NO DEJE QUE VACUNEN A SUS HIJOS

Es muy peligroso, y no sirve para nada

Todo lo que nos han dicho desde que empezó este martirio que llaman pandemia era

mentira. Nos dijeron que si nos encerrábamos (primero quince días, luego dos meses, al

final tres) se acabaría este tormento, y no fue así. Nos dijeron que si nos tapábamos media

cara con una mascarilla y tomábamos toda clase de precauciones la cosa se pasaría, y no

fue así. Nos dijeron que si se vacunaba el 70% de la gente ya sí que seguro que salíamos de

ésta, y no fue así. Nos dijeron que serían sólo dos dosis, y tampoco…

Está claro que no podemos creer nada de lo que dicen, y ¿vamos a creernos ahora que

es necesario ponerles a los niños UNA VACUNA EXPERIMENTAL QUE HA CAUSADO YA

CIENTOS DE MILES DE DAÑOS GRAVES, INCLUIDAS MUCHÍSIMAS MUERTES, y que no se

sabe cuántos males más puede traer con el tiempo?

Aparte del miedo sin fundamento que propaga la televisión, nadie tiene ningún motivo

para dejarse vacunar. Pero menos que nadie los niños. Como todos sabemos, LOS NIÑOS

NO MUEREN DE ESTA NUEVA ENFERMEDAD. Tampoco enferman de ella, al menos no de

gravedad. Y tampoco tiene ningún sentido dejar que los vacunen a ellos para,

supuestamente, proteger a los adultos. ¿Acaso no están prácticamente todos los adultos

vacunados?

LOS NIÑOS NO SON UN PELIGRO PARA LA SALUD DE LOS DEMÁS. Durante todo este

curso las escuelas han estado funcionando y no ha pasado nada. Si los medios dicen que

ahora el virus ataca más a los niños, no nos podemos fiar: ¿por qué iba el virus a atacar

más a los niños justo en el momento en que las autoridades deciden vacunarlos? Demasiada casualidad es ésa para ser verdad. Si aumentan los casos entre los niños es sólo porque

les están haciendo más pruebas. Y a más pruebas, más positivos: así se consigue asustar a

los padres para convencerlos de que tienen que dejar que a sus hijos les pongan la vacuna.

Y si los padres no obedecen, no les quepa duda de que las televisiones sacarán casos de

niños hospitalizados o incluso muertos «por covid»: harán pruebas a los hospitalizados

por cualquier otra cosa y los que den positivo contarán como hospitalizados por covid, y

los que mueran como muertos por covid. Es lo que hacen todo el rato.

LO QUE SÍ ES UN PELIGRO SON LAS VACUNAS EXPERIMENTALES que se quiere

inyectar a los niños, unas vacunas que se han fabricado a toda prisa, sin los controles de

seguridad habituales. En los pocos meses que lleva poniéndosele a la gente, la vacuna ha

provocado multitud de daños graves, incluida la muerte, a personas de todas las edades.

Esto no lo cuentan por la televisión y los otros medios para no asustar a la gente y que se

dejen vacunar, pero sabemos que es así por lo que cuentan los afectados y sus familiares y

allegados, y también por los propios datos oficiales. No es un caso entre un millón, como

dice la tele: según los datos oficiales, las vacunas aumentan el riesgo de padecer varios

tipos de dolencias graves, y hay grandes sospechas de que pueden también causar daños

graves a la larga. En concreto, entre niños y adolescentes se dan muchos casos de

inflamación del corazón (pericarditis y miocarditis) que pueden dar lugar a la muerte o

a una lesión cardíaca permanente. Hay también casos de ictus, trombos, enfermedades

autoinmunes y otros muchos daños graves, y es muy posible que cause problemas de

esterilidad. Parece que los niños pueden tener más reacciones adversas precisamente

porque su cuerpo puede reaccionar con más fuerza contra el veneno que es la vacuna.

También dirán que los beneficios de vacunar a los niños superan a los riesgos. Pero

cuando dicen que los beneficios superan a los riesgos, no se refieren a los beneficios y a los

riesgos de la vacuna para cada vacunado, sino a los beneficios y los riesgos para el

conjunto de la población. Quiere decir que calculan que morirán menos de la vacuna que

de covid. Estas cuentas son tramposas, porque se hacen exagerando el riesgo de covid y

minimizando los daños de las vacunas. Pero aunque estuvieran bien hechas: ¿quién va a

sacrificar a su hijo por el conjunto de la población?

Por eso hay tantos médicos y científicos pidiendo que no se vacune a los niños, aunque

la televisión y los medios no lo digan. Es cierto que hay también muchos médicos que no

se han dado cuenta de todo esto y dirán que vacunar a los niños es bueno y necesario. Pero

pídale usted a esos médicos que le pongan esa recomendación por escrito y se la firmen

(como hacen con las recetas de los medicamentos normales) y ya verá como ninguno

quiere hacerlo.

¿Va usted a poner en peligro la vida y la salud de su hijo dejando que le inyecten una

sustancia experimental que no es necesaria ni para proteger su salud ni la de los demás y

que en cambio provoca multitud de daños?

Si no lo tiene claro, espere al menos hasta pensarlo mejor: su hijo no va a perder

la oportunidad de vacunarse si no acude a la primera ocasión. En esta dirección

de internet hay cosas recopiladas sobre los niños, las vacunas y el covid:

https://contraelencierro.ascuas.org/por_tema.htm#Ninyos. Y también pueden hacerse

reuniones para hablar del asunto con más detalle.

