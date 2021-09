–

Un principio importante del anarquismo y el que m谩s lo diferencia de cualquiera de los otros tipos de socialismo es el 茅nfasis en la libertad y en las relaciones sociales no-jer谩rquicas. Es vital en el anarquismo el rechazo de cualquier jerarqu铆a de poder entre hombres y mujeres. Los anarquistas creen que la libertad de uno est谩 basada en la libertad de todos, entonces no puede existir sociedad anarquista sin la extinci贸n de todas las estructuras de dominaci贸n y explotaci贸n, incluyendo natualmente la opresi贸n a la mujer. Como anarquistas creemos que los medios determinan el fin. Esto quiere decir que no esperamos una revoluci贸n futura para resolver los problemas del sexismo, sino que vemos que es importante luchar en contra de 茅l aqu铆 y ahora. Como anarquistas nos esforzamos para asegurar que ambas, nuestras propias organizaciones y tambi茅n aquellas campa帽as en las que estamos involucrados, est茅n libres de sexismo y jerarqu铆as de poder y que todos los miembros tengan igual poder de decisi贸n y acci贸n.

Reconocemos que la participaci贸n total de las mujeres en el movimiento anarquista y las luchas sociales de hoy es muy importante. Para formar la sociedad del futuro las mujeres deben estar involucradas en su creaci贸n y, por supuesto, sin la participaci贸n de la mitad de la poblaci贸n no habr谩 revoluci贸n social. Tal como creemos que la emancipaci贸n de la clase trabajadora es tarea de la clase trabajadora, tambi茅n vemos que, escencialmente, el desarrollo, libertad e independencia de las mujeres debe venir de si mismas. Involucr谩ndose en la lucha pol铆tica como un acto de fortalecimiento. Muchas mujeres en la sociedad de hoy no creen que pueden tener un rol fundamental para cambiar las cosas. Sin embargo, involucr谩ndose, siendo parte 鈥攁gitando, educando y organizando鈥 nosotras comenzaremos a tener control de nuestras propias vidas en el proceso activo de luchar para cambiar la injusta sociedad en la cual vivimos.

S贸lo en una sociedad anarquista manda la base para que la opresi贸n de la mujer cese de existir. Esto es porque las mujeres, debido a su rol reproductivo, siempre ser谩 m谩s vulnerable que los hombres en la sociedad capitalista, la que est谩 basada en la necesidad de aumentar ganancias. Los derechos de aborto, la licencia de maternidad pagada, facilidades de sala cuna y cuidado infantil, etc., en resumen todo lo que ser铆a necesario para asegurar la igualdad econ贸mica de las mujeres bajo el capitalismo, siempre ser谩 especialmente relevante para las mujeres. Por esto, en general las mujeres son vistas como menos econ贸micas que los hombres para emplearlas y m谩s susceptibles a ataques a las ganancias como son las facilidades en salas cunas, etc.

Asimismo, las mujeres no pueden ser libres hasta que tengan control total sobre sus propios cuerpos. A煤n bajo el capitalismo, los derechos de aborto nunca est谩n garantizados. Incluso si se logran avances en esta 谩rea ellas pueden ser atacadas, como sucede con los derechos de aborto en los EE.UU. La opresi贸n de las mujeres bajo el capitalismo tiene as铆 un fundamento econ贸mico y sexual. De estas ra铆ces, causas de la opresi贸n femenina, surgen otras formas de opresi贸n tales como, por ejemplo, la opresi贸n ideol贸gica de la mujer, la violencia en contra de la mujer, etc. Esto no quiere decir que las ideas sexistas simplemente desaparecer谩n con el fin del capitalismo, sino que s贸lo con el fin del capitalismo podemos librar a la sociedad de un prejuicio institucional que contin煤a propagando y fomentando el sexismo.

Ya que una sociedad anarquista no ser谩 conducida por el lucro, entonces, por ejemplo, no habr谩 sanci贸n econ贸mica por tener hijos o por querer pasar m谩s tiempo con ellos. El cuidado de los ni帽os, los quehaceres dom茅sticos, etc., pueden ser vistos como la responsabilidad de toda la sociedad y as铆 dar a las mujeres y a los hombres m谩s opciones en general.

Anarquismo/Anarcofeminismo [1] conectan la lucha contra la explotaci贸n de clase y la opresi贸n a la mujer. La libertad verdadera, para mujeres y hombres, s贸lo puede llegar en una sociedad sin clases, donde los lugares de trabajo son auto-gestionados, la propiedad privada es abolida y la gente que toma decisiones es la gente afectada por ellas.

Claramente la lucha por la libertad de las mujeres requiere una lucha de clases por parte de los trabajadores/as. Y al rev茅s, la guerra entre clases solo puede generar frutos si al mismo tiempo se desarrolla una lucha por la liberar a la mujer de la opresi贸n.

Nota:

[1] Anarquismo y anarcofeminismo son lo mismo, el segundo s贸lo enfatiza el feminismo que hay en el primero.

Deirdre Hogan

Fuente: https://es.theanarchistlibrary.org/library/deirdre-hogan-anarco-feminismo-pensando-en-anarquismo