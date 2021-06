–

June 23, 2021

鈥淐ontinuemos el asalto a lo existente por todos los medios, sin inmutarnos por quienes nos silenciar谩n con las armas de reserva de la reacci贸n, ya sea la patada de la bota democr谩tica, la charla vac铆a de opini贸n o los llamados de sirena de los dulces hombres de la esperanza.鈥 Jean Weir; Palabras domesticadas desde un coraz贸n salvaje. 鈥溾 a veces nos parece algo tan obvio que olvidamos insistir puntillosamente en el car谩cter antiautoritario del anarquismo y, por lo tanto, consecuentemente antisist茅mico 隆Rabiosamente antisist茅mico! Estamos contra toda Autoridad. Esa es nuestra m谩xima鈥. Gustavo Rodr铆guez. Charla en el Centro Social Okupado 鈥淐asa Naranja鈥.

La ofensiva autoritaria no ha parado en estos tiempos de pandemia, la Covid-19 ha resultado la excusa perfecta para profundizar el control social y pol铆tico, siendo las c谩rceles el principal lugar de experimentaci贸n y aplicaci贸n de estas medidas. De manera sistem谩tica hemos le铆do las actualizaciones en torno a la situaci贸n de lxs anarquistas presxs alrededor del mundo en este particular contexto. Hemos visto como nuestro compa帽ero Eric King, que mantiene vivo su permanente antagonismo y su postura irreductible en la prisi贸n de Englewood, ha sido torturado por los guardias y golpeado por los supremacistas blancos, provoc谩ndole severas lesiones f铆sicas y sicol贸gicas. Ha sucedido lo mismo con la compa帽era Dimitra Valavani, quien fue golpeada y torturada, bajo el pretexto de que quer铆an obtener una muestra de ADN y, en d铆as recientes, nuestro compa帽ero Giannis Dimitrakis, quien tambi茅n fue brutalmente golpeado en la prisi贸n de Domokos por la mafia carcelaria, dej谩ndolo en estado grave sin que conozcamos a煤n las consecuencias de esta cobarde agresi贸n.

El 11 de junio es el D铆a Internacional de Solidaridad con el compa帽ero Marius Mason y con todxs lxs compa帽erxs anarquistas sentenciadxs a largas condenas alrededor del mundo. En el marco de este nuevo 11 de Junio, queremos denunciar lo que esta sucediendo en todas las latitudes del planeta con nuestrxs compa帽erxs anarquistas en prisi贸n y plantear (sin pelos en la lengua) nuestra respuesta para concretar y consolidar la solidaridad con todxs nuestrxs afines (en la teor铆a y en la pr谩ctica) que contin煤an la guerra an谩rquica tras las rejas.

Como hemos mencionado en los casos anteriores, la situaci贸n de nuestrxs compa帽erxs es alarmante, est谩n siendo torturados y atacados por lxs lacayxs del sistema de dominaci贸n (quienes no dudan en ensuciarse las manos cumpliendo a cabalidad las 贸rdenes del poder) o, en ciertas circunstancias, por sus tropas de choque al interior de la prisi贸n, utilizando a prisionerxs que han abrazado las ideas del poder y el capital, y est谩n dispuestxs a hacer lo que sea por mantener o conseguir privilegios (drogas, dinero, impunidad o jerarqu铆as) dentro de la c谩rcel.

Lamentablemente, nuestra respuesta no esta alcanzando a frenar estos atropellas. En nuestros d铆as, el denominado 鈥渕ovimiento anarquista鈥 es una ficci贸n. Han atomizado todas nuestras capacidades para realizar acciones contundentes que consigan poner a la dominaci贸n contra las cuerdas, provocando la liberaci贸n inmediata de nuestrxs compa帽erxs anarquistas en prisi贸n. La solidaridad multiforme no puede parar en estos momentos, pero no la que se autolimita a la correspondencia postal con nuestrxs compa帽erxs en prisi贸n ni la que suplica reformas y buenos tratos de parte de nuestros enemigos.

El discurso que actualmente se escucha en nuestros c铆rculos, coreado por grupos reformistas, se conforma con 鈥渄emandar鈥 al Estado y a sus instituciones la reducci贸n de condenas, la derogaci贸n de leyes, el mejoramiento de las condiciones o la humanizaci贸n de la prisi贸n

Nuestra lucha contra todo lo existente y por la liberaci贸n total, nunca ha estado contenida en el marco de las demandas sociales, la movilizaci贸n de masas y las reformas judiciales, lo que evidencia cu谩l es el camino de la guerra an谩rquica. Tampoco ha sido con movilizaci贸n social ni con reformas judiciales que han alcanzado la libertad nuestrxs compa帽erxs presxs. Nuestrxs compa帽erxs han conseguido la calle en la mayor铆a de lxs casos despu茅s de haber cumplido hasta el 煤ltimo minuto de sus sentencias, y en muchas ocasiones, a煤n cumpli茅ndolas, mantienen a nuestrxs guerrerxs en prisi贸n como el caso del compa帽ero Gabriel Pombo da Silva. La represalia y el odio de la dominaci贸n contra lxs anarquistas de praxis no se detiene. No se contentan con hacerles cumplir la mayor铆a de sus sentencias y nuevamente les vuelven a encerrar para dar un escarmiento y asegurarse que no osemos desafiarlos y atacarles. Intentan doblegarnos, domesticarnos, y sino lo logran, recurren al secuestro y al exterminio.

Sin duda tenemos claro cu谩l es el escenario. Pero, despu茅s de todas estas conclusiones nos surgen algunas preguntas: 驴Qu茅 esperamos de nuestros enemigos? 驴Esperamos que alg煤n d铆a liberen a nuestrxs compa帽erxs en prisi贸n? 驴Pensamos que mediante reformas legales y derogaciones, conseguiremos poner a nuestrxs afines en la calle?

驴Suponemos que mediante la movilizaci贸n social, las organizaciones pro-amnist铆a y los tibios discursos abolicionistas, lograremos sacar a lxs nuestrxs de los calabozos? 驴Asumimos que construyendo coaliciones con grupos autoritarios (donde las individualidades anarquistas solo participan en el cortejo y posan para la foto) lograremos la libertad de lxs nuestrxs? NO, como anarquistas no podemos aceptar nada de eso y mucho menos pensar que 茅sa es la v铆a para poner a lxs nuestrxs en la calle.

Sin embargo, no podemos silenciar que 茅se es el discurso que hoy se impone desde grupos autoritarios disfrazados de 鈥渟ubversivos鈥 con la intenci贸n de confundir y consolidar sus objetivos. Buscar la 鈥渃onfluencia鈥 para una 鈥渙fensiva unitaria鈥 es la nueva directriz que se ha venido construyendo a nivel global en los 煤ltimos a帽os. Pocxs compa帽erxs anarquistas han reflexionado al respecto, cuando deber铆amos de tener muy claro nuestros principios y estar conscientes que tenemos objetivos completamente opuestos que jam谩s podr谩n confluir en ning煤n frente. Sobran ejemplos en el mundo de esta nueva 鈥渢endencia鈥 que impulsa la confluencia de los opuestos pero solo mencionaremos lo que sucede vergonzosamente en la regi贸n chilena.

隆LENINISTAS, ECOFASCISTAS Y ANARQUISTAS UN脥OS! No importa que seamos antag贸nicos (enemigxs hist贸ricos declaradxs). Bajo el rid铆culo argumento de que tenemos como enemigo com煤n al Estado y el capital, se promueven 鈥渃ampa帽as de solidaridad鈥 completamente huecas, incapaces de consolidar un accionar an谩rquico potente que se traduzca en apoyos espec铆ficos para nuestrxs compa帽erxs anarquistas, mucho menos aptas para lograr poner en la calle (por cualquier medio necesario) a algunx de nuestrxs afines o desencadenar la insurrecci贸n permanente impulsando la guerra an谩rquica contra todo lo existente.

En este texto no se va ahondar sobre las diferencias te贸rico-pr谩cticas entre estos posicionamientos contrapuestos. Nuestro objetivo es se帽alar todo germen autoritario presente en esta unidad discursiva (contradictoria) que se est谩 imponiendo en nuestros c铆rculos en nombre de un final feliz, donde, mediante la Revoluci贸n Social triunfante, danzaremos jubilosxs sobre las ruinas del capital; ocultando las verdearas intensiones instituyentes de estas org谩nicas aut贸cratas.

Desde los primeros momentos que cobraron presencia en Chile los grupos autoritarios pol铆tico-militares de tendencia leninista como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M.I.R.), el Movimiento Manuel Rodr铆guez (M.R.2.), la Vanguardia Organizada del Pueblo (V.O.P.), el Movimiento Juvenil Lautaro (MAPU-M.J.L.) y el Frente Patri贸tico Manuel Rodr铆guez (F.P.M.R.) -por mencionar algunos y sin profundizar en sus distintas escisiones-, de acuerdo a sus protocolos de seguridad, cuando algunx de sus militantes era detenidx, tanto el 鈥渃uadro鈥 capturadx como la organizaci贸n, desconoc铆an cualquier relaci贸n y cortaban todo lazo, abandon谩ndole por completo y depositando la responsabilidad del apoyo al prisionerx en su c铆rculo m谩s cercano (familiares y amigos).

Esto ocurri贸 durante las d茅cadas del 70, 80 y 90 del siglo pasado, siendo una pr谩ctica consuetudinaria que el/la 鈥渟oldado鈥 quedara en total desamparo al momento de ser encarceladx en salvaguarda de su org谩nica, motivo por lo que se les concientizaba y entrenaba para mantener esta pol铆tica de una manera digna. En las 煤ltimas d茅cadas e incluso en a帽os recientes, se ha observado como algunxs de estxs autoritarixs han decidido declarar que la prisi贸n les ha hecho abrazar las ideas anarquistas, o que se sienten identificadxs con la guerra an谩rquica. Con el tiempo, han llegado a afilar a煤n m谩s el discurso e incluso se han asumido parte de la Internacional Negra y como 鈥済uerreros鈥 de la anarqu铆a, pero 驴este posicionamiento es real o responde a un falso discurso? En realidad, se trata de una estrategia de supervivencia, ya que la mayor铆a de estas org谩nicas autoritarias se desarrollan en dos frentes de lucha paralelos, uno abierto y legal y otro clandestino, por lo que contin煤an con la vieja pr谩ctica de abandonar a su suerte a sus militantes para salvaguardar el frente legal de sus organizaciones.

Pensamos que es hora de clarificar las cosas y dejar de considerar 鈥渃ompa帽erxs鈥 y 鈥渁fines鈥 en nuestros grupos a estxs autoritarixs, abandonando la moral cristiana que nos invita a solidarizarnos con el 鈥減r贸jimo鈥 y la hipocres铆a que nos instiga a 鈥渓avar la ropa sucia en casa鈥 (frase que nos recuerda los argumentos de los sectores m谩s reaccionarios chilenos frente a la detenci贸n de Pinochet en Londres), como si fuera posible compartir 鈥渃asa鈥 con nuestrxs enemigxs.

驴Por qu茅 ahora y no antes? 驴por qu茅 elegir esta fecha en lugar de esperar el momento m谩s adecuado? Sencillo, porque siempre es momento de reafirmar nuestra praxis an谩rquica frente a las distorsiones ideol贸gicas y la imposici贸n del discurso hegem贸nico; porque a煤n estamos a tiempo de rectificar el camino y de consolidar la insurrecci贸n permanente contra toda autoridad (incluida la que a帽oran imponer estxs bolcheviques a la menor oportunidad). Porque es el momento de destinar nuestros escasos recursos a NUESTRXS PRESXS, en especial cuando vemos como se busca de manera fresca el apoyo de anarquistas y anarconihilistas para fortalecer las bases de un proyecto contrario a nuestros objetivos de lucha, y como intentan visibilizar la situaci贸n de lxs presxs autoritarixs sin el menor costo pol铆tico y econ贸mico para sus org谩nicas.

Hoy estos grupos autoritarios quieren heredarnos (sin que lo hubi茅ramos solicitado) una mochila con sus historias llenas de derrotas y errores e incluso, pretenden legarnos a sus muertxs en el nombre de la unidad de las izquierdas. Lxs anarquistas y anarconihilistas NO SOMOS PARTE DE LA IZQUIERDA, somos enemigxs declaradxs de toda autoridad, de toda instituci贸n, de toda pol铆tica, de todo lo existente.

驴Que relaci贸n puede existir entre Norma Vergara, Claudio Paredes, Pablo Mu帽oz, Claudia L贸pez y cualquier otrx muertx de las organizaciones pol铆tico-militares marxistas-leninistas, con Mauri, con Angry o con nuestrxs compa帽erxs anarquistas asesinadxs? Ninguna!!! Nunca hemos transitado sobre la misma senda como tratan de hacernos creer con la propaganda con que saturan sus medios de comunicaci贸n (鈥淏uskando la kalle鈥, 鈥淐ontraInfo禄, o sus radios populares). Lxs anarquistas no somos herederxs de esas luchas, no le rendimos tributo a sus muertxs y mucho menos le rendimos pleites铆a a sus comandantes. Lxs anarquistas no lxs necesitamos, son ellas quienes necesitan confundir y reclutar ingenuas en nuestros c铆rculos para poder resucitar su proyecto autoritario disfrazando su discurso.

鈥淟ibertario鈥, 鈥渟ubversivo鈥 o 鈥渁ut贸nomo鈥, no son sin贸nimo de anarquista como quieren hacernos creer los autoritarixs en Chile, son las denominaciones que ha venido usado la izquierda extraparlamentaria para la consecuci贸n de un 鈥淓stado proletariado鈥, es decir, para la imposici贸n de una dictadura populista.

Queremos dejar claro nuestro posicionamiento e insistir que no basta con que se asuman 鈥渟ubversivas鈥 y nos digan que se identifican con la Internacional Negra ni que luchan por la liberaci贸n total, para que dediquemos nuestros escasos esfuerzos a estos elementos autoritarixs (mientras nos siguen hablando de sus muertos, y reivindican su lucha como militantes de esas org谩nicas autoritarias), en vez de canalizar todos nuestros esfuerzos en los nuestrxs presxs.

Cada vez que sale un comunicado de Marcelo Villarroel reivindicando una mezcla de leninismo, anarquismo, soberan铆a mapuche y eco fascismo, y que su grupo de apoyo y difusi贸n nos habla de que seguimos la senda revolucionaria, subversiva y an谩rquica, nos queda claro lo nefasto del discurso y las verdaderas intenciones ocultas en el mensaje. O cuando Pablo Bahamondes (鈥淥so鈥), nos recalca que su lucha es por la 鈥渓iberaci贸n total鈥, mientras que todxs lxs que le conocemos sabemos que su posicionamiento en la poblaci贸n Villa Francia siempre fue clara, apostando por la senda de las org谩nicas pol铆ticas MARXISTAS LENINISTAS, no nos queda duda que todo se reduce a una estrategia oportunista dedicada a TODXS los ingenuxs alrededor del mundo que puedan solventar sus causa.

Como nos recuerda el compa帽ero Gustavo Rodr铆guez, no entendemos 鈥減or qu茅 desviar la solidaridad hacia personas ajenas a la lucha an谩rquica y no concentrarnos en el apoyo a nuestro Gabriel Pombo Da Silva, a Dinos Giagtzoglou, a Alfredo Cospito, a Lisa Dorfer, a Nicola Gai, a M贸nica Caballero, a Francisco Solar, a Michael Kimble, a Eric King, a Anna Beniamino, a Carla Tubeuf y, todas las compa帽eras y compa帽eros an谩rquicos que se encuentran en prisi贸n alrededor del planeta鈥.

Esa es la intenci贸n de nuestro texto, intentando clarificar posiciones para concretar nuestra ofensiva y consolidar el apoyo a nuestrxs presxs que tanto lo precisan con urgencia en nuestros d铆as. De momento, continuaremos danzando al borde del abismo.

Anarqu铆aInfo.