FACTOR ESTRATEGIA

UCRANIANA ESTRATEGIA

RUSA Militar: Población civil Empleo

de escudos humano: retención Mantenimiento

de vidas humanas: deportación Militar: Territorio e instalaciones Maximización

de daños colaterales/víctimas de guerra. Minimización

de daños colaterales/víctimas de guerra Militar: objetivos Indiscriminados

y de falsa bandera Concretos

y de alto valor táctico Militar: tácticas Guerrilleras

y de hostigamiento Avance

y control Militar: estrategia Baja

coordinación de teatros y alta autonomía: rápido Alta

coordinación de teatros y baja autonomía: lento Social: Control Baja

moral de la población: represión Alta

moral de la población: colaboracionismo Política: objetivos Maniobras

militares consiguen objetivos políticos (ej: intervención de UE). Ocupación Maniobras

Política propician victorias militares (ej: asistencia humanitaria). Anexión Política: información Desinformación

masiva Propaganda

oficial restrictiva Economía: tácticas Saqueo interno y financiación externa Explotación interna y financiación interna Economía: objetivos Extractivismo Acoplamiento

Discusión

Ucrania – El empleo de tácticas de retención de población junto con el uso de escudos humanos y maximización de daños solo conduce a la desafección de la población que se transforma en elementos hostiles. La represión subsecuente solo puede conducir a la desmoralización de la población. Las pérdidas de efectivos no pueden ser sustituidas. La maximización de daños implica la destrucción de capacidades propias. La única solución táctica es la guerra de guerrillas, inadecuada para el mantenimiento de sitios. Es lo que estamos viendo en Mariúpol.

Rusia – El empleo de tácticas de deportación, rescate y minimización de daños tiene como objetivo el mantenimiento estructural y funcional del territorio con vistas a su reintegración y reacoplameinto. Se consigue a expensa de infiltraciones y sabotajes extensivos en su propio territorio. La esperanza del retorno a sus hogares aumenta la moral de la población deportada y fomenta el colaboracionismo. El avance y control es una táctica lenta pero efectiva que solo lo puede lograr un ejército con altas capacidades exploratorias, sistemas de alerta temprana y contramedidas.

Cambio de paradigma comunicativo: La emisión de información sesgada, escasa, pero unánime y bien documentada (creíble y reconocida por terceros) por parte de Rusia disminuye la disonancia cognitiva y aumenta la confianza de la población en el propio gobierno frente a la incertidumbre generada entorno al caos informativo en Ucrania.

El ejército ucraniano, no es un ejército creado para avanzar, ni si quiera para ocupar y mantener. Actúa como una miríada de unidades autónomas, descoordinadas y que reacciona localmente. Esto es debido a que, en previsión del ataque que se produjo, se les ha entrenado en tácticas de “Contrainsurgencia y Guerra no convencional” en la forma de la OTAN/CIA: una base militar central que abarca unos 100km de radio y desde la que se dirigen las incursiones militares. Un modelo de invasión, no de conquista, como el que hemos visto en Siria, Libia o Afganistán. Este es el estilo americano de estructura de bases militares, heredadas de las estrategias de la 2GM, repartido por todo el planeta, y que combina control y movilidad. Al ser destruidos la mayoría de estos puestos de mando en las primeras 48 horas de guerra, el resultado es el que vemos.