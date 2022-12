–

De parte de Contra Todo Nocividad December 15, 2022 158 puntos de vista

Fuente: le partage

En un art铆culo publicado en el sitio web The Guardian el 22 de octubre, la multimillonaria Aileen Getty, heredera de parte de la fortuna petrolera de la familia Getty, defiende su decisi贸n de financiar, a trav茅s del Fondo de Emergencia Clim谩tica, y entre otros grupos, a los 鈥渁ctivistas clim谩ticos鈥 de Just Stop Oil. Aquellos que, recientemente, se han pegado a cuadros famosos y/o los han rociado con sopa (bueno, sopa espolvoreada en la ventana que los protege).

Ella escribe: 鈥淐reo que la crisis clim谩tica ha progresado hasta el punto en que necesitamos tomar medidas disruptivas para tratar de cambiar el rumbo en un planeta que se est谩 volviendo cada vez m谩s inhabitable. Mi apoyo al activismo clim谩tico es una declaraci贸n de valores de que el activismo disruptivo es el camino m谩s r谩pido hacia el cambio transformador, y que no nos queda tiempo para nada m谩s que una acci贸n clim谩tica r谩pida e integral. 禄

Y, adem谩s, a帽ade: 鈥淭enemos que navegar a trav茅s del l铆o para llegar a la conversaci贸n real: necesitamos una transici贸n energ茅tica lo m谩s r谩pido posible. Los gobiernos y las empresas deben detener la expansi贸n de la infraestructura de combustibles f贸siles y desarrollar energ铆a limpia. Podemos tener una econom铆a impulsada por combustibles f贸siles, o podemos tener una vida pr贸spera en el planeta Tierra. No podemos tener ambos. 禄

鈥淒esarrollo de energ铆a limpia鈥. Tan importante como es, de hecho, poner fin a la explotaci贸n de los combustibles f贸siles, si estos grupos de activistas 鈥渁mbientales鈥 son financiados, es porque no cuestionan los fundamentos del capitalismo, los cimientos de la cat谩strofe social y ecol贸gica en curso.

Los grupos que se opondr铆an tanto a las industrias de combustibles f贸siles como a las llamadas industrias de producci贸n de energ铆a verde, limpia, renovable o libre de carbono, as铆 como a las minas (litio y otras) que las acompa帽an, probablemente no podr铆an ser financiados por multimillonarios.

L鈥檕rganisation 350.org, pour prendre un autre exemple, a aussi 茅t茅 fond茅e et est financ茅e (entre autres) par l鈥檃rgent d鈥檜ne autre famille de milliardaires : les Rockefeller. Chez 350 aussi, le mot d鈥檕rdre, c鈥檈st, en gros, 脿 bas les fossiles et vive les renouvelables. Les Rockefeller investissent dans les renouvelables. Ce que les milliardaires financent, au travers de ces groupes, c鈥檈st au mieux une mani猫re de pr茅cipiter une sorte de mutation (芦 transition 禄) du capitalisme industriel bas茅 sur les 茅nergies fossiles vers un capitalisme industriel bas茅 sur les centrales hydro茅lectriques, les centrales 茅oliennes, photovolta茂ques, etc., et le nucl茅aire.

Aileen Getty a aussi tout int茅r锚t 脿 ce que les gouvernements/les 脡tats financent cette mutation, 茅tant donn茅 qu鈥檈lle investit par ailleurs, et entre autres, dans la compagnie WasteFuel, qui 芦 met en 艙uvre des technologies 茅prouv茅es pour faire face 脿 l鈥檜rgence climatique et r茅volutionner la mobilit茅 禄, par exemple en transformant 芦 les d茅chets municipaux et agricoles en carburants 脿 faible 茅mission de carbone, en gaz naturel renouvelable, et en m茅thanol vert 禄.

Il est tr猫s important de mettre un terme 脿 l鈥檈xploitation des 茅nergies fossiles, de faire fermer les industries fossiles, mais il est tout aussi important de ne pas les remplacer par des industries de production d鈥櫭﹏ergie impliquant d鈥檃utres formes de destructions environnementales, permettant 脿 la m茅gamachine plan茅taire que constitue la civilisation industrielle de continuer ses ravages en lui fournissant l鈥櫭﹏ergie dont elle a besoin.

***

Dans un article publi茅 ce jour, intitul茅 芦 Mine de lithium en France ? Un casse-t锚te environnemental 禄, le journaliste de Reporterre 茅vite de prendre position pour ou contre la mine et cite Michel Jarry, Pr茅sident de France Nature Environnement (FNE) dans la r茅gion Auvergne Rh么ne-Alpes : 芦 鈥淯ne mine propre, 莽a n鈥檃 jamais exist茅 et 莽a n鈥檈xistera jamais, dit-il 脿 Reporterre. Les risques de pollution des eaux, des sols et de l鈥檃ir sont r茅els et ce serait un beau mensonge que de dire le contraire.鈥

Sin embargo, el ecologista se niega por el momento a oponerse de frente: 鈥溌縋odemos rechazar tal proyecto, mientras aprovechamos los nuevos SUV el茅ctricos, mientras docenas de trabajadores mueren para construirlos al otro lado del mundo? Esta posici贸n ser铆a insoportable de asumir鈥. 禄

Nos pellizcamos para creerlo. En lugar de oponernos a la degradaci贸n ecol贸gica que necesariamente conlleva esta mina y la industria del autom贸vil el茅ctrico en su conjunto (y el resto de la sociedad industrial), 驴deber铆amos aceptar la mina sobre la base de que es mejor destruir la naturaleza y explotar a los seres humanos aqu铆 que destruir la naturaleza en otros lugares y explotar a los seres humanos en otros lugares?

Guillaume Pitron est谩 de acuerdo: 鈥淐avar una mina para fabricar bater铆as de 700 kg que alimentan a un enorme Audi es absurdo. Por otro lado, si se trata de alimentar autos peque帽os compartidos dentro de un pueblo 鈥 隆As铆 que s铆! 禄

Hoy en d铆a, el ecologismo de FNE, 350.org, Just Stop Oil, etc., est谩 por lo tanto en l铆nea con la ambici贸n de los multimillonarios capitalistas (Getty, Rockefeller, etc.) de hacer la transici贸n hacia un capitalismo industrial basado en las llamadas tecnolog铆as y energ铆as verdes o limpias o descarbonizadas (pero siendo, en realidad, ni verdes, ni limpias ni descarbonizadas).

Como informa Mediapart, 鈥渕谩s del 90% de los parques e贸licos instalados en Francia no cumplen con su obligaci贸n con las especies protegidas鈥. Francia cuenta ahora con 鈥渕谩s de 500.000 instalaciones fotovoltaicas [鈥 conectado a la red de distribuci贸n el茅ctrica gestionada por Enedis en el 95% del territorio鈥. La construcci贸n de estos paneles solares y e贸licos implica una degradaci贸n ecol贸gica. La instalaci贸n de estas plantas de energ铆a solar y e贸lica implica una degradaci贸n ecol贸gica. La energ铆a que producen genera degradaci贸n ecol贸gica. No hay nada sostenible o ecol贸gico en esto. Pero las asociaciones ambientales, en su mayor parte, dejaron que sucediera.

Los multimillonarios y los estados no financian organizaciones que se toman en serio detener la destrucci贸n del mundo.

Nicol谩s Casaux

<!–

–>