Este pasado lunes 24 el Sindicato de Oficios Varios de la CNT-AIT de Albacete, coordino y realizo una jornada de lucha anarcosindical, con diferentes piquetes, repartos de octavillas, reivindicaciones y denuncias en la ciudad de Albacete.

La campa帽a 鈥淎ccidente Laboral-Terrorismo Patronal鈥 nos convoc贸 frente a las sedes de los principales responsables, la patronal y la administraci贸n. Tambi茅n nos concentramos en las oficinas provinciales de Bienestar Social, para seguir denunciando su tendencia creciente a la precariedad laboral y asistencial dentro de nuestra campa帽a 鈥淩esidencias y Centros de Dia鈥. El telemarketing mercadea y utiliza los datos personales de las clases populares para enriquecer a煤n m谩s a empresas el茅ctricas o energ茅ticas, y por el camino explotan a sus trabajadore/as, como es el caso de uno de nuestros compa帽eros con la empresa AIMART MARKETING, y all铆 estuvimos reclamando su dinero.

Campa帽a Accidente Laboral-Terrorismo Patronal.

El pasado 24 de octubre una docena de militantes del Sindicato de Oficios Varios de la CNT-AIT albacete帽a nos concentramos doblemente frente a la sede de la Delegaci贸n Provincial de Econom铆a, Empresas y Empleo, y frente a la Federaci贸n de Empresarios de Albacete (FEDA). El motivo de nuestra visita a sendas organizaciones anti-obreras fue visibilizar su responsabilidad e implicaci贸n directa en la plaga de accidentes laborales que asolan los tajos y est谩n acabando con la vida y la salud de miles de personas.

La Patronal, con la colaboraci贸n y la vista gorda imprescindibles por parte de la Administraci贸n, hace a帽os que impone unas condiciones de precariedad que no solamente se manifiestan en los bajos salarios y falta de derechos, sino que adem谩s se plasman en situaciones de riesgo que amenazan a diario nuestra seguridad. La falta de inversi贸n en prevenci贸n de riesgos, la no renovaci贸n o mantenimiento de la maquinaria industrial, los accidentes in itinere provocados por la extenuaci贸n tras las jornadas maratonianas鈥 Todas son realidades que cualquier persona de clase trabajadora conoce de primera mano, ya sea en sus propias carnes o en las de su familia y amistades, y que seg煤n los datos oficiales del Ministerio de Trabajo no cesan de aumentar.

La falta de organizaci贸n sindical en los puestos de trabajo y la ausencia de combatividad a que nos abocan los sindicatos oficiales son el caldo de cultivo perfecto para que los abusos empresariales adopten su cara m谩s extrema: la de esta forma de terrorismo patronal que asesina a centenares de v铆ctimas, cuyos fallecimientos en gran medida podr铆an haber sido evitados. Por eso, porque el miedo puede salirnos caro, porque nunca pasa nada hasta que pasa, y porque tenemos mucho m谩s que ganar que no que perder, animamos a toda la clase trabajadora a organizarse para combatir la siniestralidad laboral y defender nuestros derechos.

Campa帽a Residencias y Centros de D铆a.

Las Residencias, los Centros de D铆a y la Ayuda a Domicilio para personas mayores dependientes no son en primer lugar, servicios que velen por la atenci贸n y protecci贸n de nuestros mayores, si no un negocio que atiende al ben茅fico econ贸mico mientras mantiene el equilibrio presupuestario estatal, el resultado es una constante precarizaci贸n laboral, que repercute en la salud y la vida de las trabajadoras/es, y en la calidad del servicio como la realidad ha demostrado. Vivimos en un 鈥淓stado del Bienestar鈥 Empresarial鈥. El control capitalista sobre el gasto p煤blico a lo largo de la 煤ltima d茅cada, est谩 teniendo graves consecuencias sobre los mal llamados Servicios P煤blicos -ya que mientras no sean participados y gestionados por trabajadora/es y usuaria/os, esas prestaciones son simplemente Servicios Estatales-. El Estado no ha dejado de cumplir su labor de padrino del capital cediendo la gesti贸n de muchas de estas prestaciones a empresas o entidades que se lucran o favorecen din谩micas capitalistas. As铆 la explotaci贸n laboral en el sector del cuidado de los mayores es un hecho cotidiano que ya es inadmisible, la sobrecarga de trabajo por falta de personal esta llevando a muchas compa帽eras/os a problemas de salud f铆sica y mental, la plantilla por n煤mero de usuaria/os, la ratio, es directamente insuficiente a la vista de las sobrecargas de trabajo, y para colmo se incumple constantemente, la opacidad es la norma en la gesti贸n, y la vigilancia administrativa para el cumplimiento de las condiciones del servicio es escasa y negligente. Tampoco se cumplen en muchos casos las condiciones de cualificaci贸n profesional, o las garant铆as de contrataci贸n m铆nimas (jornadas, horarios, temporalidad鈥). A todo esto, se unen unos niveles salariales cr贸nicamente bajos, ya que la obtenci贸n de beneficios o equilibrio presupuestario sale principalmente del recorte de los salarios de las plantillas. Tras el desastre humanitario que la pandemia dejo en este servicio, nada ha hecho la administraci贸n para compensar y revertir tal desgaste, tanto entre las plantillas como entre las usuarias/os, es m谩s, se precarizara aun m谩s, las nuevas normas que regularan el servicio, no exigen una ratio m铆nima hasta 2024, y despu茅s ser谩 similar al de a帽os pasados, que ya era insuficiente, y todo en un en un contexto de aumento de la poblaci贸n mayor. En Centros de D铆a se congela la ratio en 1 cuidador/as por cada 6,7 personas atendidas, llevando as铆 desde hace 12 a帽os. El estado central parece que, si pondr谩 m谩s dinero para el sector, pero las autonom铆as que son las responsables del servicio, no se han comprometido a invertirlo en la mejora de las condiciones laborales y en el aumento de las plantillas, as铆 que ese aumento ira directamente a los ben茅ficos de las empresas gestoras concertadas, o a las entidades financieras que sostienen otro tipo de gestoras declaradas sin 谩nimo de lucro. Desde el anarcosindicalismo de la CNT-AIT de Albacete instamos a las trabajadora/es a que se organicen y luchen, para frenar la din谩mica decadente de sus condiciones laborales, mientras que a la vez enfrentamos este sistema estatal que no deja de empujar a trabajadores/as y a nuestros mayores a condiciones cada vez m谩s precarias e inhumanas, y el primer paso es desconfiar del Dialogo Social, una formula que nos ha llevado a esta situaci贸n, manteniendo en una c贸moda posici贸n al Estado y la Patronal al otorgarles una paz social que no merecen. Organ铆zate en tu Centro, practica la Acci贸n Directa, Solidaridad y Apoyo Mutuo entre trabajadora/es y usuaria/os.

Conflicto Sindical AIMART MARKETING.

El pr贸ximo mes de diciembre ser谩 el juicio por el despido de nuestro compa帽ero, y seg煤n se nos inform贸 en el piquete realizado el pasado lunes, AIMART MARKETING S.L ya no existe como empresa, es la forma de proceder de estas empresas cuando las denuncias tanto de consumidores (por sus manipulaciones en contratos o en la tenencia de datos) como de empleados son insostenibles, hacen desaparecer esa empresa y montan otra, estando detr谩s las mismas y los mismo responsables, son comportamientos que se pueden calificar de 鈥渕afiosos鈥.

Mas Informaci贸n: https://cntaitalbacete.es/2022/03/sindical-mafia-empresarial-mafia-energetica-cronica-de-una-lucha-obrera-que-va-mas-alla-de-lo-laboral/

https://cntaitalbacete.es/2022/02/accion-social-electricas-estado-y-telecomercio-capitalismo-en-esencia-y-forma/

!!FRENTE A LAS IMPOSICIONES DEL CAPITAL, LUCHA ANARCOSINDICAL隆隆