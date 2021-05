–

De parte de La Haine May 25, 2021 81 puntos de vista

Imaginemos que un peso pesado derriba a un peso pluma que acept贸 subir al ring para, simplemente, conseguir algo de comida para su familia. Imaginemos que tras el nocaut, el pluma se recupera y en un abrir y cerrar de ojos hiere al pesado con un cuchillito que llevaba cosido en su pantaleta.

Sorprendido por el desenlace, alg煤n comentarista imparcial dir谩 que el pluma sab铆a a lo que se expon铆a. Pero alg煤n otro ir谩 m谩s all谩 del hecho en s铆, y se quedar谩 pensando en lo que dicen que gritaba el pluma cuando la polic铆a lo llev贸 detenido: lo que no me mata me fortalece.

La imagen pretende, en sentido figurado, dar cuenta del martirio en curso de los pueblos de Colombia y Palestina, que, lejos de originarse en hechos puntuales (la reforma tributaria del [narco]presidente Iv谩n Duque, el anhelo del primer ministro [terrorista] Benjamin Netanyahu para mejorar su imagen), confirman que el conocimiento de la historia es acumulativo.

Al periodismo corresponde, en principio, registrar el hecho en s铆 sin establecer el nexo interno entre el suceso y otros similares. Pero la simple descripci贸n de un hecho no contiene su explicaci贸n. Y es que, frente a ciertos fen贸menos, historia y periodismo van juntos, o nada se entiende. Pues la mera constataci贸n de los hechos (esto fue as铆 y as铆) tiende a subestimar su esencia, sin preguntar acerca de los porqu茅s y los c贸mo, junto con el contexto.

En el conocimiento de cualquier historia o suceso, la analog铆a juega un papel esencial. No obstante, explicar un hecho parcial aplic谩ndolo a otro, tambi茅n conlleva el riesgo de incurrir en irregularidades desde el punto de vista l贸gico.

V. gr.: en agosto de 2009, el presidente de Venezuela Hugo Ch谩vez advirti贸: Colombia es una base de operaciones estadounidense y punta de lanza del nuevo coloniaje que representa un peligro real y concreto contra la soberan铆a y la estabilidad de la regi贸n sudamericana (agencias, 3/8/09).

Sin embargo, un historiador mexicano que nadie ha conseguido explicar c贸mo lleg贸 a integrar el honorable Colegio Nacional, public贸 15 d铆as despu茅s que s贸lo Uribe pod铆a poner l铆mites al proyecto de expansi贸n bolivariano (Paralelos colombianos, Reforma, 23/8/09).

Ch谩vez se apoyaba en documentaci贸n existente. En cambio, el audaz historiador proyectaba una imagen id铆lica del presidente 脕lvaro Uribe, a quien desde 1991 EEUU ven铆a observando su amistad personal con el supernarco Pablo Escobar Gaviria, jefe del c谩rtel de Medell铆n abatido por la polic铆a en 1993 ( Newsweek, agosto, 2004).

Lo cierto es que ya entonces, Colombia era el tercer receptor de la ayuda militar estadunidense, despu茅s del enclave militar que Tel Aviv administra en Palestina, y de Egipto. Ayuda que en algunas especialidades se transfiere a Bogot谩, habiendo merecido por ello el agradecimiento del viceministro de Defensa de Uribe, Sergio Jaramillo, al decir que los mercenarios israel铆es eran 鈥溾omo sicoanalistas para nosotros: nos plantean temas en los cuales no hab铆amos pensado, nos ayudan a percibir los problemas que no hab铆amos percibido hasta ahora鈥 (Ynet News, 10/8/07).

Algo similar acontece en cada ocasi贸n que Tel Aviv distrae la atenci贸n p煤blica de sus problemas, desencadenando masacres y bombardeos sobre los palestinos. Ocasiones en que nuestro ecu谩nime historiador suele explicar con el acartonado lenguaje de la CIA para dar cuenta de tan desigual combate: terrorismo, guerra, conflicto, Hamas, t煤neles, Ir谩n, cohetes鈥 O bien, expresiones hip贸critas como el derecho a existir o a defenderse.

Cuando hay fen贸menos semejantes, la analog铆a con otros del mismo tipo no necesariamente ser谩 arbitraria, pues cuenta con la fuerza explicativa de la inferencia hist贸rica. Y en este sentido, los pueblos de Colombia y Palestina, sometidos al martirio causado por gobiernos subrogantes de Washington, guardan muchas analog铆as.

El padecimiento de los colombianos se remonta a 1830, cuando los ideales de independencia quedaron a merced de las oligarqu铆as antibolivarianas. Y el de los palestinos arranca en 1948, cuando para lavar su complejo de culpa y complicidad con el exterminio de los nazis, la comunidad internacional export贸 a Medio Oriente la mal llamada cuesti贸n jud铆a.

Cerremos con algo de optimismo. 驴Qui茅n est谩 destinado a ganar en la lucha del d茅bil contra el fuerte? En d铆as pasados, un par de altos ex oficiales israel铆es admitieron en entrevista con Hebrew Channel 13 que la ocupaci贸n hab铆a fracasado en el enfrentamiento actual con la resistencia palestina.

Kobi Maron, ex comandante del sector oriental en el sur del L铆bano, afirm贸: El Ej茅rcito no tiene capacidad de derrotar a Hamas, y no puede hacerlo desde el aire. Y Gonen Ben Yitzak, ex oficial del Shin Bet (servicio de seguridad interior), manifest贸 con amargura: Nuevamente hemos destruido Gaza y masacrado a su gente, pero no la hemos derrotado. Hagamos lo que hagamos, esta vez no habr谩 victoria. Hemos sido derrotados.

La Jornada