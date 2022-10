–

De parte de Contra Todo Nocividad October 18, 2022 276 puntos de vista

fuente: resistenze al nanomondo

Resiliencia: adaptarse a un mundo t贸xico

El 煤ltimo hombre es el humano resiliente en perfecta armon铆a con los dictados de Davos: dinamismo resiliente fue una frase lanzada por el WEF en 2013. Schwab describe una sociedad m谩s inclusiva, resiliente y sostenible. No es casualidad que el plan nacional de la econom铆a aprobado en 2021 en Italia despu茅s de la pandemia declarada para acelerar la transici贸n ecol贸gica y digital se haya llamado Programa Nacional de Recuperaci贸n y Resiliencia (PNRR). La palabra resiliencia entra as铆 de lleno en el leitmotiv de la inclusi贸n y la sostenibilidad. En perfecta armon铆a con la fluidez que debe distinguir todo y convertirse en una caracter铆stica de cada individuo.

La resiliencia en ingenier铆a se refiere a la propiedad de los metales para absorber un choque siguiendo el curso de las deformaciones sin romperse. As铆, en cuanto a los metales, al humano en las nuevas geometr铆as del mundo tecnom贸rfico se le pide que se vuelva poroso para absorber todo tipo de toxicidad y que se convierta en pl谩stico capaz de deformarse sin mantener la memoria de su estado original. De la mec谩nica de los cuerpos a la mec谩nica del esp铆ritu para una tolerancia de lo insoportable.

En el campo psicol贸gico, la resiliencia representa la capacidad de atravesar y superar traumas, para poder hacer frente a situaciones inmutables como el advenimiento de un tumor o la muerte de un ser querido.

Cuando algunas palabras son tomadas por el poder, pregunt茅monos qu茅 significar谩n entonces y qu茅 representar谩n en las transformaciones y metamorfosis implementadas por el poder mismo. La resiliencia, a partir de una cualidad que puede considerarse positiva en el campo estrictamente psicol贸gico, se hace modus operandis, ideolog铆a, imperativo dominante.

Para ser resiliente debe haber trauma, esto ya deber铆a ser suficiente para darse cuenta de que el objetivo es hacer que las personas soporten un trauma existente. Una peculiaridad de la resiliencia en la que se basa el poder es su referencia a un fen贸meno irreversible. Aqu铆 radica el punto: la resiliencia se universaliza y se extiende a un contexto social que no es irreversible.

La resiliencia se extiende ocupando hasta que los espacios y las tensiones de resistencia y revuelta no son posibles e imaginables. Por lo tanto, es plenamente parte del 煤nico horizonte de significado que disuelve cada borde en esa nivelaci贸n global en la que todo debe fluir fluidamente sin choques y sin sacudidas de revuelta. Pero los bordes, aunque peque帽os, son capaces de penetrar y crear grietas que pueden ensanchar y romper lo que se consideraba indestructible.

La resiliencia es una aceptaci贸n de lo existente que no se considera correcta, sino intr铆nsecamente inmutable. En consecuencia, no se pondr谩 en marcha una acci贸n para distorsionar lo existente, sino que se pondr谩 en marcha una acci贸n solo para cambiar y adaptarse.

La mirada se desplaza de la sociedad y la realidad hacia el interior del individuo. El plano desde el exterior se mueve hacia adentro, desde las realidades concretas hasta sus propias subjetividades. En estas traducciones, las injusticias que se sufren o perciben, pero en la mayor铆a de los casos siempre y solo en referencia a uno mismo y rara vez con un sentimiento hacia el mundo entero, se resuelven buscando dentro de uno mismo la mejor manera de soportarlas para sostener una vida insoportable adapt谩ndose a las necesidades del sistema. En definitiva, cambiarse a uno mismo -en plena armon铆a con los principios cibern茅ticos por los que tras modificar el entorno lo 煤nico que queda es modificar al ser humano- no luchar para cambiar la sociedad鈥

No solo aceptamos las injusticias, sino que estas son consideradas como una oportunidad importante para el crecimiento personal. Nada podr铆a ser m谩s triste e incluso profundamente vil al no enfrentar la realidad chocando con ella.

Ser resiliente es hacerse disponible en 煤ltima instancia y es una rendici贸n incondicional a lo existente.

Si una vez otras formas de sentir el mundo estaban vivas y el humano, incluso si estaba dominado, pod铆a tener una riqueza de otros conocimientos, hoy el humano est谩 dominado hasta sus profundidades y ya no es capaz de orientarse de manera diferente, siguiendo as铆 solo los caminos ya trazados por el poder sin siquiera darse cuenta. Una vez que hubo conciencia de ser dominados, de lo que se estaba perdiendo irremediablemente y de querer desear un mundo diferente al moderno, hoy los dominados quieren las mismas cosas que sus gobernantes y son los mejores guardianes de s铆 mismos en una jaula que se ha hecho transparente.

El humano resiliente no siente nada por lo que valga la pena arriesgarlo todo, nada por lo que valga la pena luchar. Una vez que el hombre y la mujer revolucionarios viv铆an en la pasi贸n de la lucha, so帽ando con asaltar el cielo, hoy el humano resiliente ya no tiene pasiones y ya no tiene sue帽os.

La resiliencia se convierte en una justificaci贸n para vidas mediocres, para aquellos que no tienen el coraje de cuestionar lo existente, para aquellos que siempre intentan ver algo positivo, para aquellos que siempre son optimistas pensando que todo estar谩 bien, pensando que seguramente la situaci贸n que estamos viviendo producir谩 excelentes oportunidades, tratando de no desestabilizarse demasiado para seguir sobreviviendo en su vida cotidiana.

Pero cuando golpeas el fondo 鈥 y hemos tocado el fondo durante mucho tiempo, pero en el fondo nunca hay un final 鈥 es bueno sentir un pu帽etazo en el est贸mago, si siempre has estado acostumbrado a ser acariciado por el poder o ni siquiera ser considerado como una expresi贸n de disidencia, nunca tendr谩s la percepci贸n de lo que el poder podr铆a hacer, tanto como represi贸n como como obra de destrucci贸n. Esto explica tambi茅n la incredulidad de considerar imposible que ciertos proyectos sean llevados a cabo por el propio poder.

Con este humus emocional, 驴c贸mo ser谩 posible desarrollar una tensi贸n de lucha contra lo existente, un ser obstinadamente en contra?

El fen贸meno de la resiliencia tambi茅n tiene una versi贸n socialmente comprometida en la que se cree que trabajar en uno mismo es suficiente para cambiar el mundo. Te sientes constantemente comprometido, pero en realidad el 煤nico compromiso es un trabajo sobre ti mismo. El humano resiliente encerrado en s铆 mismo ha sofocado sus acciones en una dimensi贸n personal creyendo que el cambio social se puede lograr a trav茅s del cambio individual. La acci贸n ha sido reemplazada por una protesta que hace del testimonio individual su centro, una mera biograf铆a de uno mismo que va bien con la fragmentaci贸n caleidosc贸pica de la acci贸n pol铆tica en las mil corrientes de un activismo cuyo campo de intervenci贸n es el propio deseo e identidad individual. Los sue帽os de mujeres y hombres revolucionarios eran sue帽os de revuelta colectiva por una sociedad libre, hoy los sue帽os han sido reemplazados por deseos personales.

Lo que tambi茅n se genera es una psicologizaci贸n de los movimientos de protesta y en 煤ltima instancia su asfixia. La ira, incluso espont谩nea y a veces confusa al esbozar los procesos en curso y las ramas y pasajes de un dise帽o m谩s amplio, a veces incluso ingenua y sin saber los caminos a seguir, pero a煤n as铆 la ira sana y justa, hoy no debe tener espacio, mejor confinarla en una dimensi贸n de incomodidad individual. La resiliencia ayudar谩 a superar este malestar borrando as铆 la posibilidad de transformar en conciencia y oposici贸n todas aquellas emociones de ira e impaciencia. La ira destapa abusos y puede generar una ruptura y un conflicto, hoy de la ira que quiere romper con la realidad de estos pasamos a la resiliencia que desv铆a la mirada del sistema opresivo a un malestar individual. La realidad objetiva de los abusos es reemplazada por una incomodidad subjetiva que debe superarse haciendo un trabajo sobre uno mismo y ya no contrastando la realidad. Trabajaremos para cambiar nuestra percepci贸n de las cosas, haci茅ndolas m谩s llevaderas e incluso llegando incluso a negar la realidad misma.

Estas palabras son significativas: 芦Ya no es necesario trabajar para construir una sociedad m谩s justa, [鈥 porque a pesar de todo es posible apelar a la resiliencia. La presi贸n social [鈥 ya no es un problema, ya que aquellos que son resilientes sobrevivir谩n y otros podr谩n apelar a un psic贸logo, psiquiatra o guardi谩n benevolente禄..

Otro aspecto importante a destacar es que la Resiliencia tambi茅n se utiliza en situaciones de desastres ecol贸gicos.

La ONU celebr贸 el regreso de los animales a Chern贸bil y la 芦tercera reserva natural m谩s grande de Europa continental禄 como un 芦ejemplo de la resistencia de la naturaleza禄.

Despu茅s de Chern贸bil y Fukushima, han florecido numerosas publicaciones sobre la resiliencia de las plantas y los animales silvestres. Este argumento se utiliza para minimizar los efectos nocivos e irreversibles de la energ铆a nuclear con el fin de apoyar su avance, y se presta bien a ser utilizado en todos los casos posibles de contaminaci贸n y da帽os por sustancias t贸xicas y mut谩genas.

En la nueva normalidad de coexistencia con el paradigma de emergencia y desastre hecho todos nos volveremos resilientes a pesticidas, dioxinas, metales pesados, ondas electromagn茅ticas, nanopart铆culas, OGM, sueros gen茅ticos. Y cuando la realidad de la irreversibilidad de ciertos procesos y mutag茅nesis 鈥 que ning煤n ser vivo podr谩 superar con la tan aclamada resiliencia 鈥 irrumpe tr谩gicamente en las bellas esperanzas, las tecnolog铆as de ingenier铆a gen茅tica con modificaciones gen茅ticas embrionarias y cl铆nicas de fertilizaci贸n asistida se encargar谩n de ello. Necesitamos prepararnos para un escenario en el que las mutaciones gen茅ticas se convertir谩n en la norma. Importantes proyectos de investigaci贸n que han estudiado las reacciones de las especies animales silvestres observando c贸mo algunas aves (afectadas por una fuerte reducci贸n de la fertilidad) han aprendido a utilizar los antioxidantes de manera diferente para resistir mejor la radiaci贸n. En la nueva normalidad post-humana y post-naturaleza, 驴por qu茅, los tecn贸cratas transhumanistas y eugenistas preguntar谩n, no prevenir y modificar gen茅ticamente las especies vivas haci茅ndolas m谩s resistentes a la radiaci贸n y los contaminantes de todo tipo?

Triste, pero significativo, que el argumento de la resiliencia -utilizado por tecn贸cratas y varias empresas para minimizar los efectos de la energ铆a nuclear- tambi茅n sea utilizado por contextos de izquierda para promover la energ铆a nuclear de pr贸xima generaci贸n o, igualmente grave, llegar a considerar que la nocividad de la energ铆a nuclear es relativa.

Detenerse en la resiliencia abre un destello positivo en la imaginaci贸n y en plena tendencia posmoderna y posverdad todo se vuelve relativo, incluso el da帽o de la radiaci贸n. Cuando, por otro lado, en contratendencia se debe argumentar fuertemente que, para ciertas cuestiones, no hay datos discutibles o relativos 鈥 No es posible sostener que las m煤ltiples molestias mortales y las pr谩cticas de apropiaci贸n de cuerpos sean relativas, as铆 como, en consecuencia, la oposici贸n a ellas y a todo el sistema que las hace posibles, necesarias e incluso deseables no puede ser relativa. De hecho, no nos desviamos del mismo paradigma tecnocient铆fico y de aceptaci贸n y cogesti贸n del desastre, volvi茅ndonos funcionales para fortalecerlo.

En Chern贸bil, las diversas asociaciones ecologistas se apresuraron a hacerse con una parte de la gesti贸n de desastres llevando a cabo varios proyectos en el territorio. Por parte de las asociaciones ecologistas, las quejas iniciales sobre los efectos de la radiaci贸n no pod铆an faltar por lo que todav铆a representa la energ铆a nuclear en la imaginaci贸n de la gente. Por ahora, la memoria de ni帽os y ni帽as nacidos malformados sigue viva, pero es una memoria que gradualmente tender谩 a evaporarse o a ser retomada como una oportunidad para el desarrollo de nuevos pasos de ingenier铆a gen茅tica en los cuerpos. Pero, en poco tiempo, desde las quejas iniciales sobre los efectos en la salud hubo la transici贸n a otro plan significativo. Se afirma que el da帽o a la salud es enorme, pero destacando otro efecto secundario: las repercusiones sociales y psicol贸gicas. De una lectura superficial parecer铆a una denuncia importante de otros problemas graves no considerados. Pero si prestamos atenci贸n y leemos c贸mo se describe el 芦s铆ndrome de Chern贸bil禄: 芦aflige a aquellos que no ven una perspectiva de condena de vivir en una zona radiactiva禄.

Reversi贸n perfecta. Por lo tanto, el problema no son las repercusiones psicol贸gicas y sociales reales, sino el pensamiento de que no hay perspectiva porque el objetivo es crear una perspectiva posible de convivencia y resistencia del desastre. Cuando, por otro lado, la energ铆a nuclear y todos los desarrollos de las tecnociencias en su propia realizaci贸n anulan cualquier posible perspectiva de vida libre, saludable y no disponible.

Bastar铆a con leer estas afirmaciones: 芦hay trabajo por hacer por parte relacionada con la forma de vida en una zona de riesgo: el futuro de estas poblaciones pasa por la resiliencia, debemos adaptarnos tratando de vivir con la situaci贸n de una manera que cree el menor da帽o posible. Esto es bueno tanto para la salud f铆sica como mental, porque nos permite vislumbrar la esperanza. [鈥 Estamos tratando de ofrecer una mayor clasificaci贸n en la dieta de las poblaciones que conduzca a una menor contaminaci贸n, d谩ndoles conocimiento sobre lo que pueden y no pueden comer. Dejando claro que es importante no comer, por ejemplo, setas, bayas, no beber leche o comer carne de pastos radiactivos, sino que se pueden comer verduras y frutas de jardines en zonas menos radiactivas. Despu茅s de tantos a帽os, existe la esperanza de que los j贸venes puedan percibir un camino de este tipo m谩s que los ancianos, porque son m谩s capaces de adaptarse a una vida diferente, con una nueva salida tambi茅n en t茅rminos de menor riesgo que antes. Es un poco lo que estamos viviendo en el drama de la emergencia sanitaria del Coronavirus, con la que nos estamos acostumbrando a vivir, con miras a reducir el riesgo禄.

Affermare che 鈥渋l percorso 猫 uno sbocco verso una coesistenza con la contaminazione鈥 porta a considerare le popolazioni locali come un problema: queste devono essere educate su come comportarsi.

Questo stesso approccio ci riporta alla mente la gestione del dopo Fukushima. Lo Stato con la complicit脿 delle varie ONG occidentali aveva trasformato gli abitanti di Fukushima in perfetti cogestori del disastro. Le ONG avevano diffuso dosimetri e aiutato gli abitanti a costruirseli, assistendoli nell鈥檌mmane compito di una impossibile decontaminazione con molteplici iniziative cittadine, costruite dal basso con la partecipazione degli abitanti.

Le ONG invece di spingere le persone a salvare la propria vita fuggendo altrove le hanno aiutate a rimanere, allineate ai dettami dello Stato giapponese il cui obiettivo, fin dall鈥檌nizio degli avvenimenti, era di mantenere le popolazioni nei luoghi. Hanno insegnato alle persone come convivere in una societ脿 mortifera nell鈥檃ttesa che i dosimetri facessero il miracolo. Le persone sono state trasformate in sensori viventi che si automisuravano da s茅 i propri livelli di contaminazione, ovviamente in piena autodeterminazione.

La cogesti贸n se manifiesta como lo que es: el arte de difundir met谩stasis estatales, para retomar los an谩lisis de Jaime Semprun y Ren茅 Riesel. Un encarcelamiento voluntario en los protocolos del mundo de las m谩quinas.

Todos los umbrales de tolerabilidad -desde los plaguicidas hasta las ondas electromagn茅ticas- representan par谩metros que nunca pueden calcular los efectos combinados y acumulativos en el tiempo de todas las sustancias t贸xicas y mutag茅nicas, sino que no s贸lo, subyacen a una aceptaci贸n de una cierta dosis de nocividad que se convierte en la normalidad mortal con la que vivir, en una adaptaci贸n continua a situaciones cada vez m谩s extremas de ataque a todos los cuerpos.

Hubo un tiempo en que se pens贸 que el conocimiento de las consecuencias de la nocividad conducir铆a a la generaci贸n de revueltas. La historia de Chern贸bil ense帽a que las masas ni siquiera se rebelaron frente a lo que todos sab铆an, continuando comport谩ndose como si no lo supieran. Despu茅s de a帽os nos encontramos presenciando una sumisi贸n participativa en la adaptaci贸n a condiciones continuas y m谩s generalizadas de no-vida.

La resiliencia se coloca en este horizonte, funcional en la cogesti贸n de desastres, a todos los procesos en curso y la adaptaci贸n a un mundo t贸xico.

Por nuestra parte, sabemos d贸nde situarnos, fuera de las geometr铆as del mundo tecnom贸rfico y fuera de su neolengua, seguros de que 芦mientras exista el esplendor de las estrellas, en cualquier lugar del mundo siempre habr谩 rebeldes decididos a volar al asalto del cielo禄, contra la Resiliencia para la Resistencia de los esp铆ritus libres.

Silvia Guerini, junio de 2022, Atenas

de L鈥橴rlo della Terra, n煤mero 10, julio de 2020

Notas:

E. Malaguti, Educarse a s铆 mismo para la resiliencia.

https://iorestoacasa.legambiente.it/approfondimenti/chernobyl-tra-resilienza-e-semi-di-futuro-possibile/

https://iorestoacasa.legambiente.it/approfondimenti/chernobyl-tra-resilienza-e-semi-di-futuro-possibile/

<!–

–>