabras con las que queremos ocultar la plena aceptaci贸n e imposici贸n de un sistema tecno-sanitario represivo que no solo aplastar谩 inmediatamente toda forma de autonom铆a 鈥 en la carrera hacia la manipulaci贸n de los vivos, pero ir谩 mucho m谩s y m谩s lejos: sobre la mesa hay una idea del mundo, nuestra libertad y la de los habitantes del mundo venidero.

A estos juegos de manipulaci贸n ling眉铆stica nos oponemos en cambio a la idea de que la verdadera responsabilidad social y colectiva concierne, en todo caso, oponerse a este sistema y rechazar cualquier forma de vigilancia biom茅dica sobre nuestros cuerpos y los de las generaciones futuras, oponi茅ndose a la clasificaci贸n y categorizaci贸n en los seres humanos. , capaces o no, y cerrar las puertas a la invasi贸n tecno-farmac茅utica cada vez m谩s apremiante y omnipresente que quisiera que los cuerpos d贸ciles se prestaran a una experimentaci贸n masiva sin precedentes.

A la narraci贸n de los t茅cnicos e ingenieros de la vida que intentan por todos los medios silenciarnos elev谩ndose a narradores y tomadores de decisiones 煤nicos y dignos sobre nuestro cuerpo y nuestra salud, le oponemos una cr铆tica y una oposici贸n profana que los socava desde el pedestal. de administradores de nuestras vidas.

El pase verde es identificaci贸n y clasificaci贸n del ser humano, subdivisi贸n en personas de primera y segunda clase, discriminaci贸n y segregaci贸n de quienes han decidido no aceptar la terapia g茅nica (o pirater铆a biol贸gica si queremos llamarla, desde el momento en que enga帽a e interfiere con nuestro sistema inmunol贸gico y nuestras funciones biol贸gicas m谩s b谩sicas). Los dragones detr谩s de los titiriteros de Davos, la OMS, las Grandes Farmac茅uticas y los titiriteros restantes del Gran Restablecimiento lanzan el fuego de una cacer铆a de brujas hacia los marginados para ser guetos, es decir, aquellos que se niegan a imponer estas medidas. El paso verde con eficacia totalitaria se erige como un pasaje discriminatorio entre libertad y experimentaci贸n gen茅tica, entre autonom铆a y pol铆ticas eugen茅sicas.

Representa un paso m谩s hacia la uniformidad de la obediencia que nos gustar铆a reducir a sonajeros digitales que se apagan y encienden con un simple clic en una App. Es una de las muchas caras de un mundo a la medida de la inteligencia artificial que decide nosotros, sobre nuestras relaciones y nuestros movimientos. Porque ser谩 un gran servidor que dicte nuestra vida social, encerrado en una jaula electr贸nica que, gracias a la red 5G, sellar谩 la 煤ltima apertura, en un futuro ciudades inteligentesradiantes y asfixiantes . En nombre de una pandemia, quisieran imponer un cambio radical en nuestras vidas del que el pase verde deja poco espacio a la imaginaci贸n, destruyendo todas las formas de solidaridad, compartir, cuidado, empat铆a que en cambio son precisamente los aspectos que caracterizan a nuestra humanidad y nos recuerdan inequ铆vocamente nuestra naturaleza.

Abandonamos su pase de salud y sus insertos gen茅ticos, oponemos nuestros cuerpos a su distanciamiento, nuestro compartir y socialidad a su individualismo neoliberal, 隆nuestras mentes cr铆ticas para su aniquilaci贸n de conciencias!

芦No comenz贸 con los campos de concentraci贸n y exterminio. [鈥 Y ni siquiera comenz贸 con los 10 millones de personas que murieron, incluidos polacos, ucranianos, bielorrusos, rusos, yugoslavos, roman铆es, discapacitados, disidentes pol铆ticos, prisioneros de guerra, testigos de Jehov谩 y homosexuales. Comenz贸 con los pol铆ticos dividiendo a la gente entre 芦nosotros禄 y 芦ellos禄. Comenz贸 con los discursos de odio e intolerancia, en las calles y en los medios de comunicaci贸n. Comenz贸 con promesas y propaganda, destinadas 煤nicamente a aumentar el consenso. Comenz贸 con leyes que distingu铆an a las personas seg煤n la 芦raza禄 y el color de la piel. Comenz贸 con los ni帽os expulsados 鈥嬧媎e la escuela [鈥. Comenz贸 con la presentaci贸n de intelectuales. Comenz贸 con la guetizaci贸n y la deportaci贸n. Comenz贸 cuando la gente dej贸 de preocuparse por ello, cuando la gente se volvi贸 insensible, obediente y ciega.

Primo Levi

