La presión está aumentando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el cambio climático. La mayoría de la gente sugiere alejarse de los combustibles fósiles a alternativas como la eólica, solar, mareomotriz y geotérmica. Estas fuentes de energía alternativas a menudo se describen como «renovables» o «sostenibles». Esta terminología implica para la mayoría de las personas que tales alternativas pueden satisfacer nuestra demanda de energía a perpetuidad, sin contaminar el medio ambiente. Esto no es cierto, y conducirá a graves errores en la toma de decisiones.

La energía generada para uso humano no puede ser «verde«, «limpia», «renovable» o «sostenible». Todas estas palabras son parte del vocabulario del lavado verde «endulzante», utilizadas para servir a intereses políticos o corporativos, o simplemente utilizadas debido a malentendidos. No tienen ninguna base en un lenguaje riguroso o en un pensamiento científico.

En pocas palabras, la Tierra puede considerarse como un sistema termodinámico que está abierto en términos de energía pero cerrado en términos de materia. El sol continúa enviando energía a la Tierra, y la energía se vuelve a emitir al espacio, a un ritmo que no varía más o menos. Durante un período muy largo (varios millones de años) hay un aumento gradual de la entropía y una pérdida neta de energía de la Tierra al resto del Universo, pero este proceso natural no es significativo en la escala de la vida humana.

Sin embargo, los seres humanos quieren cada vez más convertir la radiación solar en diferentes formas de energía como la electricidad o los combustibles solares, que pueden hacer un trabajo. Esto solo se puede lograr mediante la creación de dispositivos o máquinas capaces de convertir una forma de energía en otra, con las materias primas utilizadas para construir estas máquinas que se extraen de la capa de la tierra. Estos dispositivos tienen una vida útil limitada y a su vez dependen de la infraestructura (transporte, ciudades, fábricas, universidades, policía, etc.) para su mantenimiento e implementación, que también tiene una vida útil limitada. Esto requiere procesos continuos de refinación, minería y fabricación.

La quantité d’énergie solaire captée par ces dispositifs ne sera jamais suffisante pour restaurer la Terre dans sa condition initiale. Ceci en raison du second principe de la thermodynamique. C’est-à -dire que les processus d’extraction minière, de construction et d’assemblage, pour convertir et utiliser l’énergie, épuisent et dégradent inexorablement les ressources minérales de la Terre. Irréversiblement et de manière insoutenable. Qu’il s’agisse du solaire, de l’éolien, de l’hydraulique, du charbon, des bio-carburants, du nucléaire ou de la géothermie. Elles sont toutes insoutenables selon les lois de la physique.

La segunda ley de la termodinámica también nos dice que no podemos reciclar completamente los recursos que han sido extraídos de la Tierra y procesados para su uso (como metales, helio o fertilizantes fosfatados). A medida que aumenta el porcentaje de lo que queremos reciclar, el costo de la energía aumenta desproporcionadamente. No importa, por lo tanto, si los recursos que deseamos utilizar todavía están en el suelo o circulando en la superficie, la industria humana inevitablemente se agotará y perderá estos recursos.

Cuantos más seres humanos haya en la Tierra, más energía consumiremos y más rápida y generalizada será la degradación de los recursos de la Tierra. La humanidad es como una enorme máquina orgánica, que utiliza energía para extraer y agotar minerales. Cuanta más energía suministramos a este sistema, más rápido aumenta la tasa de degradación. La energía de la fusión nuclear, si existiera, resultaría particularmente competente en términos de degradación de recursos y medio ambiente (una de las consecuencias de tal tecnología puede ser convertir nuestras reservas de litio en helio que escaparía de la atmósfera de la Tierra y se perdería para siempre).

La energía producida para uso humano es tan insostenible y no renovable como la minería. Hablar de energía «renovable» o «sostenible» es un oxímoron, al igual que la «extracción sostenible» o el «desarrollo sostenible/sostenible». Cuanta más energía usemos, menos sostenible será la humanidad. Cuanto antes la gente entienda esto, antes podremos encaminarnos a reducir el consumo de energía, en lugar de aferrarnos a las quimeras de las fuentes de energía alternativas que perpetúan lo insostenible.

En futuros artículos mostraría que los límites se cumplirán en unas pocas décadas, no en siglos, y que la lucha por los recursos aumentará la demanda de energía a partir de combustibles fósiles.

Steven Smith

