–

De parte de La Peste April 27, 2022 214 puntos de vista

Despu茅s de un mes y m谩s desde el comienzo del conflicto ruso-ucraniano, surgen elementos que nos permiten hacer nuevas valoraciones con respecto a las que anteriormente se se帽alaron a la atenci贸n de los lectores de Umanit脿 Nova . Hay dos aspectos en particular que merecen consideraci贸n: uno es geopol铆tico, es decir, la importancia estrat茅gica del Mar de Azov y el Mar Negro, el otro es la propuesta cada vez m谩s concreta para el establecimiento de una defensa europea com煤n. En cuanto al primer punto, debemos ante todo afirmar que las dos cuencas hidrogr谩ficas no s贸lo tienen un valor local sino que son el punto de llegada y salida de una parte importante de la geoeconom铆a global que ve su Ruta de la Seda (OBOR) como su estructura portante. El proyecto 芦One Belt One Road禄 tiene una de las rutas preferenciales en las rutas mar铆timas; esto s贸lo puede ser as铆, considerando que el 70% del comercio mundial se realiza por mar.

El Mar de Azov y el Mar Negro, a trav茅s del C谩ucaso y, en particular, de Georgia, son uno de los puntos de llegada globales de la Ruta de la Seda. Tambi茅n es la terminal de las econom铆as Stan (rep煤blicas de Asia Central) adem谩s de representar la ruta m谩s corta entre Europa y el Lejano Oriente. El Mar Negro es una de las v铆as fluviales m谩s transitadas del mundo: lo cruzan anualmente cuarenta y ocho mil barcos (el Canal de Suez tiene un tr谩fico anual mucho menor con unos diecisiete mil barcos), adem谩s de ser una de las principales arterias de transporte de petr贸leo. .

Adem谩s de los flujos de energ铆a, el paso del trigo ruso-ucraniano y de Asia Central a trav茅s de Kazajst谩n es de absoluta importancia. Se estima que el paso del cereal por el B贸sforo y los Dardanelos garantiza el 25% de las necesidades mundiales, adem谩s de cubrir la demanda mundial de una quinta parte de aceite de ma铆z y girasol. Por tanto, no es casualidad que en los 煤ltimos a帽os esta cuenca hidrogr谩fica se haya convertido en un terreno de competencia y divisi贸n. China, en mayo de 2017, firm贸 un acuerdo con Georgia convirti茅ndose en el tercer socio comercial mientras que, en el mismo a帽o, la empresa estadounidense SSA Marine, uno de los l铆deres mundiales en log铆stica, se hizo cargo de las operaciones de la terminal de contenedores de Anaklia -una de las m谩s importante en el Mar Negro y ya objeto de financiaci贸n europea, en particular de Suiza, Francia y los Pa铆ses Bajos.

En resumen, esta v铆a fluvial representa una de las principales rutas de tr谩fico entre el Lejano Oriente y Occidente y viceversa. Confirmando la creciente importancia del Mar Negro est谩 el proyecto turco de duplicar el canal del B贸sforo, con un costo previsto de m谩s de 8 mil millones de d贸lares estadounidenses. Esta obra infraestructural tiene dos valores, uno geopol铆tico y otro econ贸mico. En el partido ruso-ucraniano tambi茅n entran en juego las 芦reservas禄, los 芦bancos禄 que, traducidos al lenguaje geopol铆tico, son los 芦imperialismos menores禄 de los que Turqu铆a es uno de los m谩ximos exponentes. Las influencias turcas alimentadas por el 芦pan-turquismo禄 dan a Erdogan un instrumento de presi贸n no indiferente no solo en las 谩reas inmediatamente adyacentes a Anatolia sino tambi茅n en territorios ubicados en el coraz贸n de Asia:

El retiro panturco preocupa no poco a Mosc煤: recordamos las relaciones preferenciales entre Turqu铆a y Ucrania, luego la solicitud de reconocimiento de la minor铆a t谩rtara turca de Crimea. Las sirenas nacionalistas panturcas tambi茅n se pueden escuchar en las profundidades de la Federaci贸n Rusa, desde Tatarst谩n a Bashkiria hasta Siberia, donde la presencia de las minor铆as turcas ofrece a Erdogan un elemento de presi贸n contra Putin. Mosc煤 no puede renunciar a tener un peso en el Mar Negro: la estabilizaci贸n del Donbass y la creaci贸n de un corredor que se extienda desde Crimea hasta Odessa se convierte as铆 en vital para su papel geopol铆tico y sobre todo para su econom铆a.

El 65% de las exportaciones rusas y el 38% del petr贸leo exportado pasan por el Mar Negro. Por lo tanto, el juego ruso-ucraniano se juega en un campo mucho m谩s amplio de lo que com煤nmente se entiende y va mucho m谩s all谩 de los territorios de la actual confrontaci贸n b茅lica: por lo tanto, se puede decir con seguridad que Ucrania es solo una parte de un partido geoecon贸mico euroasi谩tico. La crisis de Ucrania, ya destacada en 2014 con la anexi贸n de Crimea a la Federaci贸n Rusa, es solo un punto final de un proyecto cuyo foco se sit煤a en Asia Central.

Mosc煤 est谩 tratando de mantenerse en la competencia internacional al volver a proponer su esquema imperial. El 谩guila rusa tiene la cabeza en el oeste pero el cuerpo y las garras en el este, y el Mar Negro es la s铆ntesis de ello. La construcci贸n secular de la identidad de la 芦Santa Madre Tierra rusa禄, heredada en su totalidad de la URSS, con la pretensi贸n de reunir a los rusohablantes con la

芦Madre Patria禄 es s贸lo, como todas las referencias nacionalistas, la fachada detr谩s de la cual se esconden los intereses de clases explotadoras. Donbass, Crimea y Odessa son solo una parte decisiva en el intento de permanecer y contar en la competencia mundial.

El conflicto tambi茅n tiene otro efecto, el de acelerar el debate sobre dos ejes dentro de la UE: la necesidad de una defensa europea com煤n y el papel de la Alianza Atl谩ntica. En cuanto al ej茅rcito europeo en formaci贸n, ya hab铆amos ofrecido a los lectores algunas reflexiones a principios de a帽o y esbozado un panorama que ahora encuentra una nueva confirmaci贸n. En las 煤ltimas semanas, de hecho, las intervenciones de los formadores de opini贸n del 芦r茅gimen禄 sobre la necesidad de que la UE tenga su propio papel aut贸nomo desde el punto de vista militar se han hecho cada vez m谩s numerosas. El presidente del Consejo Draghi, una voz de 芦peso禄 no solo a nivel nacional sino sobre todo en el 谩mbito europeo, reiter贸, al t茅rmino de la reuni贸n de los primeros ministros de la UE celebrada el pasado mes en Versalles,

Esta opini贸n tambi茅n encontr贸 un momento de discusi贸n en un contexto pol铆tico sin precedentes como el del congreso ANPI (Asociaciones Nacionales Partidistas de Italia) que finaliz贸 el 煤ltimo domingo de marzo. Este no es el lugar para una evaluaci贸n pol铆tica de la asociaci贸n, pero debemos se帽alar que la ANPI est谩 cambiando de 芦piel禄: ya no es la 芦correa de transmisi贸n禄 del partido mayoritario de izquierda. En los 煤ltimos a帽os ha sido el contenedor, el punto de referencia, de las instancias pol铆ticas e ideales de una parte importante de la izquierda m谩s o menos legalista que hace tiempo que dej贸 de votar y de quienes ya no tienen ning煤n referente partidario. Por ello, como asociaci贸n testigo va asumiendo paulatinamente su propio perfil, su propia 芦autonom铆a pol铆tica禄 y un peso cada vez mayor en el 谩mbito de la izquierda legalitaria.

Es significativa la parte del informe del presidente Pagliarulo al Congreso sobre el posicionamiento de Europa en el conflicto, su posicionamiento geopol铆tico y el papel de la Alianza Atl谩ntica. El concepto de una Europa unida e independiente se vuelve a proponer en el documento del congreso. El informe afirma que: 禄 la Uni贸n Europea debe estar representada con una sola voz 禄 y, sobre todo, se fomenta claramente el proyecto com煤n europeo de defensa, con caracter铆sticas exclusivamente 芦defensivas禄. Al respecto, es significativo un pasaje del documento del congreso: 芦sin un verdadero gobierno pol铆tico (europeo) y, en particular, sin una pol铆tica exterior com煤n, no ser谩 posible una pol铆tica de defensa aut贸noma. Se ha iniciado un debate sobre un sistema de defensa europeo.

Deben explicitarse y precisarse los objetivos, los cuales deben estar encaminados a la defensa interna exclusiva del territorio禄 .

Si por un lado se aboga por un ej茅rcito europeo com煤n, proyecto fuertemente apoyado por Italia y Francia, por otro lado tambi茅n se afirma expl铆citamente que Europa debe tener su propia autonom铆a pol铆tica. El tema de una UE independiente que pueda jugar su juego en la competencia internacional tambi茅n se ve en la perspectiva de una ruptura de la Alianza Atl谩ntica. El informe establece que: 芦la tendencia, hoy prevaleciente, de considerar el futuro sistema de defensa como un a帽adido a la OTAN debe contrarrestarse iniciando una reflexi贸n sobre su papel. Las razones originales de la OTAN han desaparecido al derrumbarse los presupuestos hist贸rico-pol铆ticos del derrumbe del Muro de Berl铆n. En el nuevo mundo multipolar y en la perspectiva de un sistema de defensa europeo, es por tanto razonable un despido progresivo de las estructuras de la OTAN 芦. Estas declaraciones no dejan lugar a dudas sobre la necesidad de la creaci贸n de una UE pol铆ticamente unida con su propio instrumento militar (ej茅rcito europeo) para sancionar el fin de la era atl谩ntica.

El conflicto ruso-ucraniano ha acelerado las contradicciones dentro de la comunidad europea y la UE no habl贸 con una 芦煤nica voz禄, no hubo una gesti贸n 煤nica de la crisis. Adem谩s, hace tiempo que surge una cuesti贸n, pero siempre pospuesta:

los intereses de EE. UU. y la UE no siempre se superponen, sino que tambi茅n pueden tener direcciones diferentes y la necesidad de situarse en el marco de las relaciones internacionales de forma independiente. El papel de Italia y Francia en 脕frica y en el 芦Mediterr谩neo ampliado禄 es la clara demostraci贸n de un activismo pol铆tico y militar que responde a los intereses particulares de los dos

pa铆ses, m谩s all谩 y fuera del dise帽o geopol铆tico estadounidense y por tanto de su brazo operativo lo que es OTAN.

En otras palabras, est谩 emergiendo un mundo global cada vez m谩s fragmentado y en r谩pida evoluci贸n: en esta perspectiva, Europa est谩 tratando, con mil contradicciones, de hacerse con un papel de liderazgo. Si la ANPI, a trav茅s de su presidente, opta por la v铆a europea como alternativa a la atl谩ntica, en el informe del congreso no se aclaran dos aspectos fundamentales. El nuevo ej茅rcito europeo no puede tener s贸lo un car谩cter 芦defensivo禄: los ej茅rcitos no son s贸lo instrumentos de disuasi贸n, disuasi贸n de guerra, salvoconducto para la paz, como siempre han sostenido algunos miembros de las fuerzas armadas. El coste de los aparatos militares responde a una estricta l贸gica econ贸mica o, mejor, a una l贸gica ventaja: la de proteger los propios mercados,

Pagliarulo tambi茅n evit贸 cuidadosamente aclarar otro aspecto: la independencia de EEUU y la OTAN debe tener un corolario indispensable, el de un aparato militar europeo mucho m谩s estructurado que el actual. Si la UE quiere defender sus propios intereses, inevitablemente debe asignar una parte cada vez mayor de los recursos al gasto militar que los que, por anormales que sean, se reservan actualmente. La pregunta que ANPI no quiere hacerse porque es pol铆ticamente 芦incorrecta禄 es la de siempre: 驴qui茅n paga la cuenta? El capitalismo siempre ha dado una sola respuesta: los gastos militares financian los salarios de los trabajadores o la constante disminuci贸n del bienestar a trav茅s de la reducci贸n de pensiones y recortes en el gasto social. El 芦pacifismo禄 y el antiatlantismo tildados de ANPI pagar谩n a los sospechosos de siempre.

Daniel Ratti

Federazione Anarchica 鈥 Milano 鈥 FAI.

Traducci贸n autom谩tica A-infos

Texto original en italiano: https://federazione-anarchica-milanese-fai.noblogs.org