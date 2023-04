–

De parte de Contra Todo Nocividad April 13, 2023 62 puntos de vista

De las mutaciones a la «reprogramación»: el progreso de la ingeniería genética

Puede ser que las mutaciones ocurran en todos los tipos de organismos al azar desde el principio de los tiempos. Pero las mutaciones modificadas, el buque insignia de la biotecnología en las últimas décadas, rápidamente ganaron una mala reputación. Los movimientos radicales en los Estados Unidos y Europa han exigido que toda esta investigación se detenga hasta que se prohíba la liberación de organismos genéticamente modificados (mutados) en la naturaleza. No sin razón. La ingeniería genética interfiere con la estructura de las células para crear organismos cuya evolución es desconocida y, en cualquier caso, impredecible. La mutación diseñada significa manipulación genética diseñada, pero incluso el más sabio de los genetistas no pondría su mano en el fuego si no es un nuevo Frankenstein.

El primer (micro) organismo genéticamente mutado se introdujo en 1987, y fue la bacteria P. syringae, que inmediatamente se puso a trabajar: se liberó en cultivos de fresa y papa en los Estados Unidos, con la tarea de evitar que las plantas se congelaran durante el invierno. Al mismo tiempo, comenzaron los experimentos con plantas modificadas genéticamente, comenzando con el tabaco, para hacer que las plantas de tabaco sean «resistentes» a los pesticidas químicos impulsados por la industria agroquímica.

A pesar de la oposición (más pronunciada en Europa), desde los años 90 comenzó a afianzarse el cultivo industrial de plantas modificadas genéticamente como materia prima para la industria alimentaria, especialmente en Estados Unidos. El maíz, el arroz, la soja, las papas, los tomates y el trigo genéticamente modificado ya cubren millones de acres, casi el 16% del área cultivada en los Estados Unidos. Para las granjas de especies genéticamente modificadas (que se han convertido en un oligopolio de la agricultura industrial y, en una medida similar, de la cría industrial) las ganancias son obvias y locas. Para la especie humana son inciertos, ya que no sabemos (de hecho, no reconocemos) cuáles son (y serán las consecuencias en el futuro). En la práctica, el capitalismo no tiene problemas: crea crisis y luego aparece como la «solución»…

Un modo común de intervención/mutación genética es la eliminación de un gen (una parte de la secuencia de ADN) o la interferencia directa con la secuencia. Otra forma común es la introducción de ADN artificial, «sintético» en las células genéticas originales de un organismo (en el caso de mamíferos superiores esta intervención se puede hacer en un óvulo / espermatozoide en inseminación artificial). Los retrovirus se utilizan para realizar esta invasión / adición genética. Es en principio al retrovirus que se agrega la secuencia de ADN adicional. El virus se coloca cerca de las células diana e implanta el nuevo ADN en su núcleo.

La colaboración entre virus y genetistas se remonta a unas pocas décadas, no es lo que esperas aprender de las redes masivas y antisociales. Tampoco se esperaría conocer de esta manera una «revolución biotecnológica», un «descubrimiento» hecho por casualidad por un genetista canadiense en 2010. Derek Rossi ha descubierto una forma de «reprogramar» las moléculas que transportan información genética para el desarrollo celular, incluidas las humanas, y, como resultado, «reprogramar» sus funciones.

Estas moléculas se llaman ácido ribonucleico mensajero (ARNm). La capacidad de «reescribir» instrucciones con el propósito de mutar cualquier tipo de célula viva dentro de un organismo (para modificar su función) ha cambiado el curso de la biotecnología en Occidente, e incluso esto no se aprende mirando una pantalla. Según Rossi: «Lo realmente bueno de este descubrimiento fue que ahora podíamos hacer ARNm y ponerlo en las células, y luego forzar su ARNm a producir cualquier proteína que quisiéramos».

«Mutación», que era/es el nombre de la intervención directamente sobre el ADN, una intervención que había causado tanta controversia y que mientras avanzaba en sus aplicaciones comerciales aún encontraba obstáculos y serias objeciones, adquirió un «hermano»: la modificación genética a través del ARNm, que no «toca» el ADN, y puede llamarse «reprogramación». En una era de representaciones digitales universales donde la idea abstracta de «programación» (máquinas) se ha vuelto familiar hasta el punto de ser amigable, la «reprogramación» podría ser una buena cobertura para avanzar en la investigación y difundir las aplicaciones de mutaciones sin provocar una oposición seria.

Tan grande fue el descubrimiento, tan grande fue el golpe, y tan amplio fue el camino abierto para los genetistas, que Rossi formó una empresa en 2014, con la financiación de (entre otros) uno de los muchos fondos de capital privado (de origen desconocido) que florecen en el mundo capitalista occidental, Flagship Pioneering.1 Esta empresa se llama Moderna…

Los militares en la «primera línea»…

No se sabe lo que Rossi sabía y no sabía en 2014 por años de investigación previa por parte del brazo tecnológico del ejército estadounidense en campos similares al suyo. Si hay un mecanismo que puede ser anunciado como el «protector de la salud humana» es el DARPA de EE.UU. La respuesta a la pregunta de cuáles son los intereses generales de los militares estadounidenses en este campo de la salud y la enfermedad es obvia: la guerra biológica.

En 2006, DARPA anunció un programa de «pronóstico de salud y enfermedades» (PHD). Un año después, en octubre de 2007, la conocida revista Wired comentó:2

«La mayoría de nosotros primero estornuda, tosemos, tenemos resfriados, y luego vamos a un médico para obtener algo para la gripe. El departamento de ciencias locas del Pentágono quiere hacer lo contrario: monitorear constantemente la salud de los militares para que la enfermedad pueda detectarse antes del primer estornudo. Es como tener un médico con un estetoscopio atascado en la garganta. y una bola de cristal en sus manos».

El Proyecto de Predicción de Salud y Enfermedades generalizará los métodos para identificar si una persona desarrollará una enfermedad transmisible antes de que aparezcan los síntomas. Mientras que los métodos actuales hacen el diagnóstico y formulan el tratamiento después de que una persona va a su médico, el programa de doctorado quiere cambiar el patrón mediante la detección de cambios en el estado básico de la salud humana a través de la vigilancia continua. El objetivo es lograr el 100% de preparación del soldado a través de la identificación, intervención y tratamiento de la enfermedad antes de la aparición de los síntomas.

DARPA no dice cómo logrará esto, solo dice que esto requerirá «al menos metodologías analíticas innovadoras mejoradas por modalidades de diagnóstico tradicionales y no tradicionales». Pero esta agencia sabe qué tipo de enfermedades le interesa detectar.

Se ocupa principalmente de infecciones virales, patógenos del tracto respiratorio superior que tienen el potencial de reducir la preparación de los soldados para el combate durante una guerra, y que ocasionalmente pueden conducir a cancelaciones de misiones y alta morbilidad en los cuarteles. Los patógenos objetivo son virus de la influenza, virus de la parainfluenza, virus de la parainfluenza, adenovirus, virus sincitial respiratorio y otros similares.

Entonces, dado que los militares no pueden esperar, la agencia quiere un diagnóstico rápido. «El objetivo final de DARPA es crear las innovaciones tecnológicas necesarias para crear un sistema portátil altamente preciso y con capacidad para el campo de batalla que pueda hacer un gran volumen de pruebas (100 o más) en poco tiempo (dentro de las 3 horas) a bajo costo.

Se podría considerar esta orientación «inocente». Después de todo, incluso para los militares, ¡todo se trata de salud! Pero no lo es. La «detección temprana» en un entorno militar / bélico no requiere una «vigilancia continua de la salud» abstracta, el tipo de informes regulares sobre cómo se siente cada infante de marina. En cambio, requiere algún tipo de «informe» continuo de la organización a algún tipo de «centro de pruebas y certificación», si es posible automáticamente. Además, incluso el diagnóstico más temprano es de uso limitado si no puede haber una cura rápida. Obviamente, al acelerar el diagnóstico antes de los síntomas, a los investigadores militares estadounidenses les gustaría prevenir la propagación de un virus en los cuarteles. Pero dependiendo de la velocidad y la frecuencia de los controles / informes, el mal puede propagarse antes de que se note y se contenga. Lo que significó esto desde el principio: la vigilancia, el diagnóstico y el tratamiento debían tender hacia un único mecanismo de acción, que garantizara la máxima «eficiencia» en el mínimo tiempo… En otras palabras, cumplir con las especificaciones militares requería desde el principio, al menos a largo plazo, tecnologías para integrar todos estos procesos. Ya no es un equipo médico que corre aquí y allá, en condiciones de «campo», para diagnosticar y tratar, sino una automatización mecánica integrada. Cuerpos que «emiten» su condición, y son «reparados» a distancia…

En 2010, DARPA, en colaboración con investigadores de la Universidad de Duke financiados por DARPA, presentó un método de análisis genético de la sangre que podía detectar si alguien había sido infectado con virus / objetivos antes de mostrar síntomas. Pero tal análisis aún debe hacerse en un laboratorio; No, como dijimos, dentro del cuerpo mismo

En 2014, el año en que Rossi estaba construyendo Moderna para explotar su descubrimiento del ARNm y la mutación celular, DARPA anunció la creación de la Oficina de Tecnologías Biológicas (BTO). La autopresentación del departamento declaró explícitamente:

«La Oficina de Tecnologías Biológicas desarrolla capacidades que reúnen las características únicas de la biología (modificación, replicación, síntesis) y las aplican para revolucionar la forma en que Estados Unidos protege su territorio, y prepara y protege a soldados, marineros, pilotos e infantes de marina. BTO ayuda al Departamento de Defensa a expandir las capacidades tecnológicas para detectar nuevas amenazas y proteger la preparación del Ejército de los Estados Unidos mediante la aplicación de intervenciones fisiológicas para restaurar las ventajas operativas, apoyar el rendimiento de los combatientes y centrarse en la biotecnología operativa para el éxito operativo».

È sicuramente un termine gergale. Quindi dobbiamo sottolineare quanto segue, che nel 2014 sono obiettivi biotecnologici dichiarati, obiettivi di ingegneria genetica per l’esercito americano:

Α) La “protezione del territorio”. DARPA estende i suoi obiettivi a tutti i soggetti, implicando almeno la “guerra biologica”.

B) “Interventi fisiologici”. Questo può significare niente meno che interventi biologici sui membri dell’esercito americano.

C) «Apoyo a la actuación de los guerreros». Uno puede fácilmente hipotetizar la mejora genética y biotecnológica de los cuerpos humanos (ciertamente en el campo militar).

D) El «enfoque en la biotecnología operacional para el éxito operativo». ¿Qué más podría incluir esta «biotecnología operacional» sino armas biológicas?

Dado que DARPA por su naturaleza no anuncia sus programas de investigación más que aquellos que impresionan o aseguran más fondos, es interesante observar el anuncio, también en 2014, de un subprograma titulado «Nanoplataformas sobre organismos vivos» («Nanoplataformas In Vivo» / IVN). El gerente del proyecto no deja lugar a malentendidos sobre lo que es:

«El programa de nanoplataformas in vivo apoya la preparación militar a través del desarrollo de tecnologías de sensores y terapias que se pueden instalar en organismos vivos para garantizar la salud y el rendimiento óptimos de cada guerrero individual. El proyecto tiene dos vertientes complementarias.

IVN Diagnostics (IVN: Dx) tiene la intención de desarrollar una plataforma genérica in vivo que proporcionará una vigilancia fisiológica continua del guerrero. En particular, IVN:Dx está investigando tecnologías que incluirán nanoplataformas implantables hechas de materiales biocompatibles y no tóxicos; localización in vivo de moléculas pequeñas y grandes de interés biológico; detección de composiciones complejas cuando se encuentran en concentraciones relevantes para las consecuencias clínicas; y gestión externa de nanoplataformas sin el uso de electrónica implantada para comunicarse [Nota del editor: con ellas].

IVN Therapeutics (IVN: Tx) está buscando nanoplataformas miniaturizadas para tratar rápidamente enfermedades en guerreros. Este proyecto tiene como objetivo terapias que aumenten la seguridad y reduzcan las dosis necesarias para la eficacia clínica; reducir los efectos secundarios; reducir la inmunogenicidad; aumentar la eficacia garantizando la orientación de tejidos y/o células específicos; aumentar la biodisponibilidad… Si se demuestra su eficacia, estas plataformas permitirán la prevención y el tratamiento de enfermedades que preocupan a los militares, como las infecciones con organismos resistentes a múltiples fármacos».

Aquí, en 2014, el brazo tecnológico del ejército estadounidense pudo anunciar la posibilidad técnica de «implantar» (en el cuerpo) mecanismos individuales («nanoplataformas») para el diagnóstico y el tratamiento, a escala de (este es seguramente el punto) células. Una publicación puramente económica (la información privilegiada de negocios) ya estaba celebrando de antemano: este proyecto militar avanzado (junto con otros 19) cambiará tu vida …

En 2014, mientras Moderna se preparaba para avanzar en la mejora y comercialización del ARNm y DARPA se preparaba para «cambiar nuestras vidas», faltaba la clave: la oportunidad (y su gestión adecuada). «The Last American Tramp» escribió en su blog el 4 de mayo de 2020:3

«Desde su inicio, el programa IVN de DARPA ha logrado obtener fondos [del gobierno de los Estados Unidos] y ha producido ‘hidrogeles suaves y flexibles que pueden ser inoculados justo debajo de la piel para hacer vigilancia de la salud, que se sincronizan con una aplicación móvil para transferir instantáneamente datos de salud’, un producto fabricado por Profusa, financiado por DARPA y el Instituto Nacional de Salud (NIH). Profusa, que posteriormente ha recibido millones de DARPA en los últimos años, dice que la información recopilada por su biosensor inyectable puede ser «compartida de manera segura» y accesible para «individuos, médicos y aquellos involucrados en la salud pública». Por lo tanto, es probable que el impulso actual para un «sistema nacional de rastreo de contactos» basado en los datos de salud privados de los ciudadanos amplíe este intercambio de datos, coincidiendo muy bien con el objetivo declarado desde hace mucho tiempo de DARPA de crear una base de datos nacional en línea para diagnósticos preventivos.

Profusa también está respaldada por Google, que ha estado muy involucrada en estas iniciativas de vigilancia masiva llamadas «rastreo de contactos», y tiene al ex líder de la mayoría del Senado William Frist 4 en su junta directiva. En marzo pasado (2020) Profusa fue refinanciada por DARPA para ver si sus biosensores inyectables pueden predecir futuras pandemias, incluida la «segunda ola» prevista de covid-19, e identificar a los infectados hasta 3 semanas antes de que muestren síntomas. Profusa espera obtener la aprobación de la FDA para que sus biosensores se utilicen para este propósito a principios del próximo año, casi al mismo tiempo que debería estar disponible una vacuna contra el coronavirus.

Encuentros.

¿Quién más estaría interesado en financiar la investigación de Moderna para comercializar el descubrimiento de ARNm de Rossi? Lo has adivinado: DARPA. En octubre de 2013, el brazo tecnológico del ejército estadounidense le dio a Rossi $ 25 millones para avanzar en su tecnología de producción de ARN sintético. Un representante explicó: «Estamos financiando el desarrollo de tecnologías clave que se pueden implementar de manera rápida y segura para brindar a la población de los Estados Unidos una protección casi instantánea contra brotes de enfermedades infecciosas y armas biológicas diseñadas.

La reunión entre DARPA y Moderna era inevitable. Así como era (y sigue siendo) inevitable que cuando se necesitan explicaciones (para cualquier investigación biotecnológica militar) la «protección de la población» entra en juego.

En 2015, la investigación de DARPA sobre vacunas de anticuerpos sintéticos y material genético sintético se amplió, ya que se otorgaron $ 45 millones a una compañía de investigación de vacunas de ADN, Inovio Pharmaceuticals. Al mismo tiempo, toda esta investigación (y las correspondientes promesas entusiastas e informes de los medios) comenzó a servirse con palabras elegidas. El cuerpo humano (comenzaron a anunciarse) se convertiría en un biorreactor.

Los fracasos siguieron. Las vacunas de ADN y ARN financiadas por DARPA y sus respectivas compañías, a saber, Moderna, Inovio y CureVac de Alemania, no obtuvieron la aprobación de sus productos porque ellos (los «productos») no indujeron inmunidad en experimentos humanos. Moderna, por ejemplo, intentó y no pudo crear una vacuna contra el virus Zika…

¿Por qué fracasamos? Los genetistas se preguntaban. Podría haber muchas razones para esto. Preferían uno considerado tecnológicamente manejable: porque el material genético sintético (ARN y/o ADN) no llega a donde necesita ir correctamente. ¿Qué debemos hacer? Guiándonos a nosotros mismos. ¿Qué? Por medio de nanopartículas… ¡Los tecnólogos de DARPA ya tenían experiencia en el campo!

Tal lanzamiento tecnológico se ha vuelto aún más atractivo. Desde 2016, el financiero de Moderna (e Inovio) se ha convertido en el médico más poderoso del mundo. Bill Gates. Se han invertido al menos 100 millones de dólares en la investigación de Moderna. Todo parecía estar bien, excepto por dos problemas. En primer lugar, estas tecnologías de mutación de células humanas nunca habían sido probadas, no tenían valor médico comprobado y, por otro lado, la miríada de cosas podrían ser llevadas en su contra. En segundo lugar, no había habido ninguna emergencia sanitaria tal que estos logros de la ingeniería genética pudieran considerarse la «salvación», para ser probados, finalmente, con la obligación.

Y entonces «apareció» el covid-19: la tormenta perfecta!!!

A primera vista es inconcebible suponer que tales avances tecnológicos (hemos presentado solo una fracción de la investigación relevante de DARPA y sus «socios» comerciales) podrían permanecer en los cajones por mucho tiempo, mientras que los genetistas a quienes se les paga para hacerlos simplemente oran por la salud y la longevidad de las poblaciones. La construcción de la bomba atómica podría seguir siendo un proyecto teórico; ¿O podría construirse y exhibirse en museos sin ser utilizado?

Sin embargo, es el sentido común, en su mayor parte, el que ha sido envenenado, ayudado por grandes dosis de ignorancia. Por un lado, los monstruos, que ni entienden ni quieren entender cómo «funciona» el capitalismo, ciertamente argumentarían que covid-19 es un virus fabricado, desatado para «reducir la población humana» (!!!!). Por otro lado, los «soldados de guerra contra el enemigo invisible», profundamente temerosos y disciplinados, denunciarían cualquier operación capitalista como producto de la «conspiración».

Todavía. ¡La revolución biotecnológica en la «gestión de la enfermedad/salud» no necesita un virus fabricado para desarrollarse! ¡Puede explotar cualquiera de los miles de virus que existen! Lo intentó con el virus de la «gripe aviar», lo intentó de nuevo con el virus de la «gripe porcina». Fracasaron y luego volvieron a fallar, expertos en terror, en la construcción de «emergencias» para un uso específico, pero la razón no era que esos virus fueran «naturales», por lo que se necesitaba uno artificial. Faltaban algunos elementos: ni en 2005 ni en 2010 fue posible encarcelar a cientos de millones de ocupantes del planeta en sus hogares pero al mismo tiempo «comunicarse», «trabajar», «entrenar», «divertirse». En 2020 esto era técnica y socialmente factible. Y así fue.

Por otro lado, las operaciones capitalistas y los desarrollos tecnológicos son, en su mayor parte, tan accesibles para cualquiera (a quién le importa…) que la tesis de Debord de que «ya no hay secretos estratégicos del sistema» es una verdadera perogrullada. Es una prueba de baja inteligencia para que cualquiera considere como «oculto» todo lo que no conoce; y completar su ignorancia considerando como una «conspiración» la sugerencia de todo lo que podría y debería saber pero a lo que es indiferente. Para tales mentes, el mayor «teórico de la conspiración» de los últimos dos siglos es Karl Marx: mostró en detalle cómo «funciona» el capitalismo, algo sobre lo que aún hoy hay mucha gente ignorante que lo considera una investigación sofisticada …

El hecho es este: el punto de desarrollo de la base tecnológica del capitalismo en el siglo XXI ha llegado a tal punto que las crisis virtuales son absolutamente necesarias (también) para dar los saltos reales en las aplicaciones. ¡La reestructuración capitalista y la cuarta revolución industrial no son literatura!

Este punto es bien conocido: se producen muchas más innovaciones y aplicaciones tecnológicas de las que pueden ser absorbidas de una manera «normal», al ritmo del mercado y el consumo!

En el cuerpo

Es correcto desde una perspectiva histórica atribuir a DARPA la generalización y manipulación de la idea de «asintomático». Su origen es el VIH: aquellos que han sido infectados pueden no haber tenido síntomas (y de hecho, incluso después de décadas, muchas personas VIH positivas no han mostrado ningún síntoma, es decir, no se han enfermado). Lo hemos enfatizado en otra parte:5 La experiencia social y médica del síndrome de inmunodeficiencia adquirida ha cambiado completamente y para siempre la percepción de lo que es la enfermedad. Antes del VIH, la enfermedad definitivamente significaba síntomas. Después del VIH, la enfermedad significaba la posibilidad de enfermarse.

La forma en que esta inversión del concepto de salud/enfermedad ha sido asimilada por las poblaciones es compleja. En cualquier caso, para DARPA, lo «asintomático» (es decir, potencialmente todos) se ha convertido en un arma. Esto se debe a que adaptó perfectamente, es decir, legitimó, su orientación hacia la vigilancia continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, del estado de salud de los infantes de marina, marineros, pilotos, etc. de Estados Unidos. Podríamos hablar de «higienismo militarista», pero no es solo ideología. Y, sobre todo, no depende de cada individuo el autocontrol de su forma física. DARPA diseñó, y trabajó duro hace varios años, un centro de pruebas de aptitud física continua en principio para los militares. En nombre de la guerra.

Monitoreo continuo en la era de la bioinformática qué otra cosa podría significar, excepto que todos deben ser un «transmisor» constante de información sobre su condición; y «receptor», cuando sea necesario, de un supuesto tratamiento apropiado?

Esta es la transición del régimen en línea al régimen onlife de acuerdo con la terminología que hemos utilizado en estas páginas. Entre muchos otros escritos analíticos de cyborgs en junio de 2017 6 bajo el título «From online to onlife: engineering everything» escribimos:

«Zeynep Tufekci [una turco-estadounidense] escribe entre otras cosas [en su artículo «Engineering the public: big data, surveillance and computational politics»]:

«El impacto del big data en la esfera pública a través de las políticas cibernéticas se propaga a través de dinámicas múltiples e interconectadas …

En primer lugar, el crecimiento de la mediación digital en las relaciones sociales, políticas y económicas ha llevado a un aumento exponencial en el volumen y tipo de datos disponibles, disponibles específicamente para grandes empresas y organizaciones que son capaces de gestionarlos.

En segundo lugar, la aparición de métodos computacionales permite pasar del análisis de conjuntos vagamente definidos al perfil de individuos específicos.

En tercer lugar, este perfil le permite hacer preguntas sobre el individuo sin hacerle preguntas; allanando así el camino para nuevas técnicas de ocultación y opacidad.

Cuarto, el desarrollo de las ciencias del comportamiento ha llevado a un cambio de modelos de «hombre racional» a modelos más precisos, elaborados y realistas del comportamiento humano. Combinados con desarrollos en otros campos, estos nuevos modelos permiten la mejora a través de redes de ingeniería social.

En quinto lugar, las redes digitales permiten que estos métodos de ingeniería social se prueben experimentalmente en tiempo real y se apliquen de inmediato, agregando un nivel de dinamismo previamente desconocido al control de la esfera pública.

En sexto lugar, los datos, herramientas y técnicas que componen estos métodos requieren acceso a datos costosos y patentados, y «funcionan» a través de algoritmos invisibles. Son una especie de «caja negra», algoritmos que son la «propiedad intelectual» de, y utilizados por, un pequeño número de empresas de Internet. En otras palabras, cualquier usuario común no es consciente de su existencia».

DARPA tenía los requisitos previos para dar a la generalización de onlife un propósito específico («protección de la salud»…) y una metodología específica («instalación de microcircuitos en el cuerpo»). La concepción del cuerpo como un organismo en guerra, como «hilos vivos» de hombre-máquinas individuales, no podía limitarse sólo a la manipulación de máquinas digitales / electrónicas externas, separadas del cuerpo humano. El final del proceso de fusión de lo humano y lo electromecánico, o más precisamente el comienzo de un estado completamente nuevo, está indicado por proyectos de investigación de tipo IVN. Que la «salud» y no, posiblemente, otros títulos de campaña populares del sistema (como, por ejemplo, «política pública») se haya convertido en la bandera proveniente de DARPA es una prueba de lo que el militarismo estadounidense (y no solo) ha visto como la puerta de entrada a las relaciones sociales: el higienismo (social) masivo …

El «último vagabundo estadounidense» en el mismo artículo (citado anteriormente), señala:

«Otro programa DARPA de larga duración, ahora supervisado por la BTO, se conoce como Living Foundries. Según el sitio web de DARPA, el programa Living Foundries «tiene como objetivo crear moléculas sintéticas versátiles, escalables y fabricables bajo demanda mediante la programación de los procesos metabólicos fundamentales de los sistemas biológicos para producir un gran número de moléculas complejas que de otro modo no podrían existir. A través de Living Foundries, DARPA está transformando la bioingeniería sintética en una práctica de ingeniería predecible que apoyará una amplia gama de objetivos de seguridad nacional.

Aquí DARPA espera una pura «capacidad productiva» de la confluencia vida/ingeniería a microescala de los «procesos metabólicos fundamentales de los sistemas biológicos», es decir, la vida, y agrega una explicación abstracta y generalizada de la «seguridad nacional». Pero la «salud» ha demostrado ser el eslogan más beneficioso para el ataque más feroz de la ingeniería genética y la ingeniería de todas las cosas hasta la fecha. Esto se debe a que en el mundo capitalista desarrollado, parece que todos los demás conceptos de salud se han extinguido, excepto el promovido por las diversas ramas de la industria de la salud.

Este es el «ideal» para los fanáticos del «humano aumentado»!!!! El post-humanismo que, después de ser anunciado hace unos años que parecía una fantasía futurista de algún espectáculo (pero también de empresarios del complejo bioinformático-seguro) ahora está entrando masivamente en la agenda a través de vacunas de ARNm.

Porque lo que DARPA (y muchos otros «institutos», «centros de investigación», universidades, empresas, etc.) está buscando es mucho más allá de los campos de batalla y las guerras es quizás fácil de entender. Al igual que con el «trabajo de destrucción» (guerra), así con el «trabajo de creación», las formas de trabajo que solemos llamar producción, son las máquinas las que determinan la velocidad, la intensidad y la eficiencia; hasta el punto, siempre, en que se imponen al trabajo vivo. Lo mismo ha ocurrido en las últimas cuatro décadas con el consumo: la mediación mecánica lo intensifica, reduciendo drásticamente el ciclo de reproducción de cualquier capital.

Por lo tanto, si fuera técnicamente posible reducir las distancias temporales y espaciales entre las máquinas y la materia prima de la vida (células), es decir, si fuera posible tener máquinas moleculares dentro de las células (músculo, nervio, incluso cerebro) para dirigir los procesos de la vida a su fuente, ¡esto sería perfecto desde el punto de vista capitalista!

¡Este es el salto estratégico que las vacunas de ARNm prometen iniciar! No hace falta decir que las células humanas mutan… Sin embargo, los ideólogos de Human Plus lo habían declarado a tiempo: la evolución de la especie humana, que hasta ahora ha tenido lugar de una manera extremadamente lenta y natural, se ha completado; ¡De ahora en adelante la continuación de la evolución estará técnicamente mediada!

Así que mira los últimos 10 meses hacia atrás. Si la amenaza de un virus que sería difícil de distinguir, en otras circunstancias, del virus de la gripe habitual no aumentara al máximo; si el miedo a la muerte no fuera fabricado intensa y despiadadamente; si no se pusiera en práctica la política de muerte de control violento de la vida cotidiana; si no se crearon las condiciones ideológicas e institucionales para declarar a la ingeniería genética (sin, por supuesto, mencionar ese nombre u otros similares) como el «salvador de la humanidad»; Si esta «guerra contra un enemigo invisible» no fuera, después de todo, una verdadera guerra por el control de las relaciones sociales y las subjetividades, entonces ¿qué sería de la tendencia capitalista actual a diseñar todo?

Ziggy Stardust

Traducido del griego por la revista Cyborg, número 19, Atenas

<!–

–>