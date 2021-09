–

De parte de Contra Todo Nocividad September 8, 2021 89 puntos de vista

LAS «VACUNAS» DE ARNM, LA EUGENESIA Y EL IMPULSO DEL TRANSHUMANISMO EL DESPLIEGUE MUNDIAL DE LAS «VACUNAS» DE ARNM FORMA PARTE DE UNA AGENDA MUCHO MÁS AMPLIA QUE ABARCA LA EUGENESIA Y EL TRANSHUMANISMO. ESTA AGENDA ESTÁ SIENDO FINANCIADA Y PROMOVIDA POR UNA RED DE INSTITUCIONES MUNDIALES, POLÍTICOS Y TECNÓCRATAS MULTIMILLONARIOS

En 1989, los investigadores del Instituto Salk de California publicaron un artículo en el que detallaban cómo habían desarrollado un sistema de transfección de ARN que podía «introducir directamente el ARN en tejidos enteros y embriones».

El concepto de utilizar el ARN como un fármaco se describe por primera vez en este documento, lo que lo convierte en el trabajo seminal que sentó las bases para décadas de investigación posterior en este ámbito. En la sección «Discusión» del artículo se afirma que:

“El método de ARN/lipofectina puede utilizarse para introducir directamente el ARN en tejidos enteros y embriones (R.W.M., C. Holt e I.M.V., resultados no publicados), lo que plantea la posibilidad de que la transfección de ARNm mediada por liposomas pueda ofrecer otra opción en la creciente tecnología de administración de genes eucariotas, una basada en el concepto de utilizar el ARN como fármaco».

Uno de los investigadores del Instituto Salk que aparece en el artículo es el Dr. Robert W. Malone, un científico que recientemente ha sido censurado en las redes sociales por advertir sobre los posibles peligros de las vacunas de covid-19. Se podría argumentar que no hay ningún experto más cualificado para advertirnos sobre los peligros de las inyecciones de ARNm que el hombre que ayudó a ser pionero en la tecnología, sin embargo, las grandes empresas tecnológicas decidieron que estaba exponiendo «información errónea», porque, bueno, por lo visto saben más.

La investigación de Malone, que dio lugar a un procedimiento que podría utilizarse para «transfectar eficazmente el ARN en las células humanas» utilizando un «lípido catiónico sintético», fue apoyada por subvenciones de la Sociedad Americana del Cáncer y el Instituto Nacional de Salud (que actualmente tienen una participación en la vacuna de ARNm Moderna, mostrando su lealtad a la tecnología. Más adelante se hablará de ello).

Aunque las contribuciones de Malone al desarrollo de la tecnología del ARNm son bien conocidas y están bien documentadas, Wikipedia decidió eliminar toda mención a él de su entrada «Vacuna de ARN» poco después de que el científico empezara a hablar sobre los peligros de las vacunas de covirus apresuradas. La versión del artículo del 14 de junio mencionaba a Malone por su nombre 3 veces y citaba su trabajo 6 veces. La versión actual del artículo lo menciona 0 veces y cita su trabajo sólo 3 veces.

Sin embargo, esto no es sorprendente teniendo en cuenta el sesgo documentado de Wikipedia hacia la industria farmacéutica. Mucho más interesante es la institución que produjo la investigación en primer lugar: el Instituto Salk.

El Instituto Salk, que lleva el nombre de Jonas Salk, el creador de la vacuna antipoliomielítica Salk, se construyó en 1962 gracias a la financiación de la National Foundation for Infantile Paralysis, hoy conocida como March of the Dimes.

La March of the Dimes (MOD) se creó en 1937 con la misión de erradicar la poliomielitis y durante una época en la que el establishment eugenésico ya era un elemento destacado, aunque todavía no popular, del panorama sanitario estadounidense. La teoría de la eugenesia se basa en la idea de que la procreación selectiva puede conducir a la «mejora» gradual de la raza humana y que ciertas familias son aptas para dirigir la sociedad en virtud de sus genes «superiores».

En aquella época, las principales organizaciones eugenésicas del país eran la Sociedad Americana de Eugenesia (AES) y la Sociedad Americana de Eugenesia Humana (ASHE), financiadas por las familias Rockefeller, Carnegie y Harriman, así como el Instituto Rockefeller de Investigación Médica. Cabe señalar que los Rockefeller fueron fundamentales en la financiación y promoción de la eugenesia en todo el mundo. El movimiento eugenésico promovió el apareamiento selectivo, la inseminación artificial y la esterilización y eutanasia obligatorias como medios importantes para eliminar a los llamados seres humanos «inferiores».

La primera ley de esterilización en EE.UU. se aprobó en 1907, en el estado de Indiana, y en 1931, muchos otros estados habían seguido su ejemplo promulgando leyes similares. Según la Oficina Histórica de Indiana “En 1907, el gobernador J. Frank Hanly aprobó la primera ley estatal de eugenesia que hacía obligatoria la esterilización de ciertos individuos bajo custodia del estado».

Las personas esterilizadas en virtud de la ley de eugenesia eran consideradas «indeseables» a causa de deficiencias mentales o físicas como la epilepsia, la ceguera y las discapacidades físicas, así como por «inadecuaciones sociales» como la drogadicción o la criminalidad. Según las estimaciones, alrededor de 60.000 personas fueron esterilizadas en virtud de estas leyes, privadas de su derecho a tener hijos y tachadas para siempre de «débiles mentales».

De hecho, el protagonismo del movimiento eugenésico estadounidense provocó su adopción por parte del Partido Nacional Socialista de Alemania, que esterilizó a más de 350.000 personas hasta el final de la segunda guerra mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, las nociones de eugenesia desaparecieron de la conversación pública, pero el movimiento nunca se disipó, sino que se «rebautizó» utilizando una terminología más aceptable como «control de la población» y «salud reproductiva», como veremos más adelante.

La aparición del MOD como actor principal en el movimiento eugenésico estadounidense se remonta a la temprana asociación de la organización con el Instituto Rockefeller, de donde obtuvo muchos de sus miembros y asesores clave, entre ellos el profesor Anton Julius Carlson, miembro de la Sociedad Americana de Eugenesia, reclutado para formar parte de los comités médico y de investigación del MOD, y el profesor Clair E. Turner, otro miembro de la AES que actuaba como asistente del entonces presidente, Basil O’Connor.

Justo antes de la creación del Instituto Salk, el MOD anunció que eliminaría sus programas contra la poliomielitis y centraría sus recursos en los «defectos de nacimiento».

En 1959, el MOD financió cursos de «genética médica» en el Laboratorio Jackson de Maine, un instituto de genética fundado en 1929 por Clarence Cook Little, quien, «en algún momento», fue presidente de la Sociedad Americana de Eugenesia, la Liga Americana de Control de la Natalidad y la Sociedad Americana de Eutanasia.

La misión declarada del Laboratorio Jackson es «descubrir soluciones genómicas precisas para las enfermedades y capacitar a la comunidad biomédica mundial en su búsqueda compartida para mejorar la salud humana». Cabe destacar que el laboratorio recibió una mayor financiación en 2020, en gran parte del Instituto Nacional de Salud (NIH), incluyendo una subvención de 10,6 millones de dólares para encontrar tratamientos para enfermedades genéticas raras mediante el uso de tecnologías de edición de genes. Y al comienzo de la «pandemia» de coronavirus, el laboratorio trabajó en el desarrollo de ratones modificados genéticamente para su uso en estudios de vacunas y otras investigaciones relacionadas con el Sars-Cov-2.

A partir de los años 60, el Ministerio de Defensa financió varios «Centros de Prevención de Defectos de Nacimiento» situados en instituciones médicas de todo Estados Unidos. Estos nuevos centros ofrecían pruebas prenatales mediante amniocentesis para determinar si un bebé nacería con «defectos» y luego daban a la pareja la oportunidad de abortar al niño afectado.

El MOD también ha hecho donaciones directas a Planned Parenthood, una clara contradicción con su supuesta misión, que es «luchar por la salud de todas las madres y los bebés». Planned Parenthood es una organización sin ánimo de lucro que proporciona «atención a la salud reproductiva» en Estados Unidos y en el extranjero.

Entre 2019 y 2020 la organización cometió más de 350.000 abortos y ha sido criticada por «desviar recursos de la salud de las mujeres y dirigirlos hacia el aborto.» Como es lógico, una mirada a la historia de la organización revela que Planned Parenthood tiene sus raíces en los ideales eugenésicos.

Planned Parenthood fue fundada por Margaret Sanger, quien, lejos de ser una «activista del control de la natalidad», como la corriente dominante quiere hacer creer, era una eugenista racista que pretendía librar al mundo de la población humana «no apta». En su ensayo «Un plan para la paz», describe los principales objetivos de su propuesta de «Congreso de Población», que incluye una política severa y rígida de esterilización y segregación para aquel grado de población cuya progenie esté contaminada, o cuya herencia sea tal que pueda transmitirse a la descendencia rasgos objetables».

También menciona la necesidad de «controlar la ingesta y la salida de imbéciles, defectuosos mentales, epilépticos».

Como ya se ha mencionado, estos ideales eugenésicos inspiraron a los nazis, que tomaron muchas de las ideas de Sanger y las pusieron en práctica, por así decirlo. En su libro La guerra contra los débiles, Edwin Black detalla cómo la ley de esterilización nazi de 1933, así como las posteriores leyes de eutanasia, se basaron en los planos elaborados por Sanger y otros «activistas» estadounidenses. De hecho, los asociados de Sanger conocían estos programas de eutanasia nazis y los alababan.

Volviendo al Instituto Salk, hay que señalar que la versión dominante del brote de poliomielitis del siglo XX, es decir, la noción de que la enfermedad está causada por un virus y que la vacuna milagrosa del Dr. Salk fue la única responsable de acabar con la epidemia, es dudosa y probablemente totalmente falsa.

La poliomielitis paralítica apareció repentinamente en los EE.UU. a principios del siglo XX con continuas y dramáticas fluctuaciones de casos, un patrón que continuó hasta finales de la década de 1950. La introducción de la vacuna Salk en 1954 pareció coincidir con un descenso casi instantáneo de los casos, que se mantuvo durante más de dos décadas.

Pero antes de llamarse «poliomielitis», las afecciones relacionadas con la enfermedad de las extremidades se conocían con otros nombres, como apoplejía, parálisis y parálisis. Muchos escritos históricos se refieren a la parálisis resultante de la exposición a sustancias tóxicas y muchos de estos relatos fueron documentados por el Dr. Ralph Scobey en su declaración de 1952 ante el Comité Selecto para Investigar el Uso de Sustancias Químicas en los Productos Alimenticios, titulada The Poison Cause of Poliomyelitis and Obstructions to its Investigation.

El documento de Scobey incluye referencias a varias investigaciones que parecían indicar una relación entre los brotes de poliomielitis en el siglo XX y el consumo de fruta fresca, lo que proporciona un vínculo entre la poliomielitis y la exposición a pesticidas tóxicos.

Uno de los plaguicidas de uso generalizado en la época era el DDT, un organoclorado altamente tóxico que fue ampliamente publicitado como «bueno para la salud», pero que finalmente fue prohibido en 1972. En 1953, el Dr. Morton Biskind publicó un artículo en el American Journal of Digestive Diseases señalando que:

McCormick (78), Scobey (100-101) y Goddard (57), en estudios detallados, han señalado que en la etiología de la poliomielitis intervienen sin duda factores distintos de los agentes infecciosos, que van desde los defectos nutricionales hasta una variedad de venenos que afectan al sistema nervioso».

El peligro de los pesticidas tóxicos, incluido el DDT, y sus desastrosos efectos en el medio ambiente fueron ilustrados por Rachel Carson en su libro de 1962, Primavera silenciosa.

En tiempos más recientes, los investigadores Dan Olmstead, cofundador de Age of Autism, y Mark Blaxil llevaron a cabo dos brillantes investigaciones sobre las epidemias de poliomielitis del siglo XX, llegando a una conclusión similar a la de Scobey y Biskind, a saber, que la enfermedad fue causada por el uso generalizado de pesticidas neurotóxicos como el arsenito de sosa y el DDT.

Aunque la vacuna de Salk fue aclamada como un éxito, la propia vacuna causó muchos casos de lesiones y parálisis. Y aunque parece haber una correlación convincente entre el momento de la vacuna y la reducción de los casos de poliomielitis, como todos los buenos científicos saben, la causalidad no es igual a la correlación, especialmente si se tiene en cuenta el hecho de que el DDT fue eliminado, al menos en los Estados Unidos, durante el mismo período.

Curiosamente, la investigación del Dr. Salk sobre la poliomielitis fue financiada por la madre de Cordelia Scaife May, una heredera de la fortuna bancaria de la familia Mellon que idealizó a Margaret Sanger y que más tarde se unió a la junta de la Fundación Internacional de Planificación Familiar.

Las opiniones de May sobre la inmigración eran, cuando menos, radicales y, según algunos, estaba a favor de la esterilización obligatoria como medio para limitar la natalidad en los países en desarrollo. Más tarde, May entró en la junta del Population Council, una organización fundada por John D. Rockefeller III centrada en la reducción de la población.

En 1995, el Population Council colaboró con la OMS en la creación de vacunas para regular la fertilidad.

Sería un error pensar que la epidemia de poliomielitis no está relacionada con la actual «era de la vacunación» en la que nos encontramos. Por el contrario, afirmar que la poliomielitis fue «erradicada en los Estados Unidos» debido únicamente a la vacunación es una mentira que consiguió el favor del público para las vacunas infantiles y ayudó a sentar las bases para la creencia generalizada en la seguridad y eficacia de todas las vacunas.

Enfermedades como la poliomielitis y la viruela (otra mentira que se sale del ámbito de este artículo), y la subsiguiente propaganda a favor de las vacunas, «cebaron» a gran parte de la población para que aceptara, sin rechistar, un pinchazo experimental basado en una tecnología poco conocida.

TERGIVERSACIÓN DE LA CIENCIA

En 1997, 8 años después del artículo del Instituto Salk, la FDA aprobó el primer ensayo de ARN transfectado para desarrollar inmunidad en pacientes con cáncer. El Comité Asesor de ADN Recombinante del Instituto Nacional de Salud votó entonces para continuar con la aprobación algunos meses después, lo que llevó a la primera vacuna basada en ARNm administrada a humanos.

Aunque el ARNm se difunde en los medios de comunicación como la próxima revolución en el ámbito de la salud, aquellos con una percepción aguda pueden alarmarse al leer fragmentos como éste, extraído de un artículo sobre la historia del ARNm, escrito por Damian Garde, reportero de Biotech para STATS: «El concepto: Al hacer ajustes precisos al ARNm sintético e inyectar a las personas con él, cualquier célula del cuerpo podría transformarse en una fábrica de medicamentos a la carta».

Las vacunas de ARNm se basan en el siguiente concepto: un trozo de ARNm sintético se introduce en las células, donde se utiliza como plantilla para crear la «proteína pico» viral. Una vez que esta proteína sale de la célula, el cuerpo produce anticuerpos y «aprende» a combatir futuras infecciones de Sars-Cov-2.

Las vacunas basadas en el ARNm suelen promocionarse como una alternativa más segura a las vacunas basadas en el ADN, que, según los expertos, «pueden provocar cambios permanentes y peligrosos en la información genética de las personas tratadas». Sin embargo, ¿sabemos con certeza que las vacunas de ARNm no cambian permanentemente la composición genética de nuestras células? Un documento de 2001 titulado RNA as a tumor vaccine: a review of the literature (ARN como vacuna contra los tumores: una revisión de la literatura) afirma que (énfasis añadido) “a diferencia de las vacunas basadas en el ADN, hay poco peligro de que las secuencias de ARN se incorporen al genoma del huésped».

El uso de la palabra «poco» parece indicar que puede haber al menos algún peligro de integración en el genoma, o más probablemente, los investigadores simplemente no lo saben.

En el documento de «opinión experta» de Pascolo de 2004, citado anteriormente, se expone la relación entre las vacunas de ARNm y las terapias génicas, algo que la corriente dominante niega y descarta continuamente: “Aunque se encuentran en el citosol y no en el núcleo, los ARNm maduros pertenecen a la familia bioquímica de los ácidos nucleicos. El ARNm, al igual que el ADN, puede considerarse un gen y, en consecuencia, su uso como vacuna puede considerarse una «terapia génica»».

Curiosamente, es sólo por un tecnicismo de la ley reguladora que se permite llamar «vacunas» a las terapias génicas con covid-19. Esto se explica en un documento titulado The European Regulatory Environment of RNA-Based Vaccines, en el que se afirma que

La definición de medicamento de terapia génica que figura en el anexo 1 de la Directiva 2001/83/CE es la siguiente: Por medicamento de terapia génica se entiende un medicamento biológico que tiene las siguientes características:

(a) contiene una sustancia activa que contiene o consiste en un ácido nucleico recombinante utilizado en seres humanos o administrado a ellos con el fin de regular, reparar, sustituir, añadir o suprimir una secuencia genética;

(b) su efecto terapéutico, profiláctico o diagnóstico está directamente relacionado con la secuencia de ácido nucleico recombinante que contiene, o con el producto de la expresión genética de esta secuencia.

Los medicamentos de terapia génica no incluirán vacunas contra enfermedades infecciosas.

Como es evidente, el mero hecho de llamar a una terapia génica «vacuna contra una enfermedad infecciosa» niega su clasificación como terapia génica, cuyo proceso de aprobación, al menos en Europa, implica pasar por el CAT que es el «Comité de Terapias Avanzadas» de la EMA (Agencia Europea del Medicamento).

Evidentemente, este juego de palabras parece constituir una especie de «laguna» que permite una aprobación más fácil de las terapias génicas basadas en el ARNm previstas para el uso humano.

La aprobación es ciertamente un tema polémico cuando se habla en el contexto de las actuales vacunas contra el covid-19, ninguna de las cuales ha sido completamente aprobada por la FDA, sólo autorizada bajo uso de emergencia (EUA), y etiquetada como producto «en investigación», un hecho que mucha gente desconoce. Sin embargo, a principios de año los fabricantes de vacunas ya pusieron sus miras en la plena aprobación reglamentaria, tras sólo 6 meses de datos de ensayo.

El 7 de mayo, Pfizer inició formalmente su solicitud a la FDA, con el objetivo de tener la primera vacuna contra el covid-19 plenamente aprobada. Pero con millones de vacunas ya administradas bajo la EUA, ¿cuál es la prisa?

Además, para las seis vacunas «primeras en la enfermedad» aprobadas por la FDA en los últimos 15 años, la duración media de los ensayos fue de apenas dos años. Una vacuna aprobada tras 6 meses de datos sería una de las más rápidas de la historia.

Los ensayos clínicos de fase tres de Pfizer, Moderna y Janssen tienen una duración de dos años, pero la FDA no ha manifestado claramente su posición con respecto al seguimiento mínimo antes de considerar la aprobación.

Los ensayos más largos y controlados con placebo son primordiales para evaluar la seguridad de las vacunas. Por ello, es muy alarmante que los fabricantes de vacunas, a las pocas semanas de recibir la autorización de la UE, hayan empezado a desobstruir los ensayos ofreciendo a los del grupo de placebo la posibilidad de vacunarse.

Moderna anunció que «a partir del 13 de abril, a todos los participantes del placebo se les ha ofrecido la vacuna Moderna covid-19 y el 98% de ellos ha recibido la vacuna», lo que significa que su grupo de placebo ya no existe y, por tanto, no tienen forma de medir con precisión la seguridad a largo plazo.

En un artículo para el British Medical Journal, Peter Doshi cita a la FDA, en varias ocasiones, diciendo que el mantenimiento de un grupo de placebo sería crítico para evaluar tanto la seguridad como la eficacia de las vacunas covid-19, lo cual es obvio para cualquiera que entienda las consecuencias de no adherirse al rigor científico cuando se prueba una nueva terapia médica.

En realidad, podría haber muchas razones para que los fabricantes quieran la aprobación de la FDA para sus vacunas, pero probablemente la primera de la lista es el «sello de aprobación» que viene con la licencia completa y la capacidad de utilizar esto como una forma de convencer a los que siguen siendo escépticos con respecto a la seguridad y la eficacia de las vacunas. Además, la plena aprobación de la FDA allanaría el camino para facilitar los mandatos de las vacunas, poniendo una inmensa presión sobre aquellos de la «clase despierta» que representan una espina en el costado de los impulsores de la agenda del Gran Reajuste/Gran Convergencia.

Se pueden encontrar más incoherencias inquietantes en el proceso de la FDA para evaluar y aprobar estas vacunas experimentales. Por ejemplo, la FDA recientemente advirtió contra el uso de las pruebas de anticuerpos para evaluar la inmunidad o la protección contra el covid-19, «especialmente» después de que una persona haya recibido una vacunación, a pesar de que su EUA se concedió originalmente, en parte, debido a las respuestas de anticuerpos.

La implicación de esta revocación es que la EUA otorgada para las vacunas contra el covid-19 también debería ser revocada, pero ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra después de que millones de personas ya hayan sido vacunadas?

Además, la idea de que los «anticuerpos» proporcionan protección frente a las llamadas infecciones víricas representa una mala comprensión del cuerpo y del sistema inmunitario. El hecho de que los anticuerpos desempeñan un papel escaso en las infecciones víricas es conocido por los científicos médicos desde la década de 1950, basándose en las investigaciones que demuestran que las personas con la incapacidad genética de producir anticuerpos, denominada «agammaglobulinemia», tienen reacciones normales a las infecciones víricas típicas e incluso parecen resistir las recidivas.

BILL GATES, MODERNA Y LA EUGENESIA 2.0

Uno de los fabricantes de vacunas contra el covid-19 de los que más se habla en los medios de comunicación es Moderna, una empresa de biotecnología cofundada por Robert Langer, investigador e inventor del MIT.

En 2013, la startup biotecnológica recibió 25 millones de dólares de financiación de la DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa), una rama de investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y una organización bien conocida por perseguir despiadadamente tecnologías distópicas y transhumanistas, como las nanopartículas implantables y las interfaces biocerebrales (más sobre esto más adelante).

Cabe destacar que el gobierno estadounidense, a través del Instituto Nacional de Salud, parece tener una participación financiera en la vacuna de Moderna gracias a un contrato firmado por ambas partes, que otorga al NIH la propiedad conjunta de los candidatos a vacuna de ARNm de Moderna. Según Axios: “Los NIH financian sobre todo la investigación externa, pero también suelen inventar tecnologías científicas básicas que luego se licencian y se incorporan a medicamentos que se venden con enormes beneficios».

Esto es más que alarmante si se tiene en cuenta que los NIH son responsables de dar prioridad a los tratamientos prometedores para el covid-19, así como de mejorar la eficacia de los ensayos clínicos, lo cual, para Moderna, es imposible teniendo en cuenta que su ensayo ya no contiene un grupo de control.

El interés de los NIH en el éxito de Moderna también puede proporcionar una explicación plausible de por qué la nueva empresa de biotecnología recibió la aprobación de la UE para su vacuna a pesar de no haber logrado, durante más de 10 años, llevar un solo producto al mercado.

En una entrevista para Economic Club, el director de los NIH, Francis Collins, negó que las vacunas de covid-19 fueran a generar dinero, afirmando que «nadie ve esto como una forma de ganar miles de millones de dólares».

Sin embargo, las pruebas apuntan a lo contrario, ya que las ventas de la vacuna covid-19 de Moderna alcanzaron los 1.700 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, lo que convirtió a su director general, Stephane Bancel, en uno de los muchos nuevos multimillonarios de la industria farmacéutica.

La «Operación Warp Speed», nombre dado a una asociación entre varias agencias federales de Estados Unidos destinada a acelerar el desarrollo de una vacuna contra el covid-19, también estuvo plagada de conflictos de intereses.

La administración de la Operación Warp Speed contrató a varios «consultores» vinculados a las grandes farmacéuticas, entre ellos dos antiguos ejecutivos de Pfizer. Y en mayo de 2020, se informó de que su asesor principal, el Dr. Monsef Slaoui, antiguo ejecutivo farmacéutico él mismo, poseía 10 millones de dólares en acciones de GlaxoSmithKline, la misma empresa a la que posteriormente se le adjudicó un contrato de 2.000 millones de dólares para suministrar al gobierno estadounidense 100 millones de viales de la vacuna contra el covid-19.

El Dr. Slaoui también poseía importantes acciones de Moderna, a la que el gobierno federal ha concedido más de 2.500 millones de dólares de financiación.

El cofundador de Moderna, Robert Langer, cuyo patrimonio neto también se ha disparado hasta los miles de millones, es uno de los investigadores más citados del mundo. Científico del MIT, Langer tiene más de 1.400 patentes y está especializado en biotecnología, nanotecnología, ingeniería de tejidos y administración de fármacos.

Además, Langer desempeña un papel administrativo en el MIT Media Lab, el mismo instituto que protagonizó un escándalo tras revelarse que el laboratorio aceptó financiación de un delincuente sexual convicto, Jefferey Epstein. Epstein también tenía una inquietante fascinación por el «transhumanismo», una versión moderna de la eugenesia (el transhumanismo se analiza más adelante en este artículo).

El entonces director del MIT Media Lab, Joi Ito, aprobó dos donaciones de Epstein por valor de 1,75 millones de dólares y permitió que el prolífico pedófilo «dirigiera» fondos al laboratorio de otros ricos benefactores, incluida una donación de 2 millones de dólares de Bill Gates, que también tiene inquietantes vínculos con Epstein, habiendo volado en su jet privado y reunido con él en varias ocasiones.

Cuando se conoció la noticia y Joi Ito dimitió de su puesto en el laboratorio, Langer fue una de las primeras personas en firmar una carta pidiendo que se quedara, y como administrador de la Oficina del Director del laboratorio, es difícil creer que no supiera de las donaciones de Epstein de antemano.

Descrito como el «denominador común» en varios esfuerzos de coronavirus, Robert Langer es ciertamente un jugador interesante en el movimiento transhumanista. En 2015, su empresa, Microchips Biotech, se asoció con el gigante farmacéutico israelí, Teva Pharmaceutical, para comercializar su «dispositivo implantable de administración de medicamentos».

Cabe destacar que Teva Pharmaceutical ha recibido importantes inversiones de Warren Buffett, quien, en 2006, se comprometió a donar gradualmente su fortuna a la Fundación Bill y Melinda Gates, organización de la que fue administrador hasta hace muy poco.

Langer también tiene vínculos con Charles Lieber, un científico de nanotecnología de Harvard que fue detenido en enero por hacer declaraciones falsas a las autoridades federales sobre su colaboración con investigadores chinos de la Universidad Tecnológica de Wuhan.

En 2012, Langer y Lieber trabajaron juntos para crear un «material que fusiona la electrónica a nanoescala con los tejidos biológicos». El material fue descrito como «un primer paso hacia las prótesis que se comunican directamente con el sistema nervioso».

Gran parte de la investigación de Langer está respaldada por Bill Gates, que comenzó a financiar la tecnología de ARNm en 2010 y también ha invertido millones en Moderna.

En 2017, la Fundación Bill y Melinda Gates patrocinó un proyecto en el laboratorio de Langer para crear un sistema de administración de vacunas con micropartículas que pudiera generar un «novedoso tipo de partícula portadora de fármacos», lo que permitiría administrar múltiples dosis de una vacuna durante un largo periodo de tiempo con una sola inyección.

Luego, en 2019, Gates y Langer se asociaron de nuevo para crear un tatuaje de tinta invisible que «incrusta los registros de inmunización en la piel de un niño». Inquietantemente, el objetivo final del proyecto es inyectar sensores que puedan usarse para rastrear «otros aspectos» de la salud.

Gates afirma que necesita los datos para la «prevención de enfermedades», en referencia a sus esfuerzos por acabar con la polio, el sarampión y otras enfermedades «infecciosas» de todo el mundo. Sin embargo, las diversas iniciativas «relacionadas con la salud» de Gates en los países en desarrollo no son la obra de un filántropo cariñoso, como los medios de comunicación quieren hacernos creer. Por el contrario, las pruebas sugieren que la participación de Gates en la salud pública representa la continuación de una agenda eugenésica de larga data, que se esconde a plena vista.

Los vínculos de Gates con el movimiento eugenésico comienzan con su padre, que elogió a los Rockefeller por su trabajo en «salud pública» e incluso se reunió con ellos en el año 2000 para tratar asuntos relacionados con las enfermedades infecciosas, las vacunas y el medio ambiente. Durante la reunión, se citó a Gates padre diciendo: “Inspirándonos en el trabajo ya realizado por la Fundación Rockefeller, nuestra fundación puso en marcha GAVI prometiendo 750 millones de dólares a algo llamado Fondo Mundial para las Vacunas Infantiles, un instrumento de GAVI».

Curiosamente, casi diez años después de esa reunión, Gates junior coorganizó una reunión con David Rockefeller para hablar de la reducción de la población.

Quizá sea aún más revelador el hecho de que en 2012 Bill y Melinda Gates organizaron su Cumbre de Londres sobre Planificación Familiar, en la que anunciaron su compromiso con el control de la población en el tercer mundo, en el centenario del Primer Congreso Internacional de Eugenesia, celebrado también en Londres.

Gates es bien conocido por su obsesión por las vacunas, un empeño curioso si se tiene en cuenta que los 9.000.000 de personas que mueren cada año de hambre estarían mejor si tuvieran agua limpia, suministros de alimentos y entornos de vida higiénicos.

En 2009, la Fundación Gates financió estudios de observación en la India para una controvertida vacuna contra el cáncer de cuello de útero que se administró a miles de niñas, llamada «Gardasil».

Al cabo de unos meses, muchas niñas empezaron a enfermar y, al cabo de un año, cinco de ellas habían muerto. Durante un estudio similar para una marca diferente de la vacuna contra el VPH, muchas niñas fueron hospitalizadas y otras dos murieron. El Economic Times de la India informó sobre esto en 2014, con la impactante revelación de que: “El consentimiento para llevar a cabo estos estudios, en muchos casos, se obtuvo de los guardianes de los albergues, lo que supuso una flagrante violación de las normas. En muchos otros casos, las huellas dactilares de sus padres, pobres y analfabetos, se colocaron debidamente en el formulario de consentimiento. Los niños tampoco tenían idea de la naturaleza de la enfermedad o de la vacuna. Las autoridades correspondientes no pudieron proporcionar los formularios de consentimiento necesarios para los niños vacunados en un gran número de casos.»

Gates también ha promovido intensamente la vacuna oral contra la polio en la India, después de haberse esforzado por erradicar la enfermedad. Sin embargo, como ya se ha comentado en este artículo, en la etiología de la poliomielitis intervienen sustancias químicas tóxicas, por lo que la enfermedad no puede erradicarse mediante el uso de vacunas. De hecho, las cifras de la sanidad mundial indican que actualmente hay más casos de poliomielitis causados por las propias vacunas que por cualquier otra cosa.

En 2018, un grupo de valientes investigadores indios publicaron un artículo en el International Journal of Environmental Research and Public Health en el que mostraban una correlación entre los impulsos de la vacuna oral contra la polio y el aumento de los casos de «parálisis flácida aguda», una condición descrita como «clínicamente indistinguible» de la polio.

Irónicamente, Gates tiene una inversión de 23 millones de dólares en Monsanto, la empresa que comercializa el «roundup», un pesticida que contiene glifosato y que se sabe que causa efectos adversos para la salud, como trastornos neurológicos y parálisis.

Aunque muchos creen que Gates regala desinteresadamente su dinero para financiar estas campañas de vacunación, hay que tener en cuenta que la inversión de Gates en vacunas le ha reportado un enorme beneficio. En 2019, la Fundación Bill y Melinda Gates había donado algo más de 10.000 millones de dólares a diversas iniciativas relacionadas con las vacunas, incluida la GAVI (Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización). Gates lo calificó como la «mejor inversión que ha hecho nunca», estimando un rendimiento de 20 a 1, es decir, unos 200.000 millones de dólares en 20 años. De hecho, el patrimonio neto de Gates se ha duplicado con creces en los últimos 10 años.

Y no olvidemos que más de la mitad de las muertes en los países de ingresos bajos y medios son causadas por enfermedades no transmisibles, en las que la Fundación Bill y Melinda parece tener poco interés, dirigiendo menos del 3% de su presupuesto a tales condiciones.

Además, las actividades de Gates en materia de salud pública están plagadas de conflictos de intereses que parecen socavar la idea de que Gates se preocupa por la salud de la población. Muchos de estos conflictos de intereses se describen en un estudio publicado por el investigador de Harvard, David Stuckler, titulado Global Health Philanthropy and Institutional Relationships: ¿Cómo deben abordarse los conflictos de intereses?, en el que afirma que: “Por ejemplo, descubrimos que la Fundación Bill y Melinda Gates tiene importantes participaciones en la Corporación Coca-Cola, y también participa en subvenciones que animan a las comunidades de los países en desarrollo a convertirse en filiales comerciales de Coca-Cola. Algunos comentaristas han señalado que las bebidas azucaradas como las que produce Coca-Cola están relacionadas con el rápido aumento de la obesidad y la diabetes en los países en desarrollo».

Stuckler también señala que: “Muchas de las subvenciones para el desarrollo de productos farmacéuticos de la Fundación pueden beneficiar a empresas farmacéuticas líderes como Merck y GlaxoSmithKline.» Y que «varias subvenciones están vinculadas a empresas que están representadas en el consejo de administración de la Fundación entre sus inversiones.»

Los medios de comunicación rara vez informan de estos inquietantes conflictos de intereses, lo cual no es sorprendente si se tiene en cuenta que Gates financia todos los principales medios de comunicación.

Calificar la administración negligente y generalizada de las vacunas experimentales covid-19 como una iniciativa impregnada de pensamiento eugenista no estaría de más teniendo en cuenta cuántas figuras e instituciones implicadas en la carrera de las vacunas tienen vínculos con el movimiento eugenista. De hecho, los promotores de la vacuna Oxford-AstraZeneca también están vinculados a la ahora rebautizada Sociedad Británica de Eugenesia, fundada por el padre de la eugenesia, Francis Galton. Estas conexiones son detalladas por la periodista de investigación, Whitney Webb, en su artículo titulado Developers of Oxford-AstraZeneca Vaccine Tied to UK Eugenics Movement.

Cuando se trata de proteger la salud pública, la imprudencia mostrada por los políticos, los científicos y las empresas farmacéuticas es imperdonable, teniendo en cuenta el impacto generalizado que tendrán estas vacunas experimentales. Ya hemos empezado a ver los resultados de la liberación de una peligrosa tecnología de terapia genética en un público ingenuo y confiado, con el VAERS (Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas) que muestra más muertes relacionadas con las vacunas covid-19 que con todas las demás vacunas combinadas en los últimos 30 años.

Sin embargo, nada de esto es sorprendente, teniendo en cuenta la prisa con la que se llevaron a cabo los ensayos clínicos y los signos de interrogación que rodean la fiabilidad de los datos reportados. Por ejemplo, los fabricantes de vacunas informaron de que sus vacunas eran «efectivas en un 95%», una cifra a la que llegaron utilizando una reducción de riesgo relativa en lugar de una reducción de riesgo absoluta, que fue de alrededor del 1% en la mayoría de los casos, un hecho que nunca fue destacado por los principales medios de comunicación.

Además, los ensayos de vacunas no se diseñaron para evaluar el efecto de las vacunas en la infección, la transmisión, las hospitalizaciones o las muertes, lo que resulta desconcertante si se tiene en cuenta que, si realmente hubiera una pandemia viral, estos serían los criterios de valoración más importantes. Aunque tal vez se trate de un movimiento calculado por los fabricantes de vacunas, que sabían que tendrían más posibilidades de amañar los resultados utilizando el criterio de valoración de «covid-19 de cualquier gravedad». Al fin y al cabo, el espectacular aumento del uso de las vacunas contra la gripe no se ha asociado a una disminución de la mortalidad.

Peter Doshi, editor del British Medical Journal, ha puesto en duda numerosos aspectos de los controvertidos ensayos de la vacuna, como la posibilidad de que los analgésicos enmascaren los síntomas del covid-19 en los grupos del ensayo y la objetividad de los «comités de adjudicación de eventos primarios» encargados de contabilizar los casos de covid-19. En el caso de Pfizer, este comité estaba formado por empleados de Pfizer.

Recientemente, Doctors for Covid Ethics, un grupo formado por el Dr. Michael Palmer MD, el Dr. Sucharit Bhakdi MD y el Dr. Stefan Hockertz PhD, publicó una declaración de expertos relacionada con el peligro y la eficacia de la vacuna de Pfizer que se presentó como parte de una demanda que impugnaba la autorización de la UE para el uso de la vacuna en niños de 12 años o más. El documento afirma que la eficacia declarada de la vacuna de ARNm de Pfizer era «muy probablemente fraudulenta en su totalidad» y que «Pfizer, la EMA y la FDA han desatendido sistemáticamente las pruebas de los ensayos preclínicos con animales que señalaban claramente los graves peligros de los acontecimientos adversos.»

Pero, por supuesto, nada de esto sale a la luz en la corriente principal. En su lugar, se nos repite una y otra vez el mismo discurso: «las vacunas son seguras y eficaces», «sigan la ciencia», «escuchen a los expertos». Y por «expertos» se refieren, por supuesto, a los desalmados títeres farmacéuticos como el Dr. Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, que ha estado lanzando mentiras sobre las llamadas infecciones virales desde que estalló el SIDA en 1984.

El hecho de que un personaje como Fauci haya ocupado su puesto durante más de 30 años es bastante revelador de cómo funciona el sistema. El fallecido premio Nobel e inventor de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), Kary Mullis, fustigó a Fauci en una entrevista, diciendo que “No sabe nada realmente de nada, y se lo diría a la cara. Nada. El hombre cree que puedes tomar una muestra de sangre y meterla en un microscopio electrónico y si tiene un virus ahí, lo sabrás. No entiende de microscopía electrónica y no entiende de medicina. No debería estar en una posición como la que ocupa […] A Tony Fauci no le importa salir en televisión delante de la gente que le paga el sueldo y mentir directamente a la cámara».

UN FUTURO TRANSHUMANISTA

Además de tratarse de terapias génicas, una tecnología asociada a la eugenesia y al transhumanismo, según los científicos, la tecnología del ARNm «permite el rápido desarrollo de nuevas vacunas en un plazo muy corto de semanas y no de meses». Por lo tanto, podemos estar ante la posibilidad de un futuro lleno de vacunas a la carta creadas para «proteger» al público contra nuevas e invisibles amenazas.

De hecho, con los vacunadores hablando ya de «variantes», vacunas de refuerzo y vacunas periódicas de complemento covid-19, parece que las cosas van por ese camino. Y, por supuesto, gracias a los conglomerados de Big Tech vinculados a la inteligencia, todos estos datos se registrarán en un «pasaporte de vacunas» vinculado a su teléfono inteligente, que sin duda formará la base de un nuevo tipo de pase de identidad digital vinculado a su cuenta bancaria y, eventualmente, a su crédito social.

De hecho, en 2019, Microsoft de Bill Gates presentó una patente, acertadamente llamada Patente WO2020060606, para un «sistema de criptomoneda que utiliza datos de activación corporal», otra pista sobre las verdaderas intenciones de la élite tecnocrática que financia y promueve la agenda transhumanista. Sólo el título de la patente evoca imágenes de una sociedad esclavista en la que los seres humanos están equipados con biosensores y reciben monedas digitales por completar las tareas que les asigna la élite gobernante.

Pero quizá sea aún más alarmante la prisa por conseguir la licencia de las terapias genéticas para su uso en niños pequeños. Pfizer se encuentra actualmente en medio de un ensayo clínico mundial, en el que está probando sus inyecciones de ARNm en bebés de tan sólo 6 meses, a pesar de que la «Covid-19», si es que suponemos que existe tal enfermedad, apenas afecta a los niños.

De hecho, según las cifras de los CDC, la IFR en niños es de 20 por cada 1.000.000, es decir, un 0,002%, lo que probablemente es menor que el riesgo de lesión permanente o muerte de la vacuna triple vírica. También es inferior a la tasa de mortalidad de la vacuna covid-19 calculada con los datos del VAERS en el momento de redactar este informe (5.612 muertes sobre 165.000.000 de personas totalmente vacunadas en los Estados Unidos = 0,003%).

Además, las investigaciones han relacionado la vacuna de Pfizer con la miocarditis sintomática, con una tasa de incidencia estimada de 1 de cada 3.000 o 1 de cada 6.000 en hombres jóvenes.

La prisa por introducir las vacunas de ARNm como parte del calendario de vacunación infantil habitual no tiene que ver con la salud o la protección, sino que es un paso hacia un objetivo mucho más siniestro, que es conseguir el control del propio cuerpo humano.

Como se mencionó anteriormente en este artículo, DARPA, el brazo de investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha estado trabajando para crear nanotecnología que pueda interactuar con las células biológicas. En 2014, DARPA puso en marcha su programa «Nanoplataformas In Vivo (IVN)», con el objetivo de desarrollar nanoplataformas implantables para recoger datos biológicos y proporcionar una «monitorización fisiológica continua». Desde entonces, el programa ha ayudado a crear hidrogeles inyectables que monitorizan las respuestas fisiológicas y pueden sincronizarse con un smartphone.

Además, DARPA, junto con los NIH, financia en gran medida a Profusa, una empresa de biotecnología respaldada por Google que desarrolla y comercializa esta misma tecnología de hidrogeles inyectables, sólo que ahora se presenta como una forma de detectar futuras «pandemias».

“Supuestamente, los sensores de Profusa pueden «detectar infecciones similares a la gripe incluso antes de que empiecen a manifestarse sus síntomas». Aunque es increíblemente inquietante, esto es sólo un paso hacia el objetivo final de DARPA, que es establecer el dominio sobre la mente. Este objetivo se refleja en la investigación de DARPA para crear «soldados con poderes mutantes» utilizando «armamento genético» que pueda «socavar la mente y el cuerpo de las personas utilizando una serie de técnicas químicas, neurológicas, genéticas y de comportamiento».

La DARPA también está estudiando formas de manipular genéticamente el cerebro para leer los pensamientos de las personas e inducir imágenes y sonidos en sus mentes. La investigación implica el uso de «nanopartículas magnéticas», la misma tecnología que algunos han especulado que podría incluirse en las actuales o futuras vacunas contra el covid-19.

Igualmente inquietante es el «Salto Wellcome», una nueva iniciativa creada por el Wellcome Trust, vinculado a la eugenesia, la fundación de investigación médica más rica del mundo, en colaboración con dos antiguos testaferros de DARPA. El objetivo oficial del programa es «lograr avances en la salud humana en un plazo de 5 a 10 años y demostrar resultados aparentemente imposibles en plazos aparentemente imposibles».

En la actualidad, la iniciativa cuenta con 5 proyectos principales, el primero de los cuales es «RNA Readiness + Response», que pretende (énfasis añadido) «crear una red autosostenible de instalaciones de fabricación que proporcionen una capacidad de aumento de potencia distribuida a nivel mundial y de última generación para satisfacer futuras necesidades pandémicas», refiriéndose a la fabricación de productos basados en ARN (terapias génicas de ARNm). Nótese la aparente seguridad de una futura pandemia.

Sin embargo, el proyecto más inquietante de Wellcome Leap es, sin duda, «The First 1000 days» (1kD), un programa que pretende utilizar a los bebés como sujetos de prueba para supervisar su desarrollo cerebral y crear modelos de IA que puedan utilizarse para «predecir con precisión y mejorar los resultados de la EF [función ejecutiva]». El proyecto también contempla el uso de «sensores móviles, wearables y sistemas domésticos». En un artículo detallado sobre el asunto, la investigadora Whitney Webb escribe que: “Fiel a los lazos eugenistas del Wellcome Trust (que se analizarán más a fondo en la segunda parte), el 1DK de Wellcome Leap señala que «lo que interesa son las mejoras de la EF subdesarrollada a la normativa o de la EF normativa a la bien desarrollada en toda la población para lograr el impacto más amplio». Uno de los objetivos del 1DK no es, por tanto, tratar una enfermedad o abordar un «reto público de salud global», sino experimentar con el aumento cognitivo de los niños utilizando medios desarrollados por algoritmos de IA y tecnología invasiva basada en la vigilancia».

El plazo de 5 a 10 años de Wellcome Leap coincide con el proyecto Neuralink de Elon Musk, que pretende establecer «el futuro de las interfaces cerebrales» para «ampliar nuestras capacidades». En una entrevista, Musk dijo: «Creo que estamos a unos 8 o 10 años de que esto pueda ser utilizado por personas sin discapacidad».

Musk, cuya riqueza se incrementó en más de un 500% durante la «pandemia» del covid-19, fundó Neuralink en 2016. La empresa recaudó recientemente 205 millones de dólares de financiación de 7 empresas de capital riesgo (incluida GV de Google) y 5 ejecutivos de Silicon Valley.

Sin embargo, Neuralink no es la única empresa de biotecnología que persigue esta tecnología. Recientemente, Synchron, una pequeña empresa de biotecnología y competidora de Neuralink, recibió el visto bueno de la FDA para empezar a probar sus implantes de chips cerebrales en humanos.

Dentro de 10 años nos situaríamos en 2030, un año que se repite una y otra vez como el año en el que las tecnologías transhumanistas serán habituales en la sociedad. Según las predicciones del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, el «aumento humano» (la fusión del hombre y la máquina) será un tema importante en 2030. Su informe Tendencias Globales 2030, publicado en 2012, afirma que: Las prótesis exitosas probablemente se integrarán directamente con el cuerpo del usuario. Las interfaces cerebro-máquina podrían proporcionar habilidades «sobrehumanas», aumentando la fuerza y la velocidad, así como proporcionando funciones no disponibles anteriormente».

Curiosamente, el informe también predice «un nuevo patógeno respiratorio fácilmente transmisible» que podría causar un gran impacto perturbador. El informe continúa afirmando que «a diferencia de otros acontecimientos globales perturbadores, un brote de este tipo daría lugar a una pandemia mundial que causaría directamente sufrimiento y muerte en todos los rincones del mundo, probablemente en menos de seis meses.»

ENSLAVAMIENTO: UNA ELECCIÓN DE LIBRE ALBEDRÍO

El despliegue de las terapias genéticas de ARNm y el impulso hacia una sociedad transhumanista representan la continuación del movimiento eugenésico, que se basaba en el concepto pseudocientífico de que algunos humanos, en virtud de su composición genética, eran más «aptos» para dirigir la sociedad que otros.

El «héroe» de la epidemia de poliomielitis, Jonas Salk, tenía sus propios vínculos con la eugenesia, al igual que el instituto que lleva su nombre, el Instituto Salk. Sus investigaciones sobre el ARNm, financiadas por los NIH, sentaron las bases para el desarrollo y la difusión masiva de las terapias génicas, que se denominan polémicamente «vacunas». El peligro de esta tecnología experimental es evidente, ya que ha causado miles de lesiones y muertes en todo el mundo.

El papel de las organizaciones de inteligencia, los tecnócratas multimillonarios y las iniciativas farmacéuticas en la financiación, investigación y promoción de las vacunas de ARNm, las interfaces «biocerebrales», la edición de genes y otras tecnologías impregnadas de ideales eugenistas dibuja el panorama de una agenda global que alcanzará su máxima expresión en 2030.

La actual «pandemia» de covid-19 ha servido como medio para acelerar esta agenda mediante la centralización de la riqueza y el poder, llevando la tecnología transhumanista a la corriente principal y normalizando el gobierno autoritario.

Los ensayos con bebés de Pfizer y el alarmante proyecto «1kD» de Wellcome Leap indican que la clave de esta agenda es el condicionamiento y el control de los niños desde una edad temprana, algo que Aldous Huxley detalló ampliamente en su inquietantemente profética novela eugenista, Un mundo feliz.

Esta agenda, aunque respaldada por algunas de las personas e instituciones más poderosas del mundo, tiene una debilidad evidente: su éxito depende de nuestra conformidad. Sólo avanzará si nosotros se lo permitimos. Por lo tanto, depende de cada uno de nosotros, a través de la resistencia compasiva y no violenta, sembrar las semillas del despertar en la conciencia colectiva de la humanidad.

Ryan Matters

28 de Agosto de 2021

Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator

<!–

–>