Se est谩n tramitando dos iniciativas de ley sobre apicultura que favorecen los intereses de las grandes empresas de agrot贸xicos e intermediarios de la miel, mientras, ir贸nicamente, criminalizan a los peque帽os y medianos apicultores que son quienes sostienen m谩s de 90 por ciento de la actividad ap铆cola del pa铆s. La iniciativa de la senadora Merced Gonz谩lez Gonz谩lez (Morena), incluye legalizar el uso de drones en lugar de abejas. Esto es algo de gran inter茅s para Bayer-Monsanto y otras trasnacionales, porque les permitir铆a seguir aumentado el uso de sus agrot贸xicos que ha sido cuestionado mundialmente por el da帽o a las colmenas. La misma propuesta promueve tambi茅n la manipulaci贸n gen茅tica de las abejas.

Los graves problemas y riesgos de ambas leyes fueron denunciados por una amplia red de apicultores, en un comunicado del 30 de septiembre 2021 que firman 44 asociaciones locales de apicultores de Zacatecas, Puebla, Aguascalientes, Michoac谩n, Campeche, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Quer茅taro, San Luis Potos铆, Veracruz, Yucat谩n, Tamaulipas y otras 24 organizaciones econ贸micas y sociales y productores individuales (http://abejastrabajando.org/).

Las y los denunciantes se agrupan en el Comit茅 Nacional de Fomento, Desarrollo y Sanidad Ap铆cola. Manifiestan su profunda inconformidad con los dict谩menes y contenidos de las iniciativas de Ley Federal Ap铆cola en C谩mara de Diputados, y la iniciativa de Ley General de Protecci贸n Ap铆cola en el Senado, debido a que son leyes que establecen normativas de cr铆a y manejo que no toman en cuenta la situaci贸n de la vasta mayor铆a de los apicultores y, por el contrario, instauran sistemas de sanciones y multas que los criminalizan y tienden a expulsarlos de sus actividades. Esto se suma a las muchas dificultades en las que se encuentra el sector ap铆cola y las abejas.

Luz Mar铆a Salda帽a, coordinadora del Comit茅 Nacional mencionado, explica que est谩n amenazados por una serie de factores convergentes, entre ellos el caos clim谩tico que les ha hecho perder muchas colmenas por exceso de lluvia o sequ铆a, la intoxicaci贸n y muerte de abejas y colmenas por agrot贸xicos en cultivos cercanos, la falta de floraciones por el uso del glifosato y otros herbicidas que matan las plantas y flores que son alimento de las abejas, por lo cual urge alimentarlas artificialmente durante ciertas 茅pocas del a帽o.

Salda帽a asegura que M茅xico podr铆a expandir a m谩s del doble la actividad ap铆cola a partir de la producci贸n campesina y sin t贸xicos. En lugar de ello, la propuesta de ley en el Senado plantea el uso de drones patentados y la manipulaci贸n gen茅tica de las abejas.

Esto abre m谩s mercado a las trasnacionales, que incluso podr铆an llegar a cobrar a los agricultores por la polinizaci贸n.

Las dos iniciativas de ley en las c谩maras de diputados y senadores tienen el antecedente de 21 leyes estatales que se aprobaron en a帽os recientes con textos muy similares, cuyo impulso proviene de las grandes empresas que lucran con la intermediaci贸n y exportaci贸n de miel. Son omisas o empeoran temas fundamentales para la apicultura campesina, pero preservan los intereses de trasnacionales de agrot贸xicos como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva y Basf (que juntas tienen casi todo el mercado de agrot贸xicos en M茅xico) al no denunciar y poner l铆mites al uso de sus venenos gravemente da帽inos para las abejas, colmenas y muchos otros insectos polinizadores.

Denuncian que no se les ha consultado. En algunos procesos estatales se llam贸 a foros donde pod铆a llegar cualquier persona o empresa, sin un proceso de informaci贸n y discusi贸n previa ni tener en cuenta a quienes son los principales actores y afectados que son los apicultores campesinos. En la C谩mara de Diputados se cit贸 selectiva y parcialmente a algunas organizaciones. Salda帽a asegura que algunos apicultores recibieron presiones de organizaciones vinculadas a las trasnacionales de agrot贸xicos, para asegurarse que no se limitara el uso de venenos, lo cual tuvo un efecto intimidatorio y optaron por ya no asistir.

En el caso de Merced Gonz谩lez, ni siquiera hubo tal farsa de consulta. Los apicultores denuncian que esta senadora no tiene ning煤n conocimiento del tema y que el texto que present贸 se lo redactaron agentes que no dan la cara.

Tanto los procesos estatales como federales est谩n en flagrante violaci贸n al derecho a consulta y consentimiento previo, libre e informado al que tienen derecho las y los apicultores como mayor铆a campesina que son, y seg煤n la Declaraci贸n de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, adem谩s de como pueblos originarios.

Las organizaciones agrupadas en esta amplia red se proponen ir hacia una organizaci贸n nacional de apicultores que re煤na apicultores campesinos e ind铆genas para defender sus derechos. Rechazan la estructura de sistema-producto existente creada para defender los intereses de grandes terratenientes y empresas agropecuarias.

Reclaman que la apicultura campesina es la que siempre ha mantenido esta actividad y es la raz贸n por la cual a煤n existe, por lo que para elaborar una ley que fomente la apicultura, se debe realizar con estas organizaciones, que tienen la experiencia y el conocimiento para apoyar una actividad ap铆cola nacional sana y sin t贸xicos, que cuide la econom铆a campesina, la salud humana y de la naturaleza.

