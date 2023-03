–

El pasado d铆a 18 de marzo, el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT comenz贸 una serie de jornadas de lucha en el marco del conflicto sindical contra la Farmacia Inma, de Casas de Ves. Conflicto sindical que mantenemos por las condiciones de explotaci贸n en las que se encontraba una de nuestras compa帽eras, que trabajaba como T茅cnico en Farmacia y Parafarmacia en este establecimiento.

La militancia anarcosindicalista acudi贸 a Casas de Ves para comenzar con la campa帽a p煤blica de boicot contra la Farmacia. Durante el piquete informativo, se ley贸 en voz alta varias ocasiones el panfleto y se repartieron cerca de 200 entre el vecindario. Despu茅s de una hora concentrados en la puerta de la Farmacia, la militancia recorri贸 las calles c茅ntricas del pueblo e inform贸 del conflicto.

Durante la siguiente semana, el sindicato se encarg贸 de difundir el conflicto por Casas de Ves y por varios municipios y pedan铆as de la comarca.

Con el 谩nimo de mantener el pulso contra la empresa, el pasado s谩bado 25 de marzo, el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT volv铆a a concentrarse de nuevo frente a la Farmacia de Casas de Ves para una segunda jornada de lucha contra la empresa. La jornada comenz贸 con el grupo de militantes del sindicato a las puertas del establecimiento.

Nada m谩s comenzar, tres compa帽eros y compa帽eras entraron a hablar con la empresaria con el fin de solucionar el conflicto lo antes posible. Sin embargo, como parece tradici贸n por parte de los empresarios, se neg贸 a hablar, o proponer cualquier soluci贸n del conflicto. Se neg贸 a salir a recibir a la delegaci贸n, por lo que el piquete se mantuvo a lo largo de la ma帽ana.

Tras un extenso reparto de panfletos a las puertas de la Farmacia, y la presencia sin incidentes de la Guardia Civil, los militantes anarcosindicalistas pasaron a recorrer el pueblo, denunciando p煤blicamente los motivos del conflicto. 脡l pasacalles transcurri贸 tambi茅n sin incidentes, donde varias personas mostraron su apoyo hacia el conflicto.

Piquete informativo18 de marzo Piquete informativo 25 de marzo Piquete informativo 25 de marzo

El conflicto sindical fue abierto por nuestro sindicato debido a las condiciones de abandono que la propietaria de la Farmacia estaba imponiendo en el establecimiento. As铆 nuestra compa帽era estuvo trabajando la mayor铆a de las veces en ausencia de la titular de la Farmacia, realizando funciones que no le correspond铆an a su categor铆a y que no pod铆a desempe帽ar por su titulaci贸n, como realizar el trabajo sin control y supervisi贸n de la farmac茅utica, realizando tareas de formaci贸n y supervisi贸n de personal en pr谩cticas, etc.

Debido a todo esto, la empresa obligaba a la trabajadora a realizar funciones para las que no ten铆a titulaci贸n, al mismo tiempo que retribu铆a a trabajadora por debajo de lo que le correspond铆a por su jornada, a pesar de que se encontraba contratada a tiempo parcial, pero realizaba horas complementarias fuera del horario de atenci贸n al p煤blico, horas que no le retribuy贸, en funci贸n de su jornada y de las Tablas Salariales correspondientes al Convenio Colectivo de T茅cnico de Farmacia.

Esta situaci贸n, generada en primer lugar por la ausencia sistem谩tica de la farmac茅utica en la Farmacia, hizo que la trabajadora atravesara por una situaci贸n de incapacidad temporal, debido a la presi贸n de realizar tareas que no le correspond铆an y a los malos tratos que recib铆a.

Por otra parte, hemos sabido que no ha sido la primera trabajadora que ha tenido problemas con esta farmac茅utica, otras trabajadoras han tenido problemas anteriormente. Lo 煤nico que ha cambiado en esta ocasi贸n es que ahora la Farmacia Inma, tiene que hacer frente a la CNT-AIT. Debido a esto, el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT denuncia p煤blicamente una serie de condiciones de trabajo y reclama una serie de cantidades en concepto de diferencias salariales por mala aplicaci贸n de las Tablas Salariales y por retribuir err贸neamente la jornada efectiva de trabajo.

El pr贸ximo d铆a 30 tendr谩 lugar el acto de conciliaci贸n, donde la empresa se tendr谩 que enfrentar a nuestro sindicato y a nuestra compa帽era, con el fin de pagar todas las cantidades adeudadas, o bien negarse a ello dando paso a una larga espera hasta el juicio, que se har谩 notar a trav茅s de piquetes informativos y acciones sindicales contra la empresa que la militancia anarcosindicalista estar谩 dispuesta a mantener con arrojo.

Esperamos que la empresa no caiga en el error de mantener un pulso con nuestro sindicato. Pulso que no puede ganar, y que solamente puede ser resuelto por la empresa, pagando a nuestra compa帽era lo que le adeuda.

NO EXISTE OTRA MANERA: O CON LA PATRONAL O CON LA CLASE OBRERA

隆FARMACIA INMA, PAGA LO QUE DEBES!