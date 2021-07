–

DOSIER Anarcofeminismo | DE ROSITAS | Extra铆do del cnt n潞 426.

A diferencia de otras corrientes ideol贸gicas el anarquismo no tiene elaborado un cuerpo te贸rico espec铆fico sobre feminismo. Sin embargo los an谩lisis y el trabajo de las mujeres anarquistas del primer tercio del siglo XX lo dotaron de contenido y son tan importantes que en gran medida sientan las bases del feminismo radical contempor谩neo. Muchos de sus planteamiento y reivindicaciones tienen plena vigencia, siendo tan rompedores como lo fueron en los a帽os 30 del siglo pasado.

Estas mujeres, que libres se quer铆an, fueron pioneras haciendo an谩lisis de g茅nero, identificando relaciones de dominaci贸n y superando con ello los discursos de clase que se hac铆an desde el socialismo. Desde las filas comunistas sosten铆an que la liberaci贸n de la mujer llegar铆a sola, por arte de birlibirloque, una vez triunfara la revoluci贸n. Y ah铆 enviaron a La Pasionaria de turn茅 por Espa帽a pidiendo hijos para la revoluci贸n y que la mujer se centrara en educar y cuidarlos.

El enfrentamiento ideol贸gico estaba servido. Las mujeres anarquistas, Mujeres Libres, dejaron bien claras las diferencias con el comunismo, que podr铆amos simplificar con la conocida frase 芦si no puedo bailar no es mi revoluci贸n禄. Y 隆vaya que si bailaron! No las frenaron ni las balas.

La liberaci贸n de la mujer no pod铆a posponerse ante nada. Era imprescindible para lograr la emancipaci贸n de la humanidad. Y todas a una se pusieron a trabajar desde todos los frentes y seg煤n sus posibilidades, en sus hogares, en el trabajo, en los campos, en las calles, en el sindicato, en pol铆tica, etc. Identificaron las opresiones y esclavitud de las mujeres, se organizaron, escribieron, actuaron鈥 y nos dejaron un legado magn铆fico de pensamiento y acci贸n. Iniciaron luchas que hoy por hoy no est谩n resueltas, como por ejemplo lo relativo a la esclavitud sexual, el derecho de las mujeres a elegir sobre el propio cuerpo y la reproducci贸n, o el tema del aborto. Gracias a su tes贸n y trabajo en este pa铆s tuvimos la 1陋 Ley del aborto en la historia pensada e impulsada por mujeres bajo el ministerio de Federica Montseny en 1937.

Claro ten铆an tambi茅n que la libertad del hombre no vale nada sin la libertad de la mujer. Y en su empe帽o fueron sumando m谩s y m谩s hombres, m谩s compa帽eros a su lucha por la libraci贸n de la mujer. Estar铆an orgullosas de una CNT que en sus principios, t谩cticas y finalidades se declara feminista. Su lucha no fue ni ha sido nunca en vano. Miles de mujeres continuamos con el testigo que nos pasaron. Seguimos luchando porque el futuro lo queremos perfecto!