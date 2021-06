–

Fuente: revista politica & letras

La reiterada criminalizaci贸n de las actividades al aire libre frente a

la covid-19 lleva al autor a denunciar a las autoridades que, desde el

ordeno y mando, imponen restricciones sin ning煤n criterio cient铆fico, al

tiempo que culpabilizan a los ciudadanos de los resultados negativos.

Las pautas en este 煤ltimo a帽o de covid-19 son f谩ciles de recordar, todas

de tipo policial y de orden p煤blico. Por ejemplo:

隆Qu茅dese en casa y no salga!

隆Toque de queda. Todos a encerrarse en casa!

隆No lleve a los ni帽os al parque!

隆P贸ngase mascarilla hasta en el campo en soledad!

隆Prohibidas las reuniones de no convivientes!

Velatorios de hasta 15 personas al aire libre o 10 en espacios cerrados.

Usted puede recordar estas y otras normas y obligaciones (sazonadas con

multas y sanciones) que impusieron e imponen los pol铆ticos espa帽oles,

sus expertos y sus generales. Siempre liderados por el director del

Centro de Coordinaci贸n de Alertas y Emergencias Sanitarias del

Ministerio de Sanidad.

Las consecuencias de tanta insensatez son visibles en los da帽os a la

salud y a la econom铆a. Tambi茅n en los da帽os a la convivencia. Por

ejemplo, ahora con la primavera y el verano boreal, la criminalizaci贸n

de quienes celebran la vida al aire libre.

Se ha logrado la monstruosidad del sue帽o de la obra de teatro El Dr.

Knock. El triunfo de la medicina y la sociedad se ha medicalizado y se

ha convertido cada ciudadano en un polic铆a intransigente: 芦La llegada a

Saint Maurice, al sur de Francia, del Dr. Knock supone una gran

transformaci贸n, en busca de enfermos consumidores de 贸rdenes y de

servicios m茅dicos, respaldada con aliados como el maestro, el

farmac茅utico, el hostelero y el pregonero. La medicina promovida por el

Dr. Knock subyuga a trav茅s del miedo a la poblaci贸n de San Mauricio, que

paraliza su dinamismo vital para someterse a una vor谩gine de

restricciones con el objetivo no de dejar de estar enfermos, sino de

tratar de estar sanos禄.

De la misma forma, los pol铆ticos, sus expertos y sus generales,

liderados por el director del Centro de Coordinaci贸n de Alertas y

Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, han logrado que

vivamos para evitar la covid19, no para disfrutar de la vida.

En general

芦Donde entran el aire y el sol, no entra el doctor [ni el coronavirus]禄.

Contra la covid-19, actividades al aire libre. Todas las que se puedan y

a todo lo largo del a帽o. Al aire libre, o con las ventanas abiertas de

par en par, para estudiar, trabajar, ense帽ar, hacer deporte, comer,

leer, cantar, bailar, jugar, beber/tomar, convivir y follar.

En 1985, la American Cancer Society public贸 un estudio en que se

demostraba un incremento del 900% en la incidencia de melanoma entre

1930 y 1980. 驴La causa? La epidemia provocada por la actividad da帽ina y

febril de dermat贸logos sin escr煤pulos. Tras ello, la superioridad moral

contra el nudismo, el bikini, las vacaciones al sol, el disfrute de las

playas y monta帽as, y un estilo de vida libre. Se deduc铆a que habr铆a que

vivir en cuevas, para evitar todo contacto con la luz solar, con gran

ascetismo, rasgadas las vestiduras y el pelo desali帽ado y con ceniza.

Sabe que ha llegado el verano porque los buitres de la Dermatolog铆a

Comercial sobrevuelan los espacios anunciando con sus graznidos los

peligros de disfrutar de la vida y del aire libre. Ni la Inquisici贸n en

todo su poder fue tan destructiva y carente de ciencia y 茅tica. Ahora lo

ha refrendado el director del Centro de Coordinaci贸n de Alertas y

Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, secundado por miles de

芦espont谩neos禄 criticando a la juventud que se divierte al aire libre, no

por miedo a los melanomas sino por miedo al coronavirus. Los motivos son

distintos, la moralina es la misma.

El 9 de marzo de 2020, en Jap贸n, en la primera reuni贸n de expertos y

autoridades se acord贸 recomendar evitar las situaciones de hacinamiento

y aglomeraci贸n, especialmente en interiores mal ventilados y, en su

caso, reducir la presencia al m铆nimo imprescindible. Con ello y con un

excelente sistema de localizaci贸n, aislamiento y cuarentena de casos

graves y contactos, Jap贸n tiene en mayo de 2021 una mortalidad covid-19,

sin ning煤n confinamiento, de 90 por mill贸n de habitantes (Espa帽a, de

1.700 por mill贸n de habitantes).

En concreto

驴Cerrar parques infantiles y espacios p煤blicos deportivos al aire libre

en Madrid (Espa帽a) y otros lugares para frenar la pandemia covid-19? No.

Respuestas simples, sin ciencia, ni 茅tica, ni justicia, ni solidaridad,

a complejas desigualdades en lo privado ya que el espacio p煤blico lo es

de convivencia y compensaci贸n. El estilo policiaco y militar habitual.

Parece que la infancia sigui贸 sin columpios 隆en verano y oto帽o espa帽ol

de 2020! (En alg煤n caso, incluso hasta la primavera de 2021). 驴Por qu茅

ese resentimiento sin ciencia contra infancia y adolescencia desde el 15

de marzo de 2020? El Gobierno, sus expertos y sus generales se

equivocaron con precisi贸n marcando l铆mites y n煤meros como si tuvieran

fundamento. Fue, y es, una precisi贸n sin ciencia, y da帽ina.

Es bonito leer sobre Dinamarca volviendo a la educaci贸n presencial

infantil en abril de 2020 (y en mayo para 12-16 a帽os) con clases al aire

libre incluidas, o las ventanas abiertas de par en par. Las clases al

aire libre han sido la respuesta mundial para evitar la 芦educaci贸n

no-presencial禄. En Dinamarca se triplic贸 el profesorado, se escalonaron

los descansos, muchas actividades docentes fueron/son al aire libre y

cada clase tiene su propio cuarto de ba帽o鈥 隆y ni帽os y maestros van sin

mascarillas, y sin cuidado de la distancia f铆sica!

Clases al aire libre. Para disminuir contagios por el nuevo coronavirus

y para mejorar la pedagog铆a y la vida. El encierro en clases de alumnado

y profesorado deber铆a ser la excepci贸n, no la norma. Zaldibia, un

peque帽o pueblo de Euskal Herria (Pa铆s Vasco, Espa帽a). Experiencia de

ense帽anza al aire libre. S铆, se puede. 芦Dar las clases al aire libre no

es repetir lo que hacemos en las aulas禄.

De los 芦paternalistas禄 que impidieron el cuidado en solitario del huerto

en pueblos de diez habitantes, el uso de la mascarilla para ir al

cuidado en solitario del huerto en pueblos de diez habitantes. No es

paternalismo, es peor, autoritarismo, cientifismo sin m谩s.

Cuando tiene que llevar la mascarilla/barbijo/bozal en el exterior, sin

hacinamiento, recuerde que es una imposici贸n arbitraria sin ciencia ni

茅tica. Es un abuso de los pol铆ticos, sus expertos y sus generales. Es

una limitaci贸n de la libertad al aire libre, en bosques, en playas, en

plazas, en monta帽as, en parques, etc. Nunca ha habido ninguna duda

cient铆fica ni 茅tica sobre el abuso legal de autoridad que conlleva la

obligaci贸n del uso de mascarilla al aire libre donde no hay

hacinamiento. Es un s铆mbolo de la irracionalidad de las medidas en la

pandemia, una limitaci贸n de la libertad que da帽a sin beneficios.

Mascarillas obligatorias siempre-siempre, tambi茅n en solitario y al aire

libre. 驴Para lograr la culpabilizaci贸n individual y olvidar las

condiciones precarias de vida y de trabajo? 隆Exacto, para eso mismo鈥!

No tiene fin el ensa帽amiento de este salubrismo b谩rbaro, de este

paternalismo totalitario, de esta salud persecutoria. Ahora demonizando

la alegr铆a al aire libre, contra los botellones de j贸venes (隆incluso con

mascarilla!), pidiendo su cese inmediato y la vuelta a confinamientos y

toques de queda sin ciencia.

驴Cu谩l es el problema de que infancia, adolescencia, juventud, madurez y

vejez celebren fiestas al aire libre? 驴A cuento de qu茅 viene ese

escandalizarse por la alegr铆a de vivir y de festejar la vida? Paseando,

el contagio del nuevo coronavirus puede llevar entre 31 y 51 d铆as al

aire libre sin hacinamiento en las plazas de ciudades, seg煤n el nivel de

poblaci贸n infectada.

Durante las actividades en el exterior hay escas铆simo riesgo de

contagio. Depende de las circunstancias y del tiempo en horas. Ya vale

de infundir miedos de 芦contagio instant谩neo禄 y de despotricar contra 芦la

juventud禄 que se divierte al exterior. Al aire libre, de fiesta, sin

aglomeraci贸n y con buena ventilaci贸n, el contagio exige 71 horas con

mascarilla (barbijo) si se est谩 cantando y gritando, y 25 horas sin

mascarilla (cubrebocas).

Las autoridades espa帽olas, con sus expertos y sus generales, han

dise帽ado normas y cat谩logos de 芦buenos comportamientos禄, como si la

pandemia y sus muertos se debieran a las 芦malas conductas禄. Pero 驴tienen

fundamento dichas normas y cat谩logos? No. Es pura barbarie salubrista

pand茅mica. Dichas autoridades podr铆an abandonar la coerci贸n autoritaria

y llegar a un contrato social de forma que lograsen la confianza de la

poblaci贸n para que atendiera sus sugerencias. Por ejemplo (uno entre

muchos) en lo local, en las Navidades, los Ayuntamientos podr铆an haber

cerrado calles, plazas y parques y dejarlas s贸lo para peatones durante

justo los d铆as de fiesta (24, 25 y 31 de diciembre, y 1 y 6 de enero), y

en esas calles instalar mesas y asientos, y estufas, para que los grupos

familiares y de amigos pudieran celebrar las Fiestas al aire libre. 驴Se

imagina lo que hubiera significado y c贸mo recordar铆amos todos 芦las

Fiestas de la pandemia禄?

En s铆ntesis

驴Por qu茅 no celebrar el buen tiempo de la primavera y el verano con el

fomento de la alegr铆a de vivir en comunidad, en las calles, plazas y

parques, en playas y monta帽as, con apoyo de las autoridades para

disfrutar en lo posible del tiempo libre y del trabajo al aire libre

como una fiesta de sana convivencia en tiempos de pandemia covid-19?

Juan G茅rvas (1948) m茅dico general jubilado, Coordinador del Equipo

CESCA. Coordinador de los Seminarios de Innovaci贸n en Atenci贸n Primaria.

Miembro de la Junta Directiva de NoGracias. Colaborador de Acta

Sanitaria.

