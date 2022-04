Muchos pa铆ses est谩n implementando, por lo menos desde mediados de la d茅cada de 1990, la digitalizaci贸n de sus catastros y registros de tierras a fin de estandarizar e integrar las informaciones sobre las tierras y los recursos naturales existentes en ellas para optimizar su gobernanza hacia una exploraci贸n sustentable del suelo urbano y rural.

De acuerdo con esta l贸gica, la recolecci贸n estandarizada de datos georreferenciados por sat茅lite, la cartograf铆a y la detecci贸n de cambios en el uso del suelo de forma automatizada, la digitalizaci贸n de documentos de tierras y el poner a disposici贸n estos datos entre pa铆ses de un modo integrado, crean un 鈥減erfil digital de tierras鈥 capaz de maximizar los negocios y las inversiones en los pa铆ses emergentes, con base a estos datos.

Registros de la propiedad: una historia contada por los acaparadores de tierras

Estos catastros no son nuevos, muchos de ellos datan de la 茅poca colonial, fueron utilizados como instrumentos para delimitar el ejercicio de un poder central sobre un territorio y sobre todo para establecer par谩metros de precios sobre cada zona de caracter铆sticas semejantes. Su objetivo era recaudar impuestos sobre la posesi贸n y propiedad de la tierra urbana o rural por parte de los estados. M谩s tarde, con la reglamentaci贸n de la propiedad privada y la enorme transferencia de tierras para la explotaci贸n de particulares, estos catastros comenzaron a incorporar criterios legales y f铆sicos (cartogr谩ficos) para definir mejor la ubicaci贸n y los l铆mites de cada propiedad individualmente y, luego, servir de base para la definici贸n de los derechos de propiedad privada sobre la tierra, con su inscripci贸n en el registro de bienes inmuebles en las notar铆as. [2]

En el contexto latinoamericano, instituir derechos de propiedad a favor de quienes pose铆an t铆tulos otorgados por la Corona o quienes pod铆an comprar tierras signific贸 la exclusi贸n de todas las personas no europeas y sin poder econ贸mico 鈥攊nd铆genas, esclavos negros, mestizos, mujeres鈥 del acceso a la tierra y a los medios de producci贸n fundamentales para la reproducci贸n de la vida. Los catastros y registros han funcionado hist贸ricamente como instrumentos de clasificaci贸n de las tierras, entre p煤blicas y privadas, que ayudan a instituir los derechos de propiedad sustituyendo las complejas relaciones socioculturales que establecen colectivamente los pueblos ind铆genas y campesinos. Este juego de clasificaciones realizado por catastros y registros est谩 en el centro de las disputas m谩s violentas de Am茅rica Latina e implica a pueblos ind铆genas, campesinos, afrodescendientes, estados, 茅lites locales y transnacionales.

As铆, quienes cuentan la historia de la recopilaci贸n y del manejo de las informaciones sobre la tierra en los catastros y registros inmobiliarios son en su mayor铆a 鈥済rileiros鈥 de tierras, convertidos en grandes terratenientes y 茅lites econ贸micas y pol铆ticas, al dominar el uso de la fuerza, pero tambi茅n la estructura de 鈥済obernanza鈥 de la tierra a lo largo del tiempo. No por nada es fragmentada, precaria e inexacta la naturaleza de las informaciones en los sistemas catastrales, pues hasta el d铆a de hoy las agencias de tierras y las notar铆as est谩n dominadas por las 茅lites agrarias locales.

Grilaje digital

Las tierras p煤blicas y colectivas no se pueden comprar, vender o dar como garant铆a de pr茅stamos. Reclasificarlas es la funci贸n principal de la integraci贸n digital de catastros con los registros de tierra. Mediante los catastros, los inmuebles rurales tienen m谩s f谩cil acceso a pol铆ticas p煤blicas y financiamiento y fundamentan la posterior emisi贸n de t铆tulos individuales de propiedad, lo que posibilita el acaparamiento de las tierras de los pueblos ind铆genas, tradicionales y campesinos por parte de los grandes hacendados, y de ellos se las apropie una 茅lite cada vez m谩s transnacionalizada.

La extracci贸n y disposici贸n de datos sobre las tierras realmente permiten una mejor 鈥済obernanza鈥, pero sobre todo por parte de quienes no est谩n en los territorios y no cuentan con estas informaciones. El acceso actualizado a los datos geoespaciales sobre los usos de la tierra es crucial para que las corporaciones y los inversionistas financieros puedan ubicar, cuantificar la oferta y la demanda, y configurar los precios sobre las tierras, los recursos de inter茅s y la producci贸n. Eso tambi茅n permite la valoraci贸n econ贸mica y la negociaci贸n de bienes comunes hasta entonces fuera del comercio 鈥攃omo el aire limpio, la vegetaci贸n nativa y otros servicios ecosist茅micos鈥 y que no incorporan precio como cualquier otra mercanc铆a. La medici贸n y cuantificaci贸n de toneladas de carbono capturadas por bases naturales, como la vegetaci贸n nativa y el suelo, para la emisi贸n de cr茅ditos de carbono, por ejemplo, depende fundamentalmente de esta digitalizaci贸n de la tierra. [5]