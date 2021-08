–

Fuente: Resistenze al nanomondo

En Munich hay extraños rumores sobre la suerte de los pacientes

psiquiátricos ”.

“¿Por qué murió tan temprano? Te adjunto un sello postal para que me

cuentes cómo pasó sus últimas horas ”.

“¿Por qué fue incinerado el cuerpo de mi hermano? Quería enterrarlo en

una tumba.

Tenemos que reprocharte que no nos hayas dado la oportunidad de

despedirnos de él… Estamos realmente amargados y no entendemos tus

medidas. Espero que me digas los motivos de tal comportamiento ”.

Son extractos de cartas de familiares de pacientes asesinados en el

contexto del programa de «eutanasia» en Alemania. Sin embargo, parece

leer los mismos mensajes lanzados en FB por aquellos que ya no han visto

a sus seres queridos devorados en algún hospital por una emergencia de

Covid.

Los transgénicos de los campos a todos los cuerpos.

Quisiera comenzar mi escritura con una pregunta, útil para

posteriormente dar un sentido y un camino preciso a mis posteriores

reflexiones.

¿Cómo fue posible que llegáramos, de hecho, sumergidos por completo, en

este nuevo paradigma biotecnológico médico en poco más de un año,

utilizando la epidemia Sars-Cov-2? Como siempre, cuando se trata de

avances tecnológicos, es necesario retroceder con la reflexión,

investigar pasajes anteriores aparentemente insignificantes donde esta

nueva versión actualizada del sistema biotecnomédico ya estaba inscrita

y podía ser descifrada.

Pero las cosas no solo no van así, sino que nunca han sido así en todos

los tiempos históricos, ni siquiera con otras tecnologías como la

nuclear.

Hemos visto multitudes llenando las calles, solicitudes de moratorias,

llamamientos y el nacimiento de movimientos campesinos enteros

especialmente en el sur del mundo, pero también en el norte del mundo,

que criticaron la invasión de transgénicos en la agricultura y los

alimentos vegetales.

Se han realizado todos los esfuerzos posibles para conservar el

germoplasma de especies en extinción o en riesgo de erosión genética. En

Inglaterra, de los más de cincuenta campos experimentales de OGM,

ninguno permaneció activo debido a la multiplicidad de iniciativas de

activistas que no les dieron el respiro suficiente para obligar al

gobierno a suspender la investigación y en otros países, como en Suiza,

las protestas lideraron a la militarización de los campos

experimentales.

Muchos de estos opositores a los transgénicos siempre han distinguido

entre la investigación de la ingeniería genética en el campo agrícola y

la investigación en el campo médico, yendo tan lejos como para preservar

las mazorcas, pero no todos los cuerpos. Estos movimientos exigían el

fin de la globalización y los grandes monopolios de las multinacionales

sobre las patentes de plantas para uso curativo y alimentario, pero no

les importaba lo que estaba pasando en los centros de investigación de

la genética humana. Muy pocas críticas se han suscitado sobre el gran

Proyecto Genoma, llevado a cabo, en el ámbito privado, por un

emprendedor e investigador transhumanista llamado Craig Venter que

habría iniciado entonces toda una serie de proyectos internacionales con

Celera Genomics sobre biología sintética.

Los “monocultivos de la mente” de la prudente científica india Vandana

Shiva han sido considerados por muchos como una imagen metafórica

exitosa, considerando las incalculables citas utilizadas por todos los

movimientos antiglobalización, cuando aún estaban agitados. Pero, como

todas las citas apresuradas y consignas de la ocasión, poco se ha

profundizado en ese concepto e incluso quizás la propia Shiva se

concentró en sus proyectos de biodiversidad agrícola en su hermosa finca

en Orissa, una tierra inflamada por la guerrilla adivasi.

Haber esterilizado las semillas para obligar a los campesinos del Sur

del mundo a tener que recomprarlas a multinacionales como Monsanto para

reducirlas al hambre y someterlas a la esclavitud, no era un plan ya tan

evidente como lo hicimos nosotros. ¿No esperaría que se centraran sólo

en sectores limitados agrícolas? Esos monocultivos de los campos se

habrían transferido necesariamente a los cuerpos de todos, no porque

seamos lo que comemos, sino porque los OGM nunca han sido simples

cultivos regados con glifosato. Grandes multinacionales de la química,

química farmacéutica, agroalimentaria desde mediados de la década de

1970 han comenzado a adquirir el control de las semillas y, al mismo

tiempo, de los procesos capaces de manipularlas genéticamente. Fue en

esos años que la Corte Suprema de Estados Unidos hizo posible patentar

organismos vivos y partes de ellos, incluidos los genes. El objetivo de

las multinacionales biotecnológicas era adquirir el control de todo el

ciclo de producción de alimentos con un control monopolístico sobre lo

que manipulaban y sobre lo que emitían patentes. Esto hizo posible la

separación entre producción y reproducción. Una expropiación progresiva,

que es la verdadera fuente del hambre y la pobreza en el mundo, se

acentúa precisamente con la introducción de los OGM. Este es un punto

clave: porque hay una continuidad precisa desde la expropiación, no

tanto directamente de los alimentos, sino del poder de producir los

propios alimentos, hasta una concesión continua y pérdida de autonomía y

control sobre el propio cuerpo también,

Por eso fue inmediatamente importante situar a los OGM en la agricultura

en un paradigma más amplio de la ingeniería genética, rechazándola en su

totalidad, incluso cuando propagaba que podía curar enfermedades

genéticas. Cuando a nivel europeo el debate giraba en torno a los

productos resultantes de la manipulación genética, no era necesario

centrarse solo en la soja transgénica aunque hubiera devastado Brasil.

En primer lugar, era necesario cuestionar e investigar el principio

según el cual un organismo vivo era manipulado genética e

irreversiblemente, transfiriendo genes de un organismo a otro. El

nacimiento de los primeros animales clonados, al menos oficialmente, una

oveja llamada Dolly en Inglaterra y un toro llamado Galileo en Italia,

deben haber sido más que señales de advertencia, cualquiera que sea el

resultado del experimento. Obviamente, el objetivo era llegar a la

clonación humana. En definitiva, ese gran «gimnasio» que representa la

experimentación con otros animales siempre ha sido, y sobre todo para

las manipulaciones genéticas, el entrenamiento para intervenir

posteriormente en humanos.

A coro, los movimientos ambientalistas se han centrado en luchas

parciales y contraproducentes como el etiquetado y en un principio de

precaución que traducido siempre ha significado «seguir investigando

todo lo que quieras en el recinto de tus laboratorios». Pero el problema

no es solo una o más multinacionales que se benefician, sino la propia

dirección de la investigación, porque tarde o temprano esos resultados

del laboratorio cerrado saldrán y se pondrán en el campo, quizás

cubiertos con una nueva ideología, pero lo harán. salir a la intemperie.

En momentos en que hemos pasado del «principio de precaución» del

gobierno al «principio de responsabilidad individual», hay una batalla

por la libre elección. Ya con los OGM en la agricultura y su etiquetado,

se traía la posibilidad de elegir entre sus bienes-alimentos, si se

quería envenenar con OGM o sin ellos, permitiendo también la opción

orgánica.

Cualquiera que también haya cultivado un arbusto de menta sabe que la

hibridación en campo abierto con otras especies similares es casi un

hecho. Cuando pasamos de la plántula de menta a los enormes monocultivos

de OGM, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar a todo el entorno agrícola y,

en general, al entorno natural con su delicada biodiversidad? Entonces,

si podemos estar seguros de que no se puede detener la contaminación por

transgénicos, ¿de qué opción estamos hablando? La hibridación

transgénica siempre prevalecerá, en Latinoamérica muchos agricultores lo

saben muy bien, que han visto sus cultivos invadidos por semillas

transgénicas y en México, la tierra por excelencia del maíz, donde las

variedades de Monsanto se han vuelto más tradicionales que las de Maya.

. La convivencia es imposible por la contaminación genética y es

inaceptable por la cosmovisión que trae.

No las llamemos vacunas

Las prácticas de la ingeniería genética han llegado a los humanos

directamente de los campos, de los laboratorios experimentales, de los

animales transgénicos, no como alimento, sino pretendiendo ser

milagrosas «vacunas» de ARNm. No son vacunas, sino insertos genéticos

que ya han comenzado a entrar en los cuerpos de millones de personas en

todo el mundo que nada tienen que ver con otras vacunas venenosas

tradicionales.

Como sucedió con otros OGM en la agricultura, la historia se repite,

solo cambian algunos detalles. Casi en todo el mundo el “principio de

responsabilidad” se aplica a los insertos genéticos, en algunos países

esto está regulado por obligación, en otros la obligación está

enmascarada por una presión social muy fuerte. Al unísono, en los

entornos más democráticos y críticos para las vacunas se habla de «libre

elección». Así que no hay obligación de lo contrario estamos en el

ámbito del tratamiento sanitario obligatorio que requeriría toda una

serie de circunstancias que no se encuentran en la actual situación

pandémica.

Sobre todo en el ámbito médico, jurídico y político, la defensa de la

«libre elección» tiene toda su historia en lo que serían estrategias de

comunicación exitosas o al menos creíbles: desmantelar técnicamente el

sistema de la contraparte en aspectos sanitarios, legales,

constitucionales, etc.

Pero a lo que nos enfrentamos, volviendo al ejemplo de la convivencia en

la agricultura entre OGM y plantas tradicionales, no es una simple

estrategia tecnológica con la que uno pueda estar en desacuerdo y

eventualmente se pueda seguir avanzando de manera diferente con una

‘otra decisión . Si esto no pudo funcionar con la invasión de OGM en la

agricultura, donde la coexistencia con la naturaleza sin ingeniería es

simplemente imposible excepto a costa de perderla, lo mismo ocurre con

lo que ellos llaman el plan de vacunación, donde están probando más de

250 nuevas vacunas. 80 de los cuales ya se encuentran en fase clínica.

Todo ello estaría predispuesto a una enfermedad que se trata en casa y

donde, actuando con prontitud y rapidez, las muertes están prácticamente

ausentes. algo que no se puede decir en absoluto de las víctimas graves

y menos graves de la vacunación masiva en curso. Por tanto, hablar de

libre elección no tiene sentido, primero porque no hay nada gratis y

luego porque es evidente que en su medio de vacuna digital ven una

transformación radical no solo en nuestra forma de tratarnos de una

posible enfermedad, sino precisamente en viendo el mundo, lo que una

élite tecnocrática quiere que suceda muy pronto. En una nueva visión

desde donde pretenden actuar a nivel preventivo, la «vacuna» se presta

perfectamente a esta función. Pero este medio también contiene el engaño

en sí mismo, porque por su propia naturaleza debería prevenir algo,

Vivir los nuevos tiempos pandémicos y, posteriormente, tiempos de cambio

climático prepara una profunda transformación. Entre los objetivos que

las multinacionales farmacéuticas apoyadas por los poderes más fuertes

de Davos y las finanzas internacionales quieren lograr, pero no solo, es

poder obtener la autorización para un nuevo sistema de fabricación de

«vacunas», obtenida la autorización esta también se puede utilizar para

la realización de otros fármacos, pero de forma más general estos pasos

quieren ser las bases para revolucionar por completo el concepto de

tratamiento y prevención de la enfermedad, siempre que el objetivo siga

siendo partir de una enfermedad concreta. Los tiempos acelerados de

«emergencia sanitaria» permiten a las industrias un enorme ahorro y

obviamente sortear todos los retrasos burocráticos previos para llegar a

fármacos biotecnológicos de nueva generación, que en tiempos normales

habrían sido impensables para comercializar. Además de las llamadas

vacunas para Sars-Cov-2, más de 500 medicamentos se encuentran en fase

experimental que deberían dejar claro por qué las terapias ya presentes

se han opuesto y marginado en todos los sentidos y por qué necesitan más

muertes.

Por ello, aunque estratégicamente tal vez parezca menos eficaz, sería

bueno empezar de inmediato desde el corazón del problema, lo que

significa no solo rechazar, sino luchar contra cualquier forma de

ingeniería genética a cualquier nivel que se proponga, porque si pueden

hacer algo a nivel técnico, esto ciertamente se hará, toda la historia

de las tecnociencias debería habernos enseñado algo al respecto.

Sabemos que no existe un lugar seguro para contener sus quimeras

transgénicas, ni siquiera altos niveles de protección, como los de la

guerra bioterrorista, ahora sabemos que estos laboratorios son

fraguadores de las estrategias geopolíticas y de la guerra del mañana.

Desde el principio tenemos que luchar para cerrar estos sótanos del

horror en los que ya no se conforman con simular guerras bacteriológicas

torturando monos y creando monstruos que solo podemos imaginar, quieren

jugar con todo el mundo y ahora tienen la posibilidad. y protección.

Quien busca la paz con tecnologías de guerra es un impostor, todo

científico, tarde o temprano, espera reconocimiento y que sus creaciones

tengan una salida, que no necesariamente tiene que ser de carácter

económico. Los grandes científicos que trabajaron en los peores

programas de investigación, especialmente militares, siempre han sido

más ambiciosos que codiciosos y siempre se han encontrado a sí mismos

como los más peligrosos. La creadora de CRISP / Cas9, Jennifer Doudna,

dijo después de sus descubrimientos que no dormía por la noche y tenía

sueños distópicos con sociedades autoritarias que recuerdan al Tercer

Reich, pero esto no la desanimó de beneficiarse de todos los premios,

incluido el premio Nobel. Doudna ha declarado que hará lo mejor con sus

descubrimientos, pensando en el bienestar humano, pero lo mejor en

tiempos de rediseño genético de organismos vivos es lo peor que se puede

Durante la nazificación de la medicina, un médico de la Universidad de

Berlín de nombre Rudolf Ramm, autor de un influyente manual, afirmó que

el médico ya no debería limitarse simplemente a tratar a los enfermos,

sino que debía convertirse en un «cultivador de genes». , un «médico del

Volk» y un «soldado de la biología». El médico tenía que estar

interesado en la salud del Volk incluso más que en las enfermedades del

individuo y tenía que enseñar a la gente a superar el viejo principio

individualista del «derecho al cuerpo» para abrazar el «deber de estar

sano». Para poner en práctica estos programas, todos los médicos tenían

que convertirse en «genetistas».

La emergencia del coronavirus, todavía oficialmente definida como una

pandemia, ha llevado a tiempos de ajuste en aquellos medios

farmacéuticos considerados, por los escritores de la pandemia, no solo

como efectivos, sino como indispensables para un futuro cercano donde

los virus no nos darán respiro. ¿Pero no ha sido siempre así?

De hecho, las llamadas «vacunas» se aprobaron en unos pocos meses, lo

que generalmente requeriría casi diez años de experimentación y otros

cinco de observación particular. Prácticamente diseccionaron otros

animales, experimentaron con humanos y, al mismo tiempo, pusieron sus

insertos biotecnológicos en producción y comercialización. Esto permitió

que fueran distribuidos incluso antes de Navidad por Pfizer y,

posteriormente, por Moderna y AstraZeneca.

Por lo tanto, la emergencia pasó por alto cualquier evaluación de

calidad, riesgo y, sobre todo, la pregunta principal: ¿este programa de

vacunación tiene realmente alguna efectividad contra Covid? Por cómo los

acontecimientos se han desarrollado y continúan desarrollándose casi a

diario, parecería que las posibles respuestas son para lo más tarde.

Ahora hay una guerra que ganar, afirma el general Figliuolo, que sabe de

guerras. En Italia, la EMA sigue sin considerar esta campaña de

vacunación como experimental porque la ingeniería genética en curso es

el resultado de una emergencia, a pesar de las evidencias de que la

sociedad, especialmente la italiana, se ha convertido en un gran recinto

animal. Con estas valoraciones, la EMA ha valorado positivamente la

relación riesgo-beneficio. Pensar en la emergencia distrae de las

gravísimas consecuencias del inserto biotecnológico que de momento no

perdona a ningún grupo de edad, ni siquiera a los recién nacidos que no

arriesgan nada por Covid. «Vacunar, vacunar» incita la propaganda con su

general de camuflaje y todos sus oficiales de bata blanca.

Como era de esperar, donde no han comprado periódicos y TV, la máquina

de censura, ya lista desde hace un tiempo de las colaboraciones entre

las redes sociales y los servicios de seguridad del gobierno, trabaja a

pleno rendimiento para confirmar resultados que no existen, datos y

cifras. que en época de vacunaciones masivas incluso han llevado a

cambiar los paseos de los tampones infalibles.

Pero si ha pasado algún tiempo desde el primer brote de Covid, se sabe

con certeza que estos virus tienden a mutar y esto ya ha sucedido varias

veces. Entonces, ¿contra qué luchan las inserciones genéticas si

prácticamente están persiguiendo algo que cambia con bastante rapidez?

Por tanto, los anticuerpos de la persona vacunada serán selectivos para

aquellos virus que tengan la misma secuencia de proteínas que la vacuna.

De lo contrario, aquellos virus que escapen de los anticuerpos de la

vacuna se verán favorecidos en su replicación y cuanto más se distingan,

más capaces de replicarse de manera favorable y por tanto resistir el

inserto biotecnológico. De ahí el nacimiento de las famosas variantes,

por tanto dadas por una vacuna-resistencia. Por tanto, la vacuna en sí

representa actualmente el mejor selector de variantes del virus, sin

contar el período elegido para vacunar: en medio de la emergencia

sanitaria, un período que ellos mismos siempre han dicho nunca elegir y

que ahora se ha convertido en el mejor. uno.

Por lo tanto, se espera un futuro de nuevas epidemias, que partirá de

todas las variantes que se formarán mientras tanto, con la diferencia de

que, si las naturales pierden intensidad con el tiempo y disminuyen, las

variantes de la vacuna en cambio prolongan la epidemia a ‘infinitas de

nuevas formas que se convierten en nuevas posibilidades para el sector

farmacéutico.

El aspecto que nos interesa abordar aquí más que los numerosos efectos

secundarios, muchos de los cuales son muy graves, es el vínculo con la

ingeniería genética de las vacunas de ADN recombinante de AstraZeneca.

De hecho, esta tecnología ya no es un simple «cortar y coser», sino que

apunta al ADN de las células, con el objetivo declarado de modificar la

función de los genes seleccionados para producir posteriormente

proteínas virales. Los médicos más críticos analizan los riesgos, los

abogados en los procedimientos, las personas en la seguridad y los

activistas en los derechos humanos. Pero dónde buscar la manera de

entender realmente lo que está sucediendo, sin pensar que se está

enfrentando a estrategias de salud locas o equivocadas y sin sentido.

Desde el punto de vista de quienes declararon la pandemia y quienes la

confirman a diario a nivel de salud y seguridad, esto no solo tiene un

significado profundo, sino que es el verdadero punto de inflexión para

cambiarlo todo. En un reciente documento unificado de las fuerzas

armadas británicas y alemanas que parece ser el manifiesto del nuevo

transhumanismo, abordan la pandemia de la siguiente manera: “Las

terapias genéticas del futuro podrían resolver problemas de salud antes

de que ocurran y se manifiesten en un enfermedad. Estas intervenciones

tempranas reducirían la demanda de clínicas y hospitalizaciones

presenciales al reducir potencialmente la infraestructura necesaria para

brindar atención médica. Las intervenciones preventivas son más baratas

y efectivas, lo que significa mayores tasas de supervivencia, tiempos de

recuperación más cortos y menos estrés para la economía ”.

Muchos médicos y científicos consideran como efecto secundario la

posibilidad de una intervención en el ADN llevada a cabo por estas

«vacunas», una reacción adversa de incidencia desconocida porque nadie

parece haber realizado investigación en ese sentido y los fabricantes no

lo saben. cómo proporcionar datos. Pero más que datos y estadísticas,

una vez más valdría la pena ir a ver qué han hecho estas multinacionales

en el recinto de animales barato más grande del mundo donde no hay ética

ni derechos humanos: los países pobres. Aquí siempre lo han vivido todo

con consentimiento y sin consentimiento, eso no importa; en todo caso

siempre han logrado justificar sus asesinatos y los gravísimos daños a

las poblaciones víctimas de sus pruebas y sueros venenosos. En el campo

de las vacunas, la Fundación Gates, un socio global para el desarrollo

de vacunas, llevó a cabo programas de esterilización en numerosas

mujeres africanas. Parece que este es un pilar fundamental de estas

campañas de vacunación: tener un control sobre la población mundial a

nivel demográfico con una gestión completa de los cuerpos.

Una vez más, las palabras del documento de las fuerzas armadas británica

y alemana nos ayudan a entender el programa de vacunación: “Las

perspectivas éticas sobre la intervención humana cambiarán y esto podría

suceder rápidamente. Puede existir la obligación moral de educar a las

personas, especialmente en los casos en que se promueve el bienestar o

en los que es necesario proteger nuevas amenazas. Se podría argumentar

que los tratamientos que involucran nuevos procesos de vacunación y

terapias génicas y celulares son ejemplos de mejora humana que ya están

en proceso «, y nuevamente:» Los métodos más seguros como CRISP están

comenzando a cambiar el punto de vista ético sobre la ingeniería

genética «.

Plataformas de rediseño celular

La multinacional moderna describe sus insertos bioteh como un «sistema

operativo» capaz de programar a los humanos pirateando sus funciones

biológicas.

La bioplataforma de Moderna con ARN mensajero (ARNm) fue diseñada para

diseñar, desarrollar y crear una molécula de ARNm capaz de codificar una

proteína terapéutica, para ser utilizada como un nuevo medicamento o

«vacuna» con el uso de nanotecnología.

La compañía ha desarrollado la capacidad básica y universal, lo que

significa aplicación independiente, para diseñar, fabricar y probar ARNm

y aplicarlo en múltiples «vacunas» (incluso contra citomegalovirus,

Zika, virus respiratorio sincitial, influenza y otros), anticuerpos

antivirales, contra el cáncer. medicamentos y enzimas para enfermedades

raras. La bioplataforma de ARNm se asemeja a un sistema operativo de

computadora. Los investigadores preparan una secuencia de ARNm para

codificar una proteína específica. Una vez que el suero llega al

organismo humano, pronto se apodera del sistema celular. Las metáforas

informáticas aquí toman toda su concreción y revelan el significado de

ese «software de la vida»: un sistema de control diseñado para controlar

todas las funciones celulares, con una asociación sin precedentes entre

Big Pharma y Big Tech. Su concepto de buena salud no tiene nada que ver

con un cuerpo sano. Quizás ahora se está volviendo más claro por qué

durante la llamada emergencia Covid la importancia de fortalecer el

sistema inmunológico estuvo ausente en sus estrategias de propaganda y

salud. La motivación proviene de Moderna cuando admite que los sistemas

inmunológicos saludables son una amenaza para su plataforma de ARNm.

Nuestro sistema inmunológico natural, desarrollado y perfeccionado con

el tiempo por nuestra interacción con nuestro organismo y con el entorno

circundante, de repente se vuelve obsoleto; como computadora llega el

momento de desactivarlo y activarlo con el nuevo programa, de lo

contrario no hay más mundo posible para el organismo viejo. Actuar en

prevención hoy significa un seguimiento continuo y ser transformado en

pacientes: ayer y hoy hemos escuchado a los militares hablar del «deber

de la salud». A partir de la gestión de todos los cuerpos y la

reprogramación de los sistemas inmunológicos, podrán dar paso a lo que

los biotecnólogos ya definen el «siglo de la biología» que supondrá, a

partir de esas bioplataformas, ataques de ingeniería genética a

organismos vivos cada vez más transgénicos.

Las bioplataformas dan de inmediato una imagen del alto número y

diversidad de intervenciones y programas que estas empresas pueden

implementar, es claro que para la salud se moverán hacia la sustitución

del «sistema de salud» como lo hemos conocido hasta ahora, pero ellos

irán más lejos. Sus bioplataformas donde todas las empresas NBIC

(nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y

ciencias cognitivas) y obviamente también el sector Big Tech que han

jugado un papel fundamental en las campañas de vacunación, no solo con

la financiación, sino en la gestión de la propaganda y la censura y

pronto gestionarán control digital. En estas plataformas se preparan

para finalmente dar contenido a su mensaje de sostenibilidad, porque

saben que los próximos retos de los próximos años se jugarán todos en

esa dirección. Los investigadores de estas empresas afirman que estos

programas para ser efectivos tendrán que ser universales: «La

bioplataforma se convierte en la proverbial gallina que puede predecir,

y con cierto grado de facilidad y consistencia, poner huevos de oro tras

huevos de oro», afirman. Pionero. El enfoque que lideran estas

aparentemente nuevas multinacionales no solo quiere universalizar, sino

convertirse en el único camino donde las nanobiotecnologías y el nuevo

paradigma del ARNm están en el centro. y con cierto grado de facilidad y

consistencia, poner huevos de oro tras huevos de oro ”, dicen en

Flagship Pioneering. El enfoque que lideran estas aparentemente nuevas

multinacionales no solo quiere universalizar, sino convertirse en el

único camino donde las nanobiotecnologías y el nuevo paradigma del ARNm

están en el centro. y con cierto grado de facilidad y consistencia,

poner huevos de oro tras huevos de oro ”, dicen en Flagship Pioneering.

El enfoque que lideran estas aparentemente nuevas multinacionales no

solo quiere universalizar, sino convertirse en el único camino donde las

nanobiotecnologías y el nuevo paradigma del ARNm están en el centro.

Moderna ofrecerá “vacunas” transgénicas de nanotecnología para todo tipo

de dolencias, desde el cáncer hasta el Covid-19. Esta nueva tecnología

incluye síntesis, modificación, modelado, diseño, ingeniería,

integración de sistemas, programación, automatización, miniaturización,

big data y computación. Estamos entrando en una nueva era de fármacos

programables basados ​​en ARN mensajero, con la posibilidad de fusionar

tecnologías digitales con bionanotecnología.

Entonces, si para entender lo que representan estas «campañas de

vacunación» nos enfocamos solo en la jeringa y la «vacuna» específica

sin observar toda la bioplataforma, el programa básico seguirá

eludiéndonos, sobre todo cuando las jeringas simbólicas que nos gustaría

usar no lo son. más usados, nos atan a la seguridad de una herencia de

vacunación pasada. Si continuamos enfocándonos exclusivamente en los

peligros para la salud e incluso invocando la libertad de elección

terapéutica, ayudaremos a que ese «software de la vida» se convierta en

una realidad muy rápidamente. Si, por el contrario, consideramos que

algunos de los que se definen como meros «efectos adversos» son en

cambio la intención real, concretamente la modificación del ADN, tanto

para las «vacunas» de ADN recombinante,

Costantino Ragusa, julio de 2021

Texto publicado en el periódico El Grito de la Tierra, número 9, julio

de 2021

