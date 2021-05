–

La ecologista india, una personalidad descollante en la lucha contra los transg茅nicos y Monsanto, es muy cr铆tica del 芦filantrocapitalismo禄, encarnado principalmente por Bill Gates y su fundaci贸n. Para ella, esta generosidad desinteresada esconder铆a una estrategia de dominaci贸n muy eficaz. Entrevista

芦El capitalismo filantr贸pico (鈥) no es una cuesti贸n de caridad o donaciones, sino m谩s bien de ganancias, control y acaparamiento. Es un modelo econ贸mico de inversi贸n y un modelo pol铆tico de control que sofoca la diversidad, la democracia y las soluciones alternativas y que, al asignar ayuda financiera, ejerce la dominaci贸n y se materializa en nuevos mercados y monopolios para el multimillonario禄.

As铆 define Vandana Shiva el 芦filantrocapitalismo禄 en su 煤ltimo libro publicado el oto帽o pasado : 1%, recuperando el poder frente a la omnipotencia de los ricos (ed. Rue de l鈥櫭塩hiquier, 2019). Este 芦filantrocapitalismo禄 est谩 simbolizado por Bill Gates, segunda fortuna mundial. Su Fundaci贸n Bill y Melinda Gates, principal instrumento de sus donaciones, es muy activa en India. Su visibilidad en los medios ante la crisis actual y los millones que invierte en encontrar una vacuna lo convierten en el blanco principal de las teor铆as de conspiraci贸n. Sin embargo, es pertinente cuestionar y criticar este nuevo poder adquirido por el fundador de Microsoft, junto con otros multimillonarios como Jeff Bezos (Amazon, primera fortuna mundial), Mark Zuckerberg (Facebook, s茅ptima fortuna mundial) o en Francia, Bernard Arnault (LVMH, tercera fortuna mundial). Un nuevo poder que dista mucho de ser una cuesti贸n de generosidad desinteresada.

Realizada antes del surgimiento de esta pandemia, esta entrevista se actualiz贸 voluntariamente con las dos preguntas siguientes, a las que Vandana Shiva respondi贸 por correo electr贸nico el 7 de mayo.

驴 C贸mo analiza la crisis de Covid-19? 驴Podemos hablar de una crisis ecol贸gica ?

Vandana Shiva : No estamos enfrentando una sola crisis. Hay tres crisis que se desarrollan simult谩neamente : la de Covid-19, la de los medios de subsistencia y por extensi贸n, la del hambre. Son las consecuencias de un modelo econ贸mico neoliberal, basado en las ganancias, la codicia y la globalizaci贸n lideradas por las multinacionales. En esta situaci贸n hay un fondo ecol贸gico : por ejemplo, la destrucci贸n de los bosques y sus ecosistemas promoviendo la aparici贸n de nuevas enfermedades. Estas tres crisis conducen al surgimiento de una nueva clase, 茅sos que llamo 芦los despose铆dos禄, los explotados por el neoliberalismo y al surgimiento de dictaduras digitales. Debemos ser conscientes de que la econom铆a dominada por el 1% no est谩 al servicio de las personas y la naturaleza.

驴 Puede la crisis del coronavirus reforzar el poder de estos 芦1%禄 y de los 芦filantrocapitalistas禄 como Bill Gates, personalidad central de su libro ?

Esta crisis confirma mi tesis. Bill Gates instala su agenda de salud, agricultura, educaci贸n e incluso vigilancia. Durante 25 a帽os de neoliberalismo, el estado se fue convirtiendo en un estado corporativo. Ahora estamos viendo que se est谩 transformando en un estado de vigilancia incentivado por el filantrocapitalismo. Este 1% considera que el 99% es inservible. Lo que proyectan es agricultura digital sin campesinos, f谩bricas totalmente automatizadas sin trabajadores. En estos tiempos de crisis del coronavirus, debemos oponernos e imaginar nuevas econom铆as y democracias basadas en la protecci贸n de la tierra y la humanidad.

Usted comparara este control con una nueva forma de colonizaci贸n, e incluso describe a Bill Gates como 芦el Crist贸bal Col贸n de los tiempos moderrnos禄, 驴 a qu茅 se debe esta comparaci贸n ?

Se debe a que Bill Gates no hace m谩s que conquistar nuevos territorios. No es s贸lo filantrop铆a, en el sentido de un don entregado a la comunidad, como siempre existi贸 en la Historia. En realidad, se trata de inversiones que le permiten crear mercados en los que adquiere posiciones dominantes. En el capitalismo, existen interlocutores que obtienen ganancias. Sin embargo, con su filantrop铆a, 隆 Bill Gates dona unos pocos millones para terminar tomando el control de instituciones o sectores que valen varios miles de millones ! Se ve claramente con la salud o la educaci贸n, que contribuye a la privatizarlas y transformarlas en aut茅nticas empresas.

Esto tambi茅n ocurre con la agricultura, donde Bill Gates est谩 utilizando tecnolog铆as digitales como una nueva forma de obtener patentes. La primera generaci贸n de transg茅nicos, que supuestamente controlaba las plagas y las malas hierbas, no cumpli贸 con lo anunciado como promesa, pero Bill Gates contin煤a poniendo dinero para financiar la edici贸n del genoma, como si la vida fuera un 鈥渃opia y pega鈥, como en Word. 脡l empuja esta t茅cnica y cre贸 una compa帽铆a especialmente para eso, Editas. Bill Gates quiere hacerse due帽o del universo, imponiendo una sola y 煤nica manera de hacer las cosas : una sola agricultura, una sola ciencia, un solo monocultivo, un solo monopolio. Esto tambi茅n es lo que est谩 tratando de hacer al abordar el problema del cambio clim谩tico.

驴 De qu茅 forma ?

Est谩 promoviendo su soluci贸n : la geoingenier铆a, que es la modificaci贸n intencional de las condiciones meteorol贸gicas y clim谩ticas. Se trata de una idea est煤pida, antiecol贸gica y absolutamente irresponsable porque ataca a la luz solar para generar mec谩nicamente un 芦enfriamiento planetario禄. El problema no es el sol, que es imprescindible para nosotros, sino los combustibles f贸siles y nuestro sistema industrial y agr铆cola. Habla con todos los jefes de estado sobre geoingenier铆a. Recuerdo en particular cuando durante la COP 21, en el 2015 en Par铆s, estaba en todas partes. Fue incre铆ble, aparec铆a en el escenario con los jefes de estado, comport谩ndose como si 茅l fuera el jefe de cada gobierno. En mis 40 a帽os de carrera en agencias de la ONU, nunca hab铆a visto algo igual. Es un verdadero cambio.

驴 Dir铆a que ahora es m谩s poderoso que los estados o que las instituciones internacionales como el FMI o el Banco Mundial ?

Es mucho m谩s poderoso. Cuando el Banco Mundial quiso financiar la presa de Sardar Sarovar en la India a fines de 1980, hubo protestas y finalmente el Banco abandon贸 el proyecto [a pesar de todo, la presa termin贸 siendo inaugurada en 2017 por Narendra Modi gracias otras fuentes de financiaci贸n, convirti茅ndose en la segunda presa m谩s grande del mundo, ndlr)]. La impunidad del Banco Mundial tiene l铆mites, no puede eludir sus responsabilidades. mientras que Bill Gates sigue superando obst谩culos, invariablemente. Incluso si falla en alg煤n lugar, intentar谩 desregular en otro.

Me di cuenta de que lo que hab铆amos logrado detener en India Bill Gates lo financi贸 para implantarlo en otro lugar. Como hizo con los transg茅nicos, una vez m谩s : como ejemplo, en 2010 Monsanto intent贸 introducir una berenjena transg茅nica. India ha sido una tierra de experimentaci贸n para desarrollar nuevas tecnolog铆as destructivas. El Ministro del Medio Ambiente hab铆a organizado audiencias p煤blicas para recoger la opini贸n de los agricultores, los cient铆ficos y los consumidores al respecto ; por cierto, siempre digo que 茅sa fue la primera vez que un vegetal ha sido objeto de un profundo debate democr谩tico 鈥

La berenjena transg茅nica fue prohibida en base a estas consultas, pero Bill Gates luego encontr贸 una manera de financiarla y promoverla en Bangladesh. Pero lo que se aprueba en Bangladesh, inevitablemente se esparce en la India ya que en la frontera no hay control. Hoy est谩 atacando 脕frica, donde est谩 poniendo miles de millones de d贸lares para promover una nueva revoluci贸n verde, con productos qu铆micos y transg茅nicos, obligando a los pa铆ses africanos a reescribir sus leyes para autorizar esas semillas.

驴 C贸mo explicas ese poder hoy ?

Cre贸 un fondo e invirti贸 $ 12 millones en la Alianza para la Ciencia de Cornell, que se presenta como una instituci贸n cient铆fica pero que es s贸lo un 贸rgano de comunicaci贸n. Cada vez que hay un debate, hace intervenir esta 芦instituci贸n禄 que desarrolla propaganda falsa a favor de las biotecnolog铆as. Debido a que se trata de Bill Gates, el New York Times y CNN le dan prensa y lo ponen en sus portadas 鈥 La filantrop铆a es s贸lo un pretexto para 茅l : a trav茅s de ella, promueve sus propios intereses e influye en las pol铆ticas gubernamentales. Es una forma muy inteligente de entrar en el juego sin someterse a las reglas. Dado que si una empresa le dice a un gobierno: 芦Aqu铆 est谩 mi dinero, haga esto con 茅l禄, es imposible, infaliblemente se la expulsa. Bill Gates juega con su imagen. La gente todav铆a lo ve a trav茅s de Microsoft como un genio y un gigante inform谩tico. Sin embargo, brillantes ingenieros actuaron mucho mejor que 茅l y lucharon por que se mantuvieran los programas de c贸digo abierto e Internet, a diferencia de 茅l. Bill Gates no es un inventor. Introdujo patentes, as铆 es como construy贸 su imperio.

En su libro, tambi茅n insiste en el uso de la tecnolog铆a y los algoritmos 鈥

La tecnolog铆a ha sido elevada al rango de religi贸n. Se convirti贸 en la religi贸n del 1%, as铆 como el cristianismo en los Estados Unidos le dio legitimidad al 1% del momento para exterminar al 99% de los amerindios, en nombre de una 芦misi贸n civilizadora禄. Hoy existen millones de personas a las que se quiere 芦civilizar禄 con estas nuevas herramientas de comunicaci贸n o de pago. La tecnolog铆a es m谩s que una herramienta. Es un instrumento de poder muy potente para recolectar informaci贸n que luego puede ser manipulada con diferentes prop贸sitos. Utilizamos las tecnolog铆as diariamente pero, por sobre todo, constituyen un recurso m谩s para ponernos bajo control.

Nuevamente, detr谩s de esta revoluci贸n digital, encontramos a Bill Gates. Por ejemplo, 隆 jug贸 un papel principal en la desmonetizaci贸n en India ! Obviamente, eliminar el dinero en efectivo para desarrollar transacciones digitales es una forma de acelerar la revoluci贸n digital de la que se beneficia. Sin embargo, de la misma manera que las patentes sobre las semillas son un intento deshonesto de situar a los campesinos 芦fuera de la ley禄 al declarar ilegal la conservaci贸n de semillas, la 芦desmonetizaci贸n禄 interrumpe directamente las pr谩cticas econ贸micas de la mayor铆a, que representan un 80% de la econom铆a real en India. Es una forma de dictadura tecnol贸gica. En ninguno de estos dos casos esto se desprende de una decisi贸n soberana del pueblo indio.

Y al mismo tiempo, en las encuestas, las personas terminan votando por los representantes de esta pol铆tica del 1%, como en India, por ejemplo, donde Narendra Modi fue reelegido c贸modamente el a帽o pasado. 驴Como si hubiera una nueva forma de 芦servidumbre voluntaria禄?

隆 Ya no estamos realmente en una democracia electoral honesta, donde la gente vota a sabiendas y con plena consciencia de los problemas ! Hoy, los algoritmos configuran en gran medida el sistema electoral. En India, para las 煤ltimas elecciones, autorizaron a empresas e individuos a hacer donaciones an贸nimas a partidos pol铆ticos. Esto significa que las compa帽铆as m谩s grandes del mundo pudieron financiar las elecciones, lo que era ilegal hasta entonces. Como resultado, la gran mayor铆a de estas donaciones llegaron a las arcas de un solo partido [el BJP, derecha nacionalista, en el poder, ndlr]. Las elecciones indias cuestan m谩s que las elecciones estadounidenses, pero India est谩 lejos de ser un pa铆s rico. Por lo tanto, la pregunta es 驴 de d贸nde provino ese dinero ? 鈥 Es imposible tener una democracia honesta y funcional si la gente ya no vota de manera soberana. Esta p茅rdida de autonom铆a, en todas las 谩reas, es la apuesta pol铆tica del 1%.

La elecci贸n del t茅rmino 芦1%禄 puede parecer un poco simplificadora, incluso simplista 驴 por qu茅 le parece una consigna apropiada hoy en d铆a ?

El 1% es en s铆 mismo un valor aproximado, hablo sobre todo de los pocos multimillonarios que controlan la mitad de los recursos del planeta. Estos miles de millones van directamente a fondos de inversi贸n. Antes, las entidades m谩s grandes eran empresas : Monsanto, Coca-Cola 鈥 Hoy son pigmeos. Pertenecen a los mismos fondos de inversi贸n : BlackRock, Vanguard, etc. En realidad, s贸lo hay una econom铆a, la del 1%. Ellos son los que destruyen. Los dem谩s, el 99%, est谩n excluidos. 脡stos son los desempleados de hoy y de ma帽ana, los campesinos desarraigados, las mujeres marginadas, los pueblos ind铆genas asesinados. Los 99% no son responsables, son v铆ctimas. El 1% es responsable del da帽o. Y nombrar este 芦1%禄 es crear un 芦nosotros禄 que, juntos, podemos hacer que rindan cuentas. Tenemos el derecho, el deber y el poder para hacerlo. Es una invitaci贸n a la solidaridad y a la acci贸n. El 99% debe sublevarse.

