De parte de CNT-AIT Albacete March 5, 2023





Comunicado SOV de Albacete:

Otro a帽o m谩s llega el 8 de Marzo, fecha que van vaciando de contenido, despojando de toda lucha de clase y de todo origen, institucionaliz谩ndola. Lo que comenz贸 siendo un d铆a de conmemoraci贸n por la lucha de las mujeres obreras, se ha convertido en un d铆a festivo por ser mujer, carente de sentido y sin ning煤n objetivo de lucha emancipadora.

Este feminismo 鈥渂onito鈥 que nos vende, que por ser mujer nos deben de felicitar con un buen ramo de flores, convirtiendo esta fecha en un d铆a comercial m谩s, cuando a sabiendas de todas y todos hay compa帽eras a las que explotan precisamente en este sistema de consumo.

Con el 8 M Institucional (el que solo vemos, porque ya se ocuparan sus medios de que no nos llegue otra alternativa), fecha en la que el Estado de forma tradicionalista hace de padre con nosotras dici茅ndonos que est谩 bien o mal y como debe ser nuestra lucha, desposey茅ndonos, manipulando y reprimiendo cualquier movimiento que no comulgue con el feminismo 鈥渙ficial鈥, sancionando a compa帽eras que practicamos la acci贸n directa, que no nos plegamos a lo que nos impone el Estado y que no entendemos este d铆a sin un feminismo anticapitalista y de clase.

Poco tiene que ver este feminismo 鈥渙ficial鈥 con la emancipaci贸n real de la mujer. Este feminismo burgu茅s excluye a toda organizaci贸n con objetivos de lucha basados en el asamblearismo, apoyo mutuo, la autogesti贸n y la acci贸n directa, criminaliz谩ndonos por ello. Podemos ver que la gran mayor铆a de los actos organizados por diferentes colectivos, sindicatos del Estado e instituciones para este d铆a, est谩n m谩s relacionados con el 25 N que con lo que representa el 8 de Marzo; talleres sobre la violencia de G茅nero, el amor t贸xico, rom谩ntico o la forma terap茅utica del 鈥渃u铆date t煤鈥, para adaptarnos 鈥渓o m谩s felices posibles鈥 al propio sistema que nos oprime y reprime, pero olvida cualquier lucha de clase, ya que deben ver m谩s favorable a sus intereses para con las 茅lites dichos actos, porque ya sab茅is que es m谩s 鈥渕olesto鈥 y da menos 鈥渁migas鈥 el organizar piquetes y se帽alar a empresarios acosadores o empresas explotadoras, muchas de ellas dirigidas por mujeres, que luego participan en las concentraciones y manifestaciones por 鈥渘uestros鈥 derechos pero ellas mismas nos explotan. Esa es la diferencia entre el Feminismo Institucional y el feminismo de clase.

Estamos hartas de ver como aquellas que hablan de que nos invisibilizan como poetas, pintoras y escritoras, al mismo tiempo invisibiliza al resto de mujeres, a todas las compa帽eras que han estado y estamos en lucha contra la dominaci贸n de ideolog铆as autoritarias, que somos cr铆ticas con la estructura del sistema, aquellas que son explotadas en todos los 谩mbitos de la vida, ya que con los a帽os y cediendo, como buenas mujeres que somos, vamos desistiendo de ese propio espacio luchado.

驴D铆a de La Mujer trabajadora? No, que todas lo somos, mejor d铆a de la Mujer鈥.

LAS ANARCOFEMINISTAS NOS NEGAMOS, no luchamos las obreras, ni por las mismas necesidades y derechos, ni con la misma inmunidad que las mujeres burguesas.

Con todo ello han ido desposey茅ndonos de cualquier lucha de clase, aquella que lucha contra el proceso de adoctrinamiento que nos intenta imponer ese feminismo institucional, desde un lugar de privilegio, que habla de victorias (siempre que seas burguesa, blanca y a poder ser joven o parecerlo), olvid谩ndose de la mitad del planeta, que nos dice que luchemos contra el techo de cristal, mientras se olvidan de las Mujeres que est谩n fregando 鈥渟us suelos鈥. Ya se ha demostrado que la mujer ha podido ocupar espacios de poder, convirti茅ndolo en una lucha individual, jam谩s colectiva, que poco puede hacer por la clase oprimida, que no llega a final de mes por m谩s horas de vida que sacrifique en trabajo. Existen tanto jefes como jefas explotadoras.

El Feminismo 鈥渙ficial鈥 se ha introducido en el movimiento 8 M, nos habla de apoyar a mujeres que puedan ser parte del Estado y tener cargos de poder, y como bien dec铆a Emma Goldman 鈥渟i votar sirviese de algo ser铆a ilegal鈥, esto nosotras lo tenemos claro, pero aqu铆 es donde 鈥減ara su lucha鈥 que habla de peque帽as victorias, como que se pueden crear leyes a favor de la mujer, leyes como la de conciliaci贸n, escasa de tiempo y recursos, o ley contra la Brecha Salarial, que te asegura el mismo salario que tu compa帽ero, pero lo que ocurre es que se va igualando a la baja, porque as铆 es como funciona el capitalismo. Adem谩s de que la gran mayor铆a de compa帽eras despu茅s de una larga y mal pagada jornada laboral, llegar谩n a su espacio privado a seguir trabajando sin remuneraci贸n alguna, pues esa doble jornada es el rol social que nos ha marcado su propio sistema capitalista y patriarcal, no valorizando y sin plantearse el reparto equitativo del trabajo que se encarga del cuidado de la vida, que a 茅ste sistema le viene muy bien para tener futura mano obrera de bajo coste y de la que se desentiende, releg谩ndonos como meras proveedoras de fuerza de trabajo.

De poco sirve la lucha feminista sin lucha de clase contra la jerarquizaci贸n, explotaci贸n y autoridad. El 8 M lo han convertido en la representaci贸n m谩s 鈥渟ublime鈥 del capitalismo, apropi谩ndose poco a poco del discurso, lo hemos podido ver como por ejemplo con 鈥渕i cuerpo es m铆o y decido yo鈥, que comenz贸 como movimiento sobre los derechos reproductivos y ha derivado en replantearnos el poder comercializar nuestro propio cuerpo, capitaliz谩ndolo y cosific谩ndolo, una nueva oportunidad para que el Estado siga legislando sobre 茅l en beneficio del capital.

El 8 M institucionalizado con un discurso conciliador que cierra la puerta a toda Acci贸n directa, que 鈥渘os deja la calle鈥 siempre que salgamos a ella con globos y batukadas, para 鈥渃elebrar muy pac铆ficamente鈥 que el 8 M es la fiesta de las Mujeres, y que olvida que para el feminismo de clase ha conllevado represi贸n, opresi贸n, encarcelaci贸n y muerte de compa帽eras en su puesto de trabajo por unas condiciones dignas y derechos, de ah铆 la CONMEMORACI脫N DEL D脥A DE LA MUJER TRABAJADORA.

Tenemos tanto que decir, tanto que repensar y tanto por lo que luchar, que Compa帽eras, no nos queda otra que un ANARCOFEMISNISMO fuerte en nuestra afiliaci贸n, la 煤nica formulaci贸n de lucha feminista que no nos lleve a callejones sin salida, como se est谩 viendo que vive el 8 M y su institucionalizaci贸n, una lucha que parece que el 煤nico objetivo es dejarnos sin memoria de todo lo luchado.

SALUD Y ANARCOFEMINISMO

Comunicado Confederal CNT-AIT:

EL PATRIARCADO MATA. EL CAPITALISMO REMATA.

El d铆a 8 de Marzo se celebra el d铆a de la mujer trabajadora, un d铆a hist贸rico que reivindica la lucha de las mujeres trabajadoras en favor de la igualdad y la justicia social, algo que es tan importante reivindicar hoy como lo fue hace ya m谩s de 150 a帽os, cuando las mujeres trabajadoras de las f谩bricas textiles de Nueva York organizaban huelgas reivindicando subidas salariales y eran represaliadas por la polic铆a. En Catalu帽a, durante las primeras d茅cadas del siglo XX, la precarizaci贸n de la industria textil sac贸 a las obreras a la calle. O como las trabajadoras de las f谩bricas de f贸sforos, en Londres, que luchaban contra jornadas interminables de trabajo, 茅stas y muchas m谩s, son luchas que se han extendido y han continuado hasta nuestros d铆as, momento en que la explotaci贸n de la mujer continua a la orden del d铆a.

Actualmente siguen siendo muchas las asignaturas pendientes para que la mitad del g茅nero humano deje de estar en situaci贸n de vulnerabilidad frente a la otra mitad, y donde mejor se ve reflejada esa desigualdad es en el mundo del trabajo. Las empresas son un reflejo de la sociedad patriarcal, menosprecian a las mujeres y eso se evidencia en la discriminaci贸n que sufren tanto en el acceso a la promoci贸n como en salario. Durante el pasado a帽o, la brecha salarial entre hombres y mujeres fue del 9,4% en Espa帽a, y en el conjunto de la Uni贸n Europea las mujeres cobran un 13% menos por hora trabajada que los hombres, lo que equivale aproximadamente a un mes y medio de salario al a帽o. Lo mismo ocurre con las posibilidades de encontrar empleo: en el 煤ltimo trimestre de 2022 aument贸 la cifra de paradas en Espa帽a, situ谩ndose la tasa de paro entre las mujeres en un 4% superior a la de los hombres, y en el caso de las mujeres trans, alcanzando la inaceptable cifra del 80%

Otro problema al que se enfrentan las mujeres en el trabajo es el del acoso sexual. Da igual que venga de un jefe, compa帽ero de trabajo o un cliente. Todo esto trae consigo tanto problemas psicol贸gicos como un clima laboral en el que la v铆ctima se ve forzada o bien a ceder a costa de su propia salud o bien a abandonar su trabajo, con la consiguiente repercusi贸n en su vida laboral, econ贸mica y social.

Entre las mujeres de clase trabajadora no hay muchas m谩s opciones. O te sometes a un mercado laboral al que no le importan ni tus derechos ni tu dignidad, o te quedas sin poder pagar facturas. Hay que conciliar la vida entre un trabajo que te explota y te desprecia, y un tiempo que no tienes, pero que te obliga a estar siempre disponible para las necesidades de quienes te rodean, con lo cual, las jornadas son dobles, las de dentro y las de fuera de casa. En los cuidados hay una responsabilidad que mayoritariamente recae siempre en las mujeres. Esta es una realidad que repercute directamente en los problemas que hemos se帽alado anteriormente: incapacitan a las mujeres para salir al mercado laboral y le impiden el acceso a una buena formaci贸n que les permita acceder a un mejor puesto de trabajo bien remunerado. Es un c铆rculo vicioso del que solo podemos salir rompiendo con este modelo de sociedad patriarcal y capitalista que promueve las clases sociales y el injusto reparto de la riqueza. Por esa raz贸n es importante desarrollar un discurso que rompa con las desigualdades de g茅nero, pero tambi茅n con las desigualdades de clase social.

Desde el feminismo burgu茅s se reivindica una igualdad que permita a mujeres alcanzar el mismo nivel y estatus social que los hombres que manejan el poder, dirigir empresas y ponerse al frente de las instituciones que el Estado utiliza para reprimir y someter a la mayor铆a de la poblaci贸n. Somos trabajadoras y pobres y desde el anarcofeminismo no buscamos equipararnos a los hombres en el ejercicio del poder, ni pretendemos dirigir las empresas del modelo productivo capitalista, ni vestir uniformes con los que reprimir, castigar y encerrar a aquellas personas que quedan fuera de los m谩rgenes de la ley. No queremos tener nada que ver con el Estado porque son sus instituciones las que nos han estado sometiendo desde hace centenares de a帽os. Este 2023 volvemos a reivindicar el 8M como D铆a Internacional de la Mujer Trabajadora. Rechazamos todos aquellos discursos esgrimidos desde sindicatos, partidos pol铆ticos y otras organizaciones, que bajo la falacia de la 鈥減luralidad鈥 ocultan el adjetivo 鈥渢rabajadora鈥 y homenajean con paternalismo a las mujeres por ser mujeres. De este modo, dichos voceros del poder eliminan el componente de clase social de esta jornada reivindicativa tan importante que, precisamente, se origina a ra铆z de las luchas de mujeres de clase obrera. He ah铆 la estrategia burguesa: no nombrar los episodios hist贸ricos los vuelve transparentes, como si jam谩s hubieran existido, entre la desmemoria y el revisionismo. Contra el olvido de nuestras referentes, las que nos antecedieron en la lucha, nosotras alzamos nuestra voz. Mujeres trabajadoras, mujeres en lucha.

Es delirante reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres y no cuestionarse las evidentes diferencias sociales y econ贸micas que existen entre una empresaria y sus trabajadoras, entre exitosas mujeres de negocios y sus empleadas dom茅sticas, entre las que tienen la oportunidad de acceder a puestos de trabajo que les permitan alcanzar un buen nivel de vida y las que acaban en garras de la precariedad, con trabajos en el campo o en la hosteler铆a, o directamente excluidas y criminalizadas como mujeres trans o las mujeres racializadas. No queremos igualdad de oportunidades para competir con los hombres en su podrido y obsoleto sistema patriarcal capitalista, simplemente queremos destruirlo para poder construir un modelo basado en la igualdad, la justicia social y en un justo reparto del trabajo y la riqueza.