Por Javier F. Ferrero

El reputado economista Thomas Pikkety, especialista en desigualdad econ贸mica鈥 y distribuci贸n de la renta, ha analizado esta semana el su columna de Le Monde el nuevo Informe de Desigualdad Global 2022. Este informe es fruto de la colaboraci贸n de alrededor de un centenar de investigadores de todo el mundo cada cuatro a帽os, permite examinar las principales l铆neas de fracturas desiguales en el mundo. 芦M谩s all谩 de los ahora bien conocidos hallazgos sobre el aumento de las desigualdades de ingresos en las 煤ltimas d茅cadas, podemos distinguir tres innovaciones principales, relacionadas con las desigualdades patrimoniales, de g茅nero y medioambientales禄, expone Piketty sobre el texto.

Herencias

Sobre las desigualdades patrimoniales, la herencia, Piketty analiza que 芦por primera vez (鈥) los investigadores han recopilado datos sistem谩ticos que permiten comparar las distribuciones de la riqueza en todos los pa铆ses del mundo, desde el fondo de la distribuci贸n hasta el la parte superior禄. 芦La conclusi贸n general es que la hiperconcentraci贸n patrimonial, que se agrav贸 a煤n m谩s durante el Covid, afecta a todas las regiones del planeta. A nivel mundial, el 50% m谩s pobre posee en 2020 apenas el 2% del total de la propiedad privada (activos inmobiliarios, profesionales y financieros, neto de deuda), mientras que el 10% m谩s rico posee el 76% del total禄, indica el economista.

Am茅rica Latina y Medio Oriente, siempre seg煤n el informe, se llevaron el premio a la desigualdad, seguidos de Rusia y 脕frica subsahariana, donde el 50% m谩s pobre posee apenas el 1% de todo lo que hay en el pa铆s, mientras que el 10% m谩s rico ronda el 80%. La situaci贸n es un poco menos extrema en Europa, pero realmente no hay nada de qu茅 jactarse: el 50% m谩s pobre tiene el 4% del total, contra el 58% del 10% m谩s rico.

Se帽ala el experto en desigualdad que 芦tambi茅n podemos decir que la situaci贸n actual es lo mejor que podemos hacer y que cualquier intento de redistribuir los patrimonios ser铆a econ贸micamente peligroso. El argumento no es concluyente. En Europa, la participaci贸n del 10% m谩s rico alcanz贸 el 80-90% de la riqueza total hasta 1914. Ha ca铆do en un siglo a menos del 60% en la actualidad, principalmente para beneficio del 40% de la poblaci贸n entre los 10 principales % y el 50% inferior禄.

Sobre c贸mo extender este movimiento de largo plazo hacia la igualdad, que hist贸ricamente es inseparable del desarrollo hacia una mayor prosperidad, Piketty se帽ala que deber铆a 芦considerarse una redistribuci贸n de la herencia禄. 芦Como m铆nimo, debemos dejar de prometer donaciones fiscales a las propiedades m谩s altas y centrarnos en reformar el impuesto a la propiedad, que es un impuesto muy pesado e injusto para las personas en proceso de propiedad de la vivienda, y que deber铆a convertirse en un impuesto progresivo sobre el patrimonio neto禄, afirma.

Desigualdad de g茅nero

El Informe Global de Desigualdades 2022 se refiere tambi茅n a las desigualdades de g茅nero. El texto mide la evoluci贸n de todos los pa铆ses del mundo en la participaci贸n de las mujeres en el ingreso laboral total y esto muestra cu谩n altas persisten las desigualdades de g茅nero: a nivel mundial, las mujeres en 2020 apenas ganan el 35% de los ingresos laborales (en comparaci贸n con m谩s del 65% para los hombres). Esta proporci贸n era del 31% en 1990 y del 33% en 2000: por lo tanto, podemos ver que el progreso existe, pero es extremadamente lento. En Europa, la proporci贸n de mujeres alcanz贸 el 38% en 2020, lo que todav铆a est谩 muy lejos de la paridad.

Este indicador da una visi贸n de la realidad menos diluida y m谩s precisa que el razonamiento para un puesto dado: nos permite ver con precisi贸n en qu茅 medida las mujeres no tienen acceso a los mismos empleos y horarios de trabajo que los hombres, en particular debido a los m煤ltiples prejuicios y la discriminaci贸n y el menor esfuerzo de los poderes p煤blicos para estructurar los puestos de trabajo donde las mujeres est谩n m谩s presentes (en particular en el cuidado personal, distribuci贸n masiva, trabajos de limpieza).